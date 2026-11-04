6 октября 2026 года исполняется 35 лет со дня гибели Игоря Талькова: певца застрелили за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, ему было 34 года. 4 ноября музыканту исполнилось бы 70 лет. Дело об убийстве оставалось нераскрытым больше 30 лет, пока в апреле 2025 года суд в Санкт-Петербурге заочно не приговорил бывшего концертного директора артиста Валерия Шляфмана к 13 годам колонии. Биография и личная жизнь Игоря Талькова, его главные песни и роли в кино, причина смерти и подробности приговора — в материале mk.ru.

Полное имя: Игорь Владимирович Тальков

Дата рождения: 4 ноября 1956 года

Место рождения: деревня Грецовка, Щекинский район, Тульская область

Дата смерти: 6 октября 1991 года, 34 года

Место смерти: Дворец спорта «Юбилейный», Санкт-Петербург

Причина смерти: огнестрельное ранение

Самые известные песни: «Чистые пруды», «Россия», «Бывший подъесаул», «Летний дождь», «Я вернусь», «Родина моя»

Семья: жена — Татьяна Ивановна Талькова, сын — Игорь Игоревич Тальков-младший

Место захоронения: Ваганьковское кладбище, Москва, участок № 25

Биография: семья, детство, родители

Ранние годы

Игорь Тальков родился 4 ноября 1956 года в деревне Грецовка Щекинского района Тульской области, недалеко от Ясной Поляны. Его родители — Владимир Максимович Тальков и Ольга Юльевна Швагерус (умерла в 2007 году) — были репрессированными. Согласно биографическим материалам, они познакомились в лагерном театре в Кемеровской области. Там у них родился старший сын Владимир.

После освобождения семья отправилась в Щекино. Хотя отец Талькова был коренным москвичом, ему запретили поселиться в столице.

Детство Игоря прошло в Щекино. Оно не было безоблачным, семья жила бедно. Музыкой Игорь увлекся рано: играл на баяне, фортепиано, гитаре и других инструментах. Был участником школьного ансамбля. Мать Талькова вспоминала, что однажды он сорвал голос, после чего тот приобрел характерную хрипотцу.

В школьные годы Игорь Тальков мечтал стать хоккеистом и усиленно тренировался. В 1972 году будущий музыкант даже пробовался в школу ЦСКА, однако не прошел отбор.

После школы Тальков пытался поступить в столичный театральный вуз. Проблемы возникли с экзаменом по литературе. Затем он около года проучился в Тульском педагогическом институте на физико-техническом факультете. Позже уехал в Ленинград и поступил в институт культуры. Но диплом так и не получил. С 1976 по 1978 год проходил службу в армии.

Начало карьеры

Отслужив, Тальков решил отправиться на заработки в Сочи. Здесь он был принят бас-гитаристом в группу, где вокалистом был Александр Барыкин.

В начале 1980-х Игорь Тальков начал выступать на профессиональной сцене, гастролируя с группами «Апрель» и «Калейдоскоп» по небольшим городам Союза. Параллельно он писал собственные песни.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

В 1984 году Тальков начал работать в коллективе, который аккомпанировал Людмиле Сенчиной. Он также был аранжировщиком у Стаса Намина. Тогда были написаны песни на музыку Якова Дубравина «Час до рассвета», «Когда засыпает город» и другие. Но самостоятельно представить свое творчество Тальков в то время не мог, что послужило причиной творческого кризиса у артиста.

В то время он часто отдавал свои песни уже признанным звездам, в частности его песни «Память», «Уеду» и другие исполнял Валерий Леонтьев. Сохранилась и видеозапись совместного выступления Леонтьева и Талькова: они вместе исполняют песню «Уеду». Фактически Леонтьев заставил публику обратить внимание на Талькова как на композитора и предоставил ему свою концертную площадку для первых самостоятельных выступлений.

«Электроклуб» и «Чистые пруды»

В 1986 году Тальков присоединился к проекту «Электроклуб», художественным руководителем которого был Давид Тухманов. Вместе с ним в составе коллектива выступала Ирина Аллегрова.

