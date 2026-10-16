Михаил Сергеевич Боярский — это известный советский и российский актер театра и кино, певец и музыкант. Он стал настоящей легендой благодаря своему таланту, харизме и запоминающемуся образу.

Родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Михаил Боярский — это не просто актер, а символ эпохи. Его роли в кино, музыкальные выступления и неповторимый образ сделали его одним из самых узнаваемых и любимых артистов в России и странах бывшего СССР.

Образование

Михаил учился не в обычной школе, а в музыкальной. Это было учебное заведение при консерватории. Будущий актер и музыкант обучался игре на фортепиано. По признанию самого Боярского, учиться ему не нравилось, и поэтому в консерваторию он не пошел. Поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Окончил учебное заведение в 1972 году.

Семья

Отец — Сергей Александрович, 1916 г.р. (Скончался в 1976 году.) Место рождения — Петроград. Актер Театра имени Комиссаржевской.

Мать — Екатерина Михайловна Мелентьева, 1920 г.р. (скончалась в 1992 году). Актриса Театра имени Комиссаржевской.

Брат — Александр Сергеевич, 1938 г.р. (скончался в 1980 году), актер театра и кино. Photoagency Interpress/GlobalLookPress

Музыкальная карьера

Родители Михаила очень хотели, чтобы мальчик вырос музыкантом. Поэтому он учился в специализированной школе при консерватории. Но, по словам Михаила Сергеевича, обучение музыке ему не нравилось. Поэтому он выбрал другую профессию.

В старших классах Михаил Боярский впервые познакомился с творчеством группы The Beatles, и это вдохновило его на освоение электрогитары и увлечение рок-н-роллом. Уже на третьем курсе института, в 1968 году, он присоединился к группе «Горизонт», а затем, благодаря своему таланту, был приглашен в ансамбль «Кочевники» в качестве клавишника. Вместе с другом Георгием Широковым, который позже стал первой скрипкой в Симфоническом оркестре Мариинского театра, Боярский не только играл, но и писал песни для коллектива.

Его уникальный узнаваемый голос стал одной из визитных карточек. Впервые зрители услышали его пение в 1975 году в фильме «Новогодние приключения Маши и Вити», где он исполнил несколько композиций Геннадия Гладкова в роли дикого кота Матвея. Сам Боярский признавался, что именно Гладков сыграл ключевую роль в его становлении как исполнителя. За свою карьеру он записал более 350 песен, включая саундтреки к фильмам, спектаклям, радио— и телепрограммам, а также сольные альбомы. Однако на концертах он предпочитает исполнять лишь самые известные хиты, такие как «Зеленоглазое такси», «Городские цветы», «Все пройдет» и песни из фильмов о мушкетерах и гардемаринах. Особенно он ценит работы Максима Дунаевского, Виктора Резникова и Геннадия Гладкова.

В 1986 году выпустил пластинку «Лунное кино» с музыкой Юрия Чернавского, а также записал песню «Сокольники», ставшую гимном одноименного парка. Его творчество вдохновляло даже таких музыкантов, как Виктор Цой, который считал Боярского одним из своих кумиров.

С 1994 года актер начал активно сотрудничать с композитором Виктором Мальцевым. Вместе они создали несколько телепрограмм, таких как «Домино Михаила Боярского» и «Боярский двор», а также записали более двадцати песен, вошедших в альбомы «Дорога домой» и «Графский переулок». Песня «Петербург моего одиночества» даже попала в список лучших композиций о Санкт-Петербурге.

В 1995 году Боярский основал группу «Сильвер», вдохновленную творчеством дуэта Леннон—Маккартни, и записал с ней несколько альбомов. Позже он выпустил цикл баллад о море и пиратах, а также альбом «Встреча в пути» с песнями на стихи Дмитрия Рубина.

В 2009 году, в память о своем друге Викторе Резникове, Боярский записал его последнюю песню «Всё пустое», придав ей современное звучание. А в 2019 году, к своему 70-летию, он выпустил двойной альбом «Юбилейный», включивший в себя как новые, так и ранее неизданные композиции.

