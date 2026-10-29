Образование
В детстве посещала танцевальный кружок.
Ходила в львовскую среднюю школу №35 (до 1973 года).
Закончила среднюю школу в Киеве.
В 1985 году окончила Тамбовский филиал Московского государственного института культуры по специальности «режиссер культмассовых представлений и праздников» (курс Анатолия Ивановича Серкова). Дипломным спектаклем студентки Горелик стала пьеса «Чудо святого Антония» Мориса Метерлинка.
Семья
Отец — Марк Львович Горелик (1932–1978), по профессии — актер и режиссер эстрады, работал администратором, конферансье, постановщиком программ в Йошкар-Оле.
В 1974 году эмигрировал в Израиль, жена от переезда отказалась, брак распался. Лолита в это время училась в четвертом классе.
Мать — Алла Дмитриевна Никифорова (род. 18 января 1943), окончила Львовское музыкальное училище, была джазовой певицей, работала от Ивано-Франковской филармонии в Прикарпатском джаз-оркестре и в «Джаз-Бэнд Мари», отработала на сцене 25 лет. На момент эмиграции отца они оба работали в «Укрконцерте». После отъезда мужа из страны мать Лолиты была вынуждена уволиться. Работала в Киевском государственном мюзик-холле, позже создала свой коллектив.
Отчим — Юлий Малакянц (род. 25 мая 1946), работал администратором режиссера Эдуарда Смольного, позже стал театральным продюсером, директором театра Константина Райкина «Сатирикон».
Дед со стороны отца — Лев Григорьевич Горелик, артист, режиссер, умер после пребывания в сталинских лагерях. Бабушка — Любовь Давыдовна Горелик, портниха.
Дед по материнской линии — Дмитрий Андреевич Никифоров, работал в КГБ СССР, служил в разведке, знал четыре языка. Бабушка по материнской линии — Александра Ермолаевна Никифорова. Детство Лолита провела с ними.
Биография
Родилась 14 ноября 1963 года в городе Мукачево, Украина (тогда — часть Советского Союза). Настоящее имя — Лолита Горелик.
С 1974 года работала на подпевках у Ирины Понаровской. Ее собственная карьера стартовала в 1980-х, когда она начала самостоятельно выступать в театре и на эстраде.
В 1984 году переехала в Одессу, где служил в театре ее первый супруг Александр Беляев. Работала в Одесской филармонии, там познакомилась с Александром Цекало. Знакомство в итоге привело к идее завоевания Москвы. В 1987 году уехала вместе с ним в столицу, сначала пела в квартете «Шляпа», заменив Алену Шиферман, бывшую жену Цекало. Чтобы прописаться в Москве, заключила фиктивный брак с Виталием Милявским, с которым не вела совместного хозяйства.
Широкую известность Лолита получила в начале 1990-х годов как участница дуэта «Академия» с ее тогдашним мужем Александром Цекало. Их песни были популярны, а яркий стиль и юмор запомнились многим. В 2000-х Лолита начала сольную карьеру, выпуская такие хиты, как «Ориентация Север».
По версии Forbes в 2013 году Лолита вошла в двадцатку самых богатых российских музыкантов. Широко выступала как певица, а также ведущая и телеведущая. Искала себя на сцене театра и в кино.
Имеет ребенка с особенностями развития. 23 апреля 2017 года, при пересечении границы Украины, была снята с поезда Москва— Киев в Конотопе. Певица ехала навестить дочь, которая росла с бабушкой в Киеве. В дальнейшем Лолита много раз выражала сожаление, что не имеет возможности приехать в Киев к своим самым близким людям.
В ноябре 2023 года Милявской исполнилось 60 лет. За несколько дней до большого сольного концерта по этому поводу она выпустила в дуэте с Инстасамкой новую версию хита «На «Титанике».
В декабре 2023 года Лолита посетила вечеринку Насти Ивлеевой, была одета в откровенном стиле, за что ее концерты оказались временно под запретом.
