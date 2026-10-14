Игорь Викторович Краснов — российский государственный деятель. Генеральный прокурор РФ с 22 января 2020 года. Член Совета Безопасности РФ с 3 февраля 2020 года. Член Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции с 13 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции (2020).

Семья и детские годы

Родился 24 декабря 1975 года в Архангельске (СССР). Сведения о семье Игоря Краснова в открытых источниках отсутствуют. Сам Игорь Викторович никогда не рассказывал ни о своих родителях, ни и о детских годах. Неизвестно, какую среднюю школу окончил Краснов, по всей видимости, он рос и учился по месту рождения в Архангельске.

Образование и карьера

1998 год — окончил юридический факультет Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова (ныне Северный (Арктический) федеральный университет). Специальность «юриспруденция».

Службу начинал следователем в Холмогорском районе Архангельской области. К работе приступил за год до получения диплома. Начинал с расследований криминальных преступлений, в том числе заказных убийств.

В 2006 году Краснов переехал в Москву, приступил к работе следователем Генеральной прокуратуры РФ. Через год перешел в Следственный комитет, который тогда был частью Генеральной прокуратуры.

В 2011 году, после того как Следком стал отдельным ведомством, Краснов работал в структуре старшим следователем по особо важным делам.

В 2012 году — присвоение государственного звания генерал-майора юстиции.

В 2016-м становится заместителем заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина.

Через год получает звание генерал-лейтенанта. Фото: сайт Генеральной прокуратуры РФ

Служба в следственных органах

C 1997 года — работа в органах прокуратуры.

С 2006 года по 2007 год — следователь центрального аппарата Генпрокуратуры.

С 2007 года — работа в Следственном комитете при прокуратуре РФ.

С 2011 году — после образования Следственного комитета РФ — работа в центральном аппарате СКР, старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета.

С 30 апреля 2016 по 22 января 2020 гг. — заместитель председателя Следственного комитета РФ, много лет доверенное лицо А.И.Бастрыкина.

Генеральный прокурор Российской Федерации

20 января 2020 года Президент России предложил кандидатуру Краснова на пост Генерального прокурора РФ. 22 января 2020 года постановление о назначении единогласно принял Совет Федерации. После Президент Российской Федерации освободил его от должности заместителя председателя Следственного комитета России.

3 февраля 2020 года присвоен высший классный чин в органах прокуратуры — действительный государственный советник юстиции. В тот же день введен в состав Совета Безопасности РФ.

Громкие дела

Краснов расследовал такие громкие дела, как:

покушение на Чубайса

дело БОРН

дело «белгородского стрелка»

убийство Немцова

дела о хищениях средств, выделенных на строительство космодрома Восточный

дело о подкупе присяжных во время суда по делу об убийстве экс-полковника Российской армии Юрия Буданова.

Возглавлял следственную группу по делу о расстреле царской семьи (2015 год). В рамках этого расследования эксперты подтвердили, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат императору Николаю II, членам его семьи и их окружению.

На должности заместителя Бастрыкина Краснов с 2016 года курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления Следственного комитета. Контролировал ход нескольких дел о коррупции: в отношении экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, бывших губернаторов Сахалинской области Александра Хорошавина, Кировской области Никиты Белых и Республики Коми Вячеслава Гайзера.

Покушение на Чубайса

17 марта 2005 года произошло покушение на Анатолия Чубайса, который в то время возглавлял энергетическую компанию РАО «ЕЭС России». По пути следования его бронированного автомобиля на выезде из поселка Жаворонки Одинцовского района Московской области сработало взрывное устройство, после чего автомобиль обстреляли.

По подозрению в покушении задержали бывших военнослужащих 45-го полка ВДВ Александра Найденова и Роберта Яшина, полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова, а позже — Ивана Миронова, сына бывшего главы Госкомпечати. Дело последнего вел Краснов (его расследовали отдельно. Миронов впоследствии называл Краснова «одной из самых жестких фигур в силовом блоке России»; свой личный опыт общения с ним Миронов описал в романе «Замурованные. Хроники Кремлевского централа»).

Расследование завершилось в марте 2006 года. В 2008-м суд оправдал фигурантов дела.

Дело БОРН

В 2009 году Краснов приступил к расследованию дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. По нему были задержаны и осуждены причастные к деятельности «Боевой организации русских националистов» (БОРН) Никита Тихонов (получил пожизненное заключение) и Евгения Хасис (приговорена к 18 годам колонии, позже срок сократили до 17 лет).

Члены БОРН были признаны виновными в совершении и других резонансных убийств. Так, Максима Баклагина и Вячеслава Исаева приговорили к пожизненному заключению за убийство федерального судьи Эдуарда Чувашова; Максима Волкова приговорили к 24 годам колонии за убийство участника группировки «Черные ястребы» Расула Халилова и антифашиста Федора Филатова; Юрия Тихомирова приговорили к десяти годам колонии за убийство антифашиста Ильи Джапаридзе.

Один из подозреваемых в убийстве Маркелова и Бабуровой, Алексей Коршунов, скрывался на Украине и погиб в 2011 году. В розыск по делу БОРН объявили Александра Паринова, который, по данным следствия, тоже скрывался на Украине.

В 2015 году пожизненный срок получил Илья Горячев, которому, по показаниям Тихонова и Хасис, принадлежала идея создания БОРН.

Дело «белгородского стрелка»

Краснов возглавлял следственную группу, которая расследовала преступление жителя Белгорода Сергея Помазуна. 22 апреля 2013 года он застрелил двух продавцов и одного посетителя магазина «Охота» из отцовского карабина, после чего, похитив в магазине два карабина «Тигр», начал стрелять по прохожим на улице, что принесло смерть еще троим. Летом того же года Помазун был приговорен к пожизненному сроку.

Убийство Бориса Немцова

27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту был застрелен четырьмя выстрелами в упор политик Борис Немцов. Расследованием преступления занимался Краснов. Исполнителей убийства задержали и приговорили к разным срокам. Расстрелявший Немцова бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев получил 20 лет строгого режима, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет.

В декабре 2015-го СК назвал заказчиком и организатором убийства Руслана Мухудинова — заместителя командира батальона «Север». Мухудинов скрылся, его объявили в международный розыск.

Адвокат дочери политика Жанны Немцовой Вадим Прохоров спустя несколько лет охарактеризовал Краснова как «хорошего сыскаря» и «профессионала с хваткой, как у бульдога».

В мае 2015 года Краснова отстранили от дела Немцова в связи с переходом в новую структуру СК: Следственную группу по делу Немцова вместо Краснова возглавил следователь Николай Тутевич.

Генпрокурор России

После назначения на должность Генпрокурора России Краснов восстановил практику выезда прокуроров на места крупных происшествий. К ним отнесли «резонансные преступления», преступления в отношении детей, катастрофы, крупные аварии.

Кроме того, Краснов издал приказ, «по которому за ошибки молодых прокуроров отвечают их руководители, не проконтролировавшие их действия». Он также усилил взаимодействие сотрудников своей структуры с гражданами.

В марте 2021 года Краснов обратился к Путину с просьбой передать Генпрокуратуре полномочия по представлению интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах. На что последовало согласие президента.

После начала специальной военной операции на Украине Россия денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Борьба с коррупцией После назначения на должность Краснов на заседании Совфеда поставил задачу борьбы с коррупцией в России. Речь шла об оздоровлении правовой среды и создании атмосферы нетерпимости к взяткам и «откатам». В декабре 2023 года Краснов отчитался, что