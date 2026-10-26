Федор Бондарчук — одна из самых влиятельных фигур в современной российской киноиндустрии. Сын легендарного режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой, он смог не только выйти из тени великого отца, но и построить собственную успешную империю. Является сооснователем и владельцем одной из крупнейших кинокомпаний России «Art Pictures Studio».
Детство и юность
Родился 9 мая 1967 года в Москве в кинематографической семье актрисы Ирины Константиновны Скобцевой и режиссера Сергея Федоровича Бондарчука.
С детства вращался в кругу творческой элиты. Несмотря на это, по его словам, не планировал связывать жизнь с кино, мечтая о карьере военного или дипломата. После школы поступил в МГИМО, но проучился там всего два года, после чего решил пойти по стопам родителей и поступил во ВГИК.
- Отец: Сергей Федорович Бондарчук (25.09.1920 — 20.10.1994), кинорежиссер, актер, Герой Социалистического Труда, Народный артист СССР.
- Мать: Ирина Константиновна Скобцева (22.08.1927 — 20.10.2020), актриса, Народная артистка РСФСР
- Дед и бабушка (по отцу) — Федор Петрович Бондарчук и Татьяна Васильевна Бондарчук, крестьяне.
- Дед и бабушка (по матери) — Константин Алексеевич Скобцев (1903–1975), научный сотрудник Главного управления метеослужбы, и Юлия Николаевна Скобцева (1904–1999), архивный работник.
- Сестра: Алена Сергеевна Бондарчук (31.07.1962–07.11.2009), советская и российская актриса театра и кино.
- Племянник — Константин Витальевич Крюков (07.02.1985), киноактер, продюсер и ювелир.
- Сестра единокровная (по отцу) — Наталья Сергеевна Бондарчук (10.05.1950), актриса, кинорежиссер и сценарист; заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ.
- Племянники: Иван Николаевич Бурляев (13.09.1976), композитор; Мария Бурляева (27.08.1987), актриса.
Образование
Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) в 1991 году, получив два образования: актёрское (1989) и режиссёрское (1991). Его дипломной работой стал нашумевший короткометражный фильм «Люблю».
Личная жизнь
Первая жена (гражданский брак): Светлана Витальевна Бондарчук (в девичестве — Рудская, род. 17.12.1968), модель, телеведущая.
Первая встреча произошла в 1986 году в гостях у общей знакомой, во время его военной службы в рядах Советской армии. Светлане тогда было 16 лет. Их называли Ромео и Джульетта, но жениться пара не спешила: брак зарегистрировали уже после рождения сына Сергея в 1991 году. Пара развелась после 25 лет совместной жизни. В 2016 году объявили о разводе, при этом супруги по-прежнему оставались близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным.
Сын — Сергей Фёдорович Бондарчук (род. 1991), актер.
Невестка (с 17 мая 2012) — Татиана Михайловна Бондарчук (урожд. Мамиашвили; род. 15.08.1989, выпускница МГИМО, дочь чемпиона XXIV летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле по греко-римской борьбе Михаила Мамиашвили.
Внучка — Маргарита Сергеевна Бондарчук (род. 06.12.2012).
Внучка — Вера Сергеевна Бондарчук (род. 12.05.2014).
Дочь — Варвара Федоровна Бондарчук (род. 05.05.1999). Девочка появилась на свет раньше срока, из-за чего возникли некоторые сложности в развитии.
Вторая жена — Паулина Олеговна Андреева (род. 12.11.1988), актриса. Встречались с осени 2015 года, а свадьбу сыграли в сентябре 2019 года. 21 марта 2025 года в Инстаграме Паулины появилось совместное заявление пары о разводе.
Сын — Иван Федорович Бондарчук (род. 02.03.2021)
Начало карьеры
Федор Бондарчук дебютировал в кино еще в детстве, но настоящим стартом стала главная роль в фильме «Солнечный ветер» (1982). Широкую известность он получил в 1990-е годы, став востребованным характерным актером, после ролей в фильмах «Сталинград» (1990) и «Ангелы смерти» (1993) его стали узнавать на улице. Снялся в более чем 100 фильмах и сериалах, включая «9 рота», «Обитаемый остров», «Движение вверх», «Притяжение», «Спутник».
Режиссерская работа: Режиссерский дебют — полнометражный фильм «9 рота» (2005), ставший кассовым хитом. Затем последовали «Обитаемый остров» (2008-2009), «Сталинград» (2013), «Притяжение» (2017), «Вторжение» (2020). Известен как мастер масштабных зрелищных проектов.
Фильмография
Фёдор Бондарчук снялся в 283 фильмах и сериалах. Ключевые работы:
- 1986 — х/ф «Борис Годунов». Царевич Фёдор Годунов
- 1988 — х/ф «86 400 секунд». Рработы дежурной части милиции. Андрей Георгиевич Кузьмичёв, механик автобазы завода «Рассвет», наркоман
- 1982 — х/ф «Солнечный ветер»
- 1988 — х/ф «Солнечный берег». Молодой солдат
- 1989 — х/ф «Сталинград». Иван, снайпер Красной Армии, охотник из Сибири
- 1989 — х/ф «Сон в летнее утро». Федор
- 1990 — х/ф «Сталинград»
- 1992 — х/ф «Арбитр». Рома, фотограф-гей
- 1992 — х/ф «Бесы». Федька Каторжный
- 1993 — х/ф «Ангелы смерти». Снайпер Иван
- х/ф «Стреляющие ангелы». Иван
- 1997 — х/ф «Кризис среднего возраста». Влад
- 1998 — х/ф «Марцефаль». Мафиози
- 1999 — х/ф «Восемь с половиной долларов». Федор / Степан. Сыграл две роли. Одна из которых — роль самого себя
- 2000 — х/ф «Витрина». Директор магазина
- 2000 — х/ф «Формула счастья».
- 2001 — х/ф «Даун Хаус». Князь Мышкин
- 2001—2002 с. Мужская работа майор Николай Ребров (Пасечник)
- 2002 — х/ф «В движении». Газизов
- 2002 — х/ф «Кино про кино». Николай Жильцов, продюсер фильма
- 2003 — х/ф «Осторожно, модерн!». Разбойник Жора
- 2004 — х/ф «Свои». Полицмейстер Николай
- 2004 — с. «Моя прекрасная няня». Эпизод (камео). 26-я серия.
- 2005 — х/ф « 9 рота». Прапорщик Сергей Погребняк — «Хохол»
- 2005 — х/ф «От 180 и выше». Савик Галкин, известный телеведущий
- 2005 — х/ф «Статский советник». Полковник Пётр Иванович Бурчинский
- 2005 — х/ф «Продается дача». Владимир
- 2005 — х/ф «Мама не горюй-2». Политтехнолог Лёва
- 2005 — с. «Гибель империи». Генерал Деникин
- 2006 — с. «Девять месяцев». Костя
- 2006 — с. «Три полуграции». Святослав Игоревич Курбатов
- 2006 — х/ф «Жара». Режиссер
- 2007 — х/ф «7 кабинок». Наркодилер
- 2007 — х/ф «Я остаюсь». Инструктор-проводник душ в пространстве комы
- 2007 — х/ф «Нулевой километр». Камео
- 2007 — х/ф «Артистка». Режиссёр фильма (камео)
- 2007 — х/ф «Тиски». Наркоторговец Игорь Вернер
- 2007 — х/ф «1814». Граф Варфоломей Васильевич Толстой
- 2008 — х/ф «Адмиралъ». Режиссер Сергей Фёдорович Бондарчук
- 2008 — х/ф «Обитаемый остров». Прокурор — Умник
- 2009 — х/ф «Самый лучший фильм-2». Камео
- 2009 — киноальмонах «9 мая». Личное отношение — новелла «Диалог». Продюсер Федор Сергеевич. Камео.
- 2010 — киноальмонах «Москва, я люблю тебя!» Новелла «Высотка». Самоубийца
- 2010 — х/ф «Про любоff». Владимир Викторович
- 2011 — х/ф «ПираМММида». Белявский (прототип — Борис Березовский)
- 2011 — с. «Лектор». Владимир Андреевич Зуев
- 2011 — х/ф «Свадьба по обмену». Руслан Богуславский, популярный телеведущий
- 2011 — х/ф «Два дня». Петр Сергеевич Дроздов, заместитель министра, после — губернатор области
- 2011 — х/ф «Безразличие». Петр Селутин
- 2011 — с. «Белая гвардия». Михаил Семенович Шполянский, подпоручик-футурист, большевистский агент
- 2012 — х/ф «Шпион». Алексей Октябрьский, старший майор госбезопасности
- 2012 — х/ф «7 дней грехов « 7 dni hrichu
- 2012 — с. «После школы». Камео / Женя Питкин, водитель Федора Бондарчука
- 2013 с. «Молодежка». Олег Иванович Калинин, олигарх, генеральный спонсор «Медведей»
- 2013 — х/ф «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу». Федор Соколов, CEO компании
- 2013 — х/ф «Сталинград»
- 2014 — х/ф «Гена Бетон». Директор фирмы
- 2014 — х/ф «Подарок с характером». Николай Железнов, олигарх, отец Тёмы
- 2014 — х/ф «Чудотворец». Виктор Ставицкий (прототип — Анатолий Кашпировский)
- 2015 — х/ф «Призрак».Юрий Гордеев
- 2015 — х/ф «Душа шпиона». Засухин
- 2015 — х/ф «