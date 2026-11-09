Марат Башаров — известный российский актер и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан. Известность ему принесли роли в таких фильмах, как «Сибирский цирюльник», «Ворошиловский стрелок» и сериале «Граница. Таежный роман». С 2009 года является бессменным ведущим шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Его карьера включает как успехи, так и скандалы, связанные с личной жизнью и общественной позицией.
Детство и юность
Марат Башаров родился в Москве в простой семье: мать работала поваром, отчим — слесарем-сантехником. В детстве носил фамилию отчима — Юнисов. По национальности — татарин. В школе слыл хулиганом, но именно в этот период нашел верных друзей. Интерес к актерской профессии проснулся у него благодаря старшему брату, который работал театральным критиком.
Образование
После школы Марат ненадолго поступил на юридический факультет МГУ, но быстро понял, что это не его путь. В 1992 году он поступил в Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина, которое успешно окончил в 1996 году. .
Семья и личная жизнь
Личная жизнь актера была насыщенной и часто становилась достоянием общественности.
- Елизавета Круцко (Лейла). Гражданский брак, узаконенный по исламу (никах). В 2004 году родилась дочь Амели. Расстались в 2009 году из-за предполагаемого романа Башарова с Татьяной Навкой.
- Екатерина Архарова. Официальный брак заключили в мае 2014 года, но уже в марте 2015 года пара развелась. Брак был омрачен скандалом и обвинениями в домашнем насилии.
- Елизавета Шевыркова. Состояли в браке с 2017 по 2019 год. В 2016 году родился сын Марсель. Этот брак также завершился на фоне обвинений в рукоприкладстве.
- Ася Борисова. На момент 2023–2024 годов актер состоял в отношениях с актрисой Анастасией Борисовой.
Наиболее публичным и обсуждаемым романом актера были предполагаемые отношения с известной фигуристкой Татьяной Навкой. Их отношения были разными: они то расходились, то сходились. Основной причиной окончательного разрыва, по информации СМИ, стало пристрастие Башарова к алкоголю, с чем Навка не смогла смириться. Также в одном из интервью актер упоминал о романе с фигуристкой Марией Бутырской.
Фильмография
Кинодебют состоялся в 1994 году в эпизодической роли в фильме «Утомленные солнцем». Широкая известность пришла после роли юнкера Полиевского в «Сибирском цирюльнике» (1998). Всего на счету актера более 70 ролей в кино и сериалах, включая знаковые проекты: «Ворошиловский стрелок», «Свадьба», «Граница. Таежный роман», «72 метра», «Турецкий гамбит», «Изображая жертву» и «Движение вверх».
1994 — х/ф «Утомленные солнцем». Танкист
1998 — х/ф «Сибирский цирюльник». Полиевский, юнкер
1999 — х/ф «Ворошиловский стрелок». Игорь Зворыгин, студент
2000 — х/ф «Свадьба». Мишка Крапивин
2000 — х/ф «Черная комната». Женя (новелла «Гипноз»)
2000 — х/ф «Тихие омуты». Гаишник
2000 — х/ф «Идеальная пара». Андрей
2000 — с. «Граница. Таежный роман». Лейтенант Иван Столбов
2001 — с. «Кобра». Кирилл Гриднёв
2002 — с. «Ледниковый период». Саша Каплевич, опер
2002 — х/ф «Олигарх». Кошкин
2002 — х/ф «Шукшинские рассказы (новелла «Гена Пройдисвет»). Гена Пройдисвет
2003 — х/ф «Спас под березами». Хулиган
2004 — х/ф «Моя большая армянская свадьба». Женя
2004 — х/ф «72 метра». Капитан-лейтенант Петр Орлов
2004 — с. «Холостяки». Гоша Кюрдзидис
2004 — с. «Гибель империи». Штольц
2004 — с. «Родственный обмен». Женя
2004 — х/ф «Слова и музыка». Рок-певец Женя Кронин
2005 — с. «Сатисфакция». Николай I
2005 — с. «Небесная жизнь». Лесков
2005 — с. «Охота на изюбря». Дмитрий Неклясов, заместитель Извольского
2005 — х/ф «Турецкий гамбит». Офицер Митя Гриднев
2006 — с. «Утесов. Песня длиною в жизнь». Леонид Утесов в молодости
2006 — х/ф «Дикари». Мистер (бизнесмен, директор крупной корпорации)
2006 — х/ф «Изображая жертву». Карась.
