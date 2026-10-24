Фаина Раневская — одна из самых известных актрис советского театра и кино. Она сыграла Лялю в «Подкидыше», мачеху в «Золушке», Розу Скороход в «Мечте», а ее фраза «Муля, не нервируй меня!» стала частью российского культурного кода. Ее актерская судьба была далеко не безоблачной: многие годы Раневская оставалась актрисой второго плана, а самые известные ее роли в кино были сравнительно небольшими. 27 августа 2026 года исполняется 130 лет со дня рождения легендарной актрисы. О детстве Фаины Раневской, театральной карьере, фильмах, личной жизни, друзьях и знаменитых цитатах — в материале mk.ru.

Полное имя: Фаина Георгиевна Раневская

Имя при рождении: Фанни Гиршевна Фельдман

Профессия: актриса театра, кино и озвучивания.

Дата и место рождения: 27 августа 1896 года, Таганрог

Дата и место смерти: 19 июля 1984 года, Москва

Звания и награды: народная артистка СССР (1961), три Сталинские премии (1949, 1951, 1951), Кавалер ордена Ленина (1976).

Самые известные фильмы: «Подкидыш», «Золушка», «Мечта», «Весна», «Человек в футляре» (всего около 30 киноролей).

Семья и ранние годы Фаины Раневской

Настоящее имя будущей актрисы — Фанни Гиршевна Фельдман. Она родилась в Таганроге в еврейской семье, принадлежавшей к обеспеченному городскому сословию. Отец, Гирш Хаимович Фельдман, был купцом и предпринимателем. Мать, Милка Рафаиловна, занималась домом и детьми. По данным биографических источников, в семье их было пятеро: Яков, Рудольф, Лазарь, Белла (Изабелла) и Фанни.

Раневская выросла в культурной среде, она училась в Таганрогской Мариинской женской гимназии, но образования там не завершила. В 14 лет она увлеклась театром и начала заниматься в частной театральной студии А. Ягелло, которую окончила в 1914 году. Девушка лелеяла мечту стать актрисой, однако ее решение родители не поддерживали. Театральная карьера для девушки из обеспеченной семьи начала XX века была непривычным и далеко не самым очевидным выбором. Однако Фанни оказалась настойчивой. В 1915 году она уехала из Таганрога в Москву.

Молодая Фанни Фельдман мечтала о театре, но поступить в театральную школу в Москве ей не удалось. Первой настоящей сценой для будущей актрисы стал Малаховский дачный театр в Подмосковье. Здесь в 1915 году началась ее профессиональная сценическая деятельность.

Откуда взялся псевдоним Раневская

Фамилия Раневская появилась в начале театральной карьеры Фаины Фельдман и была связана с пьесой Антона Чехова «Вишневый сад».

Героиню пьесы Любовь Андреевну Раневскую актриса не просто знала — фамилия персонажа настолько запомнилась ей, что впоследствии стала ее собственным сценическим именем.

Существует несколько версий появления этого псевдонима. Одна из самых известных связана с историей о деньгах, которые ветер вырвал у молодой актрисы из рук. Согласно воспоминаниям, Фанни Фельдман якобы наблюдала, как купюры разлетаются по улице, и отнеслась к этому необычайно спокойно. Именно тогда ее спутник заметил сходство с героиней Чехова и предложил ей фамилию Раневская.

«Культура.РФ» приводит эту историю со ссылкой на воспоминания самой актрисы: случай произошел в период ее работы в Керчи, а поводом для ассоциации стала фраза о том, как красиво улетают деньги.

Так Фанни Фельдман стала Фаиной Раневской и под этим именем она вошла в историю советского театра и кино. Russian Look/Global Look Press

Знакомство с театральным миром

В Москве Раневская жила очень скромно — в комнате на Большой Никитской. По сравнению с обеспеченным домом Фельдманов в Таганроге, жизнь здесь была полна трудностей и лишений. Но зато она вошла в круг людей искусства, близких ей по духу.

