Какой сегодня праздник: 2 ноября 2026 года

2 ноября 2026 года — 306-й день года по григорианскому календарю. По юлианскому календарю эта дата соответствует 20 октября. Ниже — праздники, памятные даты, именины, приметы и события этого дня.

Сколько дней осталось до Нового года?