Лера Кудрявцева — российская телеведущая, актриса, продюсер и одна из самых узнаваемых персон отечественного шоу-бизнеса. Широкую известность ей принесли программы «Партийная зона», «МузОбоз», «Песня года» и авторское шоу «Секрет на миллион». На протяжении многих лет зрителей интересуют не только карьера Леры Кудрявцевой, но и ее личная жизнь, семья, отношения с мужем Игорем Макаровым, дети и состояние здоровья.
Семья и родители
Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске, расположенном на территории Казахстана. Её родители — Лев Николаевич и Александра Ивановна Кудрявцевы — были научными сотрудниками. В семье также воспитывалась старшая сестра Оксана.
Будущая телеведущая росла в интеллигентной семье, где большое внимание уделялось образованию, дисциплине и развитию творческих способностей детей.
Детство
С ранних лет Лера Кудрявцева отличалась активным и непростым характером. Она предпочитала проводить время в компании мальчишек, а не играть в куклы. Будущая телеведущая лазила по деревьям, прыгала по гаражам, участвовала в дворовых драках и постоянно попадала в различные приключения.
Несмотря на хулиганский нрав, училась Лера хорошо. Учителя нередко жаловались на её поведение, однако отмечали способности и творческий потенциал девочки.
Уже в детстве Кудрявцева проявляла интерес к искусству. Она посещала театральные, художественные и музыкальные студии, участвовала в школьных мероприятиях и любила выступать на сцене.
Образование
Первое профессиональное образование Лера Кудрявцева получила в культпросветучилище Усть-Каменогорска, где училась на факультете театральной режиссуры. Во время обучения она освоила основы организации мероприятий, режиссуры и сценической работы.
Позже телеведущая переехала в Москву и поступила в Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Кудрявцева окончила актёрское отделение факультета эстрады, что стало важным этапом в ее будущей карьере на телевидении.
Начало карьеры
Первые шаги в шоу-бизнесе Лера Кудрявцева сделала в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Она работала танцовщицей и бэк-вокалисткой, выступая вместе с популярными артистами того времени — Богданом Титомиром, Игорем Сарухановым, Евгением Осиным и Светланой Владимирской.
На телевидение Леру Кудрявцеву привёл актёр Игорь Верник. Именно он посоветовал ей принять участие в кастинге программы «Партийная зона» на канале «ТВ-6». В 1995 году Кудрявцева успешно прошла отбор и стала соведущей проекта вместе с Отаром Кушанашвили и Гошей Куценко.
После выхода программы телеведущая быстро приобрела популярность и стала одной из самых ярких молодых ведущих российского телевидения.
Телевизионная карьера
Настоящий успех пришёл к Лере Кудрявцевой в конце 1990-х годов. В 1998–1999 годах она вместе с Отаром Кушанашвили вела культовую музыкальную программу «МузОбоз».
Позже телеведущая работала на канале «Муз-ТВ», где вела шоу «Испытание верности». Также Кудрявцева принимала участие в проекте «Клуб бывших жён» на телеканале ТНТ.
С 2002 года Лера Кудрявцева является постоянной ведущей международного музыкального фестиваля «Новая волна». С 2003 года она ведет церемонии вручения «Премии Муз-ТВ», а с 2007 года выступает ведущей легендарного фестиваля «Песня года».
В 2016 году на телеканале НТВ стартовало авторское шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Программа быстро стала популярной благодаря откровенным интервью со звездами российского шоу-бизнеса. Проект принёс телеведущей новую волну популярности и высокие рейтинги.
Танцевальные проекты
Лера Кудрявцева неоднократно принимала участие в популярных телевизионных шоу. В 2008 году она выступала в проекте «Танцы со звёздами» вместе с Алексеем Мазуриным. Пара заняла второе место.
Позже телеведущая приняла участие в шоу «Звёздный лёд», где выступала с французским фигуристом Гвендалем Пейзера. Их дуэт стал победителем проекта.
Карьера в кино
В кино Лера Кудрявцева дебютировала в 2004 году. Телеведущая исполнила роль Варвары Замахиной — владелицы бара «Гвоздика» — в сериалах «Улицы разбитых фонарей. Менты 7» и «Менты 8».
