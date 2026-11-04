Ирина Аллегрова — легендарная российская певица, чья карьера охватывает несколько десятилетий. Обладательница сильного, узнаваемого контральто и королевской манеры держаться на сцене, она по праву получила неофициальный титул «Императрицы» отечественной эстрады. Ее творческий путь — это череда ярких хитов и успешных сотрудничеств с ведущими композиторами страны.

Детство и юность

Ирина Аллегрова родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону в творческой семье.

Отец, Александр Григорьевич Саркисов-Аллегров (15.04.1915–24.05.2004), артист цирка, режиссер, актер, заслуженный артист РСФСР и Азербайджанской ССР. В юношестве Александр официально поменял свою настоящую фамилию Саркисов на Аллегров. Псевдоним Аллегров происходит от музыкального термина «аллегро». Его имя дали в цирке.

Мать, Серафима Михайловна Сосновская (26.10.1923–12.04.2012). Дев. Калинина — оперная певица, примадонна оперетты и актриса.

Дед по отцу — Григорий Минаевич Саркисов, музыкант, бухгалтер-ревизор, армянин.

Бабушка по отцу — Мария Ивановна Саркисова, домохозяйка, мать семерых (девяти, по некоторым данным) детей, армянка.

Дед по матери — Михаил Яковлевич Калинин, обувщик из Ташкента.

Бабушка по матери — Анна Яковлевна Калинина, парикмахер из Ташкента.

В начале 1960-х семья переехала в Азербайджан. Юность будущей звезды прошла в Баку, где она начала серьезно заниматься музыкой, окончив музыкальную школу по классу фортепиано.

Родители работали в Бакинском театре музыкальной комедии. У них дома бывали Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Арам Хачатурян, Муслим Магомаев, Татьяна Шмыга и другие.

Фото: Лилия Шарловская

Образование

В Баку Аллегрова окончила второй класс общеобразовательной школы и первый класс музыкальной школы, сыграв на вступительных экзаменах произведение Иоганна Себастьяна Баха. Ее берут сразу в третий класс Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Бакинской консерватории по классу фортепиано (специальность пианист-концертмейстер), которую она окончила в 1969 году, сыграв на выпускном экзамене Второй концерт Рахманинова. Параллельно с музыкальной школой она посещает балетный кружок, рисует эскизы одежды.

Однако певица не имеет высшего образования. После окончания школы, в 1969 году, она планировала поступить в Бакинскую консерваторию, но не смогла из-за болезни.

В 1975 году Аллегрова пробовала поступить в ГИТИС, но не прошла в третьем туре.

Личная жизнь

Первый муж. Баскетболист Георгий Таиров (годы брака 1971–1972). По словам Аллегровой, брак был ошибкой, она вышла замуж назло своей первой любви. Георгий Таиров умер.

Дочь: Лала Владимировна Аллегрова (род. 16.05.1972) — дочь певицы от первого брака, работает ее концертным директором. Ирина Аллегрова записала ребёнка на свою фамилию и изменила отчество после развода с первым мужем: вместо «Георгиевны» Лала стала «Владимировной».

Первый муж дочери. Эрнест Барсегян, спортсмен. В браке родился сын Александр Барсегян (род. 28.09.1995), которого назвали в честь знаменитого деда. Брак распался.

Второй муж дочери. Артем Артемьев (род. 09.06. 1986), российский самбист и дзюдоист, мастер спорта России международного класса по самбо, тренер, создал и возглавил школу борьбы в г. Видное, которую посещал В.В.Путин. Брак распался.

Второй муж Ирины Аллегровой. Владимир Блехер (годы брака 1974–1979), композитор. В 1973–1974 годах руководил ансамблем «Поющие юнги». В 1974 году на гастролях в Баку познакомился с Аллегровой, и в этом же году у них состоялась помолвка. Позже стал художественным руководителем ансамбля «Молодые голоса», в который взял работать солисткой жену. Написал для нее песню «Наводнение», которую она исполнила спустя 30 лет на «Песне года-2013».

В 1979 году ансамбль «Молодые голоса» распадается на два коллектива — рок-группу «Круиз» и ансамбль «Факел» под руководством Блехера, в котором осталась и Ирина Аллегрова, в составе «Факела» были Игорь Крутой, Александр Серов, а на бас-гитаре Владимир Дубовицкий. Аллегрова уехала с Дубовицким в Москву.

Третий муж. Владимир Дубовицкий (годы брака 1985–1990), род. 25 января 1956 года — продюсер, бас-гитарист, клавишник, создал ансамбль «Огни Москвы» , в 1986 году «Огни Москвы» переименован в «Электроклуб». В 1990 году Аллегрова покинула группу и развелась с В.Дубовицким.

Четвертый муж. Игорь Дмитриевич Капуста (09.08.1960–15.05.2018), годы брака 1993–1999). Они обвенчались в 1994 году, но Капуста считал, что обряд перед Богом важнее гражданского брака. К тому же Ирина Аллегрова хотела успеть обвенчаться до смерти отца. В тот момент его дни были сочтены. Капуста окончил Вагановское училище, работал в Ленинградском Мюзик-холле, танцевал в группе «Рецитал» у Аллы Пугачевой. После развода у Игоря Капусты были проблемы с законом. Впоследствии он умер.

Этапы карьеры

Начало творческой деятельности. В 1970 году певица начала работать в Ереванском оркестре под управлением Константина Орбеляна. В 1975 году Аллегрова пробовала поступить в ГИТИС, но не прошла в третьем туре.

Работа в музыкальных коллективах. В 1976 году певица была принята в оркестр под управлением Леонида Утёсова, затем работала солисткой в ансамбле «Вдохновение» при Москонцерте. В 1977 году Аллегрова стала солисткой ансамбля «Молодые голоса» при тамбовской филармонии, в составе которого стала лауреатом II Всесоюзного конкурса песни «Сочи-78».

Работа в ВИА «Факел». С 1979 по 1981 годы Ирина Аллегрова работала в этом коллективе. Там же она познакомилась с пианистом-аккомпаниатором и будущим знаменитым продюсером-композитором Игорем Крутым.

Дебют на фестивале «Песня года». В 1985 году певица дебютировала в составе ансамбля «Огни Москвы» на телевизионном фестивале «Песни года» с композицией «Голос ребенка».

Участие в рок-группе «Электроклуб». Группа дебютировала на фестивале «Песня-86» с композицией «Старое зеркало». Самой известной песней первого состава стала композиция «Чистые пруды».

Начало сольной карьеры. В 1990 году певица покинула группу «Электроклуб». Своей песней-флагманом Ирина Аллегрова считает «Странника» Игоря Николаева. В этом же году Ирина начала регулярно появляться на телевидении и гастролировать с сольной программой.

Работа в нулевые годы. В 2000 году певица презентовала концертную программу «Бенефис 2000», а уже в 2002 году — «По лезвию любви».

Завершение карьеры. Осенью 2011 года исполнительница объявила о завершении концертной деятельности и старте прощального гастрольного тура. «Прощание» затянулось на три года, а затем Аллегрова заявила о перезагрузке творчества.

С тех пор певица не дает сольных концертов, изредка появляется на сборных концертах, фестивалях «Песня года» и конкурсе «Новая волна».

Фото: Лилия Шарловская

Дискография

Карьера певицы неразрывно связана с именами выдающихся композиторов: Игорь Николаев написал ее первые хиты «Странник», «Фотография 9х12».

Виктор Чайка создал шлягеры, определившие ее звучание в 90-е: «Угонщица», «Транзит». Игорь Крутой — автор главных лирических хитов: «Я тучи разведу руками», «Незаконченный роман», «Я тебя отвоюю».

Дискография сольной карьеры Ирины Аллегровой включает 14 студийных альбомов, 13 сборников, 1 мини-альбом, 4 видеоальбома и 16 синглов.

1992 — «Странник мой»

1994 — «Суженый мой...»

1994 — «Угонщица»

1996 — «Я тучи разведу руками»

1997 — «Императрица»

1998 — «Театр...»

2001 — «Всё сначала...»

2002 — «По лезвию любви»

2004 — «Пополам» (совместно с Михаилом Шуфутинским)

2005 — «С днём рождения!»

2007 — «Аллегрова 2007»

2010 — «Эксклюзивное издание»

2016 — «Перезагрузка. Перерождение»

2021 — «В городе серых облаков»

В 2019 году лейблом Digital Project была загружена серия из четырех альбомов «Неизданное»: «1995–2000», «2001–2003», «2004–2007» и «2009–2017». Позднее был добавлен альбом «2019».

В 2021 году права на дискографию Аллегровой перешли лейблу Warner Music, а альбомы были перезагружены с новыми обложками и иной разбивкой по года