Мощное усиление атаки Казани: Дадонов подписал трехлетнее соглашение с «Ак Барсом»

37-летний российский нападающий Евгений Дадонов после девяти сезонов в НХЛ официально возвращается в Континентальную хоккейную лигу. Опытный нападающий подписал трехлетнее соглашение с казанским «Ак Барсом». Он присоединится к команде в декабре после урегулирования всех вопросов в НХЛ. Этот трансфер не только усиливает атакующий потенциал вице-чемпиона лиги, но и знаменует возвращение в Россию одного из самых титулованных и результативных отечественных снайперов последнего десятилетия.