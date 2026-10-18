Он родился на Занзибаре, детство провел в Индии, а мировую славу получил в составе Queen. Уникальный голос и сценическая манера сделали его одним из самых узнаваемых рок-вокалистов XX века. 5 сентября 2026 года Фредди Меркьюри исполнилось бы 80 лет. Биография легендарного исполнителя, история Queen, главные песни, личная жизнь, и последние годы звезды — в материале mk.ru.

Имя при рождении: Фаррух Булсара

Псевдоним: Фредди Меркьюри

Профессия: певец, композитор, автор песен

Дата и место рождения: 5 сентября 1946 года, Занзибар

Дата и место смерти: 24 ноября 1991, Кенсингтон, Большой Лондон

Самые известные песни, написанные Меркьюри для Queen:

«Bohemian Rhapsody» (1975)

«We Are the Champions» (1977)

«Somebody to Love» (1976)

«Killer Queen» (1974)

«Don't Stop Me Now» (1978)

«Crazy Little Thing Called Love» (1979)

«Love of My Life» (1975)

«Seven Seas of Rhye» (1974)

«Good Old-Fashioned Lover Boy» (1976)

«Play the Game» (1980)

Сольные работы:

«Barcelona» (1987)

«The Great Pretender» (1987)

«Living on My Own» (1985)

«I Was Born to Love You» (1985)

«Love Kills» (1984)

Семья и ранние годы

Фредди Меркьюри родился 5 сентября 1946 года на Занзибаре в семье Боми и Джер Булсара. Семья имела парсийское происхождение. Мальчику дали имя Фаррух (с персидского — «прекрасный», «счастливый»). В 1952 году в семье родилась девочка — Кашмира, младшая сестра Фредди.

Детство будущей рок-звезды в основном прошло в Индии: в восемь лет родители отправили его учиться в St. Peter’s — школу-интернат в городе Панчгани. Здесь он жил со своими родственниками — дедом и тетей.

В школе он участвовал в театральных постановках, занимался спортом и увлекался живописью. Но самой важной частью его жизни стала музыка. Заметив необычайные вокальные способности ученика, директор школы предложил родителям Фарруха организовать для него уроки фортепиано за небольшую плату. Те согласились, так мальчик начал изучать музыкальную теорию и осваивать инструмент.

Фредди рано увлекся рок-н-роллом и уже в 12 лет вместе с одноклассниками создал первую группу — The Hectics. Коллектив выступал на школьных вечерах. Уже тогда Фредди удивлял всех способностью притягивать внимание публики.

В 16 лет Фредди провалил экзамен и вернулся в Занзибар к родителям. Но вскоре в стране произошла революция. В 1963 году Занзибар объявил о независимости от Великобритании, а спустя год произошла Занзибарская революция. Из-за начавшихся беспорядков семья Булсара перебралась в Англию.

Здесь Фредди поступил в Ealing College of Art, где изучал графический дизайн. Однако постепенно музыка стала для него не увлечением, а профессией.

Он играл в нескольких группах, а во время выступлений с Wreckage познакомился с Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. Тогда Мэй и Тейлор играли в Smile. Вскоре Smile потеряла своего вокалиста, и музыканты решили создать новую группу вместе с Фредди.

Так появился Queen. Именно Меркьюри предложил это название — он считал, что группе нужен новый образ и новое имя. Джон Дикон присоединился к составу в начале 1971 года, после чего сформировался классический состав Queen.

Когда коллектив окончательно сложился, Фредди, выпускник художественного колледжа, взялся за фирменный знак группы. По одной из версий, отправной точкой ему послужил королевский герб Великобритании. В центре композиции он поместил букву Q, а вокруг нее расставил зодиакальные символы всех четверых участников коллектива. Два Льва — это Джон Дикон и Роджер Тейлор. Краб над языками пламени — Рак Брайана Мэя. А две крылатые феи — знак Девы, под которым родился сам Фредди.

Queen и мировая слава

Первый альбом Queen вышел в 1973 году. Группа сразу привлекла внимание: в ее музыке смешивались хард-рок, прогрессивный рок, театральность и необычные вокальные решения. Но настоящий прорыв был еще впереди.

Фото: Chris Walter/Photofeatures International/Global Look Press

Кстати, именно в период работы над дебютным альбомом Фредди решил сменить свою фамилию Булсара на творческий псевдоним «Меркьюри» — по одной из версий, в честь Меркурия, правящей планеты знака Девы, под которым родился музыкант. Это имя он использовал в песне «My Fairy King», где есть строчка «Mother Mercury, look what they’ve done to me, I cannot run I cannot hide».

В 1974 году вышел альбом Sheer Heart Attack, а вместе с ним — песня Killer Queen, написанная Фредди Меркьюри. Композиция стала первым большим британским хитом группы и поднялась до второго места в британском чарте.

Год спустя Queen выпустила A Night at the Opera, а его главным событием стала Bohemian Rhapsody. Почти шестиминутная композиция (звучит 5 минут 55 секунд), в которой соединились баллада, опера и рок, поначалу казалась слишком необычной для радиоформата. Более того, для сингла она была необычно длинной. Однако Меркьюри настоял на том, чтобы песню выпустили именно в таком виде.

Риск оправдался: Bohemian Rhapsody возглавила британский хит-парад и провела на первом месте девять недель. Песня стала одной из самых узнаваемых композиций Queen, а сам Меркьюри окончательно превратился из яркого вокалиста молодой группы в международную рок-звезду.

При этом успех Queen никогда не был исключительно заслугой Меркьюри. Группа работала как настоящий коллектив: все четыре музыканта писали песни. Меркьюри создал Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now и Crazy Little Thing Called Love. Брайан Мэй написал We Will Rock You, Роджер Тейлор — Radio Ga Ga, а Джон Дикон — I Want to Break Free.

Особой частью успеха Queen стали концерты. Меркьюри обладал редкой способностью управлять огромным залом практически без дистанции между сценой и публикой. Он мог одной репликой, жестом или короткой вокальной перекличкой заставить десятки тысяч человек отвечать ему одновременно.

Queen довольно быстро перестала быть просто еще одной британской рок-группой. Музыканты сознательно работали на большие площадки и постепенно превращали концерты в масштабные шоу. В этом особенно проявился талант Меркьюри: он буквально управлял пространством сцены.

У Queen была еще одна особенность — группа не укладывалась в один музыкальный жанр. В ее песнях соседствовали хард-рок, поп, опера, балладная музыка и театральные приемы. Сам Меркьюри интересовался не только роком: его увлекали опера, балет и театр. Позднее эти интересы нашли отражение и в его сольных проектах. Как отмечается в официальной биографии Queen, именно сочетание сильного авторства всех четырех музыкантов, масштабных сценических постановок и необычной манеры Меркьюри помогло группе стать одним из главных представителей стадионного рока.

Live Aid: 20 минут, которые вошли в историю

13 июля 1985 года Queen выступила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне на благотворительном концерте Live Aid. Группе отвели 20 минут (с 18:41 до 19:01) — гораздо меньше, чем обычно продолжался концерт Queen.

За это короткое время музыканты исполнили несколько своих главных песен:

Bohemian Rhapsody,

Radio Ga Ga,

Hammer to Fall,

Crazy Little Thing Called Love,

We Will Rock You,

We Are the Champions.

Меркьюри активно взаимодействовал с аудиторией, а знаменитая перекличка «Ay-Oh» стала одним из самых запоминающихся моментов всего концерта.

Это выступление закрепило за Меркьюри репутацию одного из величайших фронтменов своего поколения. Концерт транслир