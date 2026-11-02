Кто такая Глюкоза

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова, более известная под сценическим именем Глюкоза (Glukoza), — российская певица, актриса, телеведущая и одна из самых узнаваемых представительниц отечественной поп-сцены. Широкую известность ей принес музыкальный проект продюсера Максима Фадеева, а песни «Невеста», «Шуга», «Ненавижу» и «Малыш» стали хитами начала 2000-х годов.

Краткая информация

ФИО: Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Дата рождения: 7 июня 1986 года

Возраст: 40 лет (на 2026 год)

Знак зодиака: Близнецы

Рост: 165 см

Вес: около 49 кг

Место рождения: Москва

Семья

Популярная исполнительница Глюкоза, чье настоящее имя — Наталья Ионова, появилась на свет 7 июня 1986 года в Москве. Ее родителями были Илья Ефимович Ионов и Татьяна Михайловна Ионова. По имеющимся сведениям, отец занимался инженерно-конструкторской деятельностью, а мать после окончания профессионально-технического училища работала в сфере торговли.

По словам самой Натальи, в 1990-е годы семья переживала непростой период. В интервью артистка рассказывала, что родители столкнулись с серьезными жизненными трудностями, а мать на некоторое время уходила из семьи, однако позже вернулась.

Ключевую роль в воспитании будущей звезды играла бабушка Лидия Михайловна. Она была для внучки опорой, поддерживала ее и помогала сглаживать конфликты в семье. Летом 2024 года Лидия Михайловна ушла из жизни.

По некоторым данным, у певицы есть старшая сестра Александра Сидорова, которая работает поваром-кондитером. Фото: Лилия Шарловская

Детство

В интервью Наталья неоднократно рассказывала, что отношения с близкими не всегда складывались просто. По словам артистки, временами она чувствовала себя непонятой и даже задумывалась о побеге из дома.

Позднее Глюкоза признавалась, что ее детство нельзя назвать безоблачным. Семье приходилось сталкиваться с бытовыми и финансовыми трудностями, которые оставили заметный след в воспоминаниях будущей певицы.

Образование

Среднее образование Наталья получила в московской школе № 308, которую покинула после девятого класса. В детстве она посещала различные кружки и секции, включая шахматы и балет.

В 2001 году будущая артистка перевелась на дневное отделение вечерней школы № 17, где завершила обучение в старших классах.

Музыкальное образование началось в семилетнем возрасте. В 1993 году Наталья поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, однако спустя год прекратила занятия.

Высшего образования певица не получала.

Первые шаги в карьере

В возрасте одиннадцати лет Наталья прошла отбор в детский юмористический киножурнал «Ералаш», где снялась в нескольких выпусках.

Позднее она приняла участие в работе над фильмом Владимира Аленикова «Война Принцессы» (рабочее название — «Триумф»). Изначально Наталья претендовала на одну из главных ролей, однако незадолго до начала съемок коротко постриглась и была заменена другой актрисой.

По распространенной версии, именно во время работы над этим проектом произошло ее знакомство с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, который занимался музыкальным оформлением фильма.

В 2001 году Фадеев запустил музыкальный проект «Глюкоза». Для продвижения артистки была создана необычная легенда: якобы Наталья самостоятельно записала песню «Шуга» и разместила ее в интернете, после чего продюсер заметил талантливую исполнительницу и предложил сотрудничество.

Музыкальная карьера

Первый студийный альбом певицы — «Глюк'oZa Nostra» — вышел в 2003 году. В него вошли композиции «Шуга», «Невеста», «Ненавижу» и «Малыш».

Пластинка стала коммерчески успешной и получила признание музыкального сообщества. В 2004 году альбом был отмечен премией «Рекордъ», а сама артистка получила награду MTV Europe Music Awards как лучший российский исполнитель.

В 2005 году был выпущен второй альбом — «Москва». В дальнейшем дискография певицы пополнилась новыми популярными композициями, среди которых «Бабочки» (совместно со Смоки Мо), «Пой мне, ветер», «Я буду тайною», «Жу-жу», «Фэн-шуй», «Руки-бедра» и «Взлом».

Третий студийный альбом «Транс-ФОРМА» вышел в 2011 году. К этому времени сценический образ Глюкозы заметно изменился: от дерзкой мультипликационной героини артистка перешла к более женственному и элегантному стилю.

