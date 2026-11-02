Лера Кудрявцева — российская телеведущая, актриса, продюсер и одна из самых узнаваемых персон отечественного шоу-бизнеса. Широкую известность ей принесли программы «Партийная зона», «МузОбоз», «Песня года» и авторское шоу «Секрет на миллион». На протяжении многих лет зрителей интересуют не только карьера Леры Кудрявцевой, но и ее личная жизнь, семья, отношения с мужем Игорем Макаровым, дети и состояние здоровья.

Семья и родители

Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске, расположенном на территории Казахстана. Её родители — Лев Николаевич и Александра Ивановна Кудрявцевы — были научными сотрудниками. В семье также воспитывалась старшая сестра Оксана.

Будущая телеведущая росла в интеллигентной семье, где большое внимание уделялось образованию, дисциплине и развитию творческих способностей детей.

Детство

С ранних лет Лера Кудрявцева отличалась активным и непростым характером. Она предпочитала проводить время в компании мальчишек, а не играть в куклы. Будущая телеведущая лазила по деревьям, прыгала по гаражам, участвовала в дворовых драках и постоянно попадала в различные приключения.

Несмотря на хулиганский нрав, училась Лера хорошо. Учителя нередко жаловались на её поведение, однако отмечали способности и творческий потенциал девочки.

Уже в детстве Кудрявцева проявляла интерес к искусству. Она посещала театральные, художественные и музыкальные студии, участвовала в школьных мероприятиях и любила выступать на сцене. Фото: Дмитрий Ильинский

Образование

Первое профессиональное образование Лера Кудрявцева получила в культпросветучилище Усть-Каменогорска, где училась на факультете театральной режиссуры. Во время обучения она освоила основы организации мероприятий, режиссуры и сценической работы.

Позже телеведущая переехала в Москву и поступила в Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Кудрявцева окончила актёрское отделение факультета эстрады, что стало важным этапом в ее будущей карьере на телевидении.

Начало карьеры

Первые шаги в шоу-бизнесе Лера Кудрявцева сделала в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Она работала танцовщицей и бэк-вокалисткой, выступая вместе с популярными артистами того времени — Богданом Титомиром, Игорем Сарухановым, Евгением Осиным и Светланой Владимирской.

На телевидение Леру Кудрявцеву привёл актёр Игорь Верник. Именно он посоветовал ей принять участие в кастинге программы «Партийная зона» на канале «ТВ-6». В 1995 году Кудрявцева успешно прошла отбор и стала соведущей проекта вместе с Отаром Кушанашвили и Гошей Куценко.

После выхода программы телеведущая быстро приобрела популярность и стала одной из самых ярких молодых ведущих российского телевидения.

Телевизионная карьера

Настоящий успех пришёл к Лере Кудрявцевой в конце 1990-х годов. В 1998–1999 годах она вместе с Отаром Кушанашвили вела культовую музыкальную программу «МузОбоз».

Позже телеведущая работала на канале «Муз-ТВ», где вела шоу «Испытание верности». Также Кудрявцева принимала участие в проекте «Клуб бывших жён» на телеканале ТНТ.

С 2002 года Лера Кудрявцева является постоянной ведущей международного музыкального фестиваля «Новая волна». С 2003 года она ведет церемонии вручения «Премии Муз-ТВ», а с 2007 года выступает ведущей легендарного фестиваля «Песня года».

В 2016 году на телеканале НТВ стартовало авторское шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Программа быстро стала популярной благодаря откровенным интервью со звездами российского шоу-бизнеса. Проект принёс телеведущей новую волну популярности и высокие рейтинги.

Танцевальные проекты

Лера Кудрявцева неоднократно принимала участие в популярных телевизионных шоу. В 2008 году она выступала в проекте «Танцы со звёздами» вместе с Алексеем Мазуриным. Пара заняла второе место.

Позже телеведущая приняла участие в шоу «Звёздный лёд», где выступала с французским фигуристом Гвендалем Пейзера. Их дуэт стал победителем проекта.

Карьера в кино

В кино Лера Кудрявцева дебютировала в 2004 году. Телеведущая исполнила роль Варвары Замахиной — владелицы бара «Гвоздика» — в сериалах «Улицы разбитых фонарей. Менты 7» и «Менты 8».

Позже Кудрявцева появлялась и в других телевизионных проектах, однако основной сферой её деятельности всё же осталось телевидение.

Награды и достижения

За годы работы Лера Кудрявцева получила множество профессиональных наград и премий.

26 июля 2021 года телеведущая была удостоена Благодарности Президента Российской Федерации за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.

В 2023 году программа «Секрет на миллион» получила премию «ТЭФИ» как лучшее развлекательное ток-шоу выходного дня. В 2025 году проект вновь был номинирован на престижную телевизионную награду.

В 2010 году Лера Кудрявцева получила премию World Fashion Awards, победив в номинации «Лучшая фэшн-ведущая». В этой категории телеведущая обошла Тину Канделаки и Ляйсан Утяшеву.

Также Кудрявцева стала победительницей проекта «Звёздный лёд».

Личная жизнь

Личная жизнь Леры Кудрявцевой всегда вызывала большой интерес у поклонников и журналистов. Телеведущая трижды была замужем и является матерью двоих детей.

Первый муж — Сергей Ленюк

Первым супругом Леры Кудрявцевой стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Телеведущая вышла замуж в 1990 году в возрасте 19 лет.

В том же году у пары родился сын Жан. Его назвали в честь актёра Жан-Клода Ван Дамма.

Брак продлился около двух лет. Причинами развода стали измены музыканта во время гастролей и постоянные бытовые конфликты.

Второй муж — Матвей Морозов

В 2004 году Лера Кудрявцева вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова спустя всего три месяца после знакомства.

Брак продлился три года. Позже Морозова обвинили в мошенничестве и незаконном пересечении границы.

Роман с Сергеем Лазаревым

Одними из самых обсуждаемых отношений Леры Кудрявцевой стал роман с певцом Сергеем Лазаревым. Пара состояла в отношениях с 2008 по 2012 год и регулярно появлялась вместе на светских мероприятиях.

По словам телеведущей, причиной расставания стало её желание создать семью и родить ребенка, тогда как Лазарев не был готов к такому развитию отношений. Позже артист называл этот роман пиар-историей.

Муж Игорь Макаров и дочь Мария

Третьим официальным мужем Леры Кудрявцевой стал хоккеист Игорь Макаров. Свадьба пары состоялась в 2013 году.

В 2018 году у супругов родилась дочь Мария. Телеведущая неоднократно говорила, что семья и дети являются для нее главным приоритетом в жизни.

В январе 2024 года Лера Кудрявцева сообщила о расставании с мужем. По словам телеведущей, причиной стали проблемы Игоря Макарова с алкоголем. Позже в СМИ появлялась информация, что супруги пытались сохранить отношения, однако официально о разводе объявлено не было.

Дети

У телеведущей двое детей — сын Жан и дочь Мария.

Старший сын Жан родился в 1990 году. В 2018 году у него появился сын, благодаря чему Лера Кудрявцева стала бабушкой.

Дочь Мария родилась в браке с Игорем Макаровым в 2018 году.

Хобби и увлечения

Одним из необычных увлечений Леры Кудрявцевой является стрельба. Телеведущая прошла специальные курсы по безопасному обращению с оружием и вступила в стрелковый клуб. По ее словам, занятия в тире помогают бороться со стрессом и эмоциональным напряжением.

Также Лера Кудрявцева серьезно увлекается живописью. Телеведущая брала уроки рисования и нередко посвящала свободное время созданию картин. Своими работами она делилась в социальных сетях.

Кроме того, Кудрявцева любит готовить и экспериментировать на кухне.

Проблемы со здоровьем

В последние годы здоровье Леры Кудрявцевой часто обсуждается в прессе. Телеведущая перенесла несколько серьёзных травм и операций, а также продолжает бороться с хроническими мигренями.

В феврале 2024 года Лера Кудрявцева получила серьезную травму колена во время репетиции шоу «Звезды» на НТВ. Врачи диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки и импрессионный перелом мыщелка большеберцовой кости правого колена.

Телеведущей потребовалась сложная операция и длительная реабилитация. Восстановление включало физиотерапию, массаж и постепенную разработку сустава.

В марте 2025 года Лера Кудрявцева получила ещё одну травму во время отдыха в Дубае. Си