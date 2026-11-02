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02.11.2026, 00:00
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2 ноября 2026 года — 306-й день года по григорианскому календарю. По юлианскому календарю эта дата соответствует 20 октября. Ниже — праздники, памятные даты, именины, приметы и события этого дня.
Сколько дней осталось до Нового года?
Канадский хоккейный специалист, с ноября 2024 года - главный тренер клуба КХЛ "Авангард" (Омск)
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