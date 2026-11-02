Музыкант, певец и композитор Григорий Викторович Лепс родился 16 июля 1962 года в Сочи. Настоящая фамилия исполнителя — Лепсверидзе, но музыканты, с которыми он работал в молодости, сократили ее, потому что считали слишком длинной и труднопроизносимой. В итоге он стал использовать свое прозвище как сценический псевдоним.

Образование

В школе Лепс учился плохо. В 14 лет поступил в музыкальное училище и закончил класс ударных инструментов.

Семья

Родители:

Виктор Антонович — работал на мясокомбинате;

Нателла Семеновна — медсестра на хлебозаводе.

Есть младшая сестра Этери.

Музыкальная карьера

В детстве у будущей звезды было два основных увлечения — футбол и музыка. В старших классах он пел и играл на ударных инструментах в школьном ансамбле. Его дядя был музыкантом в группе, выступавшей в сочинских ресторанах, и Григорий решил пойти по его стопам.

Окончив музыкальное училище, Лепс два года отслужил в армии, где создал ансамбль, исполнявший патриотические песни.

После демобилизации он вернулся на родину, пел в ресторанах Сочи, выступал с различными группами на танцевальных площадках. Коллеги по местной сцене придумали для него псевдоним — Гриша Сочинский. Но певцу этот вариант не понравился, потому что такой псевдоним четко обозначал его как исполнителя шансона, а в то время Лепс думал о большой эстраде.

Первым профессиональным коллективом, в котором он участвовал, стала группа «Индекс-398», созданная Игорем Сандлером, ранее игравшим с Барри Алибасовым в легендарном «Интеграле». Сандлер услышал Лепса, когда после выступления его группы в Сочи отдыхал в ресторане, и сразу пригласил талантливого молодого певца поехать с ними на гастроли.

«Индекс-398» исполнял рок с симфоническим уклоном. Певец записал с группой два альбома, и именно здесь ему дали прозвище «Лепс», под которым он теперь известен. В начале 1990-х исполнитель вернулся к пению в ресторанах, так как заработки там были выше. В Сочи в 1991 году он записал первый сольный альбом, который все-таки назвал «Гриша Сочинский». Фото с официального сайта Григория Лепса

Но год спустя он переехал в Москву. К тому моменту певец был знаком со многими звездами — Газмановым, Кальяновым, Шуфутинским. Все они советовали ему оставить ресторанное пение и попытаться пробиться на большую сцену.

Второй альбом — «Храни Вас Бог» — вышел в 1995 году. Песня «Натали» с этой пластинки стала суперхитом. Певец активно работал в жанре шансон. Первое время у него возникли проблемы со здоровьем из-за избыточного употребления спиртного, но он сумел справиться с этой проблемой.

С середины 2000-х Лепс отходит от шансонной эстетики. Дальнейшее свое творчество он определяет как эстрадную песню с элементами рока. В это время он не только выступает, но и работает в качестве продюсера, появляется на телевидении как наставник в телешоу «Голос».

Уровень признания Лепса публикой настолько высок, что в 2018 году артист заявил о том, что отказывается в дальнейшем номинироваться на премии — их у него слишком много.

Блогерство

Социальные сети, в которых представлен певец:

Telegram — https://t.me/gvleps_official, более 26 000 подписчиков;

ВКонтакте — https://vk.com/official_leps, 168 000 участников;

Instagram* — https://www.instagram.com/gvleps, 1 100 000 подписчиков (*принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)

Награды

Звания:

Заслуженный артист Республики Ингушетия — 2004 год;

Заслуженный артист Российский Федерации — 2011 год;

Народный артист Карачаево-Черкесской Республики — 2015 год;

Народный артист Российской Федерации — 2022 год.

Неоднократно получал премии:

«Шансон года» — с 2002 года;

«Золотой граммофон» — с 2007 года;

«Песня года» — с 1997 года;

«Премия Муз-ТВ» — с 2008 года;

«Красная звезда» — с 2010 года;

«Премия RU.TV» — с 2011 года.

Также обладатель премий ZD Awards, «Виктория», Высшая лига».

Входит в Книгу рекордов Гиннесса как владелец самой большой частной коллекции православных икон в России.

Награжден медалями России и знаком отличия ДНР.

Фильмография

Григорий Лепс участвовал в озвучке российского мультфильма «Савва. Сердце воина» (2015 год), снимался в следующих фильмах:

«Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» — 2019 год;

«Жара» — 2019 год;

«Новогодняя сказка» — 2019 год.

Личная жизнь

Первая супруга — Светлана Дубинская, с которой Лепс познакомился в музыкальном училище. Она училась на отделении вокала. Брак длился с 1982 по 1987 годы, затем супруги развелись. Светлана Дубинская живет в Сочи, работает администратором отеля. В 1984 году родилась дочь Григория и Светланы, которую назвали Ингой. Она замужем, у нее есть сын Константин.

Вторая жена — Анна Александровна Шаплыкова, танцовщица, выступавшая с Лаймой Вайкуле. Брак длился с 2001 по 2021 год, у пары родились дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

Летом 2024 года Лепс представил 18-летнюю модель Аврору Ильиничну Киба как свою невесту. Фото: Global Look Press

Политические взгляды

В 2012 году снялся в предвыборном ролике в поддержку В. В. Путина.

С 2013 по 2023 год певец находился под персональными санкциями США в связи с подозрением в связях с криминальной группировкой Вадика Белого (Владислава Леонтьева). Доказать такие связи не удалось, и после смерти Леонтьева санкции с Лепса сняли.

Безоговорочно поддерживает российскую политику в отношении Украины, присоединение Крыма, проведение СВО. В связи с этим находится в санкционных списках Евросоюза, является персоной нон грата в Литве и Латвии.

Ф.И.О.: Лепс Григорий Викторович

Знак Зодиака: Рак

Рост: 178 см

Дата рождения: 16.07.1962

Вес: 70 кг