Дата обновления страницы: 02.11.2026
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Биография


Образование

Мария Валерьевна Аронова имеет профессиональное театральное образование, которое получила в Высшем театральном училище имени Б.В.Щукина. Вуз она окончила в 1994 году. Обучалась на курсе В.Иванова, среди ее однокурсников была Нонна Гришаева.
 
 До поступления в училище Мария активно участвовала в театральной деятельности: она играла в Долгопрудненском народном театре в Доме культуры «Вперед» под руководством Ирины Николаевны Тихоновой. Именно ее Мария считает своей «крестной мамой» в театральном мире.
 

Семья

Родилась 11 марта 1972 года в городе Долгопрудный Московской области.

Отец — Валерий Максович Аронов (1941–2022), инженер

Мать — Людмила Петровна Аронова, библиотекарь.

Дед по отцу — Макс Львович Аронов (1906–1988), инженер-механик, еврей по национальности.

Бабушка по отцу — Сима Владимировна Аронова (урожденная Борисовская, (1914–1995)), еврейка по национальности.

Брат —  Александр Аронов (род. 1968), художник-реставратор монументальной и темперной живописи. Образование — Московское художественное училище памяти 1905 года (дата окончания — 1988 г.). 


Актерская карьера 

С 1994 года Аронова является актрисой Театра им. Вахтангова, где начала выступать еще со второго курса обучения.

Является приглашенной артисткой в Московском драматическом театре имени А.С.Пушкина (антрепризные проекты)

Роли:

Театр имени Е.Б.Вахтангова

«Женитьба Бальзаминова» А.Н.Островского — Белотелова «Трехгрошовая опера» Б.Брехта — Селия Пичем

  • «Я тебя больше не знаю, милый» — Секретарша
  • «Варвары» М.Горького — Надежда Монахова
  • «Веселые парни» — Медсестра
  • «Левша» — Нюрка
  • «Амфитрион» — Клеантида, служанка Алкмены, жена Созия

«Дядюшкин сон» Ф.М.Достоевского — Марья Александровна Москалева

  • «За двумя зайцами» Михаила Старицкого — Проня
  • «Царская охота» — Императрица Екатерина (первые сцены спектакля были поставлены в качестве курсовой работы в Щукинском училище)
  • «Мадемуазель Нитуш» — Начальница монастырского пансиона «Троил и Крессида» У. Шекспира  Елена
  • «Обычное дело» Рэя Куни — Джейн
  • Аудиоспектакль-променад «Вахтангов. Путь к Турандот» — Лидия Дейкун
  • «Мертвые души» Н.В.Гоголя — Она

 

Театр им. А.С.Пушкина

  • «Девичник Club»

Также играла в проектах в следующих театральных мастерских: 

  • Арт-Партнер XXI
  • Театральная компания «Маскарад»
  • Продюсерская компания Воропаева
  • Продюсерский центр «Оазис»
  • Международный театральный центр «Шанс»
  • Дом Музыки/ММДМ
  • Продюсерская компания «М-Арт»


Личная жизнь

Проживает в городе Долгопрудном.

Первый муж — Владислав Гандрабура. Брак был студенческий. Родился сын, которого также назвали Владиславом (9 августа 1991 года).  Отношения пара зарегистрировала уже после появления ребенка.

Брак распался по причине грубого отношения супруга к Марии, она подала на развод. Сегодня первого мужа Марии уже нет в живых (умер в 2009 году).

Сын Владислав Гандрабура — актер Театра им. Евгения Вахтангова. Женат, воспитывает дочь Антонину.

Второй муж — Евгений Фомин, работал начальником транспортного цеха в Театре им. Евгения Вахтангова. 20 лет прожили в гражданском браке. 23 апреля 2004 года родилась дочь Серафима. Весной 2018 года пара официально зарегистрировала брак.

 

Награды

 

            Звания

  • Мария Аронова — народная артистка России (2012), народная артистка Республики Северная Осетия — Алания (2015).