Карьера
Музыкальная
Студийные альбомы
- 2000 — «Цветочки»
- 2003 — «Шоу разведенной женщины»
- 2005 — «Формат»
- 2007 — «Неформат»
- 2007 — «Ориентация Север»
- 2008 — «Фетиш»
- 2014 — «Анатомия»
- 2018 — «Раневская»
Роли в кино
- 1991 — «Тень, или Может быть, все обойдется» — курортница
- 1996 — «Короли российского сыска» — певица
- 1996 — «Умереть от счастья и любви» — суперагент
- 2001 — «Вечера на хуторе близ Диканьки» — Солоха
- 2002 — «Золушка» — мачеха
- 2003 — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» — графиня Розина
- 2005 — «Попса» — Ирина Пепеляева («Пеппи»), взбалмошная певица
- 2005 — «Это всё цветочки…» — камео
- 2007 — «Королевство кривых зеркал» — королева Анидаг
- 2007 — «Кровавая Мэри» — Катерина
- 2007 — «Татьянин день» — камео
- 2008 — «Золотая рыбка»— учительница хороших манер
- 2010 — «Морозко»— западная невеста
- 2011 — «Новые приключения Аладдина»— атаманша разбойников
- 2012 — «Петрович»— Виктория Ланская
- 2012 — «Красная Шапочка»— мама Красной Шапочки
- 2015 — «Савва. Сердце воина» — мама Жози (озвучка)
- 2019 — «1001 ночь, или Территория любви»— мама Шахерезады
- 2020 — «Чума!» — Корнелия
- 2023 — «Актрисы» — Ольга Владимировна, директор театра
Роли на телевидении
- 1995 — Кабаре «Маски-Шоу» — камео в составе кабаре-дуэта «Академия»
- 1996 — Шоу долгоносиков
- 1997 — «Старые песни о главном-3» — немецкий посол (песня «Moskau» с Александром Цекало )
- 2000 — «Старые песни о главном. Постскриптум» («Felicita», дуэт с Олегом Газмановым)
- 2009 — «Карнавальная ночь с Максимом Авериным» — Мардж Симпсон / Баба-яга
Театр
2003 (24 октября) — спектакль «Резиновый принц» (по пьесе «Фаллоимитатор». Режиссер — Нина Чусова) — бизнес-леди
24 февраля 2021 года Лолита в роли Агафьи Купердягиной дебютировала на театральной сцене в спектакле Юрия Грымова «Женитьба», премьерный показ прошел в театре «Модерн».
Мюзиклы
2002 (4 октября) — мюзикл «Чикаго» (продюсер Филипп Киркоров) — «Мама» Мортон, надсмотрщица в тюрьме
Телевидение
Участвовала во многочисленных телепроектах как ведущая, режиссер, член жюри. В частности, была в составе жюри:
2011 (а также в 2012-м, 2013-м) — Телепроект «Фактор А»
2011 — Телепроект «Народная звезда-4»
2012— Телепроект «Две звезды»
2014— «Артист»
2015— Шоу «Два голоса» на СТС
2016— Шоу «Точь-в-точь» на Первом канале (третейский судья, образ Эдиты Пьехи).
Личная жизнь
Первый муж (1984–1987) — Александр Беляев, актер, однокурсник Лолиты.
Второй муж (1987) — Виталий Милявский. По словам Лолиты, брак был фиктивным.
Третий муж (1988–2000) — Александр Цекало (род. 22 марта 1961), шоумен. Их семейные отношения длились 12 лет.
Дочь — Ева Цекало-Милявская (3 ноября 1998 года), росла с бабушкой в Киеве, ныне проживает в Болгарии.
После расставания с Александром Цекало несколько лет состояла в близких отношениях с бизнесменом Арнольдом Спиваковским (1967–2019).
Четвертый муж (2004–2009)— Александр Зарубин (род. 6 мая 1968 года), бизнесмен.
Пятый муж (2010–2020)— Дмитрий Иванов (род. 18 января 1975 года), теннисист, фитнес-тренер, тренер по игре в сквош.
Политические взгляды
До 2017 года поддерживала сексуальные меньшинства. Позже ее позиция стала более взвешенной, в частности, она одобрила закон о запрете «пропаганды гомосексуализма».
Поддерживает политику России в отношении Украины. В апреле 2022 года высказала пожелание, чтобы «разобрались с нацистами, а в стране установился мир». В ноябре заявила, что хорошо чувствует себя в «своей стране».
7 января 2023 года Милявская внесена в санкционный спис