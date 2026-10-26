Евгений Миронов — один из самых востребованных актеров России, сочетающий глубину драматического мастерства с экспериментальным подходом в театре. Его работы в кино и на сцене стали классикой, а руководство Театром наций вывело учреждение на международный уровень.
Детство и семья
Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове, но детство провел в военном городке Татищево-5 (ныне поселок Светлый Саратовской области). Его родители — простые труженики:
- Отец — Виталий Сергеевич Миронов (1938–2004), работал водителем.
- Мать — Тамара Петровна Миронова (род. 1941), была продавцом, позже — сборщиком елочных украшений на заводе. Сейчас она работает билетером в «Табакерке».
В семье росла и младшая сестра — Оксана Миронова, которая стала балериной, танцевала в Государственном академическом театре классического балета, а позже открыла собственную детскую студию.
С детства Евгений увлекался театром: участвовал в школьных постановках, занимался в музыкальной школе по классу аккордеона, а вместе с сестрой ставил кукольные спектакли для родных.
Образование и начало карьеры
После 8-го класса Миронов поступил в Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова (курс Валентины Ермаковой). Первой учебной ролью стала заглавная в постановке по повести Владимира Богомолова «Иван».
В 1986 году, несмотря на приглашение в Саратовский ТЮЗ, он отправился в Москву, где сумел поступить в Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). Учеба давалась непросто: Миронова взяли сразу на второй курс, и ему пришлось догонять однокурсников.
Театральная карьера
После окончания Школы-студии МХАТ в 1990 году Миронов вошел в труппу Театра-студии под руководством Олега Табакова («Табакерка»), где сыграл ключевые роли:
- Бумбараш («Страсти по Бумбарашу» в постановке Владимира Машкова)
- Саша («Еще Ван Гог…» режиссер Валерий Фокин)
- Юджин Джером («Билокси Блюз» режиссер Олег Табаков)
В начале 2000-х годов Миронов сотрудничал с МХТ имени Чехова. Там он сыграл в четырех спектаклях:
- «Ундина» (постановка Н. Скорика) — камергер
- «Чайка» (постановка О. Ефремова) — Треплев
- «№ 13» Рея Куни (постановка Владимира Машкова) — Джордж Пигден
- «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина (постановка Кирилла Серебренникова) — Порфирий Головлев
С 2006 года Евгений Миронов — художественный руководитель Государственного театра наций. Среди заметных работ:
- Калигула (2011)
- Гамлет | Коллаж (2013, сыграл все роли)
- Горбачев (2020)
Кино и телевидение
Дебют в кино состоялся в 1988 году («Жена керосинщика»), но настоящая слава пришла после роли Саши в фильме «Любовь» (1991). За эту роль Миронов удостоился ряда международных и отечественных наград. Его также назвали «Лучшим актером 1992 года».
Главные роли в кино:
- Князь Мышкин («Идиот», 2003)
- Глеб Нержин («В круге первом», 2006)
- Достоевский (одноименный сериал, 2011)
- Алексей Леонов («Время первых», 2017)
- Ленин («Демон революции», 2017)
- Сергей Мигачев («Нюрнберг», 2023)
Также Миронов озвучивал мультипликационные фильмы и аудиокниги.
Личная жизнь
Актер никогда не был официально женат, но в 2020 году СМИ сообщили, что у него есть сын Петр (точный возраст и имя матери неизвестны).
Общественная деятельность
- Член Совета по культуре при Президенте РФ (с 2001).
- Основатель фестиваля «Территория» (2005–2020).
- Организатор фестиваля театров малых городов России.
- Инициатор программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока. В рамках программы в 2021, 2023, 2024 годах во Владивостоке состоялся международный Тихоокеанский театральный фестиваль, Фестиваль театров Дальнего Востока (в 2019 и в 2021–2023 годах прошел в г. Хабаровске, в 2024 году — в Южно-Сахалинске), а также был реализован грант на постановки спектаклей молодых режиссеров.
- Арт-директор фестиваля «Горький +»
- Соучредитель Благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист» (основан в 2008 году).
- Соучредитель Благотворительного фонда поддержки детей с ограниченными возможностями «Жизнь в Движении» (основан в 2014 году).
- Входит в попечительский совет благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».
Награды и звания
- Народный артист России (2004).
- Две Государственные премии РФ (1996, 2011).
- Восемь «Золотых орлов» (2004, 2006, 2007, 2012, 2018, 2023).
- Три премии «Золотая маска» (2007, 2010, 2012)
- Четыре премии «Хрустальная Турандот» (2001, 2006, 2009, 2014)
- Две премии ТЭФИ (2003, 2008)
- Пять премий Ника (1995, 1996, 2002, 2006, 2011)
- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2016).
- Народный артист Чечни (2012) и Башкортостана (2024).
Интересные факты
- Рост — 178 см
- Вес — 72 кг
- Знак зодиака — Стрелец