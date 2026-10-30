«Воодушевить могут только победы»: Галактионов балансирует на грани увольнения после поражения от ЦСКА

Московский «Локомотив» досрочно лишился шансов на выход из группы Кубка России, уступив в гостях землякам из ЦСКА со счетом 1:3. Очередное поражение со всей остротой обнажило глубокий системный кризис в стане «железнодорожников». Главный тренер Михаил Галактионов на послематчевой пресс-конференции выглядел растерянным, признав, что воодушевить болельщиков могут лишь победы, которых у команды катастрофически не хватает, команде срочно нужна кардинальная встряска вплоть до тренерской отставки. «МК-Спорт» рассказывает подробности.