Семья
Евгений Ваганович Петросян (при рождении Петросянц) родился 16 сентября 1945 года в Баку, Азербайджанская ССР, в семье преподавателя математики Азербайджанского педагогического института, армянина по национальности Вагана Межлумовича (Мироновича) Петросянца (1903–1962) и инженера-химика Беллы Григорьевны (1910–1967). Мать Петросяна была еврейского происхождения. По некоторым сведениям, в свое время она училась у своего будущего мужа. В семье занималась ведением домашнего хозяйства.
Родители не имели никакого отношения к искусству, но были высокообразованными, интеллектуальными людьми. Вагана Межлумовича (Мироновича) Петросянца заслуженно называли «ходячей энциклопедией». Что до фамилии, то Евгений Ваганович сократил ее позднее для большей благозвучности.
Карьера
В школьном возрасте Евгений много участвовал в самодеятельности, в том числе вместе с Муслимом Магомаевым. Участвовал в агитбригаде, играл в народных театрах, вел концерты.
После окончания средней школы в 1961 году переехал в Москву. В столицу его привела мечта стать актером. Евгений поступил во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Азам профессии его обучали Рина Зеленая и Алексей Алексеев. Уже в 1962 году, в возрасте 17 лет, Петросян начал профессиональную карьеру на эстраде.
Работал в жанре конферанса (первые два года под псевдонимом Евгений Петров) по 1974 год. С 1964 по 1969 год служил конферансье в оркестре Л.О.Утесова, с 1969 по 1989 год работал в Москонцерте. В 1970 году был удостоен звания лауреата 3-й премии на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.
В 1973 году Евгений Петросян вместе со Львом Шимеловым и Альбертом Писаренковым подготовили программу «Трое вышли на эстраду». Позднее многочисленные спектакли были поставлены Петросяном в Московском театре эстрады, при этом Евгений Ваганович выступал не только как главный исполнитель монологов, но и как режиссер-постановщик.
В 1979 году появился Театр эстрадных миниатюр Петросяна. При театре Петросян создал Центр эстрадной юмористики, где собраны уникальные материалы по истории эстрады XIX–XX веков: журналы, афиши, фото.
В 1985 году окончил отделение режиссеров эстрады ГИТИСа. С 1988 года является ведущим артистом и художественным руководителем «Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр».
Личная жизнь
Евгений Петросян был женат пять раз.
Супруга Петросяна на сегодняшний день — Татьяна Брухунова (род. 13 марта 1989, Тула)
Ранее его женами были:
- Белла Кригер
- Анна Козловская
- Людмила, искусствовед из Ленинграда
- Елена Степаненко
Дети:
- дочь Викторина (от первого брака)
- сын Ваган (от пятого брака)
- дочь Матильда (от пятого брака)
Внуки:
- Андреас и Марк от старшей дочери
У артиста имеется правнук, родившийся в один год с его младшим сыном Ваганом. Информации о нем недостаточно.
Первой супругой Петросяна стала Белла Кригер, младшая сестра известной балерины Викторины Кригер, пик карьеры которой пришелся на 1930–1940-е годы.
В 1968 году у них родилась дочь Викторина (род. 11 ноября). Ее мать Белла позже трагически погибла, по некоторым источникам, в автокатастрофе.
Вторая жена — Анна Ивановна Козловская (1938–2007), дочь оперного певца Ивана Козловского. Брак длился полтора года.
Третья жена — Людмила, искусствовед из Ленинграда.
Четвертая жена — Елена Степаненко (род. 8 апреля 1953), артистка эстрады, юмористка, заслуженная артистка РФ (1995). Женаты с 1985 по 2018 год (познакомились в 1979 году). В 2018 году Елена Степаненко подала на развод, брак был расторгнут 16 ноября 2018 года Хамовническим судом Москвы.
