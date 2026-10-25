Британец требовал разоблачить Путина в прямом эфире, но Малофеев напомнил ему о короле Карле III. Разговор пошел не по плану – стыд и срам

Британский журналист Пирс Морган пригласил учредителя «Царьграда» Константина Малофеева в свое ток-шоу Piers Morgan Uncensored. Интервью должно было стать поводом для критики Владимира Путина, однако разговор пошел совсем не по сценарию ведущего.