Образование

1970 г. — Детская музыкальная школа в Одессе по классу виолончели. Среднюю общеобразовательную школу в Одессе окончила экстерном.

1984 г. — Московское музыкальное училище им. Гнесиных, эстрадное отделение, вокал.



Семья

Бабушка — Анна Марковна Долина (1909–1961).

Отец — Александр Маркусович Кудельман (1929–1988), ребенком в Великую Отечественную войну был эвакуирован из Одессы в Азербайджанскую ССР, в дальнейшем работал строителем, стекольщиком.

Мать — Галина Израилевна Кудельман (урожденная Долина, 1932–2000), работала машинисткой.

Родители похоронены на 3-м еврейском кладбище в Одессе.

В марте 2021 года Лариса Долина подтвердила родство с Геннадием Колманом, проживающим в Майами (США). «Наши папы — родные братья», — заявила певица.

Ориентировочно в 2017 году на одном из телешоу российская актриса театра и кино, режиссер и сценаристка Ирина Апексимова заявила, что она троюродная сестра Ларисы Долиной по материнской линии.

Биография

Лариса Александровна Долина родилась 10 сентября 1955 года в городе Баку (Азербайджанская ССР), в трехлетнем возрасте переехала с родителями в их родную Одессу. С детства занималась музыкой и языками, посещала Одесские курсы иностранных языков. Будучи школьницей, Долина мечтала о карьере переводчика, но тяга к сцене оказалась сильнее. С детстве она участвовала в школьных концертах, выступала со сцены в пионерлагерях, что в конце концов начало превалировать в ее выборе будущей профессии. В более взрослом возрасте стала работать в ресторанах, где имела колоссальный успех.



Начало ее профессиональной карьеры относится к 1970-м годам. В 1971 году ее взяли работать в эстрадный оркестр «Мы одесситы». В дальнейшем была солисткой таких музыкальных коллективов, как «Государственный эстрадный оркестр Армении» под руководством Константина Орбеляна и «Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана» под руководством Полад Бюльбюль оглы.

В дальнейшем продолжила свое становление в эстрадно-джазовом оркестре «Современник» под управлением Анатолия Кролла.

Певица выделялась необычным тембром голоса и мастерским исполнением джаза. Со временем начала исполнять не только джаз, но и эстрадные, поп-музыкальные композиции, что расширило ее аудиторию. Долина стала широко популярной благодаря таким хитам, как «Погода в доме», «Льдинка» и другим композициям. В 1984 году окончила эстрадное отделение Музыкального училища имени Гнесеных и начала сольную карьеру. Выступила режиссером-постановщиком собственной концертной программы «Затяжной прыжок». После чего Долина продемонстрировала публике множество сольных программ. В том числе: «Контрасты» (1987), «Льдинка» (1989), «Маленькая женщина» (1990), «К 20-летию творческой деятельности» (1992), «Что хочу, то и пою» (1992). В 1995 году представила программу «Я не нравлюсь себе», в 1996 году — «Погода в доме», в 1997 году — «Хочу быть любимой». Много гастролировала по стране.

Помимо вокальной карьеры, Лариса Долина активно работала в кино. Ее голос можно услышать в популярных музыкальных фильмах, таких как «Чародеи» и «Мы из джаза».

Лариса Долина ведет педагогическую деятельность, преподает вокал студентам. В июле 2016 года назначена на должность заведующего кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры (МГИК). Член Ученого совета МГИК (по состоянию на 6 января 2021 года).

С 10 июля 2002-го по 18 сентября 2012-го являлась членом Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. В 2003 году стала членом партии «Единая Россия».

25 апреля 2021 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» Лариса Долина представила юбилейную концертную программу «Портфолио» в сопровождении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением народного артиста России Юрия Башмета и Московского Джазового Оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

Лариса Долина — народная артистка России, многократный лауреат премий и наград, ее талант признан не только зрителями, но и профессиональным сообществом. На протяжении карьеры она не раз экспериментировала со стилями, осваивая джаз, поп, рок и даже оперное пение, что делает ее одной из самых разносторонних певиц российской эстрады.

