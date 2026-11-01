Происхождение и семья
Гитана Леонтенко родилась в артистической цирковой семье.
Её мать, Гитана Георгиевна Леонтенко, выступала под сценическим именем Ночка и была известна как наездница и танцовщица.
Отец работал акробатом воздушного жанра.
С ранних лет будущая артистка была погружена в атмосферу цирка, постоянных гастролей и кочевой жизни.
Детство
Детство Гитаны прошло в дороге — цирковые труппы перемещались из города в город, гастролировали по различным республикам СССР и за его пределами. Следуя за родителями, она с раннего возраста осваивала цирковое искусство и не рассматривала для себя иного жизненного пути.
Начало карьеры
Свою профессиональную деятельность Гитана Леонтенко начала в 1944 году в составе цыганской цирковой труппы, где исполняла пластические зарисовки.
С 1950 года она сформировалась как цирковая артистка-наездница, выбрав редкое амплуа гротескной танцовщицы на лошади. Ее номера отличались сложной хореографией, балансом и элементами импровизации, которые исполнялись непосредственно на движущейся лошади.
Карьера в цирке
Гитана Леонтенко участвовала в ряде известных цирковых постановок, среди которых:
● «Свадьба в таборе»
● «Праздник винограда»
● «Под цыганским шатром»
Она также выступала в программах Московского цирка, включая:
● «Карнавал на Кубе» (1962) — роль Кончиты
● «Бахчисарайская легенда» (1963) — роль Заремы
С 1967 года Леонтенко регулярно появлялась в цирковых пантомимах и программах различных цирков СССР.
Помимо цирковой карьеры, Гитана Леонтенко снималась в кино.
Фильмография
● 1953 — «Арена смелых» — эпизод
● 1964 — «Соберите Венеру» (короткометражный фильм)
● 1965 — «Чрезвычайное поручение» — эпизод
● 1965 — «Старый знакомый» — артистка цыганского ансамбля
● 1966 — «В городе С.» — уличная акробатка
Награды и признание
В 1954 году документальный фильм «Арена смелых» (1953) был удостоен приза Венецианского кинофестиваля как лучший документальный фильм.
В 1967 году художественный фильм «В городе С.» получил приз «Капитолийский Юпитер» на Международном кинофестивале в Риме.
Личная жизнь
По данным СМИ, в разные годы Гитану Леонтенко связывали отношения с актёром Сергеем Гурзо и цирковым канатоходцем Магомедом Магомедовым.
В 1963 году она вышла замуж за актёра Алексея Баталова.
В браке родилась дочь Мария Баталова (1968), у которой с рождения был диагностирован детский церебральный паралич.
Несмотря на тяжёлое заболевание, Мария реализовала себя как писатель и критик, публикуя тексты под псевдонимом Гитана-Мария Баталова. Она передвигается исключительно в инвалидной коляске и испытывает трудности с речью.
Гитана Леонтенко оставалась с мужем до его смерти в 2017 году.
Жизнь после смерти Алексея Баталова
После кончины супруга здоровье Гитаны Аркадьевны ухудшилось, в частности — резко снизилось зрение. Период оказался омрачен тяжёлыми судебными разбирательствами, связанными с недвижимостью семьи, в том числе с квартирой в Доме на набережной.
Несмотря на сложные обстоятельства, Леонтенко неоднократно заявляла, что не нуждается в поддержке и готова помогать другим, следуя жизненным принципам покойного мужа.
Дело о наследстве Алексея Баталова
Осенью 2020 года Гитана Леонтенко обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, указав на действия юриста Михаила Цивина и его супруги, актрисы Наталии Дрожжиной.
По её словам, они «обманным путём завладели недвижимостью и денежными средствами семьи», воспользовавшись доверием вдовы и ее дочери.
В октябре 2020 года Следственный комитет РФ признал Гитану Леонтенко и Марию Баталову потерпевшими.
Приговор суда
Замоскворецкий районный суд Москвы признал Цивина и Дрожжину виновными в мошенничестве:
● Михаил Цивин — 5 лет лишения свободы в колонии общего режима
● Наталия Дрожжина — 4 года лишения свободы условно
Суд постановил вернуть имущество законным наследникам и признал ряд сделок недействительными.
Смерть
Незадолго до Нового года Гитана Леонтенко была экстренно госпитализирована из-за резкого ухудшения состояния здоровья. После выписки она скончалась в январе 2026 года у себя дома.
«Умерла Гитана Аркадьевна Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова. Она скончалась мирно, дома. Ей было 90 лет», — сообщила адвокат семьи Татьяна Кириенко.
Официальное заявление о смерти было сделано 5 января 2026 года. По данным ряда источников, смерть случилась ранее, но тело некоторое время находилось в морге для подтверждения естественных причин смерти.
ФИО: Гитана Аркадьевна Леонтенко
Дата рождения: 18 августа 1935 года
Место рождения: СССР
Знак зодиака: Лев
Рост: 160 см
Дата смерти: январь 2026 года