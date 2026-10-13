Детство

Евгений Андреевич Чебатков родился 13 сентября 1990 года в Усть-Каменогорске (Казахская ССР). Предков Чебаткова сослали в Казахстан в 1930-е годы, в годы политических репрессий. Мать работала учительницей музыки в школе, а отец работал на металлургическом заводе. Как пояснил Чебатков в интервью Юрию Дудю (признанному Минюстом иностранным агентом в РФ), в детстве он воспитывался преимущественно матерью, поскольку в 2000 году его отца посадили на 25 лет за связь криминалом — он был активным участником организованной преступной группировки (ОПГ). Семья ждала освобождения отца из мест заключения и дождалась через 17 лет, когда того выпустили условно-досрочно. Все это время Чебатков виделся с родителем раз в полгода по четыре часа, его отношение к отцу, несмотря на его незаконную и криминальную деятельность, не изменилось — более того, именно отец, будучи в заключении, вдохновил своего сына стать комиком. Также Чебатков признается, что длительное тюремное заключение отца сблизило его с матерью, которая сейчас является его лучшим другом.

Образование

В школе Чебатков изучал русский, казахский и английский языки. Также он два года изучал религию в сообществе мормонов — церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Также он в 16 лет работал волонтером в американском культурном центре, подтягивая свой английский язык в живом общении с американцами.

После окончания школы Чебатков переехал в Россию и поступил в Томский государственный университет, где учился на факультете международного управления, однако он так и не начал работать по специальности управленца. Несмотря на переезд в Россию, российский паспорт он так и не приобрел, оставшись гражданином Казахстана. Параллельно с учебой в университете Чебатков работал в томском филиале радиостанции «Европа-Плюс», телеведущим томского телеканала «ТВ2» и диджеем в ночных клубах, параллельно записывая музыкальные треки в стиле рэп.

После окончания университета Чебатков по программе «Work & Travel» уехал в США, а затем перебрался в Канаду, где окончил магистратуру Ниагарского колледжа. Тогда же он начал заниматься стендапом.

Личная жизнь

Евгений Чебатков долгое время скрывал свою личную жизнь от общественности. В июле 2023 года он женился на актрисе из фильма «Подольские курсанты» и сериала «Москва. Три Вокзала» Вере Дровениковой, о романе с которой стало известно в 2021 году, когда пара приехала вместе на премию журнала «GQ». Супруга Чебаткова утверждает, что ей нравится чувство юмора своего супруга.

Телепроекты и интернет-шоу

Евгений Чебатков участвовал в следующих телепроектах и интернет-шоу:

- «Stand Up» (с 2016)

- «Игра» (2021)

- «Импровизация» (2021)

- «Звезды 1 на 1» (2023)

- «Однажды в России» (2023)

- «Одна безумная история» (2024)

Также он был ведущим следующих телепроектов и интернет-шоу:

- «Игра» (2021)

- «Импровизация» (2021)

- «Звезды 1 на 1» (2023)

- «Концерты» (2023)

- «Одна безумная история» (2024). Фото: Соцсети

Сольные концерты

Евгений Чебатков давал следующие сольные концерты на площадке «OUTSIDE STAND UP»:

- «Без панциря» (1 декабря 2020 года)

- «Выходи из комнаты» (3 марта 2021 года)

- «Slavic Values» (1 февраля 2023 года)

- «Не оборачивайся» (25 апреля 2023 года)

- «Лава» (20 мая 2024 года).

Фильмография

Евгений Чебатков снялся в следующих фильмах и сериалах, а также озвучивал следующие мультфильмы:

- «Эволюция Черепашек-ниндзя» (2018)

- «Рюкзак Олли» (2020)

- «Игра» (2021)

- «Stand Up» (2023)

- «Майор Гром: Игра» (2023)

- «1040 километр» (2024)

Социальные сети

Евгений Чебатков — известный блогер, имеющий свои страны в различных социальных сетях. В их числе:

- ВКонтакте (103 тыс. подписчиков)

- YouTube (86,9 тыс. подписчиков)

- Telegram (22 тыс. подписчиков)

- TikTok (9,5 тыс. подписчиков)

- «Дзен» (6 тыс. подписчиков)

- собственный сайт chbtkv.com.

Политические взгляды

В 2022 году Евгений Чебатков отреагировал на беспорядки, которые произошли в Казахстане, призвав к прекращению беспорядков и установлению диалога между властями Казахстана и протестующими казахстанцами. После начала специальной военной операции на территории Украины, Чебатков в своем телеграм-канале высказался за скорейшее прекращение конфликта. В том же году он говорил в интервью для журнала «Правила жизни», что ему «одинаково отвратительны и ура-патриотизм, и крайняя степень западничества, и национализм, и монархизм». Чебатков отмечал, что не говорит о политике прямым текстом и не репостит политические телеграм-каналы, выступая за диалог и за взвешенные позиции.

ФИО: Чебатков Евгений Андреевич

Знак зодиака: Дева

Рост: 175 см

Вес: 80 кг

Дата рождения: 13 сентября 1990 года