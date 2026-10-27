8 октября 2026 года Леониду Куравлеву исполнилось бы 90 лет. Народный артист РСФСР родился в Москве в 1936 году. За почти шесть десятилетий в кино он сыграл более 200 ролей, среди которых Жорж Милославский в «Иване Васильевиче», Шура Балаганов в «Золотом теленке», Афоня Борщов, Курт Айсман в «Семнадцати мгновениях весны» и Копченый в фильме «Место встречи изменить нельзя». С женой Ниной актер прожил 52 года, у них родились дочь и сын. Каким был путь Куравлева в кино, как сложилась его личная жизнь и что известно о последних годах его жизни — в материале mk.ru.

Полное имя: Леонид Вячеславович Куравл е в

Дата рождения: 8 октября 1936 года

Место рождения: Москва

Дата смерти: 30 января 2022 года , актеру было 85 лет

Образование: ВГИК, мастерская Бориса Бибикова

Звания: заслуженный артист РСФСР (1965), народный артист РСФСР (1977)

Самые известные фильмы:

«Живет такой парень» (1964) — Пашка Колокольников

«Вий» (1967) — Хома Брут

«Золотой теленок» (1968) — Шура Балаганов

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973) — Жорж Милославский

«Семнадцать мгновений весны» (1973) — Курт Айсман

«Афоня» (1975) — Афанасий Борщов

«Не может быть!» (1975) — жених Володька Завитушкин

«Место встречи изменить нельзя» (1979) — Копченый

«Ищите женщину» (1982) — инспектор Гранден

«Самая обаятельная и привлекательная» (1985) — Миша Дятлов

Семья, детство, образование

Ранние годы

Леонид Куравл е в родился в Москве в семье рабочего и парикмахера. Его отец, Вячеслав Яковлевич Куравл е в, работал слесарем на авиазаводе «Салют», мать, Валентина Дмитриевна, трудилась на кожевенном заводе, затем была парикмахером.

Детство будущего акт е ра пришлось на тяж е лые военные годы. В 1941 году мать Леонида по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности отправили в ссылку в Караганду . Мальчика воспитывала ее сестра.

Позже место ссылки заменили на Кольский полуостров. Валентина Дмитриевна добилась разрешения забрать сына к себе. Несколько лет Леонид Куравл е в пров е л вместе с ней в пос е лке Зашеек Мурманской области.

Позднее именно этот период биографии акт е р не раз вспоминал как один из самых трудных в своей жизни.

В 1951 году они вернулись в Москву.

Как Куравл е в попал во ВГИК

Учеба в школе Куравлеву давалась нелегко. О собенно точные науки — математик а , физик а и хими я . Сам актер говорил, что не в последнюю очередь это стало причиной его выбора будущей профессии.

«Его двоюродная сестра как-то сказала: мол, Лень, раз у тебя плохо с математикой и физикой, иди в театральный вуз поступать, там эти предметы сдавать не надо! Вот он сразу и сказал, что попробует. Родные посмеялись, думали, что все это на уровне шутки и останется, а он и вправду проявил настойчивость. А ведь в юности у него не проявлялись какие-то особые актерские способности. Сам отец часто говорил: в другой институт я бы не поступил, а в театральный хоть какие-то шансы были», — рассказывал в интервью «МК» сын актера Василий Куравлев.

Но в знаменитый институт кинематографии Леонид поступил не сразу: первая попытка в 1953 году закончилась провалом . После этого молодой человек устроился работать в московскую артель «Оптик». Через два года Куравл е в снова подал документы во ВГИК и на этот раз поступил — в мастерскую Бориса Бибикова.

Среди его однокурсников были Светлана Дружинина и Софико Чиаурели.

Кадр из фильма "Опасно для жизни!"/kino-teatr.ru

Путь в кино

П е тр Камушкин и другие первые роли

В кино Куравл е в начал сниматься ещ е студентом. Его первой экранной работой стала короткометражная картина «Сегодня увольнения не будет…» (1958), дипломная работа Александра Гордона и Андрея Тарковского. В ней акт е р сыграл солдата-сап е ра Морозова.

В 1960 году Куравл е в окончил ВГИК и практически одновременно появился сразу в нескольких картинах.

Одной из первых крупных работ стал фильм Михаила Швейцера «Мичман Панин» , где акт е р сыграл кочегара Петра Камушкина . Именно с этой работы началась его большая кинематографическая карьера.

Затем последовали «Из Лебяжьего сообщают», «Когда деревья были большими» и другие фильмы.

Настоящая популярность пришла к Куравл е ву после картины Василия Шукшина «Жив е т такой парень» (1964). Его Пашка Колокольников — обаятельный, непосредственный и немного нелепый — мгновенно запомнился зрителям.

В 1967 году акт е р сыграл Хому Брута в экранизации повести Николая Гоголя «Вий» . Картину называют одним из наиболее известных советских фильмов ужасов.

Лучшие роли Леонида Куравл е ва

Куравл е в никогда не ограничивался одним амплуа. Он одинаково органично существовал в комедии, драме, приключенческом и военном кино.

Особое место в фильмографии Куравл е ва занимает Афанасий Борщов из «Афони» . Герой мог казаться зрителю одновременно смешным и жалким, но за комедийной оболочкой угадывалась история человека, который постепенно теряет смысл собственной жизни.

Не менее знаменит Жорж Милославский из комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» . Куравл е в создал обаятельного авантюриста, чьи реплики давно разошлись на цитаты.