Детство и образование

Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в Новоград-Волынском Житомирской области Украинской ССР. Мать — Валерия Павловна — работала в НИИ, а отец — Алексей Николаевич — был военным. Также у актрисы есть младший брат — Дмитрий. В детстве семья часто переезжала из-за того, что отец, будучи военным, постоянно менял место службы, что создавало у Елены проблемы с социализацией: как только она сближалась со своим коллективом в одной школе, ей приходилось поступать в другую школу. По словам актрисы, она сменила не меньше десяти школ, в итоге окончив в 1978 году среднюю школу в Харькове. Из-за частых переездов она отставала от школьной программы, и ей приходилось нагонять своих сверстников. Особенно трудно ей было освоить точные науки — математика, физика, химия, с которыми актриса испытывает проблемы и по сей день.

Хотя родители Елены не имели никакого отношения к искусству, сама Елена хотела стать актрисой с детства. Она как завороженная смотрела театральные представления по телевизору. Вероятно, дело было в том, что прапрабабушка Яковлевой была артисткой крепостного театра. После школы Елена пыталась поступить в Харьковский институт культуры, однако ей это не удалось из-за отсутствия «сценической заразительности», и поэтому ей приходилось работать библиотекарем в Харьковском государственном университете, а также картографом, комплектовщицей на местном радиозаводе. Однако девушка не оставляла мечту стать артисткой: в 1980 году она отправилась в Москву с небольшой суммой денег, чтобы покорить Государственный институт театрального искусства имени Луначарского (ГИТИС), в который она поступила с первой попытки и попала на курс театрального режиссера Владимира Алексеевича Андреева. Во время студенчества Яковлеву часто сравнивали с известной актрисой Натальей Гундаревой, потому что в то время Яковлева была внешне похожа на нее, будучи полненькой румяной светловолосой девушкой. Еще во времена учебы в ГИТИСе она дебютировала в кино, снявшись в лирической комедии «Двое под одним зонтом» Георгия Юнгвальд-Хилькевича. В 1984 году Яковлева окончила ГИТИС и начала работать в театре «Современник».

Фото: Global Look Press

Награды

Елена Яковлева является обладателем следующих наград:

- в 1989 году она стала обладателем приза Международного кинофестиваля в Токио в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Интердевочка»

- в 1990 году она стала лауреатом премии «Ника» в номинации «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Интердевочка»

- в 1990 году она стала обладателем приза Международного кинофестиваля в Риме в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Лестница»

- в 1990 году она стала лауреатом премии «Ника» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль в фильме «Анкор, еще анкор!»

- в 1995 году она стала заслуженной артисткой Российской Федерации «за заслуги в области искусства»

- в 1999 году она стала лауреатом премии газеты «Московский комсомолец» в номинации «Лучшая женская роль второго плана»

- в 2000 году она стала обладателем приза VIII Международного кинофестиваля детского кино «Артек-2000» в номинации «Лучшая актриса»

- в 2001 году она стала лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2000 года (в области театрального искусства) за исполнение ролей классического и современного репертуара

- в 2002 году она стала народной артисткой Российской Федерации «за большие заслуги в области искусства»

- в 2002 году она стала обладателем приза Х Всероссийского кинофестиваля «Виват кино России» в Санкт-Петербурге в номинации «Лучшая актриса телесериала» за роль в сериале «Каменская»

- в 2002, 2003 и 2004 году она стала самой популярной актрисой России по версии издательского дома «Семь дней»

- в 2006 году она стала лауреатом ордена Почета «за большой вклад в развитие театрального искусства и достигнутые творческие успехи»

- в 2016 году она стала лауреатом премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль в фильме «Самый лучший день»

- в 2024 году она стала лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» за роль в сериале «Дама с собачкой»

- в 2025 году она стала лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в сериале «Склифосовский».

