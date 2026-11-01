Происхождение и семья

Гитана Леонтенко родилась в артистической цирковой семье.

Её мать, Гитана Георгиевна Леонтенко, выступала под сценическим именем Ночка и была известна как наездница и танцовщица.

Отец работал акробатом воздушного жанра.

С ранних лет будущая артистка была погружена в атмосферу цирка, постоянных гастролей и кочевой жизни.

Детство

Детство Гитаны прошло в дороге — цирковые труппы перемещались из города в город, гастролировали по различным республикам СССР и за его пределами. Следуя за родителями, она с раннего возраста осваивала цирковое искусство и не рассматривала для себя иного жизненного пути.

Начало карьеры

Свою профессиональную деятельность Гитана Леонтенко начала в 1944 году в составе цыганской цирковой труппы, где исполняла пластические зарисовки.

С 1950 года она сформировалась как цирковая артистка-наездница, выбрав редкое амплуа гротескной танцовщицы на лошади. Ее номера отличались сложной хореографией, балансом и элементами импровизации, которые исполнялись непосредственно на движущейся лошади.

Карьера в цирке

Гитана Леонтенко участвовала в ряде известных цирковых постановок, среди которых:

● «Свадьба в таборе»

● «Праздник винограда»

● «Под цыганским шатром»

Она также выступала в программах Московского цирка, включая:

● «Карнавал на Кубе» (1962) — роль Кончиты

● «Бахчисарайская легенда» (1963) — роль Заремы

С 1967 года Леонтенко регулярно появлялась в цирковых пантомимах и программах различных цирков СССР.

Помимо цирковой карьеры, Гитана Леонтенко снималась в кино.

Фильмография

● 1953 — «Арена смелых» — эпизод

● 1964 — «Соберите Венеру» (короткометражный фильм)

● 1965 — «Чрезвычайное поручение» — эпизод

● 1965 — «Старый знакомый» — артистка цыганского ансамбля

● 1966 — «В городе С.» — уличная акробатка

Награды и признание

В 1954 году документальный фильм «Арена смелых» (1953) был удостоен приза Венецианского кинофестиваля как лучший документальный фильм.

В 1967 году художественный фильм «В городе С.» получил приз «Капитолийский Юпитер» на Международном кинофестивале в Риме.

Личная жизнь

По данным СМИ, в разные годы Гитану Леонтенко связывали отношения с актёром Сергеем Гурзо и цирковым канатоходцем Магомедом Магомедовым.

В 1963 году она вышла замуж за актёра Алексея Баталова.

В браке родилась дочь Мария Баталова (1968), у которой с рождения был диагностирован детский церебральный паралич.

Несмотря на тяжёлое заболевание, Мария реализовала себя как писатель и критик, публикуя тексты под псевдонимом Гитана-Мария Баталова. Она передвигается исключительно в инвалидной коляске и испытывает трудности с речью.

Гитана Леонтенко оставалась с мужем до его смерти в 2017 году.

Жизнь после смерти Алексея Баталова

После кончины супруга здоровье Гитаны Аркадьевны ухудшилось, в частности — резко снизилось зрение. Период оказался омрачен тяжёлыми судебными разбирательствами, связанными с недвижимостью семьи, в том числе с квартирой в Доме на набережной.

Несмотря на сложные обстоятельства, Леонтенко неоднократно заявляла, что не нуждается в поддержке и готова помогать другим, следуя жизненным принципам покойного мужа.

Дело о наследстве Алексея Баталова

Осенью 2020 года Гитана Леонтенко обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, указав на действия юриста Михаила Цивина и его супруги, актрисы Наталии Дрожжиной.

По её словам, они «обманным путём завладели недвижимостью и денежными средствами семьи», воспользовавшись доверием вдовы и ее дочери.

В октябре 2020 года Следственный комитет РФ признал Гитану Леонтенко и Марию Баталову потерпевшими.

Приговор суда

Замоскворецкий районный суд Москвы признал Цивина и Дрожжину виновными в мошенничестве:

● Михаил Цивин — 5 лет лишения свободы в колонии общего режима

● Наталия Дрожжина — 4 года лишения свободы условно

Суд постановил вернуть имущество законным наследникам и признал ряд сделок недействительными.

Смерть

Незадолго до Нового года Гитана Леонтенко была экстренно госпитализирована из-за резкого ухудшения состояния здоровья. После выписки она скончалась в январе 2026 года у себя дома.

«Умерла Гитана Аркадьевна Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова. Она скончалась мирно, дома. Ей было 90 лет», — сообщила адвокат семьи Татьяна Кириенко.

Официальное заявление о смерти было сделано 5 января 2026 года. По данным ряда источников, смерть случилась ранее, но тело некоторое время находилось в морге для подтверждения естественных причин смерти.

ФИО: Гитана Аркадьевна Леонтенко

Дата рождения: 18 августа 1935 года

Место рождения: СССР

Знак зодиака: Лев

Рост: 160 см

Дата смерти: январь 2026 года