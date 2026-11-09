Марат Башаров — известный российский актер и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан. Известность ему принесли роли в таких фильмах, как «Сибирский цирюльник», «Ворошиловский стрелок» и сериале «Граница. Таежный роман». С 2009 года является бессменным ведущим шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Его карьера включает как успехи, так и скандалы, связанные с личной жизнью и общественной позицией.

Детство и юность

Марат Башаров родился в Москве в простой семье: мать работала поваром, отчим — слесарем-сантехником. В детстве носил фамилию отчима — Юнисов. По национальности — татарин. В школе слыл хулиганом, но именно в этот период нашел верных друзей. Интерес к актерской профессии проснулся у него благодаря старшему брату, который работал театральным критиком.

Образование

После школы Марат ненадолго поступил на юридический факультет МГУ, но быстро понял, что это не его путь. В 1992 году он поступил в Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина, которое успешно окончил в 1996 году. . Фото: Лилия Шарловская

Семья и личная жизнь

Личная жизнь актера была насыщенной и часто становилась достоянием общественности.

Елизавета Круцко (Лейла). Гражданский брак, узаконенный по исламу (никах). В 2004 году родилась дочь Амели. Расстались в 2009 году из-за предполагаемого романа Башарова с Татьяной Навкой.

Екатерина Архарова. Официальный брак заключили в мае 2014 года, но уже в марте 2015 года пара развелась. Брак был омрачен скандалом и обвинениями в домашнем насилии.

Елизавета Шевыркова. Состояли в браке с 2017 по 2019 год. В 2016 году родился сын Марсель. Этот брак также завершился на фоне обвинений в рукоприкладстве.

Ася Борисова. На момент 2023–2024 годов актер состоял в отношениях с актрисой Анастасией Борисовой.

Наиболее публичным и обсуждаемым романом актера были предполагаемые отношения с известной фигуристкой Татьяной Навкой. Их отношения были разными: они то расходились, то сходились. Основной причиной окончательного разрыва, по информации СМИ, стало пристрастие Башарова к алкоголю, с чем Навка не смогла смириться. Также в одном из интервью актер упоминал о романе с фигуристкой Марией Бутырской.

Фильмография

Кинодебют состоялся в 1994 году в эпизодической роли в фильме «Утомленные солнцем». Широкая известность пришла после роли юнкера Полиевского в «Сибирском цирюльнике» (1998). Всего на счету актера более 70 ролей в кино и сериалах, включая знаковые проекты: «Ворошиловский стрелок», «Свадьба», «Граница. Таежный роман», «72 метра», «Турецкий гамбит», «Изображая жертву» и «Движение вверх».

1994 — х/ф «Утомленные солнцем». Танкист

1998 — х/ф «Сибирский цирюльник». Полиевский, юнкер

1999 — х/ф «Ворошиловский стрелок». Игорь Зворыгин, студент

2000 — х/ф «Свадьба». Мишка Крапивин

2000 — х/ф «Черная комната». Женя (новелла «Гипноз»)

2000 — х/ф «Тихие омуты». Гаишник

2000 — х/ф «Идеальная пара». Андрей

2000 — с. «Граница. Таежный роман». Лейтенант Иван Столбов

2001 — с. «Кобра». Кирилл Гриднёв

2002 — с. «Ледниковый период». Саша Каплевич, опер

2002 — х/ф «Олигарх». Кошкин

2002 — х/ф «Шукшинские рассказы (новелла «Гена Пройдисвет»). Гена Пройдисвет

2003 — х/ф «Спас под березами». Хулиган

2004 — х/ф «Моя большая армянская свадьба». Женя

2004 — х/ф «72 метра». Капитан-лейтенант Петр Орлов

2004 — с. «Холостяки». Гоша Кюрдзидис

2004 — с. «Гибель империи». Штольц

2004 — с. «Родственный обмен». Женя

2004 — х/ф «Слова и музыка». Рок-певец Женя Кронин

2005 — с. «Сатисфакция». Николай I

2005 — с. «Небесная жизнь». Лесков

2005 — с. «Охота на изюбря». Дмитрий Неклясов, заместитель Извольского

2005 — х/ф «Турецкий гамбит». Офицер Митя Гриднев

2006 — с. «Утесов. Песня длиною в жизнь». Леонид Утесов в молодости

2006 — х/ф «Дикари». Мистер (бизнесмен, директор крупной корпорации)

2006 — х/ф «Изображая жертву». Карась.

