Лев Лещенко — легендарный советский и российский эстрадный певец, символ целой эпохи. Его мощный, узнаваемый баритон и сценическое обаяние сделали его одним из самых популярных и уважаемых артистов на протяжении более пяти десятилетий. Он исполнил множество песен, ставших народными хитами.
Детство и юность
Лев Валерьянович Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве, в районе Сокольники. Когда Льву был год и восемь месяцев, его мать умерла от тяжелой болезни. Воспитанием детей занялась бабушка, которая приехала из Рязани. Впоследствии мачеха.
- Отец — Валериан Андреевич Лещенко, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, полковник погранвойск, награжденный орденами и медалями.
- Мать — Клавдия Петровна, уроженка Рязани, умерла, когда сыну было меньше двух лет.
- Мачеха — Марина Михайловна Лещенко (1924–1981)
- Старшая сестра — Юлия Валерьяновна Лещенко (род. 1940).
- Младшая (единокровная) — Валентина Валерьяновна Лещенко (в замужестве Кузнецова; род. 1949).
С детства увлекался пением, занимался в хоре Дома пионеров, посещал кружок художественного слова и духовой оркестр.
В 1954 году отцу Льва Лещенко, который к тому времени был уже подполковником, дали две комнаты в коммуналке у станции метро «Войковская». Семья переехала.
После школы пытался поступить в театральные вузы, но неудачно. Работал рабочим сцены в Большом театре, а затем слесарем-сборщиком на заводе.
По мере взросления голос Лещенко стал меняться, поэтому он решил заняться спортом. Играл в баскетбол за московское «Динамо», а также увлекался настольным теннисом, футболом, волейболом и гандболом.
В возрасте 17 лет Лещенко получил травму позвоночника, в результате чего целых десять дней у него были парализованы руки. После этого Лев решил вернуться к пению.
Образование и работа
В 1959 году Лещенко окончил школу и решил поступать в ГИТИС на вокальное отделение. Параллельно он подал документы в Щукинское и Щепкинское училища, но везде плохо сдал вступительные экзамены и не поступил.
В 1964 году поступил в ГИТИС на эстрадное отделение (курс И.М.Туманова). Еще будучи студентом, в 1966 году стал солистом Москонцерта, а в 1970 году — Государственного театра оперетты. Окончил институт в 1969 году.
После этого Лещенко работал:
С 1959 по 1960 годы — сотрудником бутафорского цеха Государственного академического Большого театра.
С 1960 по 1961 годы — слесарем-сборщиком на Московском заводе точных измерительных приборов «Тизприбор».
В 1961–1964 годах — проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил Советского Союза, служил в дислоцированной в ГДР 2-й гвардейской танковой армии, в 1962 году стал солистом (бас-баритон) армейского ансамбля песни и пляски.
В 1969 году Лещенко окончил ГИТИС по специальности актер театра музыкальной комедии. Его дипломной работой стала роль графа Оскара в оперетте Жака Оффенбаха «Синяя Борода».
Личная жизнь
Лев Лещенко был женат дважды:
- С 1966 по 1976 год — на певице и актрисе Алле Абдаловой.
- С 1978 года — на Ирине Лещенко (в девичестве Багудина). Бывшая модель, экономист по образованию. Познакомились в Сочи. Супруги вместе уже 47 лет. Официальных детей у них нет.
В декабре 2022 года Лещенко опроверг информацию о внебрачной дочери.
Слухи о романах, в основном с коллегами по сцене Татьяной Шмыгой, Людмилой Сенчиной, никогда не подтверждались артистом и носят характер светских сплетен.
Скандалы и интересные факты
- «День Победы»: Изначально песню, ставшую гимном 9 Мая, критиковали и не хотели пускать в эфир. Лещенко, уже будучи известным, рискнул и исполнил ее на концерте ко Дню милиции в 1975 году, после чего она получила всенародное признание.
- Существует легенда, что его отцом мог быть сам И.В.Сталин, которого якобы видела мать Клавдия Петровна перед рождением сына. Сам Лещенко всегда опровергал эти слухи, называя их абсурдными.
- В молодости серьезно занимался плаванием и водным поло, имел разряд.
Политический взгляды
Лев Лещенко всегда позиционировал себя как патриот. Он открыто поддерживает политику президента России Владимира Путина, часто выступает с концертами для военнослужащих и участвует в патриотических мероприятиях. Является членом партии «Единая Россия».
