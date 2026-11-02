Дата обновления страницы: 02.11.2026
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Испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер российского клуба «Спартак-Москва». Известен по совместной работе с испанским тренером Унаи Эмери.