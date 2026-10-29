Образование

В детстве посещала танцевальный кружок.

Ходила в львовскую среднюю школу №35 (до 1973 года).

Закончила среднюю школу в Киеве.

В 1985 году окончила Тамбовский филиал Московского государственного института культуры по специальности «режиссер культмассовых представлений и праздников» (курс Анатолия Ивановича Серкова). Дипломным спектаклем студентки Горелик стала пьеса «Чудо святого Антония» Мориса Метерлинка.

Семья

Отец — Марк Львович Горелик (1932–1978), по профессии — актер и режиссер эстрады, работал администратором, конферансье, постановщиком программ в Йошкар-Оле.

В 1974 году эмигрировал в Израиль, жена от переезда отказалась, брак распался. Лолита в это время училась в четвертом классе.

Мать — Алла Дмитриевна Никифорова (род. 18 января 1943), окончила Львовское музыкальное училище, была джазовой певицей, работала от Ивано-Франковской филармонии в Прикарпатском джаз-оркестре и в «Джаз-Бэнд Мари», отработала на сцене 25 лет. На момент эмиграции отца они оба работали в «Укрконцерте». После отъезда мужа из страны мать Лолиты была вынуждена уволиться. Работала в Киевском государственном мюзик-холле, позже создала свой коллектив.

Отчим — Юлий Малакянц (род. 25 мая 1946), работал администратором режиссера Эдуарда Смольного, позже стал театральным продюсером, директором театра Константина Райкина «Сатирикон».

Дед со стороны отца — Лев Григорьевич Горелик, артист, режиссер, умер после пребывания в сталинских лагерях. Бабушка — Любовь Давыдовна Горелик, портниха.

Дед по материнской линии — Дмитрий Андреевич Никифоров, работал в КГБ СССР, служил в разведке, знал четыре языка. Бабушка по материнской линии — Александра Ермолаевна Никифорова. Детство Лолита провела с ними. Фото: Артём Милосердов

Биография

Родилась 14 ноября 1963 года в городе Мукачево, Украина (тогда — часть Советского Союза). Настоящее имя — Лолита Горелик.

С 1974 года работала на подпевках у Ирины Понаровской. Ее собственная карьера стартовала в 1980-х, когда она начала самостоятельно выступать в театре и на эстраде.

В 1984 году переехала в Одессу, где служил в театре ее первый супруг Александр Беляев. Работала в Одесской филармонии, там познакомилась с Александром Цекало. Знакомство в итоге привело к идее завоевания Москвы. В 1987 году уехала вместе с ним в столицу, сначала пела в квартете «Шляпа», заменив Алену Шиферман, бывшую жену Цекало. Чтобы прописаться в Москве, заключила фиктивный брак с Виталием Милявским, с которым не вела совместного хозяйства.

Широкую известность Лолита получила в начале 1990-х годов как участница дуэта «Академия» с ее тогдашним мужем Александром Цекало. Их песни были популярны, а яркий стиль и юмор запомнились многим. В 2000-х Лолита начала сольную карьеру, выпуская такие хиты, как «Ориентация Север».

По версии Forbes в 2013 году Лолита вошла в двадцатку самых богатых российских музыкантов. Широко выступала как певица, а также ведущая и телеведущая. Искала себя на сцене театра и в кино.

Имеет ребенка с особенностями развития. 23 апреля 2017 года, при пересечении границы Украины, была снята с поезда Москва— Киев в Конотопе. Певица ехала навестить дочь, которая росла с бабушкой в Киеве. В дальнейшем Лолита много раз выражала сожаление, что не имеет возможности приехать в Киев к своим самым близким людям.

В ноябре 2023 года Милявской исполнилось 60 лет. За несколько дней до большого сольного концерта по этому поводу она выпустила в дуэте с Инстасамкой новую версию хита «На «Титанике».

В декабре 2023 года Лолита посетила вечеринку Насти Ивлеевой, была одета в откровенном стиле, за что ее концерты оказались временно под запретом. Фото: Лилия Шарловская

Карьера

Музыкальная

Студийные альбомы

2000 — «Цветочки»

2003 — «Шоу разведенной женщины»

2005 — «Формат»

2007 — «Неформат»

2007 — «Ориентация Север»

2008 — «Фетиш»

2014 — «Анатомия»

2018 — «Раневская»

Роли в кино

1991 — «Тень, или Может быть, все обойдется» — курортница

1996 — «Короли российского сыска» — певица

1996 — «Умереть от счастья и любви» — суперагент

2001 — «Вечера на хуторе близ Диканьки» — Солоха

2002 — «Золушка» — мачеха

2003 — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» — графиня Розина

2005 — «Попса» — Ирина Пепеляева («Пеппи»), взбалмошная певица

2005 — «Это всё цветочки…» — камео

2007 — «Королевство кривых зеркал» — королева Анидаг

2007 — «Кровавая Мэри» — Катерина

2007 — «Татьянин день» — камео

2008 — «Золотая рыбка»— учительница хороших манер

2010 — «Морозко»— западная невеста

2011 — «Новые приключения Аладдина»— атаманша разбойников

2012 — «Петрович»— Виктория Ланская

2012 — «Красная Шапочка»— мама Красной Шапочки

2015 — «Савва. Сердце воина» — мама Жози (озвучка)

2019 — «1001 ночь, или Территория любви»— мама Шахерезады

2020 — «Чума!» — Корнелия

2023 — «Актрисы» — Ольга Владимировна, директор театра

Роли на телевидении

1995 — Кабаре «Маски-Шоу» — камео в составе кабаре-дуэта «Академия»

1996 — Шоу долгоносиков

1997 — «Старые песни о главном-3» — немецкий посол (песня «Moskau» с Александром Цекало )

2000 — «Старые песни о главном. Постскриптум» («Felicita», дуэт с Олегом Газмановым)

2009 — «Карнавальная ночь с Максимом Авериным» — Мардж Симпсон / Баба-яга

Театр

2003 (24 октября) — спектакль «Резиновый принц» (по пьесе «Фаллоимитатор». Режиссер — Нина Чусова) — бизнес-леди

24 февраля 2021 года Лолита в роли Агафьи Купердягиной дебютировала на театральной сцене в спектакле Юрия Грымова «Женитьба», премьерный показ прошел в театре «Модерн».

Мюзиклы

2002 (4 октября) — мюзикл «Чикаго» (продюсер Филипп Киркоров) — «Мама» Мортон, надсмотрщица в тюрьме

Телевидение

Участвовала во многочисленных телепроектах как ведущая, режиссер, член жюри. В частности, была в составе жюри:

2011 (а также в 2012-м, 2013-м) — Телепроект «Фактор А»

2011 — Телепроект «Народная звезда-4»

2012— Телепроект «Две звезды»

2014— «Артист»

2015— Шоу «Два голоса» на СТС

2016— Шоу «Точь-в-точь» на Первом канале (третейский судья, образ Эдиты Пьехи).

Личная жизнь

Первый муж (1984–1987) — Александр Беляев, актер, однокурсник Лолиты.

Второй муж (1987) — Виталий Милявский. По словам Лолиты, брак был фиктивным.

Третий муж (1988–2000) — Александр Цекало (род. 22 марта 1961), шоумен. Их семейные отношения длились 12 лет.

Дочь — Ева Цекало-Милявская (3 ноября 1998 года), росла с бабушкой в Киеве, ныне проживает в Болгарии.

После расставания с Александром Цекало несколько лет состояла в близких отношениях с бизнесменом Арнольдом Спиваковским (1967–2019).

Четвертый муж (2004–2009)— Александр Зарубин (род. 6 мая 1968 года), бизнесмен.

Пятый муж (2010–2020)— Дмитрий Иванов (род. 18 января 1975 года), теннисист, фитнес-тренер, тренер по игре в сквош.

Политические взгляды

До 2017 года поддерживала сексуальные меньшинства. Позже ее позиция стала более взвешенной, в частности, она одобрила закон о запрете «пропаганды гомосексуализма».

Поддерживает политику России в отношении Украины. В апреле 2022 года высказала пожелание, чтобы «разобрались с нацистами, а в стране установился мир». В ноябре заявила, что хорошо чувствует себя в «своей стране».

7 января 2023 года Милявская внесена в санкционный спис