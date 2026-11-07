"Последний император" дал свое согласие на схватку по самбо с экс-чемпионом UFC.

Российский боец смешанных единоборств. Чемпион UFC в легком весе. Двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, обладатель кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою.