Леонардо Ди Каприо 11 ноября 2026 года исполняется 52 года: он родился в 1974 году в Лос-Анджелесе. Американский актер и продюсер, обладатель «Оскара», он известен по ролям Джека в «Титанике», Хью Гласса в «Выжившем» и Джордана Белфорта в «Волке с Уолл-стрит». Биография актера, личная жизнь, был ли он женат и чем занят сейчас — в материале mk.ru.

Фото: AP

Полное имя: Леонардо Вильгельм Ди Каприо

Дата и место рождения: 11 ноября 1974 года, Лос-Анджелес, Калифорния

Рост: 183 см

Профессия: актер, продюсер

Главные роли: Джек в «Титанике» (1997), Говард Хьюз в «Авиаторе» (2004), Джордан Белфорт в «Волке с Уолл-стрит» (2013), Хью Гласс в «Выжившем» (2015)

Другие известные фильмы: «Ромео + Джульетта» (1996), «Банды Нью-Йорка» (2002), «Остров проклятых» (2009), «Начало» (2010), «Джанго освобожденный» (2012), «Однажды… в Голливуде» (2019), «Убийцы цветочной луны» (2023), «Битва за битвой» (2025)

Главные награды: «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший»

Общественная деятельность: основал природоохранный фонд в 1998 году; с 2014 года — посланник мира ООН по проблемам климата

Семейное положение: никогда не был женат, детей нет

Семья и детство

Леонардо Ди Каприо родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе в семье Джорджа Ди Каприо и Ирмелин Инденбиркен. Отец будущего актера занимался созданием и распространением комиксов, мать работала секретарем.

Имя мальчику выбрали в честь итальянского художника Леонардо да Винчи. Согласно семейной истории, мать актера почувствовала, как ребенок шевельнулся, когда она рассматривала картину мастера в галерее Уффици во Флоренции. Отец предложил назвать сына Леонардо.

Родители расстались, когда мальчик был еще маленьким. Леонардо рос преимущественно с матерью, но продолжал общаться с отцом.

В биографиях актера упоминается и его бабушка по материнской линии Хелена Инденбиркен, урожденная Елена Смирнова. Она родилась в России, после революции семья перебралась в Германию, а позже Хелена оказалась в США. О русских корнях по материнской линии Ди Каприо не раз говорил публично.

Интерес к актерству у Леонардо появился рано. В детстве он пробовал сниматься в рекламе, участвовал в телевизионных проектах и постепенно начал проходить профессиональные пробы. Именно телевидение стало для него первой ступенью к большой кинокарьере. Среди ранних работ Леонардо Ди Каприо — сериалы «Новая Лесси», «Розанна» и «Проблемы роста». В 1991 году он дебютировал в полнометражном кино в фильме «Зубастики 3».

Фото: AP

Начало актерской карьеры

Первые заметные роли в серьезном кино пришли в 1993 году. В драме «Жизнь этого парня» актер сыграл подростка Тоби, у которого сложились непростые отношения с отчимом. Его партнером по фильму стал Роберт Де Ниро. В том же году вышла картина «Что гложет Гилберта Грейпа», в которой Ди Каприо исполнил роль Арни — юноши с особенностями интеллектуального развития.

Эта работа стала важнейшим этапом его карьеры. В 1994 году Ди Каприо впервые номинировали на премию «Оскар» — за лучшую мужскую роль второго плана. Актеру было 19 лет. Номинация привлекла к нему внимание профессионального сообщества и показала, что за образом юной кинозвезды скрывается серьезный драматический исполнитель.

В середине 1990-х он снялся в фильмах:

«Дневник баскетболиста» (1995),

«Быстрый и мертвый» (1995),

«Полное затмение» (1995),

«Комната Марвина» (1996).

