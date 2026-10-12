

Образование

Мария Валерьевна Аронова имеет профессиональное театральное образование, которое получила в Высшем театральном училище имени Б.В.Щукина. Вуз она окончила в 1994 году. Обучалась на курсе В.Иванова, среди ее однокурсников была Нонна Гришаева.



До поступления в училище Мария активно участвовала в театральной деятельности: она играла в Долгопрудненском народном театре в Доме культуры «Вперед» под руководством Ирины Николаевны Тихоновой. Именно ее Мария считает своей «крестной мамой» в театральном мире.



Семья

Родилась 11 марта 1972 года в городе Долгопрудный Московской области.

Отец — Валерий Максович Аронов (1941–2022), инженер

Мать — Людмила Петровна Аронова, библиотекарь.

Дед по отцу — Макс Львович Аронов (1906–1988), инженер-механик, еврей по национальности.

Бабушка по отцу — Сима Владимировна Аронова (урожденная Борисовская, (1914–1995)), еврейка по национальности.

Брат — Александр Аронов (род. 1968), художник-реставратор монументальной и темперной живописи. Образование — Московское художественное училище памяти 1905 года (дата окончания — 1988 г.).



Актерская карьера

С 1994 года Аронова является актрисой Театра им. Вахтангова, где начала выступать еще со второго курса обучения.

Является приглашенной артисткой в Московском драматическом театре имени А.С.Пушкина (антрепризные проекты)

Роли:

Театр имени Е.Б.Вахтангова

«Женитьба Бальзаминова» А.Н.Островского — Белотелова «Трехгрошовая опера» Б.Брехта — Селия Пичем

«Я тебя больше не знаю, милый» — Секретарша

«Варвары» М.Горького — Надежда Монахова

«Веселые парни» — Медсестра

«Левша» — Нюрка

«Амфитрион» — Клеантида, служанка Алкмены, жена Созия

«Дядюшкин сон» Ф.М.Достоевского — Марья Александровна Москалева

«За двумя зайцами» Михаила Старицкого — Проня

«Царская охота» — Императрица Екатерина (первые сцены спектакля были поставлены в качестве курсовой работы в Щукинском училище)

«Мадемуазель Нитуш» — Начальница монастырского пансиона «Троил и Крессида» У. Шекспира — Елена

«Обычное дело» Рэя Куни — Джейн

Аудиоспектакль-променад «Вахтангов. Путь к Турандот» — Лидия Дейкун

«Мертвые души» Н.В.Гоголя — Она

Театр им. А.С.Пушкина

«Девичник Club»

Также играла в проектах в следующих театральных мастерских:

Арт-Партнер XXI

Театральная компания «Маскарад»

Продюсерская компания Воропаева

Продюсерский центр «Оазис»

Международный театральный центр «Шанс»

Дом Музыки/ММДМ

Продюсерская компания «М-Арт» Фото: Наталия Губернаторова



Личная жизнь

Проживает в городе Долгопрудном.

Первый муж — Владислав Гандрабура. Брак был студенческий. Родился сын, которого также назвали Владиславом (9 августа 1991 года). Отношения пара зарегистрировала уже после появления ребенка.

Брак распался по причине грубого отношения супруга к Марии, она подала на развод. Сегодня первого мужа Марии уже нет в живых (умер в 2009 году).

Сын Владислав Гандрабура — актер Театра им. Евгения Вахтангова. Женат, воспитывает дочь Антонину.

Второй муж — Евгений Фомин, работал начальником транспортного цеха в Театре им. Евгения Вахтангова. 20 лет прожили в гражданском браке. 23 апреля 2004 года родилась дочь Серафима. Весной 2018 года пара официально зарегистрировала брак.

Награды

Звания

Мария Аронова — народная артистка России (2012), народная артистка Республики Северная Осетия — Алания (2015).

Профессиональные награды

1994 — премия им. К.С.Станиславского за роль Екатерины Великой в спектакле «Царская охота»

1998 — премия «Хрустальная Турандот» за лучший дебют сезона (Проня в спектакле «За двумя зайцами»)

2008 — премия «Ника» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Артистка»)

2008 — премия «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Артистка»)

2016 — приз «Быстрый лев» на кинофестивале стран БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) за лучшую женскую роль (фильм «Батальонъ»)

2021 — премия «Хрустальная Турандот» за лучший актерский дуэт (вместе с Владиславом Гандрабурой, спектакль «Мертвые души»)

2021 — премия «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Лед-2»)

2022 — премия «Золотой орел»

Государственные награды

В 2021 году награждена орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Съемки в кино

Особенности актерской манеры:

— Отличается яркой харизмой, выразительной мимикой и комедийным даром.

— Успешно сочетает роли в драме и комедии.

— Часто играет в фильмах характерных женщин с сильным, иногда властным темпераментом.



Избранная фильмография

1995 — «Летние люди» — Ольга Дудакова

1995 — «Московские каникулы» — аферистка

2001 — «Next» — секретарь ректора университета

2002 — «Бригада» — Екатерина Николаевна, тетя Саши Белова

2002 — «Ледниковый период» — свидетельница

2004 — «Солдаты» — продавщица Эвелина Георгиевна

2005 — «Кушать подано!» — Леля

2007 — «Артистка» — Муся

2007 — «Приключения солдата Ивана Чонкина» — Люшка Мякишева

2011 — «Охотники за бриллиантами» — Галина Брежнева

2012–2016 — «Восьмидесятые» — Людмила Смирнова

2013 — «Деффчонки» — Елена Петровна Ржевская

2015 — «Батальонъ» — Мария Бочкарева

2018 — «Лед» — Ирина Сергеевна Шаталина

2020 — «Лед-2» — Ирина Сергеевна Шаталина

2020 — «Филатов» — Лора Пална

2021 — «Пара из будущего» — Саша

2024 — «Бременские музыканты» — атаманша

2024 — «Лед-3» — Ирина Сергеевна Шаталина

Озвучивание мультфильмов

2004 — «Столичный сувенир» — Проводница

2004 — «Щелкунчик» — Мышильда/Тень Мышильды/няня Принца

2004 — «Буревестник» — Учительница

2009 — «Наша Маша и волшебный орех» — Утка

Телевидение

В 2000-х ведущая программ «Рядом с тобой» на РТР и «Кулинарная семейка» на канале «ТВ Центр».

2012 год ведущая программы «Все будет хорошо!» на телеканале «Россия 1».

2019 год участница комедийного шоу Юрия Стоянова «100янов» на канале «Россия 1». Каждый выпуск состоял из коротких зарисовок в стиле шоу «Городок».

2021 год ведущая познавательной передачи «Доктора против интернета» на «Первом канале».

Скандалы

Высказывания о детях с синдромом Дауна (2012) легло некрасивым пятном на биографию.

В эфире ток-шоу «Все будет хорошо!» Мария Аронова сделала нелицеприятное заявление о детях с синдромом Дауна, которое вызвало общественное возмущение. Актриса Эвелина Бледанс, мать ребенка с этим диагнозом, подала жалобу в Роскомнадзор и потребовала опровержения. Позже на программе «Центральное телевидение» Аронова извинилась, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста и касались конкретного случая, а не всех детей с синдромом Дауна.



ФИО: Мария Валерьевна Аронова

Знак зодиака: Рыбы

Рост: 165 см

Вес: 63 кг

Дата рождения: 11 марта 1972 года