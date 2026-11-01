Лев Лещенко — легендарный советский и российский эстрадный певец, символ целой эпохи. Его мощный, узнаваемый баритон и сценическое обаяние сделали его одним из самых популярных и уважаемых артистов на протяжении более пяти десятилетий. Он исполнил множество песен, ставших народными хитами.

Детство и юность

Лев Валерьянович Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве, в районе Сокольники. Когда Льву был год и восемь месяцев, его мать умерла от тяжелой болезни. Воспитанием детей занялась бабушка, которая приехала из Рязани. Впоследствии мачеха.

Отец — Валериан Андреевич Лещенко, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, полковник погранвойск, награжденный орденами и медалями.

Мать — Клавдия Петровна, уроженка Рязани, умерла, когда сыну было меньше двух лет.

Мачеха — Марина Михайловна Лещенко (1924–1981)

Старшая сестра — Юлия Валерьяновна Лещенко (род. 1940).

Младшая (единокровная) — Валентина Валерьяновна Лещенко (в замужестве Кузнецова; род. 1949).

С детства увлекался пением, занимался в хоре Дома пионеров, посещал кружок художественного слова и духовой оркестр.

В 1954 году отцу Льва Лещенко, который к тому времени был уже подполковником, дали две комнаты в коммуналке у станции метро «Войковская». Семья переехала.

После школы пытался поступить в театральные вузы, но неудачно. Работал рабочим сцены в Большом театре, а затем слесарем-сборщиком на заводе.

По мере взросления голос Лещенко стал меняться, поэтому он решил заняться спортом. Играл в баскетбол за московское «Динамо», а также увлекался настольным теннисом, футболом, волейболом и гандболом.

В возрасте 17 лет Лещенко получил травму позвоночника, в результате чего целых десять дней у него были парализованы руки. После этого Лев решил вернуться к пению.

Образование и работа

В 1959 году Лещенко окончил школу и решил поступать в ГИТИС на вокальное отделение. Параллельно он подал документы в Щукинское и Щепкинское училища, но везде плохо сдал вступительные экзамены и не поступил.

В 1964 году поступил в ГИТИС на эстрадное отделение (курс И.М.Туманова). Еще будучи студентом, в 1966 году стал солистом Москонцерта, а в 1970 году — Государственного театра оперетты. Окончил институт в 1969 году.

После этого Лещенко работал:

С 1959 по 1960 годы — сотрудником бутафорского цеха Государственного академического Большого театра.

С 1960 по 1961 годы — слесарем-сборщиком на Московском заводе точных измерительных приборов «Тизприбор».

В 1961–1964 годах — проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил Советского Союза, служил в дислоцированной в ГДР 2-й гвардейской танковой армии, в 1962 году стал солистом (бас-баритон) армейского ансамбля песни и пляски.

В 1969 году Лещенко окончил ГИТИС по специальности актер театра музыкальной комедии. Его дипломной работой стала роль графа Оскара в оперетте Жака Оффенбаха «Синяя Борода».

Личная жизнь

Лев Лещенко был женат дважды:

С 1966 по 1976 год — на певице и актрисе Алле Абдаловой.

С 1978 года — на Ирине Лещенко (в девичестве Багудина). Бывшая модель, экономист по образованию. Познакомились в Сочи. Супруги вместе уже 47 лет. Официальных детей у них нет.

В декабре 2022 года Лещенко опроверг информацию о внебрачной дочери.

Слухи о романах, в основном с коллегами по сцене Татьяной Шмыгой, Людмилой Сенчиной, никогда не подтверждались артистом и носят характер светских сплетен.

Скандалы и интересные факты

«День Победы»: Изначально песню, ставшую гимном 9 Мая, критиковали и не хотели пускать в эфир. Лещенко, уже будучи известным, рискнул и исполнил ее на концерте ко Дню милиции в 1975 году, после чего она получила всенародное признание.