На сегодняшний день Долина продолжает выступать, участвовать в телепроектах и концертах. Фото: Лилия Шарловская

Карьера

Музыкальная карьера

Сотрудничала с композиторами:

Мурада Кажлаев (16 совместных работ)

Юрий Саульский (6 совместных работ)

Виктор Резников (8 совместных работ)

Сотрудничество с Резниковым принесло Долиной широкую популярность. Именно он написал для исполнительницы такие хиты, как «Льдинка», «Половинка» «Практикантка Катя», «Телефонная книжка».

Широко известна работа Долиной с поэтом Михаилом Таничем. Им было написано порядка тридцати композицией для Долиной на музыку разных композиторов. Самыми хитовыми стали песни за авторством Руслана Горобца, такие как:

1996 — «Погода в доме»

1996 — «Ресторан»

1996 — «Ты снишься мне»

1997 — «Обижаюсь» и другие.

Дискография

Студийные альбомы

1983 — «Две мечты»

1986 — Музыка к кинофильму «Танцплощадка»

1986 — «Песня Нептуна» (песни из кинофильма «Танцплощадка», миньон: «Мелодия»), 1986 — «Затяжной прыжок»

1988 — «Карточный домик»

1989 — «Новый день»

1990 — «Желтый дьявол». Песни И.Корнилевича (миньон: «Мелодия»)

1993— «Льдинка»

1993 — «Прости меня»

1994 — «Привыкай к Ларисе Долиной»

1995 — «Долина в долине страстей»

1996 — «Прощай»… нет «До свидания»

1997 — «Погода в доме»

1998 — «Счастливая доля»

1999 — «Певица и музыкант»

2000 — «Эпиграф»

2000— «По-новому жить»

2002 — «Carnival of Jazz»

2003 — «Острова любви»

2004 — «Оттепель»

2006 — «Обожженная душа»

2008 — «Hollywood Mood»

2009 — «Carnival of Jazz-2: No comments»

2010 — «Route 55»

2012 — «LARISA»

2015 — «Снимем маски, господа»

Роли в кино

1978 — «Бархатный сезон» — певица

1983 — «Мы из джаза» — Клементина Фернандес, кубинская певица

1989 — «Сувенир для прокурора» — певица Лариса

1997 — «Новейшие приключения Буратино» — черепаха Тортилла

2002 — «Золушка» — фея-крестная

2007 — Лузер — Лариса Долина (камео)

2003 — «С Новым годом! С новым счастьем!» — Аэлита Ивановна / Лариса Долина

2017 — «Жги!» — камео

Лариса Долина исполняла песни для многих ставших популярными кинофильмов. В том числе «Обыкновенное чудо», «31 июня», «Чародеи», «Принцесса цирка», «Зимний вечер в Гаграх» и другие.

Также Долину привлекали к озвучиванию мультфильмов.

Долина принимала участие во всех проектах «Старые песни о главном» (1-й, 2-й, 3-й телефильмы и Постскриптум). Фото: Лилия Шарловская

ТВ-проекты

2006 ― «Две звезды» (1-й сезон; вместе с Гариком Мартиросяном, победа)

2013 ― «Универсальный артист» (победа)

2015 ― «Вместе с дельфинами»

2016 ― «Один в один» (4-й сезон; член жюри)

2020— «Маска» (1-й сезон; выступала в костюме Оленя, 3-е место)

2023 ― «Три аккорда» (7-й сезон, победа)

2023 ― «Две звезды. Отцы и дети» (2-й сезон; вместе с внучкой Александрой Миончинской, заняли 6-ю позицию в турнирной таблице, вручен специальный приз жюри)

2023 ― «Аватарезон»; выступала под аватаром Мухи-Цокотухи, выбыла в 7-м выпуске)

Рок-опера

1988 год — в рок-опере Лоры Квинт «Джордано» в качестве партнерши Валерия Леонтьева (роли Джордано Бруно, Шута и Сатаны), сыграла Моргану.

Мюзиклы

2010–2013 — «Любовь и шпионаж» (мюзикл)

2013 — «Чикаго» — Матрона «Мама» Мортон

2020— «Суини Тодд» (мюзикл; Московский театр на Таганке) — миссис Ловетт

Государственные награды