25 октября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения Галины Вишневской — певицы, которая пережила блокаду, стала примой Большого театра, не имея музыкального образования, а потом лишилась советского гражданства. Для ее голоса писали Дмитрий Шостакович и Бенджамин Бриттен, ей рукоплескали в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. За поддержку Александра Солженицына Вишневскую и ее мужа Мстислава Ростроповича вынудили уехать из СССР, а в Россию певица вернулась, чтобы открыть Центр оперного пения. Как девочка из Кронштадта пробилась на главную сцену страны и что связывало ее с Ростроповичем более полувека — в материале mk.ru.

Полное имя: Галина Павловна Вишневская, при рождении Иванова

Дата рождения: 25 октября 1926 года

Место рождения: Ленинград, ныне Санкт-Петербург

Дата смерти: 11 декабря 2012 года

Профессия: оперная певица, актриса, педагог

Тип голоса: сопрано

Главный театр: Большой театр, в труппе которого певица состояла с 1952 по 1974 год

Муж: Мстислав Ростропович, виолончелист и дирижер

Дети: дочери Ольга и Елена; от предыдущего союза с Марком Рубиным у певицы был сын Илья, умерший в младенчестве

Образование: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, окончена экстерном в 1966 году

Главный педагогический проект: Центр оперного пения Галины Вишневской в Москве

Место захоронения: Новодевичье кладбище в Москве

Детство в Кронштадте и блокада Ленинграда

Галина Павловна Иванова родилась 25 октября 1926 года в Ленинграде. Ее родители расстались, и девочку забрала к себе бабушка по отцовской линии Дарья Иванова, жившая в Кронштадте. Именно бабушка стала для будущей певицы самым близким человеком и фактически заменила ей родителей.

Семья жила небогато. Бабушка бралась за любую работу, чтобы прокормить внучку. Позднее Вишневская вспоминала о суровом детстве без сентиментальности: он а рано научил ась рассчитывать на собственные силы.

Музыка привлекала Галину с ранних лет. Она слушала песни и романсы, старалась запоминать мелодии. Особое впечатление произвела на нее опера Петра Чайковского «Евгений Онегин». Впоследствии партия Татьяны станет одной из главных в ее сценической судьбе.

Война изменила все. Во время блокады Ленинграда Вишневская оставалась в Кронштадте. Она пережила голод, холод и смерть близкого человека. После смерти бабушки девушка оказалась практически одна. Ей пришлось рано повзрослеть — в возрасте, когда большинство ее сверстников еще зависели от семьи.

В годы войны Галина служила в подразделении местной противовоздушной обороны. Она участвовала в дежурствах и работах, связанных с ликвидацией последствий обстрелов. За участие в обороне Ленинграда получила медаль «За оборону Ленинграда».

Несмотря на пережитое, девушка не утратила интереса к музыке. Она выступала перед военнослужащими, пела для людей, которым музыка помогала хотя бы ненадолго отвлечься от тяжелой повседневности.

В дальнейшем Вишневская неоднократно подчеркивала, что война сформировала ее характер. Она не любила жаловаться на обстоятельства и не считала трудное детство оправданием для профессиональных неудач.

«Бороться меня заставила сама жизнь. А может, это заложено на генетическом уровне — не сдаваться ни при каких обстоятельствах», — рассказывала певица в интервью «МК».

Фото: Михаил Ковалев

От театра оперетты до Большого театра

Путь Галины Вишневской на оперную сцену начался без консерваторского диплома и связей в музыкальном мире. В 1944 году она поступила в Ленинградский областной театр оперетты. Сначала работала в хоре, затем получила сольные партии.

Оперетта стала для нее практической школой. Здесь молодая артистка училась сценическому движению, работе с партнерами, умению держать внимание публики. Однако для полноценной оперной карьеры требовалась серьезная вокальная подготовка.

Важную роль сыграла педагог Вера Гарина, с которой Вишневская начала заниматься в 1948 году. Работа над голосом помогла ей расширить диапазон и справиться с трудностями верхнего регистра. Певица постепенно переходила от опереточного репертуара к более сложным вокальным произведениям.

В начале 1950-х годов она уже выступала как зрелая артистка, хотя ее профессиональное образование оставалось нестандартным. В 1952 году Вишневская приняла участие в прослушивании в стажерскую группу Большого театра. Ее приняли, и это решение изменило дальнейшую жизнь певицы.

В октябре 1953 года она впервые вышла на сцену Большо го театр а в партии Татьяны в опере «Евгений Онегин» Чайковского. Успешный дебют позволил ей перейти из стажерской группы в труппу солистов.

В 1954 году Вишневская исполнила партию Леоноры в опере Бетховена «Фиделио». Эта работа продемонстрировала, что ее возможности не ограничиваются русским лирическим репертуаром.

В 1966 году певица экстерном окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского. Получение диплома завершило важный этап профессионального становления, хотя к тому времени Вишневская уже была признанной артисткой.

Большой театр: главные роли и мировая слава

С 1952 по 1974 год Большой театр оставался главным местом работы Вишневской. За это время она исполнила более тридцати партий в операх русских и зарубежных композиторов.

Среди наиболее известных работ:

1953 — Татьяна в «Евгении Онегине»; дебют в Большом театре .

1954 — Леонора в «Фиделио».

1955 — Купава в «Снегурочке».

1957 — Катарина в «Укрощении строптивой» Шебалина, Керубино в «Свадьбе Фигаро», Чио-Чио-сан в опере Пуччини.

1958 — Аида.

1959 — Лиза в «Пиковой даме», Наташа Ростова в «Войне и мире».

1962 — Алиса Форд в «Фальстафе», Маргарита в «Фаусте», Донна Анна в «Каменном госте», Зинка в «Судьбе человека».

1964 — Виолетта в «Травиате», Марина в опере «Октябрь».

1965 — моноопера Пуленка «Человеческий голос».

1970 — Софья в «Семене Котко», Марфа в «Царской невесте».

1971 — Тоска.

1973 — Франческа в «Франческе да Римини».

1974 — Полина в «Игроке».

Вишневская обладала голосом, позволявшим работать с разными стилями, однако ее исполнительскую манеру определяла не только вокальная техника. Она стремилась раскрыть психологию персонажа, показать внутренний конфликт и передать смысл музыкальной фразы.

Гастроли в США, Лондоне и Милане

С конца 1950-х годов Вишневская активно гастролировала за рубежом. В 1961 году она дебютировала в нью-йоркской Метрополитен-опера в партии Аиды. В 1962 году выступила в Королевском оперном театре Ковент-Гарден в Лондоне. В 1964 году Галина Вишневская вышла на сцен у миланского театра «Ла Скала» в парти и Лю в опере Джакомо Пуччини «Турандот». Ее выступление вошло в историю советской оперной школы.

Галина Вишневская работала с известными дирижерами и оркестрами, участвовала в постановках ведущих оперных театров, записывала произведения русской и западноевропейской классики.