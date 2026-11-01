Образование
1970 г. — Детская музыкальная школа в Одессе по классу виолончели. Среднюю общеобразовательную школу в Одессе окончила экстерном.
1984 г. — Московское музыкальное училище им. Гнесиных, эстрадное отделение, вокал.
Семья
Бабушка — Анна Марковна Долина (1909–1961).
Отец — Александр Маркусович Кудельман (1929–1988), ребенком в Великую Отечественную войну был эвакуирован из Одессы в Азербайджанскую ССР, в дальнейшем работал строителем, стекольщиком.
Мать — Галина Израилевна Кудельман (урожденная Долина, 1932–2000), работала машинисткой.
Родители похоронены на 3-м еврейском кладбище в Одессе.
В марте 2021 года Лариса Долина подтвердила родство с Геннадием Колманом, проживающим в Майами (США). «Наши папы — родные братья», — заявила певица.
Ориентировочно в 2017 году на одном из телешоу российская актриса театра и кино, режиссер и сценаристка Ирина Апексимова заявила, что она троюродная сестра Ларисы Долиной по материнской линии.
Биография
Лариса Александровна Долина родилась 10 сентября 1955 года в городе Баку (Азербайджанская ССР), в трехлетнем возрасте переехала с родителями в их родную Одессу. С детства занималась музыкой и языками, посещала Одесские курсы иностранных языков. Будучи школьницей, Долина мечтала о карьере переводчика, но тяга к сцене оказалась сильнее. С детстве она участвовала в школьных концертах, выступала со сцены в пионерлагерях, что в конце концов начало превалировать в ее выборе будущей профессии. В более взрослом возрасте стала работать в ресторанах, где имела колоссальный успех.
Начало ее профессиональной карьеры относится к 1970-м годам. В 1971 году ее взяли работать в эстрадный оркестр «Мы одесситы». В дальнейшем была солисткой таких музыкальных коллективов, как «Государственный эстрадный оркестр Армении» под руководством Константина Орбеляна и «Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана» под руководством Полад Бюльбюль оглы.
В дальнейшем продолжила свое становление в эстрадно-джазовом оркестре «Современник» под управлением Анатолия Кролла.
Певица выделялась необычным тембром голоса и мастерским исполнением джаза. Со временем начала исполнять не только джаз, но и эстрадные, поп-музыкальные композиции, что расширило ее аудиторию. Долина стала широко популярной благодаря таким хитам, как «Погода в доме», «Льдинка» и другим композициям. В 1984 году окончила эстрадное отделение Музыкального училища имени Гнесеных и начала сольную карьеру. Выступила режиссером-постановщиком собственной концертной программы «Затяжной прыжок». После чего Долина продемонстрировала публике множество сольных программ. В том числе: «Контрасты» (1987), «Льдинка» (1989), «Маленькая женщина» (1990), «К 20-летию творческой деятельности» (1992), «Что хочу, то и пою» (1992). В 1995 году представила программу «Я не нравлюсь себе», в 1996 году — «Погода в доме», в 1997 году — «Хочу быть любимой». Много гастролировала по стране.
Помимо вокальной карьеры, Лариса Долина активно работала в кино. Ее голос можно услышать в популярных музыкальных фильмах, таких как «Чародеи» и «Мы из джаза».
Лариса Долина ведет педагогическую деятельность, преподает вокал студентам. В июле 2016 года назначена на должность заведующего кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры (МГИК). Член Ученого совета МГИК (по состоянию на 6 января 2021 года).
С 10 июля 2002-го по 18 сентября 2012-го являлась членом Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. В 2003 году стала членом партии «Единая Россия».
25 апреля 2021 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» Лариса Долина представила юбилейную концертную программу «Портфолио» в сопровождении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением народного артиста России Юрия Башмета и Московского Джазового Оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.
Лариса Долина — народная артистка России, многократный лауреат премий и наград, ее талант признан не только зрителями, но и профессиональным сообществом. На протяжении карьеры она не раз экспериментировала со стилями, осваивая джаз, поп, рок и даже оперное пение, что делает ее одной из самых разносторонних певиц российской эстрады.
На сегодняшний день Долина продолжает выступать, участвовать в телепроектах и концертах.
