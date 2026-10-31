Дата рождения: 1 сентября 1984 года.

ФИО: Мизулина Екатерина Михайловна.

Происхождение

Родилась в Ярославле. Отец, Михаил Юрьевич Мизулин, родился в 1955 году в Вологодской области. Доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС, кандидат философских наук.

Мать, Елена Борисовна Мизулина (до замужества Дмитриева), родилась в 1954 году в городе Буй (Костромская область). Государственный и политический деятель, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ; в 2015–2023 годах — член Совета Федерации (представляла в верхней палате исполнительный орган власти Омской области).

В браке родилось двое детей. Старший брат Екатерины Мизулиной, Николай (родился в 1978 году), юрист; живет в Бельгии (в Брюсселе), женат на гражданке Испании.

Образование, начало трудовой деятельности

Ранние детские годы прошли в Ярославле. Здесь Екатерина Мизулина пошла в первый класс. Окончила среднюю школу уже в Москве, куда переехала семья. Затем училась в Школе востоковедения и африканских исследований Лондонского университета, которую окончила в 2004 году (специальность — история искусств и индонезийский язык).

После этого поступила в Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова. Окончила вуз в 2010 году, получив специальность востоковеда-африканиста. Владеет английским, китайским, индонезийским, немецким языками.

Трудовую деятельность начала, будучи студенткой: работала переводчиком китайского языка в составе посещавших КНР официальных российских делегаций. Первый опыт работы в этом качестве получила в ходе Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Общественная деятельность

В 2011 году возглавила фонд социально-правовых инициатив «Правовая столица», которым руководила до 2021 года. В 2015 году занялась благотворительной и волонтерской деятельностью, отвечала за реализацию ряда благотворительных проектов в Фонде Святителя Василия Великого (учредитель фонда — предприниматель Константин Малофеев).

С 2017 года — директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного Интернета». Целью деятельности организации заявлено «создание безопасного пространства Интернета на территории РФ». В то же время, по версии критиков этой структуры, ЛБИ является инструментом власти, созданным для цензурирования российского сегмента Сети и установления над ним тотального контроля.

Как следует из информации, размещенной на сайте организации, одной из главных ее функций является «борьба с распространением противоправного контента в Интернете», для чего «запущены 5 «горячих линий» по приему обращений от граждан». В том случае, если информация признается заслуживающей реагирования, она передается в соответствующие правоохранительные и регулирующие органы. Согласно тому же источнику, «за время действия «горячих линий»... было заблокировано/удалено более 146 тыс. ресурсов с опасным контентом».

Объектами внимания «Лиги безопасного Интернета» стало немало публичных персон, уличенных Мизулиной и ее сотрудниками «в распространении противоправного контента». Так, «Лигой безопасного Интернета» были инициированы проверки в отношении рэп-исполнителя Элджея (Алексея Узенюка) и журналиста Юрия Дудя (признан иностранным агентом). Оба были обвинены в пропаганде наркотиков и приговорены к административному штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Еще одна важная функция «Лиги безопасного Интернета» — подготовка законодательных инициатив: организация приняла участие в разработке четырех федеральных законов, посвященных регулированию Сети.

В 2018 году Мизулина стала также исполнительным директором Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. С 2020 года — член Общественной палаты РФ (входит в Комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций). ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Политическая позиция

В мае 2022 года назвала тех, кто покинул страну после начала СВО, выразив несогласие с действиями России на Украине, «кукарекающими петухами», а их отъезд благом для страны, «очищением от этих нежелательных граждан».

Другое известное ее высказывание, выражающее политическое кредо: «Сначала зачистим Украину от нациков и бандеровцев, а потом возьмемся за Google и Википедию». Ранее Мизулина обвинила Википедию в распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призвала Генпрокуратуру и Роскомнадзор принять соответствующие меры: «Очевиден состав уголовного преступления».

В сентябре 2023 года обратилась к руководству Минобороны России с просьбой призвать в ряды Вооруженных сил вернувшего в Россию блогера и музыканта Даниила Милохина, который, по ее словам, «ранее расстроил многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины». После того, как Милохин вновь покинул страну, прокомментировала это следующим образом: «Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш Президент».

29 января 2024 года Екатерина Мизулина была включена в санкционный список Евросоюза — за осуществление «цензуры в отношении создателей интернет-контента и деятелей культуры в пользу российского правительства и его политики».

Личная жизнь

Не замужем, детей нет. О личной жизни главы «Лиги безопасного Интернета» практически ничего не известно. Столь же мало сведений о ее хобби и увлечениях. Пожалуй, единственная просочившаяся информация — страстная любовь Мизулиной к домашним животным: в ее доме живет несколько собак и кошек.

В мае 2024 года Екатерину Михайловну не пустили в самолет на рейс до Красноярска из-за того, что она попыталась пройти на борт со своим питомцем Вовой — миниатюрной собакой породы мальтипу. Впрочем, со второй попытки Вове и его хозяйке удалось улететь в Красноярск. Фото: соцсети

Награды

В 2020 году Екатерина Мизулина получила благодарственное письмо Президента РФ «за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад в реализацию приоритетных социальных проектов».

В том же году удостоена благодарности президента «за вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации».

В 2022 году была награждена ведомственной медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».

Кирилл ИВАНОВ.

Андрей КАМАКИН.