2006 — с. «Сделка». Иван

2006 — х/ф «Снежная королева». Андрей

2006 — х/ф «Танкер «Танго». Дмитрий Тризняк

2006 — с. «Главный калибр». Сергей

2006 — х/ф «Первый дома». Сан Саныч Белый («Доцент»)

2007 — х/ф «Консервы». Игорь Давыдов

2007 — х/ф «1612». Иван Никитич, воевода города Наволока

2007 — х/ф «День выборов». Один из квартета «Стоматологи»

2007 — с. «На пути к сердцу». Герман, кардиохирург

2007 — х/ф «Контракт на любовь». Илья Ракитин

2007 — с. «Ленинград». Юра Краско

2008 — х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». Подпоручик Любавин

2008 — х/ф «На краю стою». Подполковник Власов

2008 — х/ф «Новая Земля». Толя-слесарь

2008 — х/ф «Отдамся в хорошие руки». Эдик Бауров

2008 — х/ф «Старшая жена». Продавец овец

2008 — х/ф «Ловец ветра». Отец Руслана

2009 — х/ф «Пассажирка». Иван Чижиков, матрос, воздыхатель Аннушки

2009 — х/ф «Юленька». Андрей Белов, учитель античной литературы

2009 — с. «Деревенская комедия». Костя Пышкин

2009 — с. «История летчика». Сергей Филатов

2010 — х/ф «Назад в СССР». Антон Владимирович Родимов

2010 — х/ф «В стиле Jazz». Актер, эпизод.

2010 — х/ф «Зайцев, жги! История шоумена». Дмитрий Афоничев

2010 — с. «Индус». Антон Пономарёв

2011 — х/ф «Самоубийцы». Энтузиаст-воздухоплаватель

2011 — х/ф «Служебный роман. Наше время». Юрий Григорьевич Самохвалов

2011 — х/ф «На крючке!». Другой Власов

2011 — с. «Измена». Сергей Романенко

2011 — х/ф «Красавчик». Сергей Курлянский

2012 — х/ф «Отстегните ремни». Максим Аганов

2012 — х/ф «Ржевский против Наполеона». Багратион

2012 — с. «Анна Герман. Тайна белого ангела». Валентин Лавришин

2013 – с. «Думай как женщина». Евгений Новиков/Ева

2013 — х/ф «Пока еще жива». Андрей

2013 — х/ф «Второе дыхание». Игорь

2013 — х/ф «Новогодний рейс». Павловский

2014 — х/ф «Доброе имя». Антон Добряков

2014 — х/ф «Фотограф». Соколов, отец Коли

2015 — х/ф «Батальонъ». Александр Керенский

2016 — х/ф «Герой». Барон Иван Карлович фонъ ЛивѢн (фон Ливен), однополчанин Долматова

2016 — с. «Пьяная фирма». Майор Егор Гнилорыбов

2017 — х/ф «Движение вверх». Геннадий Терещенко

2017 — х/ф «Мулла». Артур

2018 — с. «Новый муж». Владимир Волин, муж Тамары

— х/ф «Я подарю тебе победу». Алексей Суслищев

2020 — с. «Гадалка-2». Полковник Кораблёв

2021 — х/ф «Красные пророчества». Кирилл Светлов

2021 — с. «МУР-МУР». «Юза», главарь банды

2021 — с. «Тайна Лилит». Эдуард Андреевич, ведущий телешоу «Битва магов»

2022 — с. «Катюша». Степан Сергеевич Мухин, полковник РККА

2022 — с. «Пианистка». Роберт Шилов

2023 — х/ф «Баба-Яга спасает мир». Режиссер

2024 — х/ф «Мастер и Маргарита». Директор театра Степан Богданович Лиходеев

2024 — х/ф «Кореш». Эпизод

2025 — х/ф «Роднина». Альберт Иванович Лисов

Фото: Ульяна Калашникова

Телевидение

2009 — Постоянный ведущий (2009–2025 и по сей день) шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ

2006 — «Звезды на льду». Победитель в паре с Татьяной Навкой

2009 — Премия «Призвание». Спектакль на церемонии. Роль врача, вместе с Сергеем Шакуровым

2010 — «Лед и пламень». Вместе с Анастасией Заворотнюк ведущие

2012 — «Танцы со звездами». Участвовал в паре с танцовщицей Кристиной Асмаловской. Их пара заняла третье место

2015 — «Мистер и Миссис СМИ». Ведущий на Первом канале. В паре с Натальей Бордо

2023 — Ведущий шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

2024 — Ведущий шоу «Экстрасенсы. Реванш».

Озвучивание

Работа в документальном проекте Никиты Михалкова «Сентиментальное путешествие на мою Родину. Музыка русской живописи» (1995), где актер озвучил один из эпизодов.

Государственные награды

Заслуженный артист Республики Татарстан (2012)

Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002) за роль в сериале «Граница. Таежный роман»

Премии и общественные награды

2004 — Премия «Триумф» (2004)

2009 — Премия «Призвание» (совместно с Сергеем Шакуровым)

2010 — Премия «Звезда Театрала» в номинации «Звездный дождь»

Политические взгляды

В 2022 году Марат Башаров публично поддержал ввод российских войск на Украину. За это он был у