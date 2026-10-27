8 октября 2026 года Леониду Куравлеву исполнилось бы 90 лет. Народный артист РСФСР родился в Москве в 1936 году. За почти шесть десятилетий в кино он сыграл более 200 ролей, среди которых Жорж Милославский в «Иване Васильевиче», Шура Балаганов в «Золотом теленке», Афоня Борщов, Курт Айсман в «Семнадцати мгновениях весны» и Копченый в фильме «Место встречи изменить нельзя». С женой Ниной актер прожил 52 года, у них родились дочь и сын. Каким был путь Куравлева в кино, как сложилась его личная жизнь и что известно о последних годах его жизни — в материале mk.ru.
Полное имя: Леонид Вячеславович Куравлев
Дата рождения: 8 октября 1936 года
Место рождения: Москва
Дата смерти: 30 января 2022 года, актеру было 85 лет
Образование: ВГИК, мастерская Бориса Бибикова
Звания: заслуженный артист РСФСР (1965), народный артист РСФСР (1977)
Самые известные фильмы:
- «Живет такой парень» (1964) — Пашка Колокольников
- «Вий» (1967) — Хома Брут
- «Золотой теленок» (1968) — Шура Балаганов
- «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) — Жорж Милославский
- «Семнадцать мгновений весны» (1973) — Курт Айсман
- «Афоня» (1975) — Афанасий Борщов
- «Не может быть!» (1975) — жених Володька Завитушкин
- «Место встречи изменить нельзя» (1979) — Копченый
- «Ищите женщину» (1982) — инспектор Гранден
- «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) — Миша Дятлов
Семья, детство, образование
Ранние годы
Леонид Куравлев родился в Москве в семье рабочего и парикмахера. Его отец, Вячеслав Яковлевич Куравлев, работал слесарем на авиазаводе «Салют», мать, Валентина Дмитриевна, трудилась на кожевенном заводе, затем была парикмахером.
Детство будущего актера пришлось на тяжелые военные годы. В 1941 году мать Леонида по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности отправили в ссылку в Караганду. Мальчика воспитывала ее сестра.
Позже место ссылки заменили на Кольский полуостров. Валентина Дмитриевна добилась разрешения забрать сына к себе. Несколько лет Леонид Куравлев провел вместе с ней в поселке Зашеек Мурманской области.
Позднее именно этот период биографии актер не раз вспоминал как один из самых трудных в своей жизни.
В 1951 году они вернулись в Москву.
Как Куравлев попал во ВГИК
Учеба в школе Куравлеву давалась нелегко. Особенно точные науки — математика, физика и химия. Сам актер говорил, что не в последнюю очередь это стало причиной его выбора будущей профессии.
«Его двоюродная сестра как-то сказала: мол, Лень, раз у тебя плохо с математикой и физикой, иди в театральный вуз поступать, там эти предметы сдавать не надо! Вот он сразу и сказал, что попробует. Родные посмеялись, думали, что все это на уровне шутки и останется, а он и вправду проявил настойчивость. А ведь в юности у него не проявлялись какие-то особые актерские способности. Сам отец часто говорил: в другой институт я бы не поступил, а в театральный хоть какие-то шансы были», — рассказывал в интервью «МК» сын актера Василий Куравлев.
Но в знаменитый институт кинематографии Леонид поступил не сразу: первая попытка в 1953 году закончилась провалом. После этого молодой человек устроился работать в московскую артель «Оптик». Через два года Куравлев снова подал документы во ВГИК и на этот раз поступил — в мастерскую Бориса Бибикова.
Среди его однокурсников были Светлана Дружинина и Софико Чиаурели.
Путь в кино
Петр Камушкин и другие первые роли
В кино Куравлев начал сниматься еще студентом. Его первой экранной работой стала короткометражная картина «Сегодня увольнения не будет…» (1958), дипломная работа Александра Гордона и Андрея Тарковского. В ней актер сыграл солдата-сапера Морозова.
В 1960 году Куравлев окончил ВГИК и практически одновременно появился сразу в нескольких картинах.
Одной из первых крупных работ стал фильм Михаила Швейцера «Мичман Панин», где актер сыграл кочегара Петра Камушкина. Именно с этой работы началась его большая кинематографическая карьера.
Затем последовали «Из Лебяжьего сообщают», «Когда деревья были большими» и другие фильмы.
Настоящая популярность пришла к Куравлеву после картины Василия Шукшина «Живет такой парень» (1964). Его Пашка Колокольников — обаятельный, непосредственный и немного нелепый — мгновенно запомнился зрителям.
В 1967 году актер сыграл Хому Брута в экранизации повести Николая Гоголя «Вий». Картину называют одним из наиболее известных советских фильмов ужасов.
Лучшие роли Леонида Куравлева
Куравлев никогда не ограничивался одним амплуа. Он одинаково органично существовал в комедии, драме, приключенческом и военном кино.
Особое место в фильмографии Куравлева занимает Афанасий Борщов из «Афони». Герой мог казаться зрителю одновременно смешным и жалким, но за комедийной оболочкой угадывалась история человека, который постепенно теряет смысл собственной жизни.
Не менее знаменит Жорж Милославский из комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Куравлев создал обаятельного авантюриста, чьи реплики давно разошлись на цитаты.
В военной драме «Семнадцать мгновений весны» актер неожиданно предстал в совсем другом образе — эсэсовца Курта Айсмана. А в