Семья

Эдита Станиславовна Пьеха (при рождении Эдит-Мари Пьеха (фр. Édith-Marie Pierha; пол. Edyta Maria Piecha) родилась 31 июля 1937 года в шахтерском городке Нуайель-су-Ланс на севере Франции (в 200 км от Парижа, департамент Па-де-Кале) в польской семье. Ее родители, Станислав и Фелиция, эмигрировали из Польши, чтобы найти работу. Имя Эдит — по желанию отца, Мари — в честь бабушек.

Отец — Станислав Пьеха (1904–1941), шахтер, умер от силикоза.

Мать — Фелиция Королевска (фр. Édith-Marie) (1905–1971), домохозяйка и сортировщица на шахте.

Кроме Эдиты, в семье был старший брат Павел Станиславович Пьеха (1927–1944), который после смерти отца три года работал в шахте и умер от туберкулеза в 17 лет.

Вскоре после смерти отца мать Пьехи вышла замуж за шахтера — поляка Яна Голомба. И у Эдиты появился единоутробный брат — Юзеф Янович Голомб (род. 1945).

Детство и юность

Детство было омрачено потерями: когда дочери исполнилось четыре года, отец умер от силикоза — профессионального заболевания, вызванного постоянным вдыханием диоксида кремния. Старший брат, Павел, в 14 лет тоже начал работать в шахте, но через три года умер от туберкулеза.

В 1946 году отчим Фелиции, шахтер Ян Голомб, перевез жену, Эдиту и ее младшего брата в Польшу. Семья поселилась в шахтерском городе Богушове в Силезии.

Эдита быстро выучила польский язык, стала отличницей и начала петь в хоре. Однако в семье не все было гладко: отчим был слишком строг, бил девочку за провинности. Поэтому в 17 лет Пьеха покинула отчий дом — в 1951 году поступила в педагогический лицей в городе Валбжих.

В 1955 году Эдита Пьеха окончила лицей с золотой медалью, прошла отбор и поехала в СССР, чтобы учиться на отделении психологии Ленинградского государственного университета (окончила вуз в 1964 году). Там она записалась в хор польских студентов при университете. Стас Пьеха, Эдита Пьеха и Илона Броневицкая в 2005 г. Фото: Лилия Шарловская

Образование

В Польше — окончила педагогический лицей в Валбжихе по специальности учителя начальных классов.

В СССР Пьеха планировала поступить в Ленинградский педагогический институт, но из-за отсутствия набора подала документы в Ленинградский государственный университет (ЛГУ, сейчас СПбГУ), который окончила в 1964 году по специальности «психология». Параллельно с учебой она занималась в хоре польского землячества при консерватории, что и определило ее творческую судьбу.

Личная жизнь

Эдита Пьеха была замужем трижды.

Первый муж: Александр Александрович Броневицкий (1931–1988), руководитель ансамбля «Дружба». В этом браке родилась дочь Илона Броневицкая (род. 17 февраля 1961 года).

Второй муж: Геннадий Иванович Шестаков (1944–1994), полковник КГБ. Брак распался из-за интереса супруга к спиртному.

Третий муж: Владимир Петрович Поляков (1938–2009), сотрудник администрации президента.

У Пьехи двое внуков: певец Стас Пьеха и дизайнер Эрика Быстрова, а также правнуки.

Петр (род. 2014) — сын Стаса Пьехи

Василиса (род. 2013) — дочь Эрики

Ида (род. 2021) — дочь Эрики

Скандалы и интересные факты

Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» было присвоено Пьехе лишь с 15-й попытки в 2023 году. В СМИ высказывались предположения, что препятствием могло служить ее иностранное происхождение, однако официально это не подтверждалось. Депутаты, поддерживавшие певицу, подчеркивали, что она, родившись за границей, сознательно осталась жить и служить Санкт-Петербургу.

Конфликт с худсоветом: В 1959 году ансамбль «Дружба» и саму Пьеху обвинили в «пропаганде буржуазной культуры» и называли «кабацкой певичкой». Ансамбль чуть не был расформирован, но певица добилась его реабилитации через министерство культуры в Москве. В интервью 2017 года.

Эдита Пьеха положительно высказалась о советской цензуре (худсоветах), назвав их «санитарами леса». Она также заявила: «Все права достойного человека я обрела в СССР».

Эдита Пьеха живет в скромном загородном доме в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом. Участок окружен лесом, за которым певица ухаживает. Дом оформлен в английском стиле с антикварной мебелью и камином.

В 1970 году Эдита Пьеха была избрана членом правления Общества советско-польской дружбы. В 1970–1980-х годах певица являлась депутатом Куйбышевского районного Совета народных депутатов Ленинграда. В 2007 году Пьеха вступила в партию «Справедливая Россия». В том же году принимала участие в выборах в Государственную думу V созыва по списку партии (седьмой номер в региональной группе №57, Нижегородская область). Также в 2015–2016 годы певица принимала участие в ряде выборов на региональном и городском уровнях, однако по итогам всех этих выборов мандатов не получила.

Выступала против строительства небоскреба «Газпрома» на Охтинском мысу в Санкт-Петербурге.

В 2013 году певица была одной из подписантов обращения к руководителю цирка на Фонтанке Вячеславу Полунину, в котором защитники животных просили запретить в цирке жестокую дрессуру или вовсе не использовать животных в развлекательных представлениях.

В честь Эдиты Пьехи назван астероид главного пояса (15231) Эдита, который был открыт 4 сентября 1987 года астрономами Крымской обсерватории.

В 1995 году санкт-петербургским парфюмерным комбинатом «Северное сияние» были выпущены духи для женщин «Эдита Пьеха», относящиеся к группе цветочные древесно-мускусные.

В 2017 году в Музее музыки в Фонтанном доме Санкт-Петербурга открылась выставка, посвященная юбилею Эдиты Пьехи под названием «Я родилась дважды». На ней была представлена коллекция концертных костюмов певицы от художников-модельеров Вячеслава Зайцева, Нонны Меликовой, Татьяны Парфеновой и Ирины Танцуриной.

Певица

Эдита Пьеха — легендарная советская и российская певица, народная артистка СССР.

Карьера Пьехи началась в 1955 году в ансамбле студентов консерватории, который по ее предложению был назван «Дружба». Уже в 1957 году ансамбль завоевал золотую медаль на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Пьеха стала новатором эстрады: первой отошла от микрофона, свободно двигалась по сцене и общалась с залом. В 1976 году она ушла из «Дружбы» и начала сольную карьеру. Певица гастролировала по всему миру и исполняла песни на многих языках. За годы творчества ее репертуар пополнился более чем 500 песнями.

Эдита Пьеха была членом жюри многих Всесоюзных и международных песенных конкурсов и фестивалей. Некоторые из них:

1962 — II Всесоюзный конкурс артистов эстрады в Москве

1970 — Всемирный фестиваль эстрадной песни «Варадеро-70» на Кубе

1976 — Всероссийский конкурс исполнителей советской песни в Сочи

В 2021 году в программе «Привет, Андрей!» она объявила о завершении карьеры, в том числе из-за проблем с ногами. Последствия травмы колена 2003 года и операции 2013 года, когда немецкие хирурги заменили коленный сустав на металлический.

Дискография

За долгую карьеру Эдита Пьеха выпустила 13 студийных альбомов, 8 сборников, 21 мини-альбом и 3 сингла.