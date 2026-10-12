Образование
Мария Валерьевна Аронова имеет профессиональное театральное образование, которое получила в Высшем театральном училище имени Б.В.Щукина. Вуз она окончила в 1994 году. Обучалась на курсе В.Иванова, среди ее однокурсников была Нонна Гришаева.
До поступления в училище Мария активно участвовала в театральной деятельности: она играла в Долгопрудненском народном театре в Доме культуры «Вперед» под руководством Ирины Николаевны Тихоновой. Именно ее Мария считает своей «крестной мамой» в театральном мире.
Семья
Родилась 11 марта 1972 года в городе Долгопрудный Московской области.
Отец — Валерий Максович Аронов (1941–2022), инженер
Мать — Людмила Петровна Аронова, библиотекарь.
Дед по отцу — Макс Львович Аронов (1906–1988), инженер-механик, еврей по национальности.
Бабушка по отцу — Сима Владимировна Аронова (урожденная Борисовская, (1914–1995)), еврейка по национальности.
Брат — Александр Аронов (род. 1968), художник-реставратор монументальной и темперной живописи. Образование — Московское художественное училище памяти 1905 года (дата окончания — 1988 г.).
Актерская карьера
С 1994 года Аронова является актрисой Театра им. Вахтангова, где начала выступать еще со второго курса обучения.
Является приглашенной артисткой в Московском драматическом театре имени А.С.Пушкина (антрепризные проекты)
Роли:
Театр имени Е.Б.Вахтангова
«Женитьба Бальзаминова» А.Н.Островского — Белотелова «Трехгрошовая опера» Б.Брехта — Селия Пичем
- «Я тебя больше не знаю, милый» — Секретарша
- «Варвары» М.Горького — Надежда Монахова
- «Веселые парни» — Медсестра
- «Левша» — Нюрка
- «Амфитрион» — Клеантида, служанка Алкмены, жена Созия
«Дядюшкин сон» Ф.М.Достоевского — Марья Александровна Москалева
- «За двумя зайцами» Михаила Старицкого — Проня
- «Царская охота» — Императрица Екатерина (первые сцены спектакля были поставлены в качестве курсовой работы в Щукинском училище)
- «Мадемуазель Нитуш» — Начальница монастырского пансиона «Троил и Крессида» У. Шекспира — Елена
- «Обычное дело» Рэя Куни — Джейн
- Аудиоспектакль-променад «Вахтангов. Путь к Турандот» — Лидия Дейкун
- «Мертвые души» Н.В.Гоголя — Она
Театр им. А.С.Пушкина
- «Девичник Club»
Также играла в проектах в следующих театральных мастерских:
- Арт-Партнер XXI
- Театральная компания «Маскарад»
- Продюсерская компания Воропаева
- Продюсерский центр «Оазис»
- Международный театральный центр «Шанс»
- Дом Музыки/ММДМ
- Продюсерская компания «М-Арт»
Личная жизнь
Проживает в городе Долгопрудном.
Первый муж — Владислав Гандрабура. Брак был студенческий. Родился сын, которого также назвали Владиславом (9 августа 1991 года). Отношения пара зарегистрировала уже после появления ребенка.
Брак распался по причине грубого отношения супруга к Марии, она подала на развод. Сегодня первого мужа Марии уже нет в живых (умер в 2009 году).
Сын Владислав Гандрабура — актер Театра им. Евгения Вахтангова. Женат, воспитывает дочь Антонину.
Второй муж — Евгений Фомин, работал начальником транспортного цеха в Театре им. Евгения Вахтангова. 20 лет прожили в гражданском браке. 23 апреля 2004 года родилась дочь Серафима. Весной 2018 года пара официально зарегистрировала брак.
Награды
Звания
- Мария Аронова — народная артистка России (2012), народная артистка Республики Северная Осетия — Алания (2015).
Профессиональные награды
- 1994 — премия им. К.С.Станиславского за роль Екатерины Великой в спектакле «Царская охота»
- 1998 — премия «Хрустальная Турандот» за лучший дебют сезона (Проня в спектакле «За двумя зайцами»)
- 2008 — премия «Ника» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Артистка»)
- 2008 — премия «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Артистка»)
- 2016 — приз «Быстрый лев» на кинофестивале стран БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) за лучшую женскую роль (фильм «Батальонъ»)
- 2021 — премия «Хрустальная Турандот» за лучший актерский дуэт (вместе с Владиславом Гандрабурой, спектакль «Мертвые души»)
- 2021 — премия «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Лед-2»)
- 2022 — премия «Золотой орел»
Государственные награды
- В 2021 году награждена орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Съемки в кино
Особенности актерской манеры:
— Отличается яркой харизмой, выразительной мимикой и комедийным даром.
— Успешно сочетает роли в драме и комедии.
— Часто играет в фильмах характерных женщин с сильным, иногда властным темпераментом.
Избранная фильмография
- 1995 — «Летние люди» — Ольга Дудакова
- 1995 — «Московские каникулы» — аферистка
- 2001 — «Next» — секретарь ректора университета
- 2002 — «Бригада» — Екатерина Николаевна, тетя Саши Белова
- 2002 — «Ледниковый период» — свидетельница
- 2004 — «Солдаты» — продавщица Эвелина Георгиевна
- 2005 — «Кушать подано!» — Леля
- 2007 — «Артистка» — Муся
- 2007 — «Приключения солдата Ивана Чонкина» — Люшка Мякишева
- 2011 — «Охотники за бриллиантами» — Галина Брежнева
- 2012–2016 — «Восьмидесятые» — Людмила Смирнова
- 2013 — «Деффчонки» — Елена Петровна Ржевская
- 2015 — «Батальонъ» — Мария Бочкарева
- 2018 — «Лед» — Ирина Сергеевна Шаталина
- 2020 — «Лед-2» — Ирина Сергеевна Шаталина
- 2020 — «Филатов» — Лора Пална
- 2021 — «Пара из будущего» — Саша
- 2024 — «Бременские музыканты» — атаманша
- 2024 — «Лед-3» — Ирина Сергеевна Шаталина
Озвучивание мультфильмов
- 2004 — «Столичный сувенир» — Проводница
- 2004 — «Щелкунчик» — Мышильда/Тень Мышильды/няня Принца
- 2004 — «Буревестник» — Учительница
- 2009 — «Наша Маша и волшебный орех» — Утка
Телевидение
- В 2000-х ведущая программ «Рядом с тобой» на РТР и «Кулинарная семейка» на канале «ТВ Центр».
- 2012 год ведущая программы «Все будет хорошо!» на телеканале «Россия 1».
- 2019 год участница комедийного шоу Юрия Стоянова «100янов» на канале «Россия 1». Каждый выпуск состоял из коротких зарисовок в стиле шоу «Городок».
- 2021 год ведущая познавательной передачи «Доктора против интернета» на «Первом канале».
Скандалы
Высказывания о детях с синдромом Дауна (2012) легло некрасивым пятном на биографию.
В эфире ток-шоу «Все будет хорошо!» Мария Аронова сделала нелицеприятное заявление о детях с синдромом Дауна, которое вызвало общественное возмущение. Актриса Эвелина Бледанс, мать ребенка с этим диагнозом, подала жалобу в Роскомнадзор и потребовала опровержения. Позже на программе «Центральное телевидение» Аронова извинилась, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста и касались конкретного случая, а не всех детей с синдромом Дауна.
ФИО: Мария Валерьевна Аронова
Знак зодиака: Рыбы
Рост: 165 см
Вес: 63 кг
Дата рождения: 11 марта 1972 года