Позже Кудрявцева появлялась и в других телевизионных проектах, однако основной сферой её деятельности всё же осталось телевидение.
Награды и достижения
За годы работы Лера Кудрявцева получила множество профессиональных наград и премий.
26 июля 2021 года телеведущая была удостоена Благодарности Президента Российской Федерации за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.
В 2023 году программа «Секрет на миллион» получила премию «ТЭФИ» как лучшее развлекательное ток-шоу выходного дня. В 2025 году проект вновь был номинирован на престижную телевизионную награду.
В 2010 году Лера Кудрявцева получила премию World Fashion Awards, победив в номинации «Лучшая фэшн-ведущая». В этой категории телеведущая обошла Тину Канделаки и Ляйсан Утяшеву.
Также Кудрявцева стала победительницей проекта «Звёздный лёд».
Личная жизнь
Личная жизнь Леры Кудрявцевой всегда вызывала большой интерес у поклонников и журналистов. Телеведущая трижды была замужем и является матерью двоих детей.
Первый муж — Сергей Ленюк
Первым супругом Леры Кудрявцевой стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Телеведущая вышла замуж в 1990 году в возрасте 19 лет.
В том же году у пары родился сын Жан. Его назвали в честь актёра Жан-Клода Ван Дамма.
Брак продлился около двух лет. Причинами развода стали измены музыканта во время гастролей и постоянные бытовые конфликты.
Второй муж — Матвей Морозов
В 2004 году Лера Кудрявцева вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова спустя всего три месяца после знакомства.
Брак продлился три года. Позже Морозова обвинили в мошенничестве и незаконном пересечении границы.
Роман с Сергеем Лазаревым
Одними из самых обсуждаемых отношений Леры Кудрявцевой стал роман с певцом Сергеем Лазаревым. Пара состояла в отношениях с 2008 по 2012 год и регулярно появлялась вместе на светских мероприятиях.
По словам телеведущей, причиной расставания стало её желание создать семью и родить ребенка, тогда как Лазарев не был готов к такому развитию отношений. Позже артист называл этот роман пиар-историей.
Муж Игорь Макаров и дочь Мария
Третьим официальным мужем Леры Кудрявцевой стал хоккеист Игорь Макаров. Свадьба пары состоялась в 2013 году.
В 2018 году у супругов родилась дочь Мария. Телеведущая неоднократно говорила, что семья и дети являются для нее главным приоритетом в жизни.
В январе 2024 года Лера Кудрявцева сообщила о расставании с мужем. По словам телеведущей, причиной стали проблемы Игоря Макарова с алкоголем. Позже в СМИ появлялась информация, что супруги пытались сохранить отношения, однако официально о разводе объявлено не было.
Дети
У телеведущей двое детей — сын Жан и дочь Мария.
Старший сын Жан родился в 1990 году. В 2018 году у него появился сын, благодаря чему Лера Кудрявцева стала бабушкой.
Дочь Мария родилась в браке с Игорем Макаровым в 2018 году.
Хобби и увлечения
Одним из необычных увлечений Леры Кудрявцевой является стрельба. Телеведущая прошла специальные курсы по безопасному обращению с оружием и вступила в стрелковый клуб. По ее словам, занятия в тире помогают бороться со стрессом и эмоциональным напряжением.
Также Лера Кудрявцева серьезно увлекается живописью. Телеведущая брала уроки рисования и нередко посвящала свободное время созданию картин. Своими работами она делилась в социальных сетях.
Кроме того, Кудрявцева любит готовить и экспериментировать на кухне.
Проблемы со здоровьем
В последние годы здоровье Леры Кудрявцевой часто обсуждается в прессе. Телеведущая перенесла несколько серьёзных травм и операций, а также продолжает бороться с хроническими мигренями.
В феврале 2024 года Лера Кудрявцева получила серьезную травму колена во время репетиции шоу «Звезды» на НТВ. Врачи диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки и импрессионный перелом мыщелка большеберцовой кости правого колена.
Телеведущей потребовалась сложная операция и длительная реабилитация. Восстановление включало физиотерапию, массаж и постепенную разработку сустава.
В марте 2025 года Лера Кудрявцева получила ещё одну травму во время отдыха в Дубае. Си