Профессиональные награды

  • 1994 — премия им. К.С.Станиславского за роль Екатерины Великой в спектакле «Царская охота»
  • 1998 — премия «Хрустальная Турандот» за лучший дебют сезона (Проня в спектакле «За двумя зайцами»)
  • 2008 — премия «Ника» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Артистка»)
  • 2008 — премия «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Артистка»)
  • 2016 — приз «Быстрый лев» на кинофестивале стран БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) за лучшую женскую роль (фильм «Батальонъ»)
  • 2021 — премия «Хрустальная Турандот» за лучший актерский дуэт (вместе с Владиславом Гандрабурой, спектакль «Мертвые души»)
  • 2021 — премия «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Лед-2»)
  • 2022 — премия «Золотой орел»

 

Государственные награды

  • В 2021 году награждена орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

 

Съемки в кино 

Особенности актерской манеры:
 — Отличается яркой харизмой, выразительной мимикой и комедийным даром.
 — Успешно сочетает роли в драме и комедии.
 — Часто играет в фильмах характерных женщин с сильным, иногда властным темпераментом.


 Избранная фильмография

  • 1995 — «Летние люди» — Ольга Дудакова
  • 1995 — «Московские каникулы» — аферистка
  • 2001 — «Next» — секретарь ректора университета
  • 2002 — «Бригада» — Екатерина Николаевна, тетя Саши Белова
  • 2002 — «Ледниковый период» — свидетельница
  • 2004 — «Солдаты» — продавщица Эвелина Георгиевна
  • 2005 — «Кушать подано!» — Леля
  • 2007 — «Артистка» — Муся
  • 2007 — «Приключения солдата Ивана Чонкина» — Люшка Мякишева
  • 2011 — «Охотники за бриллиантами» — Галина Брежнева
  • 2012–2016 — «Восьмидесятые» — Людмила Смирнова
  • 2013 — «Деффчонки»  — Елена Петровна Ржевская
  • 2015 — «Батальонъ» — Мария Бочкарева
  • 2018 — «Лед» — Ирина Сергеевна Шаталина
  • 2020 — «Лед-2»  — Ирина Сергеевна Шаталина
  • 2020 — «Филатов» — Лора Пална
  • 2021 — «Пара из будущего» — Саша
  • 2024 — «Бременские музыканты» — атаманша
  • 2024 — «Лед-3» — Ирина Сергеевна Шаталина

 

 Озвучивание мультфильмов

  • 2004 — «Столичный сувенир» — Проводница
  • 2004 — «Щелкунчик» — Мышильда/Тень Мышильды/няня Принца 
  • 2004 — «Буревестник» — Учительница
  • 2009 — «Наша Маша и волшебный орех» Утка

 

Телевидение

  • В 2000-х ведущая программ «Рядом с тобой» на РТР и «Кулинарная семейка» на канале «ТВ Центр».
  • 2012 год  ведущая программы «Все будет хорошо!» на телеканале «Россия 1».
  •  2019 год участница комедийного шоу Юрия Стоянова «100янов» на канале «Россия 1». Каждый выпуск состоял из коротких зарисовок в стиле шоу «Городок».
  • 2021 год ведущая познавательной передачи «Доктора против интернета» на «Первом канале».

 

Скандалы

Высказывания о детях с синдромом Дауна (2012) легло некрасивым пятном на биографию.
 В эфире ток-шоу «Все будет хорошо!» Мария Аронова сделала нелицеприятное заявление о детях с синдромом Дауна, которое вызвало общественное возмущение. Актриса Эвелина Бледанс, мать ребенка с этим диагнозом, подала жалобу в Роскомнадзор и потребовала опровержения. Позже на программе «Центральное телевидение» Аронова извинилась, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста и касались конкретного случая, а не всех детей с синдромом Дауна.


 ФИО: Мария Валерьевна Аронова
 Знак зодиака: Рыбы
 Рост: 165 см

Вес: 63 кг
 Дата рождения: 11 марта 1972 года

 