Широкую известность Талькову принесла песня «Чистые пруды» — музыка Давида Тухманова, слова Леонида Фадеева. В 1987 году композиция прозвучала в «Песне года» и закрепила за Тальковым образ лирического исполнителя.

Позже сам Тальков говорил, что успех «Чистых прудов» сыграл в его творческой карьере неоднозначную роль: публика ждала от него лирических песен, тогда как сам автор все больше обращался к социальным и историческим темам.

«Спасательный круг» и гражданская тема

Чтобы исполнять собственные песни, Тальков в 1988 году покинул «Электроклуб» и создал группу «Спасательный круг». В его программах соседствовали лирические композиции и песни на общественно-политические и исторические темы. Первые до этого звучали со сцены, вторые он годами писал «в стол»: на официальную эстраду такие тексты не пускали.

Перелом наступил в 1989 году, когда песня «Россия» прозвучала по телевидению. Зрители, знавшие Талькова по «Чистым прудам», увидели другого артиста: он пел о революции, Гражданской войне и судьбе страны в XX веке. За «Россией» последовали «Бывший подъесаул», «Родина моя», «Господа демократы».

Фото: Александр Астафьев

В 1990–1991 годах Тальков находился на пике популярности. Он собирал большие залы и готовил концертную программу «Суд», в которой исторические и сатирические песни складывались в единое высказывание о советской эпохе. Одной из последних стала песня «Господин президент» — обращение к Борису Ельцину, в котором слышно разочарование в новой власти.

Главные песни Игоря Талькова

Хиты Игоря Талькова делятся на две группы, и слушатели у них долгое время были разные. Первая — лирика. С нее началась известность певца: «Чистые пруды» Давида Тухманова на стихи Леонида Фадеева в 1987 году звучали по всей стране. К лирике относятся и «Летний дождь», «Память», «Моя любовь» — песни о любви и расставании, которые он писал сам.

Вторая группа — песни гражданские. «Россия», «Бывший подъесаул», «Родина моя» обращены к истории страны и ее переломам в XX веке. Рядом с ними стоит сатира на современность — «Господа демократы» и «Господин президент». Именно эти песни сделали Талькова голосом своего времени.

Особняком стоят «Я вернусь» и «Памяти Виктора Цоя». Вторую он написал в 1990 году, после гибели лидера группы «Кино». А «Я вернусь» после 6 октября 1991 года поклонники стали воспринимать как прощание и завещание певца.

Игорь Тальков в кино

Тальков успел проявить себя и как киноактер. Одной из самых известных его работ стала роль Гарика — главаря банды рэкетиров — в фильме «За последней чертой». Работа над картиной началась в 1990 году, а премьера состоялась в декабре 1991-го, уже после гибели артиста. В фильме звучат песни Талькова «Бывший подъесаул» и «Летний дождь».

Особенно известен факт, который впоследствии воспринимался как трагическое совпадение: сцену убийства Гарика снимали 6 октября 1990 года — ровно за год до гибели самого Талькова.

В историческом фильме «Царь Иван Грозный» Тальков сыграл князя Никиту Романовича Серебряного. Сам артист остался недоволен результатом работы над картиной; его роль в фильме озвучивал другой актер.

Кроме того, Тальков участвовал в музыкальном оформлении и съемках других картин. В фильме «Сувенир для прокурора» (1989) в его исполнении прозвучала песня «День любви», а в «Охоте на сутенера» (1990) он выступил как композитор, автор и исполнитель песен. Также певец сам появился в фильме.

Личная жизнь Талькова: жена и сын

22 июля 1979 года Игорь Тальков познакомился с будущей женой Татьяной в кафе «Метелица», пригласив ее на танец. В 1980 году они поженились и прожили вместе до гибели певца. Татьяна Талькова впоследствии участвовала в расследовании уголовного дела об убийстве мужа и добивалась его возобновления.

14 октября 1981 года у пары родился сын Игорь. На момент гибели отца мальчику было девять лет. Сын рассказывал, что отец