В московские годы Фаина Раневская познакомилась с представителями художественной и литературной среды, среди которых источники называют Марину Цветаеву, Осипа Мандельштама и Владимира Маяковского. Тогда же состоялась ее встреча с Василием Качаловым — одним из самых знаменитых артистов Московского Художественного театра.

Качалов произвел на молодую актрису сильнейшее впечатление. В воспоминаниях Раневской сохранились свидетельства ее восхищения блестящей игрой Качалова, биографические источники также отмечают ее юношескую влюбленность в актера.

Но, несмотря на полезные знакомства, Москва не открыла Раневской быстрый путь к успеху. Чтобы получить профессию, актрисе пришлось много лет работать в провинциальных театрах.

Провинциальные театры: годы странствий

После Малаховки начался один из самых продолжительных периодов ее творческой биографии — почти полтора десятилетия работы в провинции.

В 1915–1916 годах Раневская выступала в Керчи и Феодосии в антрепризе Евгении Лавровской. Затем работала в Ростове-на-Дону, Симферополе и других городах. Позднее в ее театральной биографии появились Баку, Архангельск, Смоленск и Сталинград.

Именно провинция сформировала Раневскую как характерную актрису. Она играла в спектаклях по пьесам Чехова, Горького, Островского, Гоголя и других драматургов. Среди ранних образов, которые называют биографы, — Шарлотта в «Вишневом саде», Змеюкина в «Свадьбе», Дунька в «Любови Яровой», роли в постановках «Последней жертвы», «Без вины виноватых», «На дне», «Ревизора» и «Женитьбы».

Это не была карьера звезды в привычном понимании. Раневская постоянно переезжала, соглашалась на самые разные роли и искала театр, в котором ее актерская индивидуальность могла бы раскрыться.

Позднее Театр Моссовета назовет ее «актрисой-странницей», которая долго и мучительно искала подходящую для себя театральную среду.

Павла Вульф — главный учитель Раневской

Особую роль в судьбе Фаины Раневской сыграла Павла Леонтьевна Вульф — актриса и педагог, ставшая для нее не только профессиональным наставником, но и одним из самых близких людей.

Их знакомство произошло в Ростове-на-Дону в 1916–1918 годах. Вульф была опытной актрисой провинциальной сцены, а Раневская в тот момент только формировалась как артистка. В дальнейшем они много лет работали вместе.

Вульф помогла Раневской понять главное: ее сила заключается не в традиционной внешней привлекательности героини и не в попытке подражать театральным звездам, а в способности создавать острые, характерные и психологически выразительные образы.

Вместе с Вульф Раневская работала в Крыму. В 1918–1924 годах она была связана с Первым советским театром, который позднее стал основой Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького. Театр Моссовета также указывает период работы Раневской в Крымском театре в 1920–1924 годах.

Именно этот период стал важным этапом профессионального взросления актрисы.

Отношения Раневской и Вульф сохранялись теплыми на протяжении многих десятилетий. Позднее Раневская называла внука Вульф, Алексея Щеглова, своим «эрзац-внуком». Именно Щеглов впоследствии оставил одно из наиболее известных свидетельств о жизни актрисы.

Разрыв с семьей

Революция резко изменила судьбу семьи Фельдманов. Родители Фаины Раневской и другие родственники после революции покинули Россию и оказались за границей; позднее они поселились в Праге. Раневская же осталась в России и продолжила театральную карьеру.

Это обстоятельство стало одним из драматических мотивов ее дальнейшей жизни. Семья, в которой она выросла, фактически исчезла из ее повседневной жизни, а сама Раневская строила существование практически заново.

Театр и несколько близких людей фактически стали ее семьей.

Возвращение в Москву

После многих лет работы в провинции у Раневской наконец появилась возможность вернуться к московской театральной жизни. В 1931 году она получила постоянное место в Камерном театре Александра Таирова. Это был переломный момент.

На тот момент Раневской было около 35 лет. Она пришла в московский профессиональный театр не как начинающая актриса, а как артистка с о