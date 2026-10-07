Почти 62 земных года и 33 небесных: «МК» вспоминает писателя Юлиана Семёнова в его ненаступивший день рождения

8 октября могло бы исполниться 95 лет писателю, журналисту, редактору Юлиану Семёнову. С «МК» Юлиана Семеновича связывали долгие годы творческого сотрудничества, что воплощено в мемориальной доске, установленной в холле редакции. Не наступивший «некруглый» юбилей великого коллеги и друга стал для нас поводом попытаться представить его чрезвычайно насыщенную жизнь в наборе семейных фотографий.

Заметим, что дочери писателя — и Дарья Юлиановна, и Ольга Юлиановна — поддерживают связь с «МК». Сегодня проводником по архиву и вдумчивым комментатором любезно согласилась стать Ольга, младшая из дочерей, журналистка и автор тома «ЖЗЛ» об отце. Подержать же в руках полную версию предлагаемого нами семейного фотоальбома можно на сайте Культурного фонда Юлиана Семёнова.