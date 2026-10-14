Будущая звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева родилась 5 февраля 1988 года в Новосибирске. Ее семья была очень креативной, любящей юмор и веселье. Родители, не смотря на свои вполне серьезные профессии (они работали инженерами — радиоэлектронщиками), были творческими натурами и отличались веселым нравом. Отец играл на гитаре, мама танцевала и пела. Хотя, по словам артистки, музыкального слуха у нее никогда не было, что всю жизнь служило поводом для шуток.

В семье, где постоянно присутствовала атмосфера праздника, росло двое детей, младший Алексей родился через два года после старшей Ксении. В доме своими силами ставились спектакли, организовывались самодеятельные концерты. Ксения играла и в школьных спектаклях. «В конце начальной школы мы делали спектакль «Незнайка». Мне досталась главная роль. Всем в классе раздали по кусочку сценария, а я получила огромную кипу бумаг, в то время это казалось диссертацией, но я выучила все слова и песни», — рассказывала позднее Ксюша в одном из интервью. В итоге и Ксения, и ее брат выросли творческими людьми: Алексей стал актером одного из новосибирских театров. Кадр из фильма "Корни"

С 9 лет Ксюша уже играла в школьной команде КВН, и даже была капитаном команды. Сценарии писала мама Корневой. Поэтому не удивительно, что, став студенткой, Ксения присоединилась к команде КВН своего вуза — Новосибирского университета экономики и управления. Еще первокурсницей она предложила капитану принять ее в команду. В тот момент для номера как раз требовалась девушка ее комплекции и Ксению охотно взяли.

Карьера

На первом курсе Корнева дебютировала к университетской команде «Сматывай удочки». Позднее выступала за команды «Бюст Ленина» и сборную «Сердце Сибири». Но известной Ксения стала, выступая в команде «Раисы».

В родном Новосибирске Корнева была востребована как ведущая на корпоративах и свадьбах, это стало статьей ее дохода.

В 2015 году актриса решилась на переезд в Москву. При этом Ксения получила предложение от Александра Маслякова занять должностью шефа-редактора КВН ТВ. «Когда у Сан Саныча Маслякова (сын Александра Маслякова) возникла идея создать канал КВН ТВ, он подошел ко мне и сказал: «Давай придумаем, как это сделать». Я придумала, а Александр Васильевич кивнул на нашу идею», — позднее рассказывала в интервью Ксения.

Через полгода Корневу пригласили в шоу «Уральские пельмени», после чего к актрисе пришла самая настоящая популярность. Позднее Ксения начала снималась в популярных комедийных сериалах.

Проекты

«Сматывай удочки» (команда КВН НГУ)

«Мега» (сборная КВН НГУ)

«Бюст Ленина» (женская команда КВН Новосибирска)

«Сердце Сибири» (сборная Новосибирска)

«Раисы» (сборная Иркутска)

Шоу «Уральские пельмени»

Фильмография

Уральские пельмени (с 2015)

Дылды (сериал, 2019) — эпизодическая роль.

Корни (сериал, 2020), роль — сестра главного героя Ира.

Галя, у нас отмена! (2023, сериал), роль — заведующая складом

Мама будет против (2023, сериал), роль — Наталья Кадр из фильма "Корни-2"

Телевидение

В 2020 году у Ксении Корневой случился актерский дебют — она начала сниматься в первом сезоне комедийного сериала «Корни». Актрисе досталась роль Иры — сестры главного героя, которого играет Марк Богатырев.

Далее последовала эпизодическая роль в «Дылдах», съемки этого сериала начались в 2019 году.

В конце октября 2022 года Ксения продолжила сниматься в сериале «Корни».

9 октября 2023 года телеканал СТС представил зрителям очередную премьеру — 21-серийную комедию Кирилла Васильева «Галя, у нас отмена!», где Ксения выступила в одной из центральных ролей заведующей складом. За несколько дней до премьеры было заявлено, что проект продлевается как минимум на один сезон.

Любопытно, что сначала Ксению пробовали на роль кассира, но в итоге режиссер увидел ее в другом образе.

Летом и осенью 2023 года в Екатеринбурге прошли съемки российского комедийного телесериала «Мама будет против», где также приняла участие Ксения Корнева. В главных ролях были заняты ее партнеры по проекту продюсерской компании «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин, Роман Постовалов, Сергей Ершов, Михаил Тарабукин. и др.

Личная жизнь

Несмотря на образ разбитной и уверенный в себе женщины, Ксения не слишком счастлива в личной жизни. Актриса признавалась, что пережила непростую ситуацию на личном фронте. «Отношения — та штука, которая меня поломала. Поэтому мне слегка пофиг на все это. Было давно. Там такая история, которую не хочется вспоминать. Я когда-нибудь с этим разберусь до конца. Наверное, там лежит ответ, почему я до сих пор не замужем, без детей и так далее. Не хотелось бы говорить. Фу... Отвратительный человек», — такое откровенное признание Корнева сделала в одном из интервью.

Однако в конце 2023 года в личной жизни Корневой наметились перемены. 1 января 2024 года Ксения поделилась с поклонниками радостью — она обручена. «Этой ночью я сказала четыре слова: «С Новым годом» и «Да!», — так актриса поведала о приближающейся свадьбе и поделилась в соцсетях фотографией с кольцом на безымянном пальце. Предложение актриса получила во время новогодней поездки в Чехию.

Однако состояние влюбленности длилась недолго и уже в конце марта в своих социальных сетях Ксения заявила, что вновь свободна. «У меня развод», — лаконично объяснили ситуацию Корнева. В беседе с подписчиками она пояснила: «Когда встречу достойного мужчину, который сделает мне предложение, то, конечно, будет свадьба. <…> Спасибо за поддержку! Тут, к сожалению, не в характерах несовпадение, а другая ситуация, несовместимая с семейной жизнью. Все будет хорошо! Обещаю».

Впрочем, еще через некоторое время Ксения дала понять, что помирилась с женихом, и свадьба, возможно, все-таки состоится.

Интересные факты

Поскольку пышные формы Ксении (в юности она комплексовала из-за фигуры) — часть ее амплуа, актриса не прибегает к диетам, однажды пыталась ограничить употребление сладкого, но не получилось. Однако в 2021 году ее фигура стала выглядеть более стройной.

Природа не наградила актрису ровными зубами — с развитием карьеры пришлось прибегнуть к их переделке. В своей социальной сети Корнева рассказала, что исправила кривизну и прикус с помощью элайнеров. В отличие от брекетов, съемные каппы незаметны, а улыбка стала красивой.

Корнева любит петь, пробовала сама писать песни, но неудачно.

Свой характер Корнева называет «сложным» и признается, что это влияет на ее неудачи с устройством личной жизни. Актриса даже пыталась найти партнера в приложениях для знакомств. У нее есть определенные требования. По ее собственному признанию, после девяти часов вечера Ксения «превращается в социофоба» из-за накопленной за день усталости от многочисленного общения с людьми, и это состояние длится до утра. Партнер должен учитывать ее состояние, отношения не должна мешать профессии.

В 2022 году Ксения приобрела собственную квартиру в Москве, о чем рассказала в своем аккаунте в Сети.

Актриса прекрасно готовит и любит содержать дом в порядке.

Благодаря съемкам в сериале «Галя, у нас отмена!» Корнева научилась управлять погрузчиком.

Ксения страдает аэрофобией, актриса пыталась бороться с этой проблемой, слушала специальные лекции, но пок