Осенью 2024 года на фоне разногласий с Максимом Фадеевым Наталья Ионова начала новый этап творческой деятельности под брендом Glukoza.

В 2025 году исполнительница представила мини-альбом «Harmony», состоящий из восьми композиций. Релиз состоялся 11 апреля 2025 года. По оценкам музыкальных обозревателей, звучание проекта сочетает элементы гиперпопа и современной электронной музыки. Фото: Лилия Шарловская

Актёрская деятельность и дубляж

Наталья Чистякова-Ионова также пробовала себя в кино и дубляже. В её фильмографии значатся такие проекты, как «Руд и Сэм» (2007), комедийная франшиза «Бабушка лёгкого поведения» (2017), а также фильмы «Моя ужасная сестра» и «Любовники» (2022).

Отдельное направление ее работы — озвучивание. В частности, она принимала участие в дубляже анимационного фильма «Монстры против пришельцев» (2009), где озвучила одного из персонажей.

Телевизионная деятельность

В 2008–2009 годах артистка вела авторскую программу «Детские шалости» на телеканале СТС.

В 2012 году Глюкоза стала победительницей седьмого сезона шоу «Танцы со звёздами», выступая в паре с Евгением Папунаишвили.

Также она участвовала в различных телевизионных проектах, включая шоу «Аватар» на НТВ, «Конфетка» на ТНТ и «Бьюти Баттл».

Награды и премии

За свою карьеру Наталья Ионова получила множество музыкальных и телевизионных наград.

Среди наиболее известных:

● MTV Europe Music Awards — лучший российский исполнитель (2003)

● «Золотой граммофон» за песню «Невеста» (2003, 2006, 2013, 2015)

● Премия «Рекордъ» — дебют года и альбом года («Глюк'oZa Nostra», 2004)

● Премия Муз-ТВ — «Прорыв года» (2004)

● «Песня года» — многократный лауреат (2003–2009)

● «Движение» (Сочи) — лучший артист (2005)

● ELLE Style Awards — номинация «Эфирное создание» (2008)

● Победа в шоу «Танцы со звёздами» (2012)

● Премия ОК! — «Пара десятилетия» (2016) совместно с Александром Чистяковым

● ZD Awards — «Дуэт года» за песню «Жу-жу» (2018)

● Glamour Influencers Awards (2018)

● Fashion New Year Awards — «Самое стильное видео» (2019)

Личная жизнь

Личная жизнь артистки тесно связана с предпринимателем Александром Чистяковым.

Пара познакомилась на борту самолета, направлявшегося в Чечню. Между ними возникли отношения, несмотря на разницу в возрасте — Александр старше на 13 лет.

Брак был заключен 16 июня 2006 года. После свадьбы певица взяла двойную фамилию — Чистякова-Ионова.

В семье двое детей:

● дочь Лидия (2007), которая выступает под сценическим именем Ray!

● дочь Вера (2011)

Также в семье воспитывался сын Александра от предыдущего брака.

В 2016 году Наталья Ионова и Александр Чистяков получили премию журнала «ОК!» в номинации «Пара десятилетия».

В конце 2025 года артистка опровергала слухи о возможном разводе и подчеркивала, что семья остается стабильной. В 2026 году исполняется 20 лет со дня их брака.

Хобби и образ жизни

В последние годы Глюкоза увлеклась йогой и практиками, связанными с поддержанием физической и эмоциональной формы. Она также уделяет большое внимание семье и воспитанию детей.

В свободное время артистка занимается творчеством, путешествиями и личными проектами, сочетая карьеру с семейной жизнью.

Часто задаваемые вопросы

Кто такая Глюкоза?

Глюкоза (Наталья Ильинична Чистякова-Ионова) — российская певица, актриса и телеведущая, ставшая известной в начале 2000-х благодаря проекту Максима Фадеева и хитам «Невеста», «Шуга» и «Малыш».

Какое настоящее имя Глюкозы?

Настоящее имя певицы — Наталья Ильинична Чистякова-Ионова.

Когда родилась Глюкоза?

Наталья Ионова родилась 7 июня 1986 года в Москве.

Сколько лет Глюкозе?

На 2026 год певице 40 лет.

Замужем ли Глюкоза?

Да, она замужем за предпринимателем Александром Чистяковым. Брак был заключен в 2006 году.

Сколько детей у Глюкозы?

У певицы две дочери — Лидия и Вера. Также в семье воспитывался сын супруга от предыдущего брака.

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