Детство и семья

Любовь Залмановна Успенская (девичья фамилия — Сицкер) родилась 24 февраля 1954 года в Киеве.

Отец: Залман Филиппович Сицкер (13.03.1932–12.07.2002), еврей, директор Киевской фабрики бытовой техники. Вторым браком был женат на Саре Сицкер; супруги прожили вместе 48 лет.

Мать: Елена Чайка, медсестра из Ашхабада, русская. По словам самой Любови, мать умерла при родах в ночь на 24 февраля 1954 года в киевском родильном доме, где в это время отмечали День Советской армии и Военно-морского флота.

Бабушка: Татьяна Абрамовна Сицкер (1914–?), до войны проживала с мужем в Житомире.

Дедушка: Филипп Абрамович Сицкер (1914–09.1941), уроженец Кишинева, директор фабрики народных инструментов, пропал без вести во время войны. Его брат — Григорий Абрамович Сицкер (1911—1998), музыкант и директор оркестра Эдди Рознера.

Прадед и прабабушка: Абрам Михайлович Сицкер (р. 1883) и Элька-Рухля Залмановна (р. 1887), поженились 13 января 1909 года.

Братья и сестра:

Младший брат Яков (род. 1962), проживает в Торонто, владеет салоном красоты и рестораном Red Square.

Другой брат — Ефим (род. 1960), также живет в Торонто.

Сестра — Стелла.

До пяти лет Любовь воспитывала бабушка. После второго брака отца девочка стала жить с ним и мачехой Сарой. До десяти лет Любовь считала бабушку матерью, а отца — братом. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Credit: Global Look Press

Музыкальные способности

Музыкальные способности проявились в детстве.

Отец обучал ее игре на пианино и пению для друзей.

Училась в музыкальной школе по классу баяна, но предпочитала вокал.

После школы поступила и окончила дирижерско-хоровое отделение Киевского музыкального училища им. Рейнгольда Глиэра.

Первые публичные выступления — в ресторане «Жокей» по просьбе отца.

Музыкальная карьера

Любовь Успенская известна своими вокальными альбомами и концертами.

Студийные альбомы

«My Loved One» (1985)

«Экспресс в Монте-Карло» (1993)

«Не забывай» (1993)

«Далеко, далеко» (1994)

«Карусель» (1996)

«Пропадаю я» (1997)

«Горький шоколад» (2003)

«К единственному нежному…» (2007)

«Лети, моя девочка, лети» (2010)

«История одной любви» (2012)

«Ещё люблю…» (2016)

«Значит, пора» (2019)

Фильмография

«Карнавальная ночь с Максимом Авериным» (2009)

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Награды и признание

2003 — Премия «Шансон года» за песню «Небо»

2004 — Премия «Шансон года» за песню «К единственному нежному»

2006 — Премия «Шансон года» за песни «Сигаретка», «К единственному нежному» и «Облака» (дуэт с Александром Розенбаумом)

2007 — Премия «Шансон года» за песни «Маруся» (дуэт с Александром Розенбаумом) и «Ты вернешься домой»

2010 — Две премии «Шансон года»: за песню «Первая любовь» (дуэт со Славой Медяником) и за сингл «Лети, моя девочка, лети»

2017 — Премия «Шансон года» за песни «Еще люблю» и «Небо» (дуэт с Леонидом Агутиным)

2021 — Премия «Шансон года» за песни «По полюшку» и «Берега» (дуэт с Людмилой Соколовой)

2022 — Премия «Шансон года» за песни «Фартовая» и «Большая Любовь» (дуэт с Николаем Басковым)

2023 — Дважды награждена «Fashion TV»: «Fashion Легенда» и «Fashion семейный дуэт года» за песню «Мольба» (дуэт с дочерью Татьяной Плаксиной)

Личная жизнь

Любовь Успенская была замужем четыре раза:

Виктор Шумилович — первый брак в 18 лет, родились близнецы, оба умерли. Юрий Успенский — второй брак, эмиграция в США, брак длился 6 лет, певица взяла фамилию Успенская. Владимир Франц — третий брак, 3 года. Александр Плаксин — четвертый брак (1987–2021), есть дочь Татьяна Плаксина (род. 1989), певица. В 2018-м Татьяна пережила серьезную аварию на велосипеде, делала пластические операции, чтобы восстановить лицо.

Политические взгляды

Поддерживает специальную военную операцию России на Украине.

В июле 2024 года выступила в Донецке вместе с дочерью перед участниками операции.

Заявляет о преданности России, критикует артистов, покинувших страну.

После распада СССР имела только американское гражданство, российское получила в марте 2024 года.

Ввиду своей позиции Украина ввела санкции против певицы.

ФИО: Любовь Залмановна Успенская

Дата рождения: 24 февраля 1954 года

Место рождения: Киев, Украинская ССР

Рост: 168 см

Вес: 65 кг

Знак зодиака: Рыбы

