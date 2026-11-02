Детство

Надежда Никитична Кадышева родилась 1 июня 1959 года в мордовском селе Горки в Татарстане в многодетной семье, где росла с тремя сестрами. Ее детство было трудным: когда девочке было 10 лет, умерла ее мать. После этого отец женился во второй раз, отношения с мачехой не сложились.

Среднюю сестру Марию отправили к родственникам на Север, Надежду и Любовь – в интернат в городе Бугульме. Именно там педагоги заметили и начали развивать ее музыкальный талант. В 14 лет она переехала к старшей сестре Вере в Подмосковье и устроилась работать на прядильную фабрику.

Когда Надежде было 15 лет, в 1974 году, в 51 год умер отец Никита Михайлович Кадышев.

Сестры: Вера, Мария, Надежда, Любовь

Отец – Никита Михайлович Кадышев (1928–1982), работал на железной дороге

Мать – Анна Андреевна Кадышева (1929–1970), была домохозяйкой

В СМИ упоминается троюродная сестра Надежды Кадышевой по имени Светлана, которая живет в селе Старый Маклауш. Она выражает обиду на певицу, они практически не общаются.

Образование

Несмотря на неудачную первую попытку поступления в Музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова (ныне – Государственный музыкально-педагогический институт Ипполитова-Иванова), Кадышева не оставила мечту о музыке. Она прошла подготовительные курсы и в 1979 году была зачислена с третьей попытки в училище. Позже перевелась в престижный Гнесинский институт, вслед за своим будущим мужем Александром Костюком.

В 1978–1979 годах Кадышева работала и параллельно занималась на подготовительном отделении под руководством Николая Тарасенко, основателя ансамбля «Рябинушка».

Окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных). Артистка училась на кафедре сольного пения в классе профессора Нины Мешко и окончила институт в 1983 году. Фото: Global Look Press

Личная жизнь

С 1983 года Надежда Кадышева замужем за российским композитором украинского происхождения Александром Григорьевичем Костюком (род. 07.04.1958), который является