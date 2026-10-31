Семья

Родилась 24 февраля 1974 года в Москве в многодетной грузинской семье пятым ребенком. У Этери есть три сестры — Ангелина, Мила, Марина — и брат Петр. Ангелина с мужем проживает в Италии, на родине мужа. Марина уже давно живет во Франции. Мила и Петр живут в Москве. Члены семьи между собой поддерживают теплые отношения.

В жилах Тутберидзе течет русская, грузинская и армянская кровь.

Отец — Георгий Тутберидзе, мать — Этери Тутберидзе. Отец работал в литейном цехе завода им. Лихачева, мать была инженером.

Фигурное катание в жизни маленькой девочки появилось в четыре с половиной года. Она впервые увидела спортсменов на льду. Поначалу мама была против этого вида спорта, но дочка смогла ее переубедить.

Юность и начало спортивной карьеры

Этери начала заниматься на Стадионе юных пионеров как одиночница. Первый тренер — Евгения Зеликова, затем ее тренировал Эдуард Плинер. После полученной травмы позвоночника Тутберидзе стала заниматься танцами на льду в ЦСКА. Принимала участие в соревнованиях на кубок СССР.

Награды и звания

Мастер спорта СССР (1991)

Заслуженный тренер России (2014)

Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (2014)

Премия Федерации спортивных журналистов России «Серебряная лань» (2017)

Орден Почета (2018) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких результатов на Олимпиаде в Пхенчхане

Лучший тренер по итогам премии ISU — Международного союза конькобежцев (2021)

Медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» (2022) — за большой вклад в достижение спортсменами высоких результатов на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине (КНР)

Орден Александра Невского (2023) — за подготовку призеров Олимпийских игр 2022 года

Травма

Тяжелая травма у Этери случилась в подростковом возрасте — трещина в позвоночнике навсегда поставила крест на ее карьере спортсменки. С тех пор она прекратила тренироваться как одиночница и стала заниматься танцами на льду в ЦСКА — в одной группе с Ильей Авербухом, Мариной Анисиной, Оксаной Грищук. Завершив и этот путь, спортсменка уезжает в США на заработки.

Работа в США

Этери Тутберидзе работала в США с 1992 года.

Осенью 1994 года российские фигуристы попали в непредвиденную ситуацию. Через границу пропустили часть фигуристов, включая Тутберидзе. Оставшихся членов группы, которым пришлось дооформлять документы, они дожидались месяц. В итоге организаторы аннулировали контракт, сославшись на нарушение условий со стороны россиян. Оставшись без выступлений и зарплаты, спортсмены нашли крышу над головой в приюте «Юношеской христианской ассоциации».

19 апреля 1995 года Этери оказалась в эпицентре одного из самых крупных терактов в США. Возле федерального здания, напротив которого располагался их приют, взорвался заминированный автомобиль.

«В то утро спустилась вниз умыться, посмотрела на часы — 9.04. Взрыв. Страшный грохот. Навалившаяся тяжесть от взрывной волны. Гробовая тишина. И нечеловеческие крики… Не знаю, как очутилась на улице. Одна. Видно, долго выбиралась, стены были разворочены. Всех ребят увезли. Закричали о второй бомбе. Люди побежали, а я так и стояла. Вид у меня был потерянный: в сланцах, с полотенцем, зубной щеткой… Подбежал какой-то пожарник, схватил за руку, потащил за собой. Полдня, как в бреду, я бродила за ним, пока он проверял разрушенные помещения...» — рассказывала Тутберидзе о дне теракта в Оклахоме.

Это событие навсегда оставило отпечаток в ее душе.

Американский пожарный Нью Бейн, спасший Тутберидзе, сыграл еще одну важную роль в ее жизни. После теракта он сперва приютил Этери Тутберидзе и ее партнера Николая Аптера в своем доме, а после и вовсе позвонил в одну из лучших компаний, специализирующихся на ледовых шоу, Ice Capades, и порекомендовал им своих подопечных. Позже помог им снять видео для кастинга. В итоге всех этих стараний российских фигуристов пригласили в Цинциннати.

Тутберидзе с Аптером выступали с шоу Ice Capades на протяжении четырех лет и успели побывать с гастролями во многих городах США. Для них все складывалось удачно, но, получив финансовую стабильность, спортсмены захотели начать собственное дело и стать тренерами. Фото: Global Look Press

Теракт в США

До теракта 11 сентября 2001 года, жертвами которого стали почти три тысячи человек, трагедия в Оклахоме 19 апреля 1995 года считалась одним из крупнейших террористических актов в США. 11 сентября 2001-го два захваченных террористами-смертниками самолета врезались в 110-этажные башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий самолет рухнул на здание министерства обороны США в Вашингтоне, а четвертый упал в 80 милях от города Питсбург.

Возвращение в Россию

Этери Тутберидзе вернулась в Россию 30 июня 2022 года. Она прилетела из США транзитом через Стамбул в Москву. Первым делом отправилась на каток «Хрустальный», а затем приехала навестить группу фигуристов на тренировочной базе в Новогорске.

Уже 1 июля Тутберидзе провела первую тренировку.

Тренерская работа

Этери Тутберидзе работает преимущественно с одиночниками и одиночницами, с 2020 года в ее группе есть также спортивные пары.

1990 — тренер по фигурному катанию в Сан-Антонио (Техас, США)

1999 — старший тренер отделения фигурного катания детско-юношеской спортивной школы №8

Старший тренер в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №37

2013 — отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта. Оно было образовано из школы олимпийского резерва №37

2023 — старший тренер отделения «Хрустальный»

В 2020 году Международный союз конькобежцев (ISU) признал Этери Тутберидзе лучшим тренером мира по фигурному катанию

Ученики

Юлия Липницкая — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях в Сочи (2014)

Евгения Медведева — чемпионка мира и Европы (2016), двукратная чемпионка мира и Европы (2017)

Ника Эгадзе — бронзовый призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2017)

Алина Загитова — олимпийская чемпионка в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане (2018)

Морис Квителашвили — бронзовый призер чемпионата Европы (2020), чемпион Грузии (2018), бронзовый призер Универсиады (2019), бронзовый призер первенства России среди юниоров (2014)

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка (2022), чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021)

Александра Трусова — серебряный призер Олимпийских игр (2022), бронзовый призер чемпионата мира (2021), серебряный (2022) и бронзовый (2020) призер чемпионата Европы

Алена Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона 2019/2020

Камила Валиева — олимпийская чемпионка (2022). Ее достижения были аннулированы из-за положительной допинг-пробы

Маргарита Базылюк — победитель первенства России среди юниоров (2024)

Алиса Двоеглазова — серебряный призер первенства России среди юниоров (2024)

Рекорды

Рекорды, связанные с именем Этери Тутберидзе: