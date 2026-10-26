Федор Бондарчук — одна из самых влиятельных фигур в современной российской киноиндустрии. Сын легендарного режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой, он смог не только выйти из тени великого отца, но и построить собственную успешную империю. Является сооснователем и владельцем одной из крупнейших кинокомпаний России «Art Pictures Studio».

Детство и юность

Родился 9 мая 1967 года в Москве в кинематографической семье актрисы Ирины Константиновны Скобцевой и режиссера Сергея Федоровича Бондарчука.

С детства вращался в кругу творческой элиты. Несмотря на это, по его словам, не планировал связывать жизнь с кино, мечтая о карьере военного или дипломата. После школы поступил в МГИМО, но проучился там всего два года, после чего решил пойти по стопам родителей и поступил во ВГИК.

Отец: Сергей Федорович Бондарчук (25.09.1920 — 20.10.1994), кинорежиссер, актер, Герой Социалистического Труда, Народный артист СССР.

Мать: Ирина Константиновна Скобцева (22.08.1927 — 20.10.2020), актриса, Народная артистка РСФСР

Дед и бабушка (по отцу) — Федор Петрович Бондарчук и Татьяна Васильевна Бондарчук, крестьяне.

Дед и бабушка (по матери) — Константин Алексеевич Скобцев (1903–1975), научный сотрудник Главного управления метеослужбы, и Юлия Николаевна Скобцева (1904–1999), архивный работник.

Сестра: Алена Сергеевна Бондарчук (31.07.1962–07.11.2009), советская и российская актриса театра и кино.

Племянник — Константин Витальевич Крюков (07.02.1985), киноактер, продюсер и ювелир.

Сестра единокровная (по отцу) — Наталья Сергеевна Бондарчук (10.05.1950), актриса, кинорежиссер и сценарист; заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ.

Племянники: Иван Николаевич Бурляев (13.09.1976), композитор; Мария Бурляева (27.08.1987), актриса. Фото: Global Look Press

Образование

Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) в 1991 году, получив два образования: актёрское (1989) и режиссёрское (1991). Его дипломной работой стал нашумевший короткометражный фильм «Люблю».

Личная жизнь

Первая жена (гражданский брак): Светлана Витальевна Бондарчук (в девичестве — Рудская, род. 17.12.1968), модель, телеведущая.

Первая встреча произошла в 1986 году в гостях у общей знакомой, во время его военной службы в рядах Советской армии. Светлане тогда было 16 лет. Их называли Ромео и Джульетта, но жениться пара не спешила: брак зарегистрировали уже после рождения сына Сергея в 1991 году. Пара развелась после 25 лет совместной жизни. В 2016 году объявили о разводе, при этом супруги по-прежнему оставались близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным.

Сын — Сергей Фёдорович Бондарчук (род. 1991), актер.

Невестка (с 17 мая 2012) — Татиана Михайловна Бондарчук (урожд. Мамиашвили; род. 15.08.1989, выпускница МГИМО, дочь чемпиона XXIV летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле по греко-римской борьбе Михаила Мамиашвили.

Внучка — Маргарита Сергеевна Бондарчук (род. 06.12.2012).

Внучка — Вера Сергеевна Бондарчук (род. 12.05.2014).

Дочь — Варвара Федоровна Бондарчук (род. 05.05.1999). Девочка появилась на свет раньше срока, из-за чего возникли некоторые сложности в развитии.

Вторая жена — Паулина Олеговна Андреева (род. 12.11.1988), актриса. Встречались с осени 2015 года, а свадьбу сыграли в сентябре 2019 года. 21 марта 2025 года в Инстаграме Паулины появилось совместное заявление пары о разводе.

Сын — Иван Федорович Бондарчук (род. 02.03.2021)

Начало карьеры

Федор Бондарчук дебютировал в кино еще в детстве, но настоящим стартом стала главная роль в фильме «Солнечный ветер» (1982). Широкую известность он получил в 1990-е годы, став востребованным характерным актером, после ролей в фильмах «Сталинград» (1990) и «Ангелы смерти» (1993) его стали узнавать на улице. Снялся в более чем 100 фильмах и сериалах, включая «9 рота», «Обитаемый остров», «Движение вверх», «Притяжение», «Спутник».

Режиссерская работа: Режиссерский дебют — полнометражный фильм «9 рота» (2005), ставший кассовым хитом. Затем последовали «Обитаемый остров» (2008-2009), «Сталинград» (2013), «Притяжение» (2017), «Вторжение» (2020). Известен как мастер масштабных зрелищных проектов. Фото: Global Look Press

Фильмография

Фёдор Бондарчук снялся в 283 фильмах и сериалах. Ключевые работы: