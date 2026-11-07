Дата обновления страницы: 07.11.2026
Содержание:

Российский боец смешанных единоборств. Чемпион UFC в легком весе. Двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, обладатель кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою.