Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Зрителям она знакома по «Печкам-лавочкам», «Калине красной», «12 стульям» и фильму «Вам и не снилось…». Актриса родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде, ей 88 лет. Особое место в ее биографии занимает работа с Василием Шукшиным — он был ее мужем и режиссером нескольких фильмов, где актриса сыграла главную роль. Как начиналась карьера Лидии Федосеевой-Шукшиной, какие фильмы принесли ей известность, сколько раз она была замужем и как сложились судьбы ее дочерей — в материале mk.ru.

Полное имя: Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина

Дата рождения: 25 сентября 1938 года

Возраст: 88 лет

Место рождения: Ленинград

Профессия: актриса театра и кино

Образование: ВГИК, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой (поступила в 1957 году)

Самые известные фильмы: «Печки-лавочки» (1972), «Калина красная» (1973), «Они сражались за родину» (1975), «12 стульев» (1976), «Вам и не снилось…» (1980), «Демидовы» (1983)

Награды и звания: заслуженная артистка РСФСР (1976), народная артистка РСФСР (1984), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1998), медаль «За заслуги перед обществом» (2009)

Мужья:

Вячеслав Воронин, актер — в браке в 1959–1963 годах

Василий Шукшин, писатель и режиссер — 1964–1974, до его смерти

Михаил Агранович, кинооператор — 1975–1984

Марек Межеевский, польский художник — 1984–1988

Бари Алибасов, музыкальный продюсер — 2018—2021

Дети: три дочери — Анастасия (1960), Мария (1967), Ольга (1968)

Детство и юность

Лидия Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Ее отец Николай ушел на фронт во время Великой Отечественной войны. После демобилизации он работал в отделе снабжения мясокомбината. Мать Зинаида занималась воспитанием троих детей: Лидии и ее младших братьев Анатолия и Германа.

Семья жила в коммунальной квартире неподалеку от Казанского собора. Лидия училась в ленинградской школе № 217, известной также как Петришуле (первая школа Санкт-Петербурга, основанная в 1709 году при лютеранском приходе Святых Апостолов Петра и Павла). В детстве она занималась в кружках Дворца пионеров, участвовала в театральной самодеятельности и увлекалась искусством.

С кино будущая актриса познакомилась еще ребенком. В биографических интервью она вспоминала, как во время просмотра фильма «Небесный тихоход» попыталась заглянуть за экран, чтобы увидеть, где находятся герои. Тогда экранный мир казался ей почти волшебным. Позднее интерес к кино превратился в желание самой стать актрисой.

Фото Михаил Ковалев

Первые роли и учеба во ВГИКе

В середине 1950-х годов Лидия Федосеева начала появляться в эпизодах на киностудии «Ленфильм». Среди ее ранних работ — картины «Два капитана» и «Максим Перепелица», вышедшие в 1955 году.

В 1957 году Федосеева поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). Она училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Учеба складывалась непросто: после рождения дочери Анастасии актриса стала пропускать занятия и была отчислена. Позднее ей удалось восстановиться, и в 1964 году она окончила институт.

Одной из первых заметных работ Федосеевой стала роль Тани в фильме Василия Ордынского «Сверстницы» (1959). Картина рассказывает о трех подругах, которые после окончания школы выбирают собственный жизненный путь. Фильм привлек внимание зрителей и принес первую известность молодой актрисе.

Василий Шукшин и совместные фильмы

Василия Шукшина Лидия Федосеева знала еще по учебе во ВГИКе. Однако их сближение произошло позднее — во время работы над фильмом «Какое оно, море?» (1964). Актриса сыграла Настю, Шукшин — Жорку. Эта встреча стала началом семейного и творческого союза, который впоследствии занял особое место в истории советского кино.

В комедии «Печки-лавочки» (1972) Федосеева-Шукшина сыграла Нюру Расторгуеву. Ее героиня вместе с мужем Иваном впервые отправляется в дальнюю поездку — из алтайской деревни к Черному морю. В фильме много бытового юмора, дорожных встреч и наблюдений за характерами людей.

Одной из самых известных ролей актрисы стала Люба Байкалова в драме «Калина красная» (1973). Ее героиня впускает в свою жизнь Егора Прокудина — бывшего заключенного, который пытается начать все заново. Федосеева-Шукшина создала образ простой, доброй и внутренне сильной женщины. Картина стала одной из главных режиссерских работ Василия Шукшина.

В военной драме Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (1975) актриса сыграла Гликерию, которую называют Глашей. Ее партнером по картине стал Василий Шукшин, исполнивший роль Петра Лопахина. Это была последняя совместная работа супругов. Шукшин умер 2 октября 1974 года, еще до выхода картины на экраны.

Другие роли Федосеевой-Шукшиной

После смерти мужа актриса продолжила сниматься в кино. В музыкальной телевизионной комедии Марка Захарова «12 стульев» (1976) она исполнила роль мадам Грицацуевой — вдовы, которая влюбляется в Остапа Бендера. В справочниках встречаются два года: 1976-й как год создания картины и 1977-й как год телевизионного показа.

В драме Динары Асановой «Ключ без права передачи» (1976) Федосеева-Шукшина сыграла учительницу Эмму Павловну. Сама актриса рассказывала, что во время брака с Шукшиным около семи лет почти не снималась у других режиссеров, сосредоточившись на семье и работе мужа. А после «Печек-лавочек» и «Калины красной» ей долго предлагали преимущественно роли деревенских женщин. Поэтому роль учительницы в фильме Динары Асановой «Ключ без права передачи» стала для нее возможностью выйти за рамки привычного амплуа.

В 1980 году актриса появилась в мелодраме Ильи Фрэза «Вам и не снилось…», где сыграла мать Ромы Лавочкина. Фильм рассказывает о первой любви школьников, которой противостоят семейные обстоятельства и предубеждения взрослых. Картина стала одним из самых известных советских экранных рассказов о любви подростков.

В исторической драме «Демидовы» (1983) Федосеева-Шукшина исполнила роль императрицы Анны Иоанновны. В телефильме «Мертвые души» (1984), поставленном Михаилом Швейцером и Софьей Милькиной по произведению Николая Гоголя, она сыграла даму, приятную во всех отношениях.

Среди других заметных работ актрисы — «Букет мимозы и другие цветы» (1984), «По главной улице с оркестром» (1986), «Крейцерова соната» (1987) и польский многосерийный фильм «Баллада о Янушике» (1988–1989).

Восьмисерийная «Баллада о Янушике» (1988–1989) была для нее особенной работой. Федосеева-Шукшина сыграла Геню Смоливонс и позднее рассказывала, что эта роль принесла ей польские кинематографические награды.

В фильме Светланы Дружининой «Виват, гардемарины!» (1991) актриса предстала в роли графини Чернышевой. Позднее она снималась в проектах разных жанров, в том числе в сериалах «Петербургские тайны» (1994–1998), «Женить миллионера!» (2010), «Линия Марты» (2014) и «МакМафия» (2018).

Фото Геннадий Черкасов

Театр, звания и награды

Хотя широкую известность Лидии Федосеевой-Шукшиной принесло кино, она работала и на театральной сцене. С 1974 по 1993 год актриса входила в труппу Московского театра-студии киноактера.

В 1976 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1984-м — народной артистки РСФСР. В 1998 году Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в развитие отечественного киноискусства.

Личная жизнь: мужья и дети

Личная жизнь Лидии Федосеевой-Шукшиной складывалась непросто. В биографических справочниках указываются пять ее браков. У актрисы три дочери: Анастасия — от первого брака, Мария и Ольга — от Василия Шукшина.

Первый муж — Вячеслав Воронин

Первым супругом Лидии Федосеевой стал актер Вячеслав Воронин. В 1960 году