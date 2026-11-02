«Был запредельный настрой с первой минуты»: Карседо о том, как «Спартак» деклассировал «Локомотив»

В центральном матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Локомотивом» со счетом 4:0. Красно-белые с первых секунд захватили инициативу, продемонстрировав высокий темп, агрессивный прессинг и безупречную реализацию голевых моментов. Команда полностью переиграла соперника как в тактическом, так и в психологическом плане, не оставив “железнодорожникам” ни единого шанса и доминировав на всех участках поля вплоть до финального свистка.