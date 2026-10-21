Дата обновления страницы: 02.11.2026
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Биография

Семья

Евгений Ваганович Петросян (при рождении Петросянц) родился 16 сентября 1945 года в Баку, Азербайджанская ССР, в семье преподавателя математики Азербайджанского педагогического института, армянина по национальности Вагана Межлумовича (Мироновича) Петросянца (1903–1962) и инженера-химика Беллы Григорьевны (1910–1967). Мать Петросяна была еврейского происхождения. По некоторым сведениям, в свое время она училась у своего будущего мужа. В семье занималась ведением домашнего хозяйства.

Родители не имели никакого отношения к искусству, но были высокообразованными, интеллектуальными людьми. Вагана Межлумовича (Мироновича) Петросянца заслуженно называли «ходячей энциклопедией». Что до фамилии, то Евгений Ваганович сократил ее позднее для большей благозвучности.

Карьера

В школьном возрасте Евгений много участвовал в самодеятельности, в том числе вместе с Муслимом Магомаевым. Участвовал в агитбригаде, играл в народных театрах, вел концерты.

После окончания средней школы в 1961 году переехал в Москву. В столицу его привела мечта стать актером. Евгений поступил во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Азам профессии его обучали Рина Зеленая и Алексей Алексеев. Уже в 1962 году, в возрасте 17 лет, Петросян начал профессиональную карьеру на эстраде.

Работал в жанре конферанса (первые два года под псевдонимом Евгений Петров) по 1974 год. С 1964 по 1969 год служил конферансье в оркестре Л.О.Утесова, с 1969 по 1989 год работал в Москонцерте. В 1970 году был удостоен звания лауреата 3-й премии на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.

В 1973 году Евгений Петросян вместе со Львом Шимеловым и Альбертом Писаренковым подготовили программу «Трое вышли на эстраду». Позднее многочисленные спектакли были поставлены Петросяном в Московском театре эстрады, при этом Евгений Ваганович выступал не только как главный исполнитель монологов, но и как режиссер-постановщик.

В 1979 году появился Театр эстрадных миниатюр Петросяна. При театре Петросян создал Центр эстрадной юмористики, где собраны уникальные материалы по истории эстрады XIX–XX веков: журналы, афиши, фото.

В 1985 году окончил отделение режиссеров эстрады ГИТИСа. С 1988 года является ведущим артистом и художественным руководителем «Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр».

 

Личная жизнь

Евгений Петросян был женат пять раз.

Супруга Петросяна на сегодняшний день — Татьяна Брухунова (род. 13 марта 1989, Тула)

Ранее его женами были:

  • Белла Кригер
  • Анна Козловская
  • Людмила, искусствовед из Ленинграда
  •  Елена Степаненко

Дети:

  • дочь Викторина (от первого брака)
  • сын Ваган (от пятого брака)
  • дочь Матильда (от пятого брака)

Внуки:

  • Андреас и Марк от старшей дочери

У артиста имеется правнук, родившийся в один год с его младшим сыном Ваганом. Информации о нем недостаточно.

Первой супругой Петросяна стала Белла Кригер, младшая сестра известной балерины Викторины Кригер, пик карьеры которой пришелся на 1930–1940-е годы.

В 1968 году у них родилась дочь Викторина (род. 11 ноября). Ее мать Белла позже трагически погибла, по некоторым источникам, в автокатастрофе.

Вторая жена — Анна Ивановна Козловская (1938–2007), дочь оперного певца Ивана Козловского. Брак длился полтора года.

Третья жена — Людмила, искусствовед из Ленинграда.

Четвертая жена — Елена Степаненко (род. 8 апреля 1953), артистка эстрады, юмористка, заслуженная артистка РФ (1995). Женаты с 1985 по 2018 год (познакомились в 1979 году). В 2018 году Елена Степаненко подала на развод, брак был расторгнут 16 ноября 2018 года Хамовническим судом Москвы.

