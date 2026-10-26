Детство и образование

Федор Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге Ростовской области. Отец — Виктор Федорович — работал строителем, а мать — Надежда Алексеевна — формовщицей на хлебозаводе. Федор был поздним ребенком: когда он родился, его старшая сестра Любовь уже ходила в школу.

По словам Добронравова, его детство было сложным из-за того, что его отец сильно пил и избивал мать, вследствие чего она вместе с детьми пряталась от отца у соседей. Однако когда Федору было семь лет, его отец бросил пить и больше не прикасался к алкоголю.

В детстве Федор был активным ребенком: он с удовольствием участвовал в концертах и солировал в детском ансамбле. Также он хотел стать клоуном и поэтому посещал цирковую студию при доме культуры «Красный котельщик», где научился выполнять сложные акробатические трюки, жонглировать и ходить по проволоке. Также Федор занимался баскетболом, боксом, волейболом, а также прыжками в воду, получив второй разряд. В 1978 году Федор окончил школу и хотел поступить в цирковое училище, однако его не приняли из-за того, что он был слишком молод и не служил в армии.

С 1979 по 1981 год Федор Добронравов служил в армии в воздушно-десантных войсках, которые базировались в Азербайджанской ССР. Как отмечает актер, срочная служба закалила его характер: она помогла ему научиться слушать и выполнять приказы, а также показала, что такое мужская дружба и сила воли. Уволился Добронравов из армии в звании сержанта.

После армии Добронравов вернулся в Таганрог, где работал слесарем-сборщиком на заводе «Красный котельщик», параллельно занимаясь в самодеятельном театральном кружке. Несколько раз Федор пытался поступить в Щукинское театральное училище, приезжая ради этого в Москву, однако все попытки провалились — вуз его не принял. Поэтому в 1984 году он уехал в Воронеж, где поступил в Воронежский государственный институт искусств, который окончил в 1988 году. В 1990 году в Воронеж приезжает на гастроли московский театр «Сатирикон» во главе с Константином Райкиным, в труппу которого был приглашен Добронравов. В декабре 1991 года Добронравов переезжает с семьей в Москву и начинает там актерскую карьеру.

Фото: Лилия Шарловская

Награды

Федор Добронравов является обладателем следующих наград:

— 14 января 2002 года — заслуженный артист Российской Федерации «за заслуги в области искусства»

— в 2006 году — лауреат диплома за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Изображая жертву»

— в 2009 году — лауреат народной премии «Телезвезда» в номинации «Любимый актер» в фильме «Сваты»

— в 2010 году — обладатель приза за лучшее исполнение мужской роли в фильме «Мужчина в доме»

— 21 марта 2011 года — народный артист Российской Федерации «за большие заслуги в области кинематографического, музыкального, театрального и хореографического искусства»

— в 2013 году — обладатель приза имени режиссера Леонида Гайдая на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске (2013)

— в 2016 году — обладатель приза международного кинофестиваля «КИТЫ»-2016 за лучшее исполнение мужской роли в фильме «Искушение»

— в 2016 году он стал обладателем приза международного кинофестиваля «СОСЕ 2016» в номинации «Лучший актер» за фильм «Искушение»

— 16 апреля 2020 года — кавалер ордена Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Личная жизнь

С 1982 году Федор Добронравов женат на любви всей своей жизни — Ирине Добронравовой (в девичестве — Перепеленко), с которой он познакомился еще в подростковом возрасте — тогда Ирина занималась в танцевальном кружке, а Федор ходил в цирковую студию. Пара поженилась в 1982 году, сразу после демобилизации Федора, причем они обвенчались в Ростове-на-Дону по церковному обычаю, что в советское время было негласно запрещено. Через год после свадьбы, в 1983 году, у пары родился сын Виктор, а в 1989 году родился сын Иван. Сыновья пошли по стопам отца и стали актерами театра и кино, зачастую снимаясь вместе с отцом. У Федора три внучки: две от старшего сына Виктора — Варвара (р. 2010) и Василиса (р. 2016) и одна от младшего сына Ивана — Вероника (р. 2018).