В 1996 году вышла современная экранизация трагедии Шекспира «Ромео + Джульетта» режиссера База Лурмана. Ди Каприо сыграл Ромео, а его партнершей стала Клэр Дэйнс. Картина принесла актеру огромную популярность среди молодой аудитории.

«Титаник» и мировая слава

Настоящий мировой успех пришел к Ди Каприо после выхода фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» (1997). Актер сыграл Джека Доусона — молодого бедного художника, который знакомится на борту трансатлантического лайнера с Розой, девушкой из знатной семьи. Их история любви разворачивается на фоне одной из самых известных морских катастроф XX века.

«Титаник» стал международным кассовым феноменом и получил множество наград. Фильм превратил Ди Каприо в мировую звезду: его лицо появлялось на обложках журналов, а поклонники по всему миру следили за каждым новым появлением актера.

Однако популярность имела и обратную сторону. За Ди Каприо надолго закрепился образ романтического героя. Он стремился расширить актерский диапазон и доказать, что способен играть не только привлекательных молодых влюбленных, но и сложных, противоречивых персонажей. В последующие годы актер все чаще выбирал проекты с серьезными драматическими задачами и сотрудничал с режиссерами, известными авторским подходом.

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Мартин Скорсезе и путь к «Оскару»

Особое место в карьере Леонардо Ди Каприо занимает сотрудничество с Мартином Скорсезе. Их совместная работа началась с криминальной драмы «Банды Нью-Йорка» (2002), в которой актер сыграл Амстердама Валлона, главаря банды ирландских католиков-эмигрантов.

Затем последовали:

«Авиатор» (2004),

«Отступники» (2006),

«Остров проклятых» (2009),

«Волк с Уолл-стрит» (2013),

«Убийцы цветочной луны» (2023).

В «Авиаторе» Ди Каприо исполнил роль предпринимателя и авиаконструктора Говарда Хьюза. Эта работа принесла ему очередную номинацию на «Оскар». В «Отступниках» он сыграл полицейского под прикрытием Билли Костигана, а в «Острове проклятых» — федерального маршала Тедди Дэниелса, расследующего исчезновение пациентки психиатрической клиники.

Одной из самых заметных работ актера стал Джордан Белфорт в «Волке с Уолл-стрит» (2013). Фильм рассказывает о брокере, который построил финансовую империю на рискованных и незаконных схемах. Ди Каприо не только исполнил главную роль, но и выступил продюсером картины. За эту работу он получил две номинации на «Оскар» — как актер и как продюсер.

В фильмографии артиста есть и картины других известных режиссеров. В «Пляже» (2000) Дэнни Бойла он сыграл молодого путешественника Ричарда. В фильме Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь» (2002) перевоплотился в мошенника Фрэнка Абигнейла. В «Начале» (2010) Кристофера Нолана исполнил роль специалиста по проникновению в чужие сны. В «Джанго освобожденном» (2012) режиссера Квентина Тарантино сыграл жестокого плантатора Кэлвина Кэнди, а в фильме «Великий Гэтсби» (2013) — загадочного миллионера Джея Гэтсби.

Долгожданный «Оскар» Ди Каприо получил за фильм «Выживший» (2015) режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Актер сыграл охотника Хью Гласса, который после нападения медведя оказывается тяжело ранен и вынужден бороться за жизнь в суровой зимней глуши. На церемонии вручения премии Американской киноакадемии в 2016 году Ди Каприо объявили победителем в номинации «Лучшая мужская роль».

В 2019 году он сыграл актера Рика Далтона в фильме «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино. Его партнером по картине стал Брэд Питт. В 2021 году Ди Каприо появился в сатирической комедии «Не смотрите наверх», а в 2023-м вновь работал со Скорсезе над драмой «Убийцы цветочной луны», основанной на истории преступлений против представителей народа осейджей в США.

Как Ди Каприо вернул «Оскар» Марлона Брандо

В 2012 году, на свое 38-летие, Леонардо Ди Каприо получил необычный подарок от Red Gran