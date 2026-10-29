Детство и семья
Любовь Залмановна Успенская (девичья фамилия — Сицкер) родилась 24 февраля 1954 года в Киеве.
Отец: Залман Филиппович Сицкер (13.03.1932–12.07.2002), еврей, директор Киевской фабрики бытовой техники. Вторым браком был женат на Саре Сицкер; супруги прожили вместе 48 лет.
Мать: Елена Чайка, медсестра из Ашхабада, русская. По словам самой Любови, мать умерла при родах в ночь на 24 февраля 1954 года в киевском родильном доме, где в это время отмечали День Советской армии и Военно-морского флота.
Бабушка: Татьяна Абрамовна Сицкер (1914–?), до войны проживала с мужем в Житомире.
Дедушка: Филипп Абрамович Сицкер (1914–09.1941), уроженец Кишинева, директор фабрики народных инструментов, пропал без вести во время войны. Его брат — Григорий Абрамович Сицкер (1911—1998), музыкант и директор оркестра Эдди Рознера.
Прадед и прабабушка: Абрам Михайлович Сицкер (р. 1883) и Элька-Рухля Залмановна (р. 1887), поженились 13 января 1909 года.
Братья и сестра:
- Младший брат Яков (род. 1962), проживает в Торонто, владеет салоном красоты и рестораном Red Square.
- Другой брат — Ефим (род. 1960), также живет в Торонто.
- Сестра — Стелла.
До пяти лет Любовь воспитывала бабушка. После второго брака отца девочка стала жить с ним и мачехой Сарой. До десяти лет Любовь считала бабушку матерью, а отца — братом.
Музыкальные способности
- Музыкальные способности проявились в детстве.
- Отец обучал ее игре на пианино и пению для друзей.
- Училась в музыкальной школе по классу баяна, но предпочитала вокал.
- После школы поступила и окончила дирижерско-хоровое отделение Киевского музыкального училища им. Рейнгольда Глиэра.
- Первые публичные выступления — в ресторане «Жокей» по просьбе отца.
Музыкальная карьера
Любовь Успенская известна своими вокальными альбомами и концертами.
Студийные альбомы
- «My Loved One» (1985)
- «Экспресс в Монте-Карло» (1993)
- «Не забывай» (1993)
- «Далеко, далеко» (1994)
- «Карусель» (1996)
- «Пропадаю я» (1997)
- «Горький шоколад» (2003)
- «К единственному нежному…» (2007)
- «Лети, моя девочка, лети» (2010)
- «История одной любви» (2012)
- «Ещё люблю…» (2016)
- «Значит, пора» (2019)
Фильмография
- «Карнавальная ночь с Максимом Авериным» (2009)
Награды и признание
- 2003 — Премия «Шансон года» за песню «Небо»
- 2004 — Премия «Шансон года» за песню «К единственному нежному»
- 2006 — Премия «Шансон года» за песни «Сигаретка», «К единственному нежному» и «Облака» (дуэт с Александром Розенбаумом)
- 2007 — Премия «Шансон года» за песни «Маруся» (дуэт с Александром Розенбаумом) и «Ты вернешься домой»
- 2010 — Две премии «Шансон года»: за песню «Первая любовь» (дуэт со Славой Медяником) и за сингл «Лети, моя девочка, лети»
- 2017 — Премия «Шансон года» за песни «Еще люблю» и «Небо» (дуэт с Леонидом Агутиным)
- 2021 — Премия «Шансон года» за песни «По полюшку» и «Берега» (дуэт с Людмилой Соколовой)
- 2022 — Премия «Шансон года» за песни «Фартовая» и «Большая Любовь» (дуэт с Николаем Басковым)
- 2023 — Дважды награждена «Fashion TV»: «Fashion Легенда» и «Fashion семейный дуэт года» за песню «Мольба» (дуэт с дочерью Татьяной Плаксиной)
Личная жизнь
Любовь Успенская была замужем четыре раза:
- Виктор Шумилович — первый брак в 18 лет, родились близнецы, оба умерли.
- Юрий Успенский — второй брак, эмиграция в США, брак длился 6 лет, певица взяла фамилию Успенская.
- Владимир Франц — третий брак, 3 года.
- Александр Плаксин — четвертый брак (1987–2021), есть дочь Татьяна Плаксина (род. 1989), певица. В 2018-м Татьяна пережила серьезную аварию на велосипеде, делала пластические операции, чтобы восстановить лицо.
Политические взгляды
- Поддерживает специальную военную операцию России на Украине.
- В июле 2024 года выступила в Донецке вместе с дочерью перед участниками операции.
- Заявляет о преданности России, критикует артистов, покинувших страну.
- После распада СССР имела только американское гражданство, российское получила в марте 2024 года.
- Ввиду своей позиции Украина ввела санкции против певицы.
ФИО: Любовь Залмановна Успенская
Дата рождения: 24 февраля 1954 года
Место рождения: Киев, Украинская ССР
Рост: 168 см
Вес: 65 кг
Знак зодиака: Рыбы