Существует легенда, что его отцом мог быть сам И.В.Сталин, которого якобы видела мать Клавдия Петровна перед рождением сына. Сам Лещенко всегда опровергал эти слухи, называя их абсурдными.

В молодости серьезно занимался плаванием и водным поло, имел разряд.

Политический взгляды

Лев Лещенко всегда позиционировал себя как патриот. Он открыто поддерживает политику президента России Владимира Путина, часто выступает с концертами для военнослужащих и участвует в патриотических мероприятиях. Является членом партии «Единая Россия».

Здоровье

В целом, здоровье артиста всегда было хорошим, что позволяло ему долгие годы сохранять активную концертную деятельность.

2020 г. — Лещенко перенес коронавирус. А потом давал советы по реабилитации певице МакSим.

2022 г. — Перенес операцию на сердце (аортокоронарное шунтирование), после которой успешно восстановился и вернулся на сцену.

2025 г. — У певца диагностировали транстиретиновый амилоидоз — редкое заболевание, возникающее из-за нарушения обмена веществ. Однако недавнее обследование показало, что его состояние стабилизировалось. Симптомы, такие как слабость, одышка и боли, которые долгое время причиняли ему дискомфорт, его больше не беспокоят.

Музыкальная карьера

Расцвет карьеры пришелся на 1970–80-е годы. Всенародную любовь ему принесли песни «День Победы» (Д.Тухманов/В.Харитонов), «За того парня» (М.Фрадкин/Р.Рождественский), «Соловьиная роща» (В.Добрынин/М.Рябинин), «Татьянин день», «Родительский дом» и многие другие. Он одним из первых начал гастролировать с сольными программами. Основал и руководит собственным Театром музыки и поэзии.

В 2025 году Льву Лещенко исполнилось 83 года, но он ведет активную публичную жизнь, опровергает слухи о завершении карьеры и живет в Подмосковье, в своем загородном доме на берегу Клязьмы.

Грампластинки и альбомы

1971 — «Не плачь, девчонка». «Мелодия»

1974 — «Талая вода». «Мелодия»

1974 — «Лев Лещенко». «Мелодия»

1975 — «Песни Юрия Саульского». «Мелодия»

1976 — «Песни советских композиторов». «Мелодия»

1976 — «Лев Лещенко». «Мелодия»

1979 — «Лев Лещенко». «Мелодия»

1980 — «Притяжение Земли». «Мелодия»

1981 — «Родительский дом». «Мелодия»

1981 — «Лев Лещенко и группа «Спектр»

1983 — «В кругу друзей». «Мелодия»

1987 — «Что-нибудь для души». «Мелодия»

1989 — «Любимая. Песни Вячеслава Ровного». «Мелодия»

1992 — «Белый цвет черемухи». «Russian Disc». Песни Андрея Никольского

1994 — «Для вас поет Лев Лещенко». «Apex Records», сборник

1996 — «Аромат любви». «Союз»

1996 — «Воспоминания». (2 CD). «Союз», сборник

1999 — «Мир грез». «ОРТ-Рекордс», ОРТ CD

2001 — «Простой мотив». «Монолит», сборник

2002 — «Лучшее». Звезды Советской эстрады. CD Land», сборник

2004 — «Любовное настроение» (Никитин, сборник)

2004 — «Песня на двоих» — песни Вячеслава Добрынина. В 2010 году совместно с Добрыниным представил одноименную концертную программу

2004 — «Территория любви». «Квадро-Диск»

2006 — «Будь счастлива». «Квадро-Диск»

2007 — «Имена на все времена. Соловьиная роща». «Квадро-Диск», сборник

2009 — «Песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова»

2014 — «Юбилейное издание. Неизвестные песни»

2015 — «Я тебе подарю»

2017 — «Я встречи ждал…»

2018 — «Моя последняя любовь»

2018 — «Создан для тебя»

Клипография

В советское время клипов в современном понимании не снимали, но существует множество концертных видеозаписей песен. В поздний период были сняты клипы на новые песни, но они не стали хитами.