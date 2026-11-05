Любовь Аксенова — одна из самых востребованных российских актрис: на ее счету более 90 проектов, от подростковой «Закрытой школы» до блокбастеров «Майор Гром» и артхаусного кино. В 2026 году она сыграла главную роль в криминальной драме «Холод» и вернулась к образу журналистки Юлии Пчелкиной в сериальной версии «Майора Грома». Весной актриса впервые выступила продюсером, а в работе у нее семейное фэнтези «Снежная королева» и иронический детектив «Подслушано в Выборге». Биография Любови Аксеновой, главные роли в фильмах и сериалах, муж и личная жизнь — в материале mk.ru.

Полное имя: Любовь Павловна Аксенова (девичья фамилия — Новикова)

Дата рождения: 15 марта 1990 года

Место рождения: Москва

Возраст: 36 лет (на 2026 год)

Образование: РАТИ-ГИТИС, мастерская А. И. Шейнина (2010)

Профессия: актриса, продюсер

Семейное положение: замужем за Павлом Аксеновым с 2013 года

Рост: 175 см (по данным открытых источников)

Знак зодиака: Рыбы

Самые известные роли:

Кристина Панфилова — «Закрытая школа» (2011–2012)

Яна — «Бывшие» (2018–2021)

Василиса — «Гуляй, Вася!» (2017)

журналистка Юлия Пчелкина — «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021), «Майор Гром: Игра» (2024)

Наталья Кустова — «Почка» (2022–2025)

Женя — «Холод» (2026)

Детство, семья, образование и первые шаги в кино

Любовь Новикова родилась 15 марта 1990 года в Москве. Отец был военным, мать работала провизором в аптеке. У Любы есть старший брат Даниил — профессиональный сноубордист (по профессии лингвист), который привил ей любовь к горным лыжам и экстремальным видам спорта. В подростковом возрасте Люба во многом подражала брату: носила его одежду, дружила с мальчишками и мечтала стать певицей.

С детства она занималась бальными танцами, учила иностранные языки и каталась на горных лыжах и сноублейде. Школу окончила экстерном в 16 лет. По воспоминаниям актрисы, случайная телепередача о наборе в театральные вузы подтолкнула ее попробовать силы в актерской профессии — при поддержке матери.

В 2026 году Любовь Аксенова впервые публично рассказала о тяжелом эпизоде из юности: в 17 лет она столкнулась с домогательствами. По словам актрисы, тогда она растерялась, не знала, как дать отпор, и долго держала переживания в себе. Первым о случившемся она рассказала брату, а затем — родителям. Аксенова признавалась, что именно поддержка семьи помогла ей справиться с пережитым.

Учеба в ГИТИСе

После окончания школы Любовь поступила в Российский институт театрального искусства (РАТИ-ГИТИС). Сначала она обучалась на курсе Владимира Андреева, а завершала обучение в мастерской Алексея Шейнина — институт окончила в 2010 году. На третьем курсе Любовь попробовала себя в музыке: стала солисткой провокационной группы «ID» под руководством продюсера Сергея Галояна (бывшего продюсера группы «Тату»), но вскоре отказалась от музыкальной карьеры ради актерской.

Первые шаги в кино

Еще студенткой, в 2009 году, Аксенова дебютировала на экране — снялась в эпизодах сериалов «Детективы» и «След» (в титрах указана как Любовь Новикова). В 2012 году вышла короткометражка «Шиповник», где актриса сыграла главную роль — эта работа получила положительные отзывы и стала судьбоносной: на премьере фильма она познакомилась с будущим мужем.

Широкую узнаваемость принесла роль Кристины Панфиловой в мистическом сериале «Закрытая школа» (2011–2012), где Аксенова работала на одной площадке с Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным. В 2012 году она сыграла одну из центральных ролей в киноальманахе Михаила Сегала «Рассказы» (новелла «Возгорится пламя»), что открыло ей дорогу в большое кино.

Самые известные фильмы и сериалы с Любовью Аксеновой

«Закрытая школа» (2011–2012)

Режиссеры: Олег Асадулин, Константин Статский и др.

Роль: Кристина Панфилова

Мистический сериал о тайнах элитного пансиона сделал Любовь Аксенову (тогда еще Новикову) узнаваемой. Она сыграла одну из учениц школы, и для молодой выпускницы ГИТИСа эта роль стала первой большой работой на телевидении. После «Закрытой школы» актрису начали приглашать в крупные проекты.

«Обнимая небо» (2014)

Режиссер: Милена Фадеева

Роль: Женя Луговая в юности

В военной мелодраме Аксенова сыграла дочь заместителя командира полка. В 1985 году ее героиня — старшеклассница, влюбленная в сына официантки из столовой. Спустя годы Женя становится военным врачом. Аксенова играет Женю в юности — в первых десяти сериях из двенадцати. Взрослую героиню в финале сыграла Екатерина Редникова.

«Гуляй, Вася!» (2017)

Режиссер: Роман Каримов

Роль: Василиса

В комедии Аксенова сыграла циничную и расчетливую жену главного героя, которая фактически уже ушла от мужа и ставит ему условия. Яркая отрицательная роль показала, что актриса уверенно чувствует себя в комедийном жанре.

«Салют-7» (2017)

Режиссер: Клим Шипенко

Роль: Лиля Алехина

В космической драме о спасении орбитальной станции Аксенова сыграла жену бортинженера Виктора Алехина. Пока муж рискует жизнью на орбите, Лиля ждет его на Земле. Небольшая, но эмоциональная роль в одном из самых кассовых российских фильмов года.

«Мажор» (2016–2022)

Режиссеры: Николай Булыгин, Максим Полинский

Роль: Катя Игнатьева

Во втором — четвертом сезонах популярного детективного сериала Аксенова сыграла падчерицу влиятельного Аркадия Игнатьева. Роман ее героини с Игорем Соколовским заканчивается разрывом и ненавистью, а сама Катя стала одним из самых обсуждаемых персонажей сериала.

«Бывшие» (2018–2021)

Режиссер: Иван Китаев

Роль: Яна

Одна из самых сложных ролей Аксеновой. Ее героиня борется с зависимостью и проходит лечение в наркологической клинике, где знакомится с психологом Ильей (Денис Шведов). Работа в сериале изменила амплуа актрисы: от красивых героинь — к драматическим ролям.

Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной доктор"

«Майор Гром: Чумной Доктор» (2021)

Режиссер: Олег Трофим

Роль: Юлия Пчелкина

В экранизации популярного комикса Аксенова сыграла амбициозную журналистку и блогера, которая пытается сблизиться с майором Громом, чтобы получить доступ к информации. Роль принесла актрисе широкую известность у молодой аудитории.

«Почка» (2022)

Режиссер: Мария Шульгина

Роль: Наталья Кустова

В черной комедии Аксенова сыграла 30-летнюю инспектора пожарной безопасности, которая берет взятки и неожиданно узнает, что у нее отказывают почки. В поисках донора героине приходится пересмотреть всю свою жизнь.

«Майор Гром: Игра» (2024)

Режиссер: Олег Трофим

Роль: Юлия Пчелкина

В продолжении франшизы Аксенова вернулась к роли журналистки Юли Пчелкиной, которая оказывается в центре новой опасной игры вокруг майора Грома. В 2026 году героиня появилась и в сериальной версии — «Майор Гром: Игра против правил».

«Холод» (2026)

Режиссер: Алексей Казаков

Роль: Женя

В криминальной драме Аксенова сыграла женщину, которая теряет мужа и маленькую дочь в ДТП, устроенном пьяными мажорами. Виновных защищают влиятельные родители, а саму Женю осуждают на 14 лет. В колонии героиня задумывает побег и месть.

Как Аксенова готовится к ролям

Актриса известна глубоким погружением в материал. Для роли наркозависимой Яны в сериале «Бывшие» она посещала реабилитационные центры и общалась с людьми, прошедшими через подобные испытания.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Для главной роли в «Холоде» подготовка была еще более экстремальной. Аксенова прошла через спортивную «сушку» и к началу съемок весила 48 кг. Тренер позволял ей пить только кофе, из-за чего начался тремор. Сложнее всего, по словам актрисы, было играть в состоянии обезвоживания. Она также освежила навыки рукопашного боя.

Актриса использует метод