Четвертый брак Петросяна был самым долгим. Елена Степаненко находится в теплых отношениях с дочерью Петросяна от первого брака Викториной. Девочка в детстве пыталась поступить в балетное училище, потом начала мечтать о сцене. Но отец критически относился к ее планам и отговорил от сценической карьеры, о чем потом жалел.
Викторина окончила исторический факультет МГУ, работала искусствоведом, продюсером кино и телевидения, занималась организацией выставок.
Ныне живет на Манхэттене в Нью-Йорке, куда ее увез муж. Основательница компании «Vi-Ko Продакшн», продюсер цикла документальных фильмов «Бродвей. История в лицах и танцах». Производит с мужем эксклюзивные игрушки из стекла Mark Andreas Collection. Имеет двоих детей — внуков Петросяна: Андреаса (Андрея) и Марка. С отцом после его развода со Степаненко и регистрации отношений с пятой супругой Татьяной Брухуновой имеет напряженные отношения по причине имущественных споров, возникших на фоне появления в браке двух младших наследников.
Отношения с Брухуновой, которая работала помощником юмориста и его концертным директором, Петросян оформил в 2019 году. 13 марта 2020 года появился на свет их сын Ваган, названный в честь отца Евгения Петросяна.
13 октября 2023 года у пары родилась дочь Матильда.
Сольные и авторские передачи
- «С различных точек зрения» (1985)
- «Приглашение на вечер Петросяна» (1988)
- «Ангажемент Петросяна»
- «Операция Петросян» (1991)
- «Антология Петросяна» (1991–1993)
- «Смехопанорама» (1994–2019)
- «Евгений Петросян приглашает» (1999–2000)
- «Кто же этот Петросян?» (2000)
- «Шутка за шуткой» (2002–2005)
- «Кривое зеркало» (2003–2013)
- «Петросян-шоу» (2014–2023)
- «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (с 2016)
Концертные программы
- 1977 — «Доброе слово и кошке приятно»
- 1986 — «Как поживаете?»
- 1988 — «Не плачь, Федя!»
- 1988 (1990) — «Инвентаризация»
- 1991 — «Дураки мы все»
- 1995 — «Страна Лимония, деревня Петросяния»
- 1997 — «Когда финансы поют романсы»
- 1999 — «Семейные радости»
- 2001 — «Страсти-мордасти»
- 2011 — «Шутки в сторону»
- 2012 — «Евгений Петросян. 50 лет на эстраде»
- 2015 — «70 лет уже не в обед»
Библиография
Е.В.Петросян является автором следующих книг:
- «Хочу в артисты!» — М.: «Искусство», 1994
- «Евгений Петросян в стране анекдотов» — М.: Изд. Центр «Маркетинг», 1994
- «От смешного до великого» — М.: ТЕРРА-TERRA, 1995
- «Петросмешки» — М.: Издательство «Гранд», 1998
- «Великая мозаика» — М.: Издательство «ЭКСМО Пресс», Издательство «ЭКСМО-МАРКЕТ», 2000
- «Над чем смеется Петросян» — М.: Издательство «Вече». АО «Московские учебники», 2000
- «Записные хиханьки-хаханьки» — М.: Издательство «АСТ», 2001
- «Доктор Смех, или Записные хиханьки-хаханьки-2». — М.: Издательство «АСТ», АСТ Москва, «Хранитель», 2007, 672 стр. Тираж: 7000 экз.
Награды и звания
- Почетная грамота Президента Российской Федерации (28 августа 2018 года) — за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.
- Заслуженный артист РСФСР (25 июля 1985 года) — за заслуги в области советского эстрадного искусства.
- Народный артист РСФСР (4 марта 1991 года) — за большие заслуги в области советского эстрадного искусства.
- Орден Почета (5 августа 1995 года) — за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области искусства и культуры.
ФИО: Евгений Ваганович Петросян
Знак зодиака: Дева
Рост: 168 см
Дата рождения:16 сентября 1945 года
Вес: 75 кг