Карьера
Музыкальная карьера
Сотрудничала с композиторами:
- Мурада Кажлаев (16 совместных работ)
- Юрий Саульский (6 совместных работ)
- Виктор Резников (8 совместных работ)
Сотрудничество с Резниковым принесло Долиной широкую популярность. Именно он написал для исполнительницы такие хиты, как «Льдинка», «Половинка» «Практикантка Катя», «Телефонная книжка».
- Широко известна работа Долиной с поэтом Михаилом Таничем. Им было написано порядка тридцати композицией для Долиной на музыку разных композиторов. Самыми хитовыми стали песни за авторством Руслана Горобца, такие как:
- 1996 — «Погода в доме»
- 1996 — «Ресторан»
- 1996 — «Ты снишься мне»
- 1997 — «Обижаюсь» и другие.
Дискография
Студийные альбомы
- 1983 — «Две мечты»
- 1986 — Музыка к кинофильму «Танцплощадка»
- 1986 — «Песня Нептуна» (песни из кинофильма «Танцплощадка», миньон: «Мелодия»), 1986 — «Затяжной прыжок»
- 1988 — «Карточный домик»
- 1989 — «Новый день»
- 1990 — «Желтый дьявол». Песни И.Корнилевича (миньон: «Мелодия»)
- 1993— «Льдинка»
- 1993 — «Прости меня»
- 1994 — «Привыкай к Ларисе Долиной»
- 1995 — «Долина в долине страстей»
- 1996 — «Прощай»… нет «До свидания»
- 1997 — «Погода в доме»
- 1998 — «Счастливая доля»
- 1999 — «Певица и музыкант»
- 2000 — «Эпиграф»
- 2000— «По-новому жить»
- 2002 — «Carnival of Jazz»
- 2003 — «Острова любви»
- 2004 — «Оттепель»
- 2006 — «Обожженная душа»
- 2008 — «Hollywood Mood»
- 2009 — «Carnival of Jazz-2: No comments»
- 2010 — «Route 55»
- 2012 — «LARISA»
- 2015 — «Снимем маски, господа»
Роли в кино
1978 — «Бархатный сезон» — певица
1983 — «Мы из джаза» — Клементина Фернандес, кубинская певица
1989 — «Сувенир для прокурора» — певица Лариса
1997 — «Новейшие приключения Буратино» — черепаха Тортилла
2002 — «Золушка» — фея-крестная
2007 — Лузер — Лариса Долина (камео)
2003 — «С Новым годом! С новым счастьем!» — Аэлита Ивановна / Лариса Долина
2017 — «Жги!» — камео
Лариса Долина исполняла песни для многих ставших популярными кинофильмов. В том числе «Обыкновенное чудо», «31 июня», «Чародеи», «Принцесса цирка», «Зимний вечер в Гаграх» и другие.
Также Долину привлекали к озвучиванию мультфильмов.
Долина принимала участие во всех проектах «Старые песни о главном» (1-й, 2-й, 3-й телефильмы и Постскриптум).
ТВ-проекты
- 2006 ― «Две звезды» (1-й сезон; вместе с Гариком Мартиросяном, победа)
- 2013 ― «Универсальный артист» (победа)
- 2015 ― «Вместе с дельфинами»
- 2016 ― «Один в один» (4-й сезон; член жюри)
- 2020— «Маска» (1-й сезон; выступала в костюме Оленя, 3-е место)
- 2023 ― «Три аккорда» (7-й сезон, победа)
- 2023 ― «Две звезды. Отцы и дети» (2-й сезон; вместе с внучкой Александрой Миончинской, заняли 6-ю позицию в турнирной таблице, вручен специальный приз жюри)
- 2023 ― «Аватарезон»; выступала под аватаром Мухи-Цокотухи, выбыла в 7-м выпуске)
Рок-опера
- 1988 год — в рок-опере Лоры Квинт «Джордано» в качестве партнерши Валерия Леонтьева (роли Джордано Бруно, Шута и Сатаны), сыграла Моргану.
Мюзиклы
- 2010–2013 — «Любовь и шпионаж» (мюзикл)
- 2013 — «Чикаго» — Матрона «Мама» Мортон
- 2020— «Суини Тодд» (мюзикл; Московский театр на Таганке) — миссис Ловетт
Государственные награды