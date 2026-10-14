Будущая звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева родилась 5 февраля 1988 года в Новосибирске. Ее семья была очень креативной, любящей юмор и веселье. Родители, не смотря на свои вполне серьезные профессии (они работали инженерами — радиоэлектронщиками), были творческими натурами и отличались веселым нравом. Отец играл на гитаре, мама танцевала и пела. Хотя, по словам артистки, музыкального слуха у нее никогда не было, что всю жизнь служило поводом для шуток.
В семье, где постоянно присутствовала атмосфера праздника, росло двое детей, младший Алексей родился через два года после старшей Ксении. В доме своими силами ставились спектакли, организовывались самодеятельные концерты. Ксения играла и в школьных спектаклях. «В конце начальной школы мы делали спектакль «Незнайка». Мне досталась главная роль. Всем в классе раздали по кусочку сценария, а я получила огромную кипу бумаг, в то время это казалось диссертацией, но я выучила все слова и песни», — рассказывала позднее Ксюша в одном из интервью. В итоге и Ксения, и ее брат выросли творческими людьми: Алексей стал актером одного из новосибирских театров.
С 9 лет Ксюша уже играла в школьной команде КВН, и даже была капитаном команды. Сценарии писала мама Корневой. Поэтому не удивительно, что, став студенткой, Ксения присоединилась к команде КВН своего вуза — Новосибирского университета экономики и управления. Еще первокурсницей она предложила капитану принять ее в команду. В тот момент для номера как раз требовалась девушка ее комплекции и Ксению охотно взяли.
Карьера
На первом курсе Корнева дебютировала к университетской команде «Сматывай удочки». Позднее выступала за команды «Бюст Ленина» и сборную «Сердце Сибири». Но известной Ксения стала, выступая в команде «Раисы».
В родном Новосибирске Корнева была востребована как ведущая на корпоративах и свадьбах, это стало статьей ее дохода.
В 2015 году актриса решилась на переезд в Москву. При этом Ксения получила предложение от Александра Маслякова занять должностью шефа-редактора КВН ТВ. «Когда у Сан Саныча Маслякова (сын Александра Маслякова) возникла идея создать канал КВН ТВ, он подошел ко мне и сказал: «Давай придумаем, как это сделать». Я придумала, а Александр Васильевич кивнул на нашу идею», — позднее рассказывала в интервью Ксения.
Через полгода Корневу пригласили в шоу «Уральские пельмени», после чего к актрисе пришла самая настоящая популярность. Позднее Ксения начала снималась в популярных комедийных сериалах.
Проекты
- «Сматывай удочки» (команда КВН НГУ)
- «Мега» (сборная КВН НГУ)
- «Бюст Ленина» (женская команда КВН Новосибирска)
- «Сердце Сибири» (сборная Новосибирска)
- «Раисы» (сборная Иркутска)
- Шоу «Уральские пельмени»
Фильмография
- Уральские пельмени (с 2015)
- Дылды (сериал, 2019) — эпизодическая роль.
- Корни (сериал, 2020), роль — сестра главного героя Ира.
- Галя, у нас отмена! (2023, сериал), роль — заведующая складом
- Мама будет против (2023, сериал), роль — Наталья
Телевидение
В 2020 году у Ксении Корневой случился актерский дебют — она начала сниматься в первом сезоне комедийного сериала «Корни». Актрисе досталась роль Иры — сестры главного героя, которого играет Марк Богатырев.
Далее последовала эпизодическая роль в «Дылдах», съемки этого сериала начались в 2019 году.
В конце октября 2022 года Ксения продолжила сниматься в сериале «Корни».
9 октября 2023 года телеканал СТС представил зрителям очередную премьеру — 21-серийную комедию Кирилла Васильева «Галя, у нас отмена!», где Ксения выступила в одной из центральных ролей заведующей складом. За несколько дней до премьеры было заявлено, что проект продлевается как минимум на один сезон.
Любопытно, что сначала Ксению пробовали на роль кассира, но в итоге режиссер увидел ее в другом образе.
Летом и осенью 2023 года в Екатеринбурге прошли съемки российского комедийного телесериала «Мама будет против», где также приняла участие Ксения Корнева. В главных ролях были заняты ее партнеры по проекту продюсерской компании «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин, Роман Постовалов, Сергей Ершов, Михаил Тарабукин. и др.
Личная жизнь
Несмотря на образ разбитной и уверенный в себе женщины, Ксения не слишком счастлива в личной жизни. Актриса признавалась, что пережила непростую ситуацию на личном фронте. «Отношения — та штука, которая меня поломала. Поэтому мне слегка пофиг на все это. Было давно. Там такая история, которую не хочется вспоминать. Я когда-нибудь с этим разберусь до конца. Наверное, там лежит ответ, почему я до сих пор не замужем, без детей и так далее. Не хотелось бы говорить. Фу... Отвратительный человек», — такое откровенное признание Корнева сделала в одном из интервью.
Однако в конце 2023 года в личной жизни Корневой наметились перемены. 1 января 2024 года Ксения поделилась с поклонниками радостью — она обручена. «Этой ночью я сказала четыре слова: «С Новым годом» и «Да!», — так актриса поведала о приближающейся свадьбе и поделилась в соцсетях фотографией с кольцом на безымянном пальце. Предложение актриса получила во время новогодней поездки в Чехию.
Однако состояние влюбленности длилась недолго и уже в конце марта в своих социальных сетях Ксения заявила, что вновь свободна. «У меня развод», — лаконично объяснили ситуацию Корнева. В беседе с подписчиками она пояснила: «Когда встречу достойного мужчину, который сделает мне предложение, то, конечно, будет свадьба. <…> Спасибо за поддержку! Тут, к сожалению, не в характерах несовпадение, а другая ситуация, несовместимая с семейной жизнью. Все будет хорошо! Обещаю».
Впрочем, еще через некоторое время Ксения дала понять, что помирилась с женихом, и свадьба, возможно, все-таки состоится.
Интересные факты
Поскольку пышные формы Ксении (в юности она комплексовала из-за фигуры) — часть ее амплуа, актриса не прибегает к диетам, однажды пыталась ограничить употребление сладкого, но не получилось. Однако в 2021 году ее фигура стала выглядеть более стройной.
Природа не наградила актрису ровными зубами — с развитием карьеры пришлось прибегнуть к их переделке. В своей социальной сети Корнева рассказала, что исправила кривизну и прикус с помощью элайнеров. В отличие от брекетов, съемные каппы незаметны, а улыбка стала красивой.
Корнева любит петь, пробовала сама писать песни, но неудачно.
Свой характер Корнева называет «сложным» и признается, что это влияет на ее неудачи с устройством личной жизни. Актриса даже пыталась найти партнера в приложениях для знакомств. У нее есть определенные требования. По ее собственному признанию, после девяти часов вечера Ксения «превращается в социофоба» из-за накопленной за день усталости от многочисленного общения с людьми, и это состояние длится до утра. Партнер должен учитывать ее состояние, отношения не должна мешать профессии.
В 2022 году Ксения приобрела собственную квартиру в Москве, о чем рассказала в своем аккаунте в Сети.
Актриса прекрасно готовит и любит содержать дом в порядке.
Благодаря съемкам в сериале «Галя, у нас отмена!» Корнева научилась управлять погрузчиком.
Ксения страдает аэрофобией, актриса пыталась бороться с этой проблемой, слушала специальные лекции, но пок