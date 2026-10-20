Мигель Диас-Канель Бермудес – видный кубинский политик и государственный деятель. Он занимает пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы с 19 апреля 2021 года. Кроме того, с 10 октября 2019 года он является президентом Республики Куба.

Семья

Мигель Диас-Канель Бермудес родился 20 апреля 1960 года в семье заводского рабочего и школьной учительницы. О родителях будущего лидера Кубы известно немного. В Санта-Кларе, административном центре провинции, его отец занимался мехатроникой на местном заводе, а мать преподавала в школе.

Детство

Мигель Диас-Канель появился на свет 20 апреля 1960 года в провинции Вилья-Клара на Кубе, находящейся в самом сердце острова. В юности он отличался пристрастием к длинным волосам и любовью к группе Beatles, что шло вразрез с коммунистическими принципами, господствовавшими в то время на Кубе, и могло повлечь за собой наказание.

Впрочем, несмотря на эти идеологически неверные пристрастия, с юных лет Диас-Канель придерживался коммунистических взглядов. Вопреки внешним проявлениям бунтарства, его убеждения оставались верны идеям коммунизма. Фото: kremlin.ru

Образование

Мигель Диас-Канель завершил свое школьное обучение в городе Санта-Клара.

В 1982 году он окончил Центральный университет Лас-Вильяс имени Марты Абреу, расположенный в Санта-Кларе, получив квалификацию инженера-электронщика. С 1982 по 1985 год, обладая специализированными знаниями в области радиосвязи, он проходил военную службу в подразделениях противовоздушной обороны.

В 2021 году Диас-Канель стал обладателем докторской степени в области технических наук, успешно защитив диссертацию в Кубинской академии наук. Его исследовательская работа была посвящена «Системе государственного управления, базирующейся на научных достижениях и инновациях, с целью обеспечения устойчивого развития Республики Куба».

Начало карьеры

В 1985 году Мигель Диас-Канель начал свою преподавательскую деятельность в Центральном университете Лас-Вильяса. Параллельно он активно включился в политическую жизнь, первоначально в рамках Союза молодых коммунистов (СМК), являвшегося молодёжным подразделением Коммунистической партии Кубы. К 1987 году он достиг должности секретаря отделения СМК в стенах Центрального университета Лас-Вильяса. В том же году, в составе интернациональной миссии, он был направлен в Никарагуа, где в период гражданской войны (1981-1990) Куба оказывала поддержку Сандинистскому фронту национального освобождения в их противостоянии "контрас", финансируемым США. Там, выполняя обязанности секретаря в кубинском представительстве СМК, он занимался организацией комитетов молодых коммунистов и проведением политико-идеологической работы. После возвращения на Кубу в 1989 году, он последовательно был избран вторым, а затем, в 1990 году, первым секретарём провинциального отделения СМК в Вилья-Клара. В 1993 году он продвинулся на должность второго секретаря национального комитета СМК.

В 1991 году Диас-Канель вошел в состав Центрального комитета КПК, а в 1993 году – в исполнительное бюро партийного комитета провинции Вилья-Клара. Год спустя он возглавил этот комитет в качестве первого секретаря. За время его работы на этом посту в провинции стали проводиться рок-концерты, фестивали татуировок, музыкальные представления и другие мероприятия, которые не всегда находили поддержку в других регионах страны и в столице.

В 2003 году Диас-Канель был назначен первым секретарём партийного комитета в провинции Ольгин, расположенной в восточной части Кубы. В том же году, по инициативе Рауля Кастро, занимавшего тогда должность первого заместителя председателя Государственного совета, он стал членом политбюро ЦК КПК, став самым молодым членом этого органа на тот момент. Представляя его, Рауль Кастро подчеркнул такие качества, как упорство, последовательность, самокритичность, требовательность и "надёжная идейная стойкость".

В мае 2009 года Рауль Кастро, будучи председателем Госсовета и Совета министров, назначил Диас-Канеля на пост министра высшего образования. Эту должность он занимал до марта 2012 года, когда стал заместителем председателя Совета министров. В декабре 2012 года Диас-Канель впервые представлял Кубу на международной арене, возглавив кубинскую делегацию на встрече стран-участниц Боливарианского альянса для народов Америки в Каракасе.

