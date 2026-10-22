Родители

Игорь родился в обычной семье москвичей. Отец — Юрий Харламов, мать — Наталья Харламова. С рождения у ребенка проявлялись способности к творческой деятельности и театру: эти качества он перенял от отца. Мальчик был талантливым, но шебутным. Семья Харламова распалась, когда сыну не было и десяти лет: родители Игоря развелись, что стало для него сильным ударом и послужило триггером для интеграции в дворовую компанию. Проделки будущего шоумена довели до того, что его исключили из школы.

У Харламова есть две сводные сестры — Екатерина и Алина. Они родились в 1999 году во втором браке матери Харламова. Младшая сестра Игоря Екатерина окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, сестра Алина окончила ВШЭ.

Образование

Обучение Игоря продолжилось в США, куда переехал жить его отец — он забрал сына с собой. Отец оплачивал парню базовые расходы, а также репетитора по английскому, а вот на карманные расходы Игорю пришлось зарабатывать самому.

В 14 лет будущий шоумен поступил в «Харендт» — престижную школу в Чикаго с театральным уклоном. Одним из учителей подростка был известный американский актер Уильям Джордж Зейн-младший, известный по роли в «Титанике». «В Москве я учился в пятиэтажной школе. И тут я попадаю в школу, которая занимает несколько гектаров, и там есть и баскетбольная площадка, и футбольная, и бейсбольная. В обеденный перерыв, когда приходишь в столовую, тебе нельзя садиться к индусам или к черным. И вообще называть их черными. А там — азиатский угол, а вот здесь — для русскоязычных», — рассказывал Гарик о своей учебе в Америке. По словам артиста, в школе была специальная комната для провинившихся, куда они шли во время обеда. В комнате сидел полицейский: ученики садились за парту, которая запиралась на ключ, и должны были заниматься чтением в течение десяти минут. Только по окончании процедуры разрешалось отправиться на обед.

По возвращении в столицу мальчик продолжил обучение. Он окончил ГУУ (Государственный университет управления) по специальности «управление персоналом». Поклонники Игоря считают, что у него как у выпускника гуманитарного факультета наверняка имеются хорошие знания по истории и психологии. Сам артист хотел поступить в театральный вуз, но родители настояли на более серьезной специальности.

Музыкальная карьера

Карьера Харламова в качестве музыканта началась еще в 2008 году: он придумал и воплотил в жизнь образ Эдуарда Бедросовича Сурового. «Эдуард родился в городе Стокгольме, Швеция, в 190011 году, но кто-то оставил дверь в ад открытой», — гласит шуточная биография Сурового на одном из музыкальных сайтов. Юмористические и смешные песни Харламов исполняет от имени этого образа.

Однажды он даже стал участником музыкального телепроекта «Две звезды», выступив в дуэте с Настей Каменских, но пройти в финал не сумел. К слову, дискография у Харламова приличная и включает в себя десятки композиций, хорошо знакомых поклонникам юмористического шоу ComedyClub. Фото ТНТ

Театральная карьера

В 2004 году Гарик Харламов принял участие в телеигре «Угадай мелодию». В 2004 году работал на телеканале Муз-ТВ, вел такие программы, как «Натуральный обмен» и «Три обезьяны». В это время получил творческий псевдоним Бульдог.

В 2005 году Харламов стал членом актерской труппы комедийного проекта «В субботу вечером», который выходил на телеканале СТС. Также он неоднократно снимался в эпизодах различных сериалов, таких как «Саша + Маша», «Счастливы вместе» и т.д.

В том же 2005 году Харламов и стал участником шоу, подарившего ему популярность, — Comedy Club. Выступать он начал совместно с Тимуром (Каштаном) Батрутдиновым.

В течение своей карьеры комик несколько раз покидал проект, а затем возвращался в комедийное шоу. Первый раз он покинул шоу Comedy Club в 2009 году, перейдя с канала ТНТ на канал НТВ. В 2013 году на телеэкранах появилось шуточное шоу «ХБ» с участием Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Название шоу происходит от первых букв фамилий участников дуэта.

Фильмография (Кино и сериалы)

Большую часть карьеры артист посвятил киносериалам и комедийным шоу, но фильмы в ней также есть. В 2008 году в мир вышла кинокомедия «Самый лучший фильм», где Гарик Харламов был в центре внимания — он сыграл сразу несколько ключевых ролей.

Его имя также можно найти среди продюсеров и сценаристов фильма. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» не очень высокий — 3,1 из десяти, однако он получил продолжение, и даже не одно. Всего в прокат вышло три «Самых лучших фильма».

В 2016 году снялся в российском художественном фильме «30 свиданий», где исполнил роль полицейского Моторина. Награды В 2008 году Харламов удостоился премии «Кинонаграды «МTV Россия» в номинации «Прорыв года» — за свою роль в картине «Самый лучший фильм».

Блогерство

На октябрь 2024 года у Харламова 502,9 тысячи подписчиков в ТикТоке, а в его официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте — более 366 тысяч подписчиков. Фото: Ульяна Калашникова

Личная жизнь

В молодости комик около двух лет встречался со Светланой Светиковой — участницей проекта «Фабрика звезд-3». На тот момент ему было 20 лет, а девушке 18. Отношения, однако, не сложились: помешали родители Светланы.

В 2010 году Харламов женился на Юлии Лещенко. Девушка трудилась менеджером в ночном клубе, куда пригласили для выступления команду КВН, в которой играл Харламов. Однако эти отношения также не продлились долго.

Самым известным романом Харламова стали отношения с актрисой, звездой телесериала «Интерны» Кристиной Асмус, на которой он женился в 2013 году. 5 января 2014 года у пары родилась дочь Анастасия Харламова. Харламов и Асмус долго были вместе, пережили много скандалов, но в итоге развелись в октябре 2020 года. При этом почти три года после развода бывшие супруги жили вместе в доме на Рублевке.

В 2021 году Харламов завел отношения с актрисой Катериной Ковальчук. Познакомились они на съемках многосерийного проекта «Гусар» на ТНТ, в котором оба принимали участие. В июне 2024 года стало известно, что Харламов и Ковальчук поженились.

Политические взгляды

Гарик Харламов является доверенным лицом президента Российской Федерации Владимира Путина. Он полностью поддерживает проводимый курс как во внешней, так и во внутренней политике страны.