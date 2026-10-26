Евгений Миронов — один из самых востребованных актеров России, сочетающий глубину драматического мастерства с экспериментальным подходом в театре. Его работы в кино и на сцене стали классикой, а руководство Театром наций вывело учреждение на международный уровень.

Детство и семья

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове, но детство провел в военном городке Татищево-5 (ныне поселок Светлый Саратовской области). Его родители — простые труженики:

Отец — Виталий Сергеевич Миронов (1938–2004), работал водителем.

Мать — Тамара Петровна Миронова (род. 1941), была продавцом, позже — сборщиком елочных украшений на заводе. Сейчас она работает билетером в «Табакерке».

В семье росла и младшая сестра — Оксана Миронова, которая стала балериной, танцевала в Государственном академическом театре классического балета, а позже открыла собственную детскую студию.

С детства Евгений увлекался театром: участвовал в школьных постановках, занимался в музыкальной школе по классу аккордеона, а вместе с сестрой ставил кукольные спектакли для родных.

Образование и начало карьеры

После 8-го класса Миронов поступил в Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова (курс Валентины Ермаковой). Первой учебной ролью стала заглавная в постановке по повести Владимира Богомолова «Иван».

В 1986 году, несмотря на приглашение в Саратовский ТЮЗ, он отправился в Москву, где сумел поступить в Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). Учеба давалась непросто: Миронова взяли сразу на второй курс, и ему пришлось догонять однокурсников. Фото: Геннадий Авраменко

Театральная карьера

После окончания Школы-студии МХАТ в 1990 году Миронов вошел в труппу Театра-студии под руководством Олега Табакова («Табакерка»), где сыграл ключевые роли:

Бумбараш («Страсти по Бумбарашу» в постановке Владимира Машкова)

Саша («Еще Ван Гог…» режиссер Валерий Фокин)

Юджин Джером («Билокси Блюз» режиссер Олег Табаков)

В начале 2000-х годов Миронов сотрудничал с МХТ имени Чехова. Там он сыграл в четырех спектаклях:

«Ундина» (постановка Н. Скорика) — камергер

«Чайка» (постановка О. Ефремова) — Треплев

«№ 13» Рея Куни (постановка Владимира Машкова) — Джордж Пигден

«Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина (постановка Кирилла Серебренникова) — Порфирий Головлев

С 2006 года Евгений Миронов — художественный руководитель Государственного театра наций. Среди заметных работ:

Калигула (2011)

Гамлет | Коллаж (2013, сыграл все роли)

Горбачев (2020)

Кино и телевидение

Дебют в кино состоялся в 1988 году («Жена керосинщика»), но настоящая слава пришла после роли Саши в фильме «Любовь» (1991). За эту роль Миронов удостоился ряда международных и отечественных наград. Его также назвали «Лучшим актером 1992 года».

Главные роли в кино:

Князь Мышкин («Идиот», 2003)

Глеб Нержин («В круге первом», 2006)

Достоевский (одноименный сериал, 2011)

Алексей Леонов («Время первых», 2017)

Ленин («Демон революции», 2017)

Сергей Мигачев («Нюрнберг», 2023)

Также Миронов озвучивал мультипликационные фильмы и аудиокниги.

Личная жизнь

Актер никогда не был официально женат, но в 2020 году СМИ сообщили, что у него есть сын Петр (точный возраст и имя матери неизвестны). Фото: Наталья Мущинкина

Общественная деятельность

Член Совета по культуре при Президенте РФ (с 2001).

Основатель фестиваля «Территория» (2005–2020).

Организатор фестиваля театров малых городов России.

Инициатор программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока. В рамках программы в 2021, 2023, 2024 годах во Владивостоке состоялся международный Тихоокеанский театральный фестиваль, Фестиваль театров Дальнего Востока (в 2019 и в 2021–2023 годах прошел в г. Хабаровске, в 2024 году — в Южно-Сахалинске), а также был реализован грант на постановки спектаклей молодых режиссеров.

Арт-директор фестиваля «Горький +»

Соучредитель Благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист» (основан в 2008 году).

Соучредитель Благотворительного фонда поддержки детей с ограниченными возможностями «Жизнь в Движении» (основан в 2014 году).

Входит в попечительский совет благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

Награды и звания

Народный артист России (2004).

Две Государственные премии РФ (1996, 2011).

Восемь «Золотых орлов» (2004, 2006, 2007, 2012, 2018, 2023).

Три премии «Золотая маска» (2007, 2010, 2012)

Четыре премии «Хрустальная Турандот» (2001, 2006, 2009, 2014)

Две премии ТЭФИ (2003, 2008)

Пять премий Ника (1995, 1996, 2002, 2006, 2011)

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2016).

Народный артист Чечни (2012) и Башкортостана (2024).

Интересные факты