Гоша Куценко (имя при рождении — Юрий Георгиевич Куценко) — актер театра и кино, режиссер, сценарист, певец. Заслуженный артист России.

Детство и юность

Юрий Куценко, известный публике как Гоша Куценко, родился 20 мая 1967 года в городе Запорожье Украинской ССР. Его отец Георгий Павлович трудился инженером в сфере радиопромышленности. Мать, Светлана Васильевна, работала врачом-рентгенологом.

Когда Юра Куценко был еще маленьким, семья переехала во Львов, где мальчик окончил школу. Позднее из детских увлечений Куценко называл езду на велосипеде, а также занятия вольной борьбой в спортивной секции. Кроме того, мальчик много слушал музыку. Последнему увлечению способствовало то, что отец занимался радиотехникой и сам собирал магнитофоны, поэтому у Гоши была возможность заниматься записями. Позднее он вспомнил, что отец «всегда слушал Владимира Высоцкого». Сам Гоша Куценко увлекался тяжелым роком, ему нравились такие группы, как Deep Purple, AC/DC. «И, конечно, Beatles. В конце 1970-х — начале 1980-х я играл их песни на гитаре», — вспоминал артист.

Однако не смотря на явное увлечение музыкой, после школы Куценко попытался состояться в области точных наук. Сперва он поступил во Львовский политехнический институт, который в последствии бросил. После службы в армии (в 1985–1987 годах он был призван в войска связи в Черновцах) поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА). К тому времени семья переехала в Москву, так как отца Куценко назначили заместителем министра радиопромышленности СССР. Обучение в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики Куценко также не завершил. Будущий популярный артист ушел после второго курса и поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1992 году. Фото: Global Look Press

Семья и дети

Первый брак Куценко длился порядка пяти лет, но так и не был зарегистрирован. Его любовью стала Мария Порошина. На момент начала романа Гоша был студентом третьего курса театрального вуза, а 17-летняя Мария только поступила на первый. Первая беременность Марии не привела к рождению ребенка. Гоша в этот сложный момент эмоционально очень поддерживал Порошину. В 1996 году, на свет появилась первая дочь артиста — Полина. Однако практически сразу после рождения ребенка отношения распались. Куценко признался жене в измене, когда ребенку было всего три месяца, и Мария его не простила. Спустя годы Куценко и Порошиной удалось выстроить дружеские отношения. Куценко публично сожалел, что не смог сохранить свою первую семью.

Второй, официальный брак, Куценко заключил уже достаточно зрелым человеком, пережив и взлет карьеры, и временную безработицу. Его официальной женой стала фотомодель агентства «Fashion Group». Отношения они узаконили в 2012 году. В браке родились две дочери — Евгения (2014) и Светлана (2017). Куценко отмечал, что его супруга очень поддержала его по жизни дважды: в момент взлета карьеры, не дав ему погрузиться в «звездную болезнь», и после смерти родителей (и отец, и мать Куценко ушли из жизни от рака), которые, к слову, торопили сына с женитьбой и мечтали о внуках.

Начало карьеры

Начинал с эпизодических ролей в кино и театре. В попытке зарабатывать больше пришел работать на телевидение. В 1990-е стал ведущим молодежной программы «Партийная зона» на ТВ-6, принимал участие в других проектах на МУЗ-ТВ. Пробовал себя как педагог — преподавал актерское мастерство во ВГИКе на курсе Евгения Киндинова.

Карьера в кино

В кино начал сниматься студентом, в 1991 году ему удалось исполнить небольшую роль в картине «Мумия из чемодана».

Одну из первых больших ролей Куценко сыграл в криминальной комедии «Мама, не горюй» (1997).

Главную роль получил в 2002 году в боевике Егора Кончаловского «Антикиллер», снятым по книге Даниила Корецкого. Гоша Куценко сыграл бывшего майора полиции.

В том же году ему достались главные роли в триллере «Одиночество крови» и мелодраме «Дорога», в 2003 году — в фильме «Антикиллер 2: Антитеррор».

Большим успехом пользовались у зрителя также роли мага Игната в фантастических фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005).

В 2007 году Куценко в комедии «Любовь-морковь» снимался вместе с Кристиной Орбакайте, после чего ходили слухи про их якобы близкие отношения, которые, однако, не нашли своего подтверждения. Впоследствии вышли еще два фильма-продолжения — «Любовь-морковь-2» (2008) и «Любовь-морковь-3» (2011).

В 2018 году в сериале режиссера Богдана Дробязко «Скорая помощь» (НТВ) Куценко сыграл главного персонажа — водителя «скорой помощи» Константина Кулыгина.

В 2021 году Куценко в сериале «Инсомния» сыграл роль психотерапевта Юрия Шталя.

За свою актерскую карьеру Гоша Куценко сыграл более 130 ролей.

В качестве режиссера поставил по собственным сценариям фильмы «Сын» (2012), «Врач» (2015) и «Парадоксы» (2020, вместе с Михаилом Поляковым и Ириной Семушкиной).

Работа в театре

С 2008 года Куценко служит актером в Государственном академическом театре имени Моссовета.

Среди его ролей в театре:

Хлестаков («Ревизор», реж. Нина Чусова);

Актер («Бог», реж. Виктор Шамиров);

Монах («Обрученные», реж. Виктор Шамиров);

Евгений — («Упражнения в прекрасном», реж. Виктор Шамиров).

Принимал участие в антрепризных спектаклях:

«Игра в правду» по пьесе Филиппа Лелюша;

Ladies' night по комедии Энтони Маккартена, Стефана Синклера и Жака Коллара;

«Белоснежка и другие» по мотивам сказки братьев Гримм;

«Белоснежка и семь гномов», Love letters по произведению Альберта Герни;

«Чапаев и Пустота» по роману Виктора Пелевина, «Скамейка» по пьесе Александра Гельмана.

Выступал в мюзиклах:

«Пола Негри»;

«Метро»;

Музыкальная карьера, группа «ГК»;

в 1990-х годах актер был фронтменом рок-группы «Баранина-97».

В 2004 году Куценко создал проект «Гоша Куценко & Anatomy of Soul». Из достижений группы — гастроли по стране и участие в следующих фестивалях:

«Нашествие»;

«Эммаус»;

«Старый Новый Рок»;

Песни того периода вошли в саундтреки фильмов:

«Марс»;

«Четвертое желание»;

«Все могут короли»;

«Дикари»;

на композицию «Капли» вышел видеоклип.

В 2008 году коллектив распался.

В том же году Куценко создал новую группу «ГК», с которой выпустил четыре альбома: «Май ворлд» (2010),«Музыка» (2014), «Ду Это!» (2014) и «Слова» (2018).

Были дуэты с различными исполнителями: Полиной Гагариной, Кети Топурия, Валерией. Фото: Лилия Шарловская

Награды и звания

Государственные награды:

заслуженный артист России (23 октября 2013 года) — за заслуги в области искусства;

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 августа 2018 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность;

орден «За заслуги в культуре и искусстве» (3 октября 2023 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Профессиональные премии:

2011 — Приз имени Г.Горина за лучший сценарий на кинофестивале «Кино