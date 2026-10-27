Илья Резник — один из самых известных советских и российских поэтов-песенников, автор сотен хитов, исполнявшихся Аллой Пугачевой, Лаймой Вайкуле, Софией Ротару, Филиппом Киркоровым и другими звездами эстрады. Его творчество стало неотъемлемой частью отечественной музыкальной культуры, а биография полна ярких событий, взлетов и сложных испытаний.
Детство и юность: война, эвакуация, первые шаги в творчестве
Илья Резник (имя при рождении — Илья Леопольдович Израэльсон) родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде в еврейской семье. Его отец, Леопольд Израэльсон, был меховщиком, уроженцем Копенгагена, переехавшим в СССР в 1924 году. Мать, Геня Борисовна Эвельсон. Детство Ильи пришлось на тяжелые военные годы: в 1941 году отец ушел на фронт, где был ранен. А в 1944-м скончался в госпитале от чахотки. Сам мальчик с матерью пережил блокаду и в 1942 году был эвакуирован в Свердловск. После войны мать вновь вышла замуж и уехала в Ригу, а Илья остался в Ленинграде с приемными родителями — дедом Рахмиэлем Резником и бабушкой Ривой, которые дали ему свою фамилию.
В юности Илья сменил несколько профессий — работал лаборантом, электриком, но мечтал о сцене. В 1958 году он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кино, который окончил в 1962-м. С 1965 года он играл в Театре имени Комиссаржевской, но постепенно увлекся написанием песен.
Путь к славе: от первых стихов к всесоюзной известности
Первым, кто разглядел талант Резника, стал Александр Броневицкий, руководитель ВИА «Дружба». Он познакомил молодого поэта с Эдитой Пьехой, для которой Илья написал несколько песен. Успех пришел в 1975 году, когда на Братиславском конкурсе его песня «Яблони в цвету» (композитор и исполнитель Евгений Мартынов) получила «Золотую лиру».
Но настоящая слава ждала его в сотрудничестве с Аллой Пугачевой. Их творческий союз начался в 1970-х и подарил эстраде хиты:
- «Маэстро» (1980)
- «Старинные часы» (1981)
- «Без меня» (1984)
- «Делу время» (1984)
Параллельно Резник писал для Лаймы Вайкуле («Вернисаж», «Скрипач на крыше»), Софии Ротару («Где ты, любовь?»), Валерия Леонтьева («Гиподинамия», «Вероока»), Михаила Боярского («Давай поговорим»).
В 1980-х он стал одним из главных авторов советской эстрады, а в 1990-м уехал в США, где прожил два года. Писал песни для Любови Успенской и Михаила Шуфутинского. Резник — идейный вдохновитель создания музыкального фестиваля в Юрмале. Был там членом жюри.
Личная жизнь: три брака, дети и позднее крещение
Резник был женат трижды:
- Регина Резник — первая жена, родила ему двоих детей: Максима (журналист) и Алису (фотограф).
- Мунира Аргумбаева — узбекская балерина, мать его сына Артура.
- Ирина Романова — бывшая спортсменка, с которой он живет с 2000-х.
Интересно, что, несмотря на еврейское происхождение, в 2017 году Резник принял православие, а в 2018-м обвенчался с Романовой в крымском храме.
Общественная позиция и скандалы
Резник всегда был активен в общественной жизни:
- Возглавлял Общественный совет при МВД (2007–2013).
- Поддержал возвращение Крыма в состав России и спецоперацию на Украине (2022). За это его лишили звания народного артиста Украины.
- В 2022 году написал песню в поддержку российских военных.
Награды и признание
За свою карьеру Резник получил десятки наград:
- Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени
- Орден Почета (1998)
- Орден Дружбы (2013)
- Народный артист России (2003).
- Почетный член Российской академии художеств
- Международные премии за вклад в культуру
Заключение: живая легенда эстрады
Илья Резник продолжает писать стихи, выступать и участвовать в музыкальных проектах. Его песни звучат для всех поколений, а биография остается примером стойкости и преданности искусству.