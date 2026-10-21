Семья

Евгений Ваганович Петросян (при рождении Петросянц) родился 16 сентября 1945 года в Баку, Азербайджанская ССР, в семье преподавателя математики Азербайджанского педагогического института, армянина по национальности Вагана Межлумовича (Мироновича) Петросянца (1903–1962) и инженера-химика Беллы Григорьевны (1910–1967). Мать Петросяна была еврейского происхождения. По некоторым сведениям, в свое время она училась у своего будущего мужа. В семье занималась ведением домашнего хозяйства.

Родители не имели никакого отношения к искусству, но были высокообразованными, интеллектуальными людьми. Вагана Межлумовича (Мироновича) Петросянца заслуженно называли «ходячей энциклопедией». Что до фамилии, то Евгений Ваганович сократил ее позднее для большей благозвучности.

Карьера

В школьном возрасте Евгений много участвовал в самодеятельности, в том числе вместе с Муслимом Магомаевым. Участвовал в агитбригаде, играл в народных театрах, вел концерты.

После окончания средней школы в 1961 году переехал в Москву. В столицу его привела мечта стать актером. Евгений поступил во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Азам профессии его обучали Рина Зеленая и Алексей Алексеев. Уже в 1962 году, в возрасте 17 лет, Петросян начал профессиональную карьеру на эстраде.

Работал в жанре конферанса (первые два года под псевдонимом Евгений Петров) по 1974 год. С 1964 по 1969 год служил конферансье в оркестре Л.О.Утесова, с 1969 по 1989 год работал в Москонцерте. В 1970 году был удостоен звания лауреата 3-й премии на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.

В 1973 году Евгений Петросян вместе со Львом Шимеловым и Альбертом Писаренковым подготовили программу «Трое вышли на эстраду». Позднее многочисленные спектакли были поставлены Петросяном в Московском театре эстрады, при этом Евгений Ваганович выступал не только как главный исполнитель монологов, но и как режиссер-постановщик.

В 1979 году появился Театр эстрадных миниатюр Петросяна. При театре Петросян создал Центр эстрадной юмористики, где собраны уникальные материалы по истории эстрады XIX–XX веков: журналы, афиши, фото.

В 1985 году окончил отделение режиссеров эстрады ГИТИСа. С 1988 года является ведущим артистом и художественным руководителем «Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр».

Личная жизнь

Евгений Петросян был женат пять раз.

Супруга Петросяна на сегодняшний день — Татьяна Брухунова (род. 13 марта 1989, Тула)

Ранее его женами были:

Белла Кригер

Анна Козловская

Людмила, искусствовед из Ленинграда

Елена Степаненко

Дети:

дочь Викторина (от первого брака)

сын Ваган (от пятого брака)

дочь Матильда (от пятого брака)

Внуки:

Андреас и Марк от старшей дочери

У артиста имеется правнук, родившийся в один год с его младшим сыном Ваганом. Информации о нем недостаточно. Фото: Геннадий Черкасов

Первой супругой Петросяна стала Белла Кригер, младшая сестра известной балерины Викторины Кригер, пик карьеры которой пришелся на 1930–1940-е годы.

В 1968 году у них родилась дочь Викторина (род. 11 ноября). Ее мать Белла позже трагически погибла, по некоторым источникам, в автокатастрофе.

Вторая жена — Анна Ивановна Козловская (1938–2007), дочь оперного певца Ивана Козловского. Брак длился полтора года.

Третья жена — Людмила, искусствовед из Ленинграда.

Четвертая жена — Елена Степаненко (род. 8 апреля 1953), артистка эстрады, юмористка, заслуженная артистка РФ (1995). Женаты с 1985 по 2018 год (познакомились в 1979 году). В 2018 году Елена Степаненко подала на развод, брак был расторгнут 16 ноября 2018 года Хамовническим судом Москвы.

