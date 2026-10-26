Дата обновления страницы: 02.11.2026
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Биография

Евгений Миронов — один из самых востребованных актеров России, сочетающий глубину драматического мастерства с экспериментальным подходом в театре. Его работы в кино и на сцене стали классикой, а руководство Театром наций вывело учреждение на международный уровень.

Детство и семья

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове, но детство провел в военном городке Татищево-5 (ныне поселок Светлый Саратовской области). Его родители — простые труженики:

  • Отец — Виталий Сергеевич Миронов (1938–2004), работал водителем.
  • Мать — Тамара Петровна Миронова (род. 1941), была продавцом, позже — сборщиком елочных украшений на заводе. Сейчас она работает билетером в «Табакерке».

В семье росла и младшая сестра — Оксана Миронова, которая стала балериной, танцевала в Государственном академическом театре классического балета, а позже открыла собственную детскую студию.

С детства Евгений увлекался театром: участвовал в школьных постановках, занимался в музыкальной школе по классу аккордеона, а вместе с сестрой ставил кукольные спектакли для родных.

Образование и начало карьеры

После 8-го класса Миронов поступил в Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова (курс Валентины Ермаковой). Первой учебной ролью стала заглавная в постановке по повести Владимира Богомолова «Иван».

В 1986 году, несмотря на приглашение в Саратовский ТЮЗ, он отправился в Москву, где сумел поступить в Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). Учеба давалась непросто: Миронова взяли сразу на второй курс, и ему пришлось догонять однокурсников.

Театральная карьера

После окончания Школы-студии МХАТ в 1990 году Миронов вошел в труппу Театра-студии под руководством Олега Табакова («Табакерка»), где сыграл ключевые роли:

  • Бумбараш («Страсти по Бумбарашу» в постановке Владимира Машкова)
  • Саша («Еще Ван Гог…» режиссер Валерий Фокин)
  • Юджин Джером («Билокси Блюз» режиссер Олег Табаков)

В начале 2000-х годов Миронов сотрудничал с МХТ имени Чехова. Там он сыграл в четырех спектаклях: 

  • «Ундина» (постановка Н. Скорика) — камергер
  • «Чайка» (постановка О. Ефремова) — Треплев
  • «№ 13» Рея Куни (постановка Владимира Машкова) — Джордж Пигден
  • «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина (постановка Кирилла Серебренникова) — Порфирий Головлев

С 2006 года Евгений Миронов — художественный руководитель Государственного театра наций. Среди заметных работ:

  • Калигула (2011)
  • Гамлет | Коллаж (2013, сыграл все роли)
  • Горбачев (2020)

Кино и телевидение

Дебют в кино состоялся в 1988 году («Жена керосинщика»), но настоящая слава пришла после роли Саши в фильме «Любовь» (1991). За эту роль Миронов удостоился ряда международных и отечественных наград. Его также назвали «Лучшим актером 1992 года».

Главные роли в кино:

  • Князь Мышкин («Идиот», 2003)
  • Глеб Нержин («В круге первом», 2006)
  • Достоевский (одноименный сериал, 2011)
  • Алексей Леонов («Время первых», 2017)
  • Ленин («Демон революции», 2017)
  • Сергей Мигачев («Нюрнберг», 2023)

Также Миронов озвучивал мультипликационные фильмы и аудиокниги.

Личная жизнь

Актер никогда не был официально женат, но в 2020 году СМИ сообщили, что у него есть сын Петр (точный возраст и имя матери неизвестны).

Общественная деятельность

  • Член Совета по культуре при Президенте РФ (с 2001).
  • Основатель фестиваля «Территория» (2005–2020).
  • Организатор фестиваля театров малых городов России.
  • Инициатор программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока. В рамках программы в 2021, 2023, 2024 годах во Владивостоке состоялся международный Тихоокеанский театральный фестиваль, Фестиваль театров Дальнего Востока (в 2019 и в 2021–2023 годах прошел в г. Хабаровске, в 2024 году — в Южно-Сахалинске), а также был реализован грант на постановки спектаклей молодых режиссеров.
  • Арт-директор фестиваля «Горький +»
  • Соучредитель Благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист» (основан в 2008 году).
  • Соучредитель Благотворительного фонда поддержки детей с ограниченными возможностями «Жизнь в Движении» (основан в 2014 году).
  • Входит в попечительский совет благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

Награды и звания

  • Народный артист России (2004).
  • Две Государственные премии РФ (1996, 2011).
  • Восемь «Золотых орлов» (2004, 2006, 2007, 2012, 2018, 2023).
  • Три премии «Золотая маска» (2007, 2010, 2012)
  • Четыре премии «Хрустальная Турандот» (2001, 2006, 2009, 2014)
  • Две премии ТЭФИ (2003, 2008)
  • Пять премий Ника (1995, 1996, 2002, 2006, 2011)
  • Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2016).
  • Народный артист Чечни (2012) и Башкортостана (2024).

Интересные факты

  • Рост — 178 см
  • Вес — 72 кг
  • Знак зодиака — Стрелец