В 2020 году была издана «Антология песен Михаила Боярского», включающая 350 записей за всю его карьеру. Однако сам артист с годами стал более критично относиться к своему творчеству, признавая, что далеко не все его работы выдержали испытание временем.

Актерская карьера

Михаил Боярский стал известен широкой публике в 1975 году после роли Сильвы в фильме «Старший сын». Затем он сыграл Волка в советско-румынской музыкальной сказке «Мама» (1976), хотя изначально эту роль планировали отдать Николаю Караченцову. Одной из самых ярких работ актера стал образ Теодоро в музыкальном телефильме Яна Фрида «Собака на сене» (1977), созданном по пьесе Лопе де Веги. Интересно, что изначально он был утвержден на роль маркиза Рикардо, а на место Теодоро претендовали Олег Даль и Олег Янковский.

Настоящий звездный час Боярского наступил в 1978 году с выходом фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», где он исполнил главную роль. Изначально режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич видел его в роли Рошфора, затем предлагал на выбор Атоса или Арамиса, но благодаря настойчивости композитора Максима Дунаевского Боярский получил роль д’Артаньяна. Этот образ и песни из фильма принесли актёру невероятную популярность. Позже он повторил роль д’Артаньяна в продолжениях фильма. Также зрители полюбили его работы в исторических картинах Светланы Дружининой, таких как «Гардемарины, вперед!» (1987) и «Виват, гардемарины!» (1991).

В 1979 году вместе с певицей Ольгой Зарубиной исполнил песню «Так не должно быть» в новогоднем «Голубом огоньке». В 1985 году он временно развелся с женой, чтобы решить жилищный вопрос, но они продолжили жить вместе, а в 2009 году снова официально оформили отношения.

В 1987 году Боярский пробовался на роль графа Монте-Кристо в фильме «Узник замка Иф», но в итоге сыграл подлеца Фернана. Он объяснил это тем, что сценарий показался ему недостаточно интересным. Подобная ситуация повторилась в 1989 году на съемках фильма «Искусство жить в Одессе», где он хотел сыграть главную роль, но в итоге появился в эпизоде.

В 1990-х годах временно взял на себя режиссерские обязанности на съемках фильма «Мушкетеры двадцать лет спустя», когда Юнгвальд-Хилькевич уехал на лечение. Многие сцены, включая философские диалоги мушкетеров, были включены в фильм по его инициативе. Позже, в 2006 году, песни из фильмов о мушкетерах были перезаписаны с участием Боярского и Дмитрия Харатьяна.

С 1994 по 1996 год вел музыкальную программу «Домино Михаила Боярского», где представлял новые песни и брал интервью у звезд эстрады. После смерти Юрия Никулина в 1997 году он стал одним из ведущих передачи «Клуб «Белый попугай».

В 1988 году Боярский основал театр «Бенефис», который просуществовал до 2007 года. С 1993 года его фирменным атрибутом стала широкополая черная шляпа, которая стала частью его имиджа. Как позже призналась его супруга Лариса Луппиан, шляпа помогла скрыть потерю волос.

В последние годы Боярский редко снимается в кино, считая предлагаемые роли недостаточно интересными. Он живет в Санкт-Петербурге, участвует в телепередачах и является членом жюри фестиваля пародий «Большая разница в Одессе». В 2018 году он снялся в документальном фильме «Пока еще мы вместе, или Мушкетеры сорок лет спустя», посвященном истории создания фильмов о мушкетерах. Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Личная жизнь

Жена — Лариса Регинальдовна Луппиан. Актриса театра и кино, с 1993 года — народная артистка России. С 2019 года — художественный руководитель Театра имени Ленсовета.

Сын — Сергей Михайлович Боярский. Российский бизнесмен, государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы РФ. С 17 декабря 2024 года — председатель Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Дочь — Елизавета Михайловна Боярская. Актриса театра, кино и телевидения. Закончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, курс Льва Абрамовича Додина. С 2006 года — актриса Малого драм