Четвертый брак Петросяна был самым долгим. Елена Степаненко находится в теплых отношениях с дочерью Петросяна от первого брака Викториной. Девочка в детстве пыталась поступить в балетное училище, потом начала мечтать о сцене. Но отец критически относился к ее планам и отговорил от сценической карьеры, о чем потом жалел.

Викторина окончила исторический факультет МГУ, работала искусствоведом, продюсером кино и телевидения, занималась организацией выставок.

Ныне живет на Манхэттене в Нью-Йорке, куда ее увез муж. Основательница компании «Vi-Ko Продакшн», продюсер цикла документальных фильмов «Бродвей. История в лицах и танцах». Производит с мужем эксклюзивные игрушки из стекла Mark Andreas Collection. Имеет двоих детей — внуков Петросяна: Андреаса (Андрея) и Марка. С отцом после его развода со Степаненко и регистрации отношений с пятой супругой Татьяной Брухуновой имеет напряженные отношения по причине имущественных споров, возникших на фоне появления в браке двух младших наследников.

Отношения с Брухуновой, которая работала помощником юмориста и его концертным директором, Петросян оформил в 2019 году. 13 марта 2020 года появился на свет их сын Ваган, названный в честь отца Евгения Петросяна.

13 октября 2023 года у пары родилась дочь Матильда.

Сольные и авторские передачи

«С различных точек зрения» (1985)

«Приглашение на вечер Петросяна» (1988)

«Ангажемент Петросяна»

«Операция Петросян» (1991)

«Антология Петросяна» (1991–1993)

«Смехопанорама» (1994–2019)

«Евгений Петросян приглашает» (1999–2000)

«Кто же этот Петросян?» (2000)

«Шутка за шуткой» (2002–2005)

«Кривое зеркало» (2003–2013)

«Петросян-шоу» (2014–2023)

«Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (с 2016)

Фото: Ульяна Калашникова

Концертные программы

1977 — «Доброе слово и кошке приятно»

1986 — «Как поживаете?»

1988 — «Не плачь, Федя!»

1988 (1990) — «Инвентаризация»

1991 — «Дураки мы все»

1995 — «Страна Лимония, деревня Петросяния»

1997 — «Когда финансы поют романсы»

1999 — «Семейные радости»

2001 — «Страсти-мордасти»

2011 — «Шутки в сторону»

2012 — «Евгений Петросян. 50 лет на эстраде»

2015 — «70 лет уже не в обед»

Библиография

Е.В.Петросян является автором следующих книг:

«Хочу в артисты!» — М.: «Искусство», 1994

«Евгений Петросян в стране анекдотов» — М.: Изд. Центр «Маркетинг», 1994

«От смешного до великого» — М.: ТЕРРА-TERRA, 1995

«Петросмешки» — М.: Издательство «Гранд», 1998

«Великая мозаика» — М.: Издательство «ЭКСМО Пресс», Издательство «ЭКСМО-МАРКЕТ», 2000

«Над чем смеется Петросян» — М.: Издательство «Вече». АО «Московские учебники», 2000

«Записные хиханьки-хаханьки» — М.: Издательство «АСТ», 2001

«Доктор Смех, или Записные хиханьки-хаханьки-2». — М.: Издательство «АСТ», АСТ Москва, «Хранитель», 2007, 672 стр. Тираж: 7000 экз.

Награды и звания

Почетная грамота Президента Российской Федерации (28 августа 2018 года) — за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.

Заслуженный артист РСФСР (25 июля 1985 года) — за заслуги в области советского эстрадного искусства.

Народный артист РСФСР (4 марта 1991 года) — за большие заслуги в области советского эстрадного искусства.

Орден Почета (5 августа 1995 года) — за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области искусства и культуры.

ФИО: Евгений Ваганович Петросян

Знак зодиака: Дева

Рост: 168 см

Дата рождения:16 сентября 1945 года

Вес: 75 кг