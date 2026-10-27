Илья Резник — один из самых известных советских и российских поэтов-песенников, автор сотен хитов, исполнявшихся Аллой Пугачевой, Лаймой Вайкуле, Софией Ротару, Филиппом Киркоровым и другими звездами эстрады. Его творчество стало неотъемлемой частью отечественной музыкальной культуры, а биография полна ярких событий, взлетов и сложных испытаний.

Детство и юность: война, эвакуация, первые шаги в творчестве

Илья Резник (имя при рождении — Илья Леопольдович Израэльсон) родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде в еврейской семье. Его отец, Леопольд Израэльсон, был меховщиком, уроженцем Копенгагена, переехавшим в СССР в 1924 году. Мать, Геня Борисовна Эвельсон. Детство Ильи пришлось на тяжелые военные годы: в 1941 году отец ушел на фронт, где был ранен. А в 1944-м скончался в госпитале от чахотки. Сам мальчик с матерью пережил блокаду и в 1942 году был эвакуирован в Свердловск. После войны мать вновь вышла замуж и уехала в Ригу, а Илья остался в Ленинграде с приемными родителями — дедом Рахмиэлем Резником и бабушкой Ривой, которые дали ему свою фамилию.

В юности Илья сменил несколько профессий — работал лаборантом, электриком, но мечтал о сцене. В 1958 году он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кино, который окончил в 1962-м. С 1965 года он играл в Театре имени Комиссаржевской, но постепенно увлекся написанием песен. Фото: Лилия Шарловская

Путь к славе: от первых стихов к всесоюзной известности

Первым, кто разглядел талант Резника, стал Александр Броневицкий, руководитель ВИА «Дружба». Он познакомил молодого поэта с Эдитой Пьехой, для которой Илья написал несколько песен. Успех пришел в 1975 году, когда на Братиславском конкурсе его песня «Яблони в цвету» (композитор и исполнитель Евгений Мартынов) получила «Золотую лиру».

Но настоящая слава ждала его в сотрудничестве с Аллой Пугачевой. Их творческий союз начался в 1970-х и подарил эстраде хиты:

«Маэстро» (1980)

«Старинные часы» (1981)

«Без меня» (1984)

«Делу время» (1984)

Параллельно Резник писал для Лаймы Вайкуле («Вернисаж», «Скрипач на крыше»), Софии Ротару («Где ты, любовь?»), Валерия Леонтьева («Гиподинамия», «Вероока»), Михаила Боярского («Давай поговорим»).

В 1980-х он стал одним из главных авторов советской эстрады, а в 1990-м уехал в США, где прожил два года. Писал песни для Любови Успенской и Михаила Шуфутинского. Резник — идейный вдохновитель создания музыкального фестиваля в Юрмале. Был там членом жюри.

Личная жизнь: три брака, дети и позднее крещение

Резник был женат трижды:

Регина Резник — первая жена, родила ему двоих детей: Максима (журналист) и Алису (фотограф). Мунира Аргумбаева — узбекская балерина, мать его сына Артура. Ирина Романова — бывшая спортсменка, с которой он живет с 2000-х.

Интересно, что, несмотря на еврейское происхождение, в 2017 году Резник принял православие, а в 2018-м обвенчался с Романовой в крымском храме. Фото: Дмитрий Ильинский

Общественная позиция и скандалы

Резник всегда был активен в общественной жизни:

Возглавлял Общественный совет при МВД (2007–2013).

Поддержал возвращение Крыма в состав России и спецоперацию на Украине (2022). За это его лишили звания народного артиста Украины.

В 2022 году написал песню в поддержку российских военных.

Награды и признание

За свою карьеру Резник получил десятки наград:

Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени

Орден Почета (1998)

Орден Дружбы (2013)

Народный артист России (2003).

Почетный член Российской академии художеств

Международные премии за вклад в культуру

Заключение: живая легенда эстрады

Илья Резник продолжает писать стихи, выступать и участвовать в музыкальных проектах. Его песни звучат для всех поколений, а биография остается примером стойкости и преданности искусству.