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25.10.2026, 12:03
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Британский журналист Пирс Морган пригласил учредителя «Царьграда» Константина Малофеева в свое ток-шоу Piers Morgan Uncensored. Интервью должно было стать поводом для критики Владимира Путина, однако разговор пошел совсем не по сценарию ведущего.
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