У Гридина — лучшая игра в НХЛ, у Бобровского — юбилейный 800-й матч, у Марченко — травма

Матвей Гридин забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу за клуб НХЛ «Калгари Флэймс», который одержал четвертую победу подряд, обыграв «Торонто» со счетом 5:2. Это была первая игра в сильнейшей хоккейной лиги, в которой 20-летний российский форвард набрал три очка. Он был выбран в первом раунде под 28-м номером на драфте НХЛ 2024 года. 38-летний же наш страж ворот «Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский достиг юбилейной отметки в 800 сыгранных за океаном матчей. «МК-Спорт» рассказывает подробности.