3 февраля 2013 года его избрали депутатом Национальной ассамблеи народной власти (НААН; однопалатный парламент). 24 февраля 2013 года, в ходе учредительной сессии парламента, Диас-Канель был утвержден на должности первого заместителя председателя Госсовета и Совета министров, что сделало его наиболее вероятным преемником Кастро.

Назначение на пост руководителя государства

В марте 2018 года Мигель Диас-Канель вновь стал членом парламента, а в апреле того же года возглавил Государственный совет и Совет министров Кубы. В качестве руководителя государства он совершил свою первую зарубежную поездку в Венесуэлу в мае 2018 года. В ноябре того же года последовал визит в Россию, ставший его первым выездом за пределы латиноамериканского региона.

Диас-Канель продолжил политику смягчения социалистической экономической модели, начатую администрацией Рауля Кастро. Уже в 2018 году стартовала работа над новым основным законом страны. Конституция, вступившая в силу в апреле 2019 года, закрепила признание частной собственности и принципов свободного рынка. Кроме того, она расширила спектр прав человека, гарантируя презумпцию невиновности и запрет дискриминации по признакам пола, этнического происхождения и инвалидности. Согласно конституции были воссозданы посты премьер-министра и президента (существовавшие до 1976 года), при этом пребывание президента в должности было ограничено двумя последовательными пятилетними сроками.

10 октября 2019 года на специальной сессии парламента Диас-Канель был избран на пост президента Кубы и немедленно приступил к исполнению своих обязанностей.

На посту президента

В связи с ухудшением экономического положения на Кубе во время пандемии COVID-19 (из-за снижения экспортных доходов, падения поступлений от туризма и сокращения ВВП на 11% в 2020 году), правительство было вынуждено активизировать экономические преобразования. В июле 2020 года был упразднён действовавший с 2004 года 10-процентный сбор при обмене наличной валюты в банковских учреждениях ("долларовый налог"), что было предпринято для увеличения притока иностранной валюты, а также стало возможным использование долларов в отдельных торговых точках. В первой половине 2021 года была проведена денежная реформа, подразумевавшая изъятие из обращения конвертируемого песо – национальной валюты, существовавшей с 1994 года параллельно с кубинским песо. Одновременно с этим некоторые государственные предприятия лишились государственной поддержки, а стоимость товаров значительно возросла. Для компенсации инфляционных процессов минимальная заработная плата была увеличена в пять раз – с 400 до 2100 песо (с 17 до 87 долларов США), а пенсии – с 280 до 1528 песо (с 12 до 64 долларов США). В феврале 2021 года правительство расширило перечень видов деятельности, в которых разрешено заниматься частным предпринимателям, увеличив его с 127 до более чем 2000. Куба оказывала помощь в борьбе с пандемией, направив своих медицинских специалистов практически в 40 стран мира, включая страны Европы, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

19 апреля 2021 года на VIII съезде КПК Мигель Диас-Канель был избран первым секретарём ЦК партии, сменив на этом посту Рауля Кастро, ушедшего в отставку.

С 19 по 22 ноября 2022 года состоялся визит Мигеля Диаса-Канеля в Россию, приуроченный к открытию памятника Фиделю Кастро. 22 ноября он выступил на заседании Государственной Думы и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. На переговорах обсуждались актуальные вопросы и дальнейшие перспективы развития российско-кубинских отношений в различных областях, а также международные темы.

Награды и премии

Некоторые награды Мигеля Диас-Канеля:

Орден Освободителя первого класса (2018, Венесуэла);

Орден Хо Ши Мина (2018, Вьетнам);

Орден Агостиньо Нето (2019, Ангола);

Орден Ацтекского орла (2023, Мексика);

Орден Инфанта дона Энрике (2023, Португалия);

Орден Вельвичия (2023, Намибия).

Личная жизнь

Вопросы частной жизни главы Кубы освещаются крайне редко. Общественности известно о его первом браке с Мартой, в котором