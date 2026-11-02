Канье Омари Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, дизайнер и предприниматель. С 2021 года его официальное имя — Ye. Он родился 8 июня 1977 года в Атланте, штат Джорджия, США. В 2026 году артисту исполнилось 49 лет. За годы карьеры Канье Уэст стал одной из самых заметных фигур в хип-хопе. Он известен не только как исполнитель, но и как продюсер, который работал с другими музыкантами, а также как создатель собственного модного бренда. Его творчество несколько раз заметно меняло направление: от соул-сэмплов в ранних работах до электронной музыки, экспериментального хип-хопа и госпела.

Имя при рождении: Канье Омари Уэст

Официальное имя: Ye. В октябре 2021 года суд удовлетворил заявление музыканта о смене имени. При этом в СМИ и среди слушателей по-прежнему широко используется имя Канье Уэст.

Дата рождения: 8 июня 1977 года

Место рождения: Атланта, Джорджия, США

Гражданство: США

Премии Grammy: 24 победы

Главные направления деятельности: музыка, продюсирование, мода и бизнес

Семья и дети: был женат на Ким Кардашьян, в этом браке родилось четверо детей. В 2021 году Кардашьян подала на развод, брак расторгнут в 2022-м. Сейчас женат на дизайнере Бьянке Цензори.

Ранние годы Канье Уэста

Будущий рэпер родился в Атланте в семье Рэя и Донды Уэст. После развода родителей он вместе с матерью переехал в Чикаго. Именно с этим городом впоследствии оказалась тесно связана его музыкальная карьера.

Мать музыканта Донда Уэст была профессором английского языка и работала в Чикагском государственном университете. В ее воспоминаниях о сыне говорится, что первое стихотворение Канье написал еще в пять лет.

Отец, Рэй Уэст, занимался журналистской фотографией. Он был одним из первых чернокожих фотожурналистов газеты The Atlanta Journal-Constitution, а также состоял в организации «Черные пантеры».

С ранних лет Канье интересовался музыкой и рисованием. В третьем классе он начал читать рэп, а в седьмом уже создавал биты.

Когда Канье было десять лет, он вместе с матерью некоторое время жил в Нанкине (Китай). Донда Уэст приехала туда по программе обмена и работала в местном университете.

Именно в этот период она особенно заметила интерес сына к музыке и рисованию. После возвращения в США Канье продолжил заниматься творчеством и постепенно вошел в чикагское хип-хоп-сообщество.

В 13 лет подросток написал композицию Green Eggs and Ham и уговорил мать оплатить запись в студии.

Важным знакомством для начинающего рэпера стал продюсер No I. D., который помог Канье освоить работу с сэмплером. Полученные навыки позднее стали одной из основ его продюсерского стиля.

После школы Уэст поступил в Американскую академию искусств в Чикаго, где изучал рисование. Позже он перевелся на факультет английского языка в Чикагском государственном университете, где преподавала его мать.

Учебу Канье в итоге оставил. Он решил полностью сосредоточиться на музыке. Это решение позднее отразилось даже в названии его дебютного альбома The College Dropout.

В 2015 году Школа Института искусств Чикаго присвоила музыканту почетную докторскую степень. В 2022 году, после его антисемитских высказываний, учебное заведение отозвало это звание. Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начало музыкальной карьеры

В середине 1990-х годов Канье Уэст по большей части занимался созданием музыки для других исполнителей. Одним из первых заметных эпизодов в его карьере стала работа над альбомом чикагского рэпера Grav Down to Earth, где в 1996 году было указано имя Уэста как автора нескольких битов.

В 1996-м Канье вместе с друзьями создал группу Go-Getters. Музыканты записали альбом World Record Holders, который официально не выпускался, выступали на радио, а затем прекратили совместную работу.

После этого Уэст сосредоточился на продюсировании. Важнейшим этапом стало сотрудничество с Jay-Z и лейблом Roc-A-Fella Records.