Четвертый брак Петросяна был самым долгим. Елена Степаненко находится в теплых отношениях с дочерью Петросяна от первого брака Викториной. Девочка в детстве пыталась поступить в балетное училище, потом начала мечтать о сцене. Но отец критически относился к ее планам и отговорил от сценической карьеры, о чем потом жалел.

Викторина окончила исторический факультет МГУ, работала искусствоведом, продюсером кино и телевидения, занималась организацией выставок.

Ныне живет на Манхэттене в Нью-Йорке, куда ее увез муж. Основательница компании «Vi-Ko Продакшн», продюсер цикла документальных фильмов «Бродвей. История в лицах и танцах». Производит с мужем эксклюзивные игрушки из стекла Mark Andreas Collection. Имеет двоих детей — внуков Петросяна: Андреаса (Андрея) и Марка. С отцом после его развода со Степаненко и регистрации отношений с пятой супругой Татьяной Брухуновой имеет напряженные отношения по причине имущественных споров, возникших на фоне появления в браке двух младших наследников.

Отношения с Брухуновой, которая работала помощником юмориста и его концертным директором, Петросян оформил в 2019 году. 13 марта 2020 года появился на свет их сын Ваган, названный в честь отца Евгения Петросяна.

13 октября 2023 года у пары родилась дочь Матильда.

Сольные и авторские передачи

  • «С различных точек зрения» (1985)
  • «Приглашение на вечер Петросяна» (1988)
  • «Ангажемент Петросяна»
  • «Операция Петросян» (1991)
  • «Антология Петросяна» (1991–1993)
  • «Смехопанорама» (1994–2019)
  • «Евгений Петросян приглашает» (1999–2000)
  • «Кто же этот Петросян?» (2000)
  • «Шутка за шуткой» (2002–2005)
  • «Кривое зеркало» (2003–2013)
  • «Петросян-шоу» (2014–2023)
  • «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (с 2016)

Концертные программы

  • 1977 — «Доброе слово и кошке приятно»
  • 1986 — «Как поживаете?»
  • 1988 — «Не плачь, Федя!»
  • 1988 (1990) — «Инвентаризация»
  • 1991 — «Дураки мы все»
  • 1995 — «Страна Лимония, деревня Петросяния»
  • 1997 — «Когда финансы поют романсы»
  • 1999 — «Семейные радости»
  • 2001 — «Страсти-мордасти»
  • 2011 — «Шутки в сторону»
  • 2012 — «Евгений Петросян. 50 лет на эстраде»
  • 2015 — «70 лет уже не в обед»

Библиография

Е.В.Петросян является автором следующих книг:

  • «Хочу в артисты!» — М.: «Искусство», 1994
  • «Евгений Петросян в стране анекдотов» — М.: Изд. Центр «Маркетинг», 1994
  • «От смешного до великого» — М.: ТЕРРА-TERRA, 1995
  • «Петросмешки» — М.: Издательство «Гранд», 1998
  • «Великая мозаика» — М.: Издательство «ЭКСМО Пресс», Издательство «ЭКСМО-МАРКЕТ», 2000
  • «Над чем смеется Петросян» — М.: Издательство «Вече». АО «Московские учебники», 2000
  • «Записные хиханьки-хаханьки» — М.: Издательство «АСТ», 2001
  • «Доктор Смех, или Записные хиханьки-хаханьки-2». — М.: Издательство «АСТ», АСТ Москва, «Хранитель», 2007, 672 стр. Тираж: 7000 экз.

Награды и звания 

  • Почетная грамота Президента Российской Федерации (28 августа 2018 года) — за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.
  • Заслуженный артист РСФСР (25 июля 1985 года) — за заслуги в области советского эстрадного искусства.
  • Народный артист РСФСР (4 марта 1991 года) — за большие заслуги в области советского эстрадного искусства.
  • Орден Почета (5 августа 1995 года) — за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области искусства и культуры.

 

ФИО: Евгений Ваганович Петросян

Знак зодиака: Дева

Рост: 168 см

Дата рождения:16 сентября 1945 года

Вес: 75 кг