Здоровье
В целом, здоровье артиста всегда было хорошим, что позволяло ему долгие годы сохранять активную концертную деятельность.
- 2020 г. — Лещенко перенес коронавирус. А потом давал советы по реабилитации певице МакSим.
- 2022 г. — Перенес операцию на сердце (аортокоронарное шунтирование), после которой успешно восстановился и вернулся на сцену.
- 2025 г. — У певца диагностировали транстиретиновый амилоидоз — редкое заболевание, возникающее из-за нарушения обмена веществ. Однако недавнее обследование показало, что его состояние стабилизировалось. Симптомы, такие как слабость, одышка и боли, которые долгое время причиняли ему дискомфорт, его больше не беспокоят.
Музыкальная карьера
Расцвет карьеры пришелся на 1970–80-е годы. Всенародную любовь ему принесли песни «День Победы» (Д.Тухманов/В.Харитонов), «За того парня» (М.Фрадкин/Р.Рождественский), «Соловьиная роща» (В.Добрынин/М.Рябинин), «Татьянин день», «Родительский дом» и многие другие. Он одним из первых начал гастролировать с сольными программами. Основал и руководит собственным Театром музыки и поэзии.
В 2025 году Льву Лещенко исполнилось 83 года, но он ведет активную публичную жизнь, опровергает слухи о завершении карьеры и живет в Подмосковье, в своем загородном доме на берегу Клязьмы.
Грампластинки и альбомы
- 1971 — «Не плачь, девчонка». «Мелодия»
- 1974 — «Талая вода». «Мелодия»
- 1974 — «Лев Лещенко». «Мелодия»
- 1975 — «Песни Юрия Саульского». «Мелодия»
- 1976 — «Песни советских композиторов». «Мелодия»
- 1976 — «Лев Лещенко». «Мелодия»
- 1979 — «Лев Лещенко». «Мелодия»
- 1980 — «Притяжение Земли». «Мелодия»
- 1981 — «Родительский дом». «Мелодия»
- 1981 — «Лев Лещенко и группа «Спектр»
- 1983 — «В кругу друзей». «Мелодия»
- 1987 — «Что-нибудь для души». «Мелодия»
- 1989 — «Любимая. Песни Вячеслава Ровного». «Мелодия»
- 1992 — «Белый цвет черемухи». «Russian Disc». Песни Андрея Никольского
- 1994 — «Для вас поет Лев Лещенко». «Apex Records», сборник
- 1996 — «Аромат любви». «Союз»
- 1996 — «Воспоминания». (2 CD). «Союз», сборник
- 1999 — «Мир грез». «ОРТ-Рекордс», ОРТ CD
- 2001 — «Простой мотив». «Монолит», сборник
- 2002 — «Лучшее». Звезды Советской эстрады. CD Land», сборник
- 2004 — «Любовное настроение» (Никитин, сборник)
- 2004 — «Песня на двоих» — песни Вячеслава Добрынина. В 2010 году совместно с Добрыниным представил одноименную концертную программу
- 2004 — «Территория любви». «Квадро-Диск»
- 2006 — «Будь счастлива». «Квадро-Диск»
- 2007 — «Имена на все времена. Соловьиная роща». «Квадро-Диск», сборник
- 2009 — «Песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова»
- 2014 — «Юбилейное издание. Неизвестные песни»
- 2015 — «Я тебе подарю»
- 2017 — «Я встречи ждал…»
- 2018 — «Моя последняя любовь»
- 2018 — «Создан для тебя»
Клипография
В советское время клипов в современном понимании не снимали, но существует множество концертных видеозаписей песен. В поздний период были сняты клипы на новые песни, но они не стали хитами.
- 1985 — «Старый трамвай»
- 1993 — «Там». Дуэт с группой «Мегаполис»
- 1994 — «Ни к чему». Дуэт с Ладой Дэнс
- 1996 — «Почему ты мне не встретилась?». В новогоднем телепроекте «Старые песни о главном»
- 1997 — «Москвичи». Дуэт с группой «Лицей»
- 1997 — «Песня прощения». Дуэт с Аленой Свиридовой — в новогоднем телепроекте «Старые песни о главном 3»
- 1997 — «Надеж