Работа с Jay-Z

Большой прорыв произошел после работы Канье над альбомом Jay-Z The Blueprint, вышедшим в 2001 году. Пластинка стала заметным событием в истории хип-хопа, а Уэст укрепил репутацию талантливого продюсера.

В этот период сформировался узнаваемый подход музыканта к созданию битов. Одной из характерных особенностей его ранних работ стали ускоренные сэмплы с высоким вокалом, которые часто связывают со стилем chipmunk soul.

Однако сам Канье хотел быть не только продюсером. Первоначально звукозаписывающие компании не спешили заключать с ним контракт как с исполнителем. Его биография и благополучное детство не соответствовали привычному образу рэпера того времени.

В 2002 году ему все же удалось убедить Roc-A-Fella Records дать возможность записывать собственные песни.

Автомобильная авария и Through the Wire

В октябре 2002 года Канье попал в серьезную автомобильную аварию и получил перелом челюсти. После операции ему пришлось носить фиксирующую конструкцию.

Во время восстановления он записал песню Through the Wire. Исполнитель читал текст с зафиксированной челюстью, а собственный опыт после аварии стал основой композиции.

Позже песня вошла в дебютный альбом The College Dropout и стала одной из самых известных ранних работ Уэста. Фото: AP

Дискография Канье Уэста

The College Dropout

Дебютный альбом The College Dropout вышел в феврале 2004 года. Он занял второе место в Billboard 200, а за первую неделю было продано почти 450 тыс. экземпляров.

Пластинка принесла музыканту десять номинаций на Grammy в 2005 году. Уэст получил три награды, в том числе за лучший рэп-альбом.

В нем соединились хип-хоп, соул и продюсерские приемы, которые уже были заметны в его ранних работах.

The College Dropout трижды получил платиновый статус в США. Успех пластинки окончательно закрепил за Канье статус самостоятельного артиста.

Late Registration

В августе 2005 года вышел второй альбом Late Registration. Он сразу возглавил Billboard 200. Всего в США было продано около 3 млн экземпляров.

В 2004 году Уэст основал собственный лейбл G.O.O.D. Music, который стал еще одним направлением его деятельности в музыкальной индустрии.

Graduation

Третий альбом Graduation появился 11 сентября 2007 года. Работа над ним проходила под впечатлением от тура U2. Канье стремился создавать музыку, которая могла бы звучать перед большой стадионной аудиторией.

Пластинка вышла одновременно с альбомом Curtis рэпера 50 Cent. Graduation за первую неделю продался тиражом около 957 тыс. экземпляров и занял первое место в Billboard 200.

808s & Heartbreak

В 2008 году Уэст выпустил 808s & Heartbreak. На этой пластинке он отошел от привычного хип-хоп-звучания и сделал больший акцент на вокале, электронной музыке и использовании автотюна.

Название первой части связано с драм-машиной Roland TR-808. Вторая часть отражала личные переживания музыканта после смерти матери и расставания с невестой Алексис Файфер.

Несмотря на более низкие продажи по сравнению с предыдущими работами, альбом вновь дебютировал на первом месте Billboard 200.

My Beautiful Dark Twisted Fantasy

Пятый альбом My Beautiful Dark Twisted Fantasy вышел в 2010 году. В записи участвовали Jay-Z, Бейонсе, Ники Минаж и другие исполнители.

Пластинка получила высокие оценки критиков. Rolling Stone включил ее в список 500 величайших альбомов всех времен.

Уэст также использовал необычный для того времени способ продвижения: перед релизом каждую пятницу в интернете появлялась новая композиция.

Yeezus и The Life of Pablo

Шестой альбом Yeezus вышел в 2013 году. При его создании Уэст работал вместе с Риком Рубином и использовал сочетание разных музыкальных жанров.

Продвижение пластинки сопровождалось видеопроекциями песни New Slaves в разных городах мира.

В 2016 году после нескольких переносов появился седьмой альбом The Life of Pablo. Его название и содержание менялись в процессе работы, что стало одной из характерных особенностей подхода Уэста к выпуску музыки.

Ye, K