Театральная карьера

Федор Добронравов сыграл в следующих театральных постановках:

Воронежский молодежный театр:

— «Мастер и Маргарита» (1988-1990)

— «Лес» (1988-1990)

— «Утиная охота» (1988-1990)

Театр «Сатирикон»:

— «Маугли» Редьярда Киплинга (1990)

— «Голый король» Евгения Шварца (1991)

— «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана (1992)

— «Шоу Сатирикон» (1993)

— «Превращение» Франца Кафки (1995)

— «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира (1995)

— «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта (1996)

— «Гамлет» Уильяма Шекспира (1998)

— «Слуги и снег» Айрис Мердок (2000)

— «Макбетт» Эжена Ионеско (2002)

Московский академический театр Сатиры:

— «Как пришить старушку» Джона Патрика (1995)

— «Слишком женатый таксист» Рэя Куни (2003)

— «Швейк, или Гимн идиотизму» Ярослава Гашека (2004)

— «Случайная смерть анархиста» Дарио Фо (2006)

— «Хозяйка гостиницы» Карло Гольдони (2008)

— «Идеальное убийство» Андрея Житинкина (2009)

— «Незабываемые знакомства» Эдварда Олби и Нины Садур (2013)

— «Чемоданчик» Юрия Полякова (2015)

— «… И море» по повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» (2016)

— «Где мы?!» Родиона Овчинникова (2018)

Театр «Квартет И»:

— «День радио» (2001)

— «День выборов» (2003)

Театральное агентство «Арт-партнер XXI»:

— «Переполох в голубятне» (2007)

— «Русские горки» (2009)

Театр «Миллениум»:

— «Поймай меня… сможешь?» (2015)

Театр Антона Чехова:

— «Ужин с дураком» (2014)

— «Забор» (2016)

— «Спасатель» (2017)

Продюсерский центр «Федор Добронравов»:

— «Чудики» (2017)

— «Где-то рядом» (2021).

Фильмография

Cнялся в следующих фильмах и сериалах:

— «Русский регтайм» (1993)

— «Летние люди» (1995)

— «Сочинение ко Дню Победы» (1998)

— «Досье детектива Дубровского» (1999)

— «Тайны дворцовых переворотов. Фильм 1. Завещание императора» (2000)

— «Тайны дворцовых переворотов. Фильм 2. Завещание императрицы» (2001)

— «Тайны дворцовых переворотов. Фильм 3. Я — император» (2001)

— «Тайны дворцовых переворотов. Фильм 4. Падение Голиафа» (2001)

— «Марш Турецкого-3» (2002)

— «Займемся любовью» (2002)

— «Шукшинские рассказы» (2002)

— «Тайны дворцовых переворотов. Фильм 5. Вторая невеста императора» (2003) — «Тайны дворцовых переворотов. Фильм 6. Смерть юного императора» (2003)

— «Бульварный перелет» (2003)

— «Здравствуй, столица!» (2003)

— «На Верхней Масловке» (2004)

— «32 декабря» (2004)

— «Фитиль» (2005)

— «Девять неизвестных» (2005)

— «Убойная сила-6» (2005)

— «Изображая жертву» (2006)

— «Кадетство» (2006-2008)

— «Ликвидация» (2007)

— «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» (2008)

— «Папины дочки» (2008-2010)

— «Кремлевские курсанты» (2008-2010)

— «Тайны дворцовых переворотов. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!» (2008)

— «Сваты» (2008)

— «Сваты-2» (2009)

— «Сваты-3» (2009)

— «Путейцы-2» (2010)

— «Последний секрет Мастера» (2010)

— «О чем говорят мужчины» (2010)

— «Сваты-4» (2010)

— «Новогодние сваты» (2010)

— «All inclusive, или Все включено!» (2011)

— «Сваты-5» (2011) — «Мамы» (2012)

— «Ералаш» (2012, 2013)

— «Сваты-6» (2012)

— «Все включено-2» (2013)

— «Страна чудес» (2015)

— «Искушение» (2016)

— «Жили-были» (2017)

— «Девушка с косой» (2017)

— «На Париж» (2019)

— «Одесский пароход» (2019)

— «Сваты-7» (2021)

— «Белый снег» (2021)

— «Чемпион мира» (2021)

— «Елки-9» (2022)

— «Чебурашка» (2023)

— «Шаляпин» (2023)

— «Гардемарины 1787. Война» (2023)

— «Летучий корабль» (2024)

— «Финист. Первый богатырь» (2024)

— «Чебурашка-2» (2025).

Фото: Владимир Чистяков

Озвучивание

Федор Добронравов озвучивал следующие мультфильмы:

— «Колобок» (2006)

— «Удивительные приключения Хомы» (2009)

— «КОАПП. Двадцать лет спустя. Пропало озеро» (2009)

— «КОАПП. Двадцать лет спустя. Самая прекрасная няня» (2011)

— «Замбезия» (2012)

— «Снежная королева-2: Перезаморозка» (2014)

— «Чудо-юдо» (2017).

Дубляж

Федор Добронравов дублировал следующие фильмы и мультфильмы:

— «Мы — легенды» (2008)

— «Бобро поржаловать» (2010)

— «Замбезия» (2012)

— «Тэд Джонс и затерянный город