2006 — с. «Сделка». Иван
2006 — х/ф «Снежная королева». Андрей
2006 — х/ф «Танкер «Танго». Дмитрий Тризняк
2006 — с. «Главный калибр». Сергей
2006 — х/ф «Первый дома». Сан Саныч Белый («Доцент»)
2007 — х/ф «Консервы». Игорь Давыдов
2007 — х/ф «1612». Иван Никитич, воевода города Наволока
2007 — х/ф «День выборов». Один из квартета «Стоматологи»
2007 — с. «На пути к сердцу». Герман, кардиохирург
2007 — х/ф «Контракт на любовь». Илья Ракитин
2007 — с. «Ленинград». Юра Краско
2008 — х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». Подпоручик Любавин
2008 — х/ф «На краю стою». Подполковник Власов
2008 — х/ф «Новая Земля». Толя-слесарь
2008 — х/ф «Отдамся в хорошие руки». Эдик Бауров
2008 — х/ф «Старшая жена». Продавец овец
2008 — х/ф «Ловец ветра». Отец Руслана
2009 — х/ф «Пассажирка». Иван Чижиков, матрос, воздыхатель Аннушки
2009 — х/ф «Юленька». Андрей Белов, учитель античной литературы
2009 — с. «Деревенская комедия». Костя Пышкин
2009 — с. «История летчика». Сергей Филатов
2010 — х/ф «Назад в СССР». Антон Владимирович Родимов
2010 — х/ф «В стиле Jazz». Актер, эпизод.
2010 — х/ф «Зайцев, жги! История шоумена». Дмитрий Афоничев
2010 — с. «Индус». Антон Пономарёв
2011 — х/ф «Самоубийцы». Энтузиаст-воздухоплаватель
2011 — х/ф «Служебный роман. Наше время». Юрий Григорьевич Самохвалов
2011 — х/ф «На крючке!». Другой Власов
2011 — с. «Измена». Сергей Романенко
2011 — х/ф «Красавчик». Сергей Курлянский
2012 — х/ф «Отстегните ремни». Максим Аганов
2012 — х/ф «Ржевский против Наполеона». Багратион
2012 — с. «Анна Герман. Тайна белого ангела». Валентин Лавришин
2013 – с. «Думай как женщина». Евгений Новиков/Ева
2013 — х/ф «Пока еще жива». Андрей
2013 — х/ф «Второе дыхание». Игорь
2013 — х/ф «Новогодний рейс». Павловский
2014 — х/ф «Доброе имя». Антон Добряков
2014 — х/ф «Фотограф». Соколов, отец Коли
2015 — х/ф «Батальонъ». Александр Керенский
2016 — х/ф «Герой». Барон Иван Карлович фонъ ЛивѢн (фон Ливен), однополчанин Долматова
2016 — с. «Пьяная фирма». Майор Егор Гнилорыбов
2017 — х/ф «Движение вверх». Геннадий Терещенко
2017 — х/ф «Мулла». Артур
2018 — с. «Новый муж». Владимир Волин, муж Тамары
— х/ф «Я подарю тебе победу». Алексей Суслищев
2020 — с. «Гадалка-2». Полковник Кораблёв
2021 — х/ф «Красные пророчества». Кирилл Светлов
2021 — с. «МУР-МУР». «Юза», главарь банды
2021 — с. «Тайна Лилит». Эдуард Андреевич, ведущий телешоу «Битва магов»
2022 — с. «Катюша». Степан Сергеевич Мухин, полковник РККА
2022 — с. «Пианистка». Роберт Шилов
2023 — х/ф «Баба-Яга спасает мир». Режиссер
2024 — х/ф «Мастер и Маргарита». Директор театра Степан Богданович Лиходеев
2024 — х/ф «Кореш». Эпизод
2025 — х/ф «Роднина». Альберт Иванович Лисов
Телевидение
- 2009 — Постоянный ведущий (2009–2025 и по сей день) шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ
- 2006 — «Звезды на льду». Победитель в паре с Татьяной Навкой
- 2009 — Премия «Призвание». Спектакль на церемонии. Роль врача, вместе с Сергеем Шакуровым
- 2010 — «Лед и пламень». Вместе с Анастасией Заворотнюк ведущие
- 2012 — «Танцы со звездами». Участвовал в паре с танцовщицей Кристиной Асмаловской. Их пара заняла третье место
- 2015 — «Мистер и Миссис СМИ». Ведущий на Первом канале. В паре с Натальей Бордо
- 2023 — Ведущий шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
- 2024 — Ведущий шоу «Экстрасенсы. Реванш».
Озвучивание
Работа в документальном проекте Никиты Михалкова «Сентиментальное путешествие на мою Родину. Музыка русской живописи» (1995), где актер озвучил один из эпизодов.
Государственные награды
- Заслуженный артист Республики Татарстан (2012)
- Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002) за роль в сериале «Граница. Таежный роман»
Премии и общественные награды
- 2004 — Премия «Триумф» (2004)
- 2009 — Премия «Призвание» (совместно с Сергеем Шакуровым)
- 2010 — Премия «Звезда Театрала» в номинации «Звездный дождь»
Политические взгляды
В 2022 году Марат Башаров публично поддержал ввод российских войск на Украину. За это он был у