Личная жизнь

Сейчас Елена Яковлева находится замужем во втором браке с актером Валерием Шальных. В молодости она была любвеобильной девушкой: за ней ухаживали такие будущие артисты, как Виктор Раков и Владимир Мурашов. Первый раз она вышла замуж за выпускника педагогического института Сергея Юлина, с которым она познакомилась в 1984 году на студенческой вечеринке. В скором времени Елена забеременела от Сергея, однако у нее начался токсикоз, который наложился на работу над дипломным спектаклем в ГИТИСе. Поскольку после окончания вуза Елене надо было работать в театре, а она не хотела показываться беременной, она решилась на аборт. В скором времени, через полгода, брак распался: Елена заявила, что любит другого мужчину, и они развелись. Сергей тяжело переживал расставание. Начав работать в «Современнике», Елена познакомилась с актером Валерием Шальных, за которого вышла замуж 3 марта 1985 года. Брак сложился удачно: 7 ноября 1992 года у пары родился сын — Денис Шальных, который в детстве, в 2004 году, сыграл мальчика-ботаника в фильме «Тайна волчьей пасти», режиссером которого была Алла Сурикова. Он окончил школу в Оксфорде и поступил в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени Михаила Литовчина. Несмотря на поддержку родителей, в скором времени Денис бросил институт сейчас работает барбером в тату-салоне. После института он увлекся культуризмом и татуировками, строго соблюдая здоровый образ жизни. Он сделал свою первую татуировку в память о своей умершей собаке и в итоге покрыл татуировками все свое тело, включая лицо. Он не раз обращался к психиатру, пытаясь разобраться со своими внутренними комплексами: дело было в том, что в школьные годы он почти все время проводил время с бабушкой, в то время как мать была занята актерской карьерой. По словам Валерия Шальных, они не сразу смирились с увлечением сына татуировками и культуризмом. Сама Елена понимает, что она уделяла недостаточно времени своему сыну и даже сделала татуировку на пояснице. Денис дважды женился: первый раз он женился в 2017 году на выпускнице журфака Виктории Мельниковой, однако они развелись через два года. В сентябре 2025 года Денис женился второй раз, причем личность избранницы не раскрывается, а на свадьбе молодожены и гости были одеты во все черное.

Фото: Ульяна Калашникова

Театральная карьера

Елена Яковлева приняла участие в следующих театральных постановках:

Театр «Современник»:

- «Дни Турбиных» (1984)

- «Три сестры» (1984)

- «Крутой маршрут» (1989)

- «Мурлин Мурло» (1990)

- «Пигмалион» (1994)

- «Вишневый сад» (1997)

- «Мария Стюарт» (2000, 2010)

- «Бесы» (2004)

- «Гроза» (2004)

- «Пять вечеров» (2006)

- «Театр» (2021)

Московский драматический театр имени Ермоловой:

- «Прощай, Иуда…» (1988)

- «Костюмер» (1988)

- «Снег. Недалеко от тюрьмы» (1988)

Международное театральное агентство «Арт-Партнер XXI»:

- «Бумажный брак» (2005)

- «Территория любви» (2009)

- «Кто боится Вирджинии Вульф?» (2015)

Театр «Центр драматургии и режиссуры» (ЦЛР):

- «Старый дом» (2017)

- «Мама» (2018)

- «Медведь» (2019).

Фильмография

Елена Яковлева снялась в следующих фильмах и сериалах:

- «Двое под одним зонтом» (1983)

- «Плюмбум, или Опасная игра» (1986)

- «Время летать» (1987)

- «Интердевочка» (1989)

- «Лестница» (1989)

- «Вечный муж» (1989)

- «Чернов / Chernov» (1990)

- «Дело Сухого-Кобылина» (1991)

- «Черный квадрат» (1992)

- «Анкор, еще анкор!» (1992)

- «Какая чудная игра» (1995)

- «Ретро втроем» (1998)

- «Каменская» (1999)

- «Каменская 2» (2002)

- «Каменская 3» (2003)

- «Мой сводный брат Франкенштейн» (2004)

- «Каменская 4» (2005)

- «Точка» (2006)

- «Никто не знает про секс» (2006)

- «Преступление и наказание» (2007)

- «Караси» (2008)

- «Каменская 5» (2009)

- «Катя: Военная история» (2009)

- «В стиле jazz» (2010)

- «Рита» (2010)

- «Жуков» (2012)

- «Любопытная Варвара» (2012–2015)

- «Вангелия» (2013)

- «Друзья друзей» (2013)

- «Склифосовский» (2014–2023)

- «Такая работа» (2014–2016)

- «Самый лучший день» (2015)

- «Страна чудес» (2015)

- «Экипаж» (2016)

- «Последний богатырь» (2016)

- «Елки новые» (2017)

- «Черновик» (2018)

- «Елки последние» (2018)

- «Вратарь галактики» (2019)

- «Последний богатырь: Корень зла» (2020)

- «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021)

- «Дама с собачкой» (2022)

- «Чебурашка» (2023)

- «Финист. Первый богатырь» (2024)

- «Последний богатырь. Наследие» (2024)

- «Чебурашка 2» (2025).

Озвучивание

Елена Яковлева озвучила следующие фильмы и мультфильмы