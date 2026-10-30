Семья

Иван Охлобыстин появился на свет 22 июля 1966 года в доме отдыха «Поленово» Заокского района под Тулой. Его отцу — Ивану Ивановичу Охлобыстину — на момент рождения последнего сына было уже 62 года. Он был главврачом в доме отдыха с большим послужным списком: долгое время служил военным врачом, был участником ВОВ, имел звание полковника медицинской службы. Прошел испанскую, финскую и Великую Отечественную войну, за что был награжден 4 орденами и медалями. Мать же — Альбина Ивановна Ставицкая (Беляева) — была студенткой, едва достигшей 19-летнего возраста. Большая разница в возрасте супругов сыграла свою роль: супружеская пара вскоре распалась. И Иван отбыл вместе с матерью в деревню под Малоярославцем. Вскоре Альбина отправилась в Москву учиться, а Иван до 12-летнего возраста жил в деревне в Калужской области — на попечении бабушки и прабабушки по материнской линии. После того как мать окончила аспирантуру, получив образование инженера-экономиста, сын перебрался к ней в Москву. Альбина Ивановна второй раз вышла замуж за Анатолия Ставицкого. А у Ивана появился единоутробный брат Станислав Ставицкий. Он погиб в 27-летнем возрасте в 2013 году во время ДТП. У него остался сын Иван — племянник Охлобыстина.

Учеба, образование

Иван в подростковом возрасте был предоставлен сам себе, можно сказать, что его «воспитала улица». Себя он называет «тушинским панком». При этом основы, заложенные в семье, не пострадали — мальчик был начитан, имел твердые убеждения. Еще в девятом классе он увидел фильм «Обыкновенное чудо», который сильно на него повлиял. Особенно роль Янковского — волшебника. Тогда Иван и решил, что хочет тоже стать творцом человеческих историй — режиссером. Но первое свое образование он получил, как и предсказывала мама, в ПТУ. После школы он поступил в техникум, где получил специальность «оператор ЭВМ». Но уже в 1984 году поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Причем сначала его выгнали с экзаменов, когда он отказался «удивлять» членов приемной комиссии. Но затем глава курса Игорь Таланкин велел вернуть «дерзкого мальчишку». После первого курса Ивана вместе с одногруппниками Федором Бондарчуком и Тиграном Кеосаяном забрали в армию. Прослужив два года в ракетных войсках (1985–1987) в Ростове-на-Дону, Иван восстановился в вузе, который и закончил в 1992 году. Фото: Наталия Губернаторова

Актерская карьера

Первую свою роль в кино Иван сыграл в 17 лет: в фильме Вячеслава Максакова «Обещаю быть» он воплотил образ Миши Стрекозина. Свою же первую главную роль он сыграл в мистическом триллере о последствиях афганской войны Никиты Тягунова «Нога» (1991 год). Фильм считали культовым. Герой Ивана Мартын очень обыденно и страшно сходит с ума. Эту роль некоторые считают лучшей в карьере Охлобыстина. Хотя популярность ему принесли совсем другие роли. Как режиссер он создал в 1992 году детектив «Арбитр», переключившись потом исключительно на актерство и работу сценаристом. В 1990-х он успел сняться в фильмах:

«Над темной водой» (1992);

«Мания Жизели» (1995);

«Приют комедиантов» (1995);

«Мужчина для молодой женщины» (1996);

«Мама, не горюй!» (1997);

«8 1/2 долларов» (1999).

А еще он часто снимался в картинах своих друзей, и это было, как правило, андеграундное кино. Вместе с режиссером Романом Качановым он работал над картинами:

«Урод» (1993);

«ДМБ»;

«Даун Хаус», где сыграл одну из главных ролей — Парфена Рогожина.

В 2001-м он написал сценарий для драмы «Мусорщик» (2001) режиссера Георгия Шенгелии, снятой по его повести. После этого у Охлобыстина случился перерыв в актерской карьере на 6 лет. Это совпало с резким поворотом в его судьбе: байкер, «панк» и бунтарь Охлобыстин был рукоположен в священники.

В 2007-м он вернулся к актерской деятельности, начав сразу с мощных ролей: роли Григория Распутина в фильме «Заговор». В 2009 году самой яркой его ролью стал образ бесноватого шута Вассиана при царе Иване Грозном в фильме Павла Лунгина «Царь». Ради роли шута-садиста в знаковом фильме Охлобыстину пришлось просить благословения у патриарха Алексия. Благословение было дано, роль блестяще сыграна, но после нее Охлобыстину все же пришлось выбирать между саном священнослужителя и актерством. Иван выбрал актерскую стезю, попросив у патриарха Кирилла освобождения от церковной службы. Временно.

С тех пор в его актерской карьере случился рывок — не по качеству ролей, а по их количеству и популярности. Немалую роль в этом сыграли сериалы, только начинавшие набирать обороты в России. В 2010–2016 годах Охлобыстин снимался в телесериале «Интерны», став известным в массах в качестве доктора Андрея Евгеньевича Быкова, руководителя интернатуры. Потом был не менее популярный сериал «Метод Фрейда», где Охлобыстин воплотил образ ироничного и циничного психоаналитика. В год у Ивана выходило по нескольку работ. В том числе:

«Generation П» (2011);

«Соловей-разбойник (2012);

«Чапаев-Чапаев» (2013);

«Тайный город» (2014);

«Бармен» (2015);

«Беглец» (2017);

«Ростов» и «Дикая лига» (2019).

Были и знаковые роли в «большом кино»: в фильмах «Холоп» (2020 год) и «Холоп-2» (2023 год).

Особо продуктивным планируется 2025 год. У Ивана Охлобыстина в текущем году в работе сразу несколько проектов — фильмы «Позывной Алдан», «Письмо Деду Морозу», «Завербованный», «Джентльмены Москвы в поисках клада», «Больше, чем футбол», сериал «Склиф».

В большинстве из них у Охлобыстина главные роли. Всего в фильмографии актера почти 150 работ.

Церковная деятельность

Как рассказывал сам Иван Охлобыстин, крещение он принял еще в старших классах школы. Причем, по его ироничному замечанию, к вере он пришел, «украв в школьной библиотеке Библию». С конца 1990-х годов Иван вел религиозную программу «Канон» на телеканале ТВ-6. В течение четырех лет он на канале освещал новости Московской патриархии. В 2001-м он принял предложение архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского Владимира стать священником в Ташкентской епархии. После чего был рукоположен и семь месяцев провел в Ташкенте. Однако в конце 2001 года он вернулся в Москву, поскольку, как говорилось, его супруге Оксане не подошел жаркий и сухой азиатский климат. До 2005 года отец Иоанн служил в храме Святителя Николая в Заяицком, после чего в храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной. А в 2010-м Охлобыстин попросил патриарха Кирилла освободить его от службы в церкви. По его собственным словам, он пришел к решению осознанно: «Я действительно категорически не соответствую общепринятому нормативу внешнего образа священнослужителя: я снимаюсь в кино, предпочитаю светскую одежду, причем своеобразную, занимаюсь боевыми искусствами, мое тело покрывают татуировки, пальцы мои частенько унизаны перстнями, и у меня не растет борода, в конце концов. Вроде бы чепуха, самому смешно». Но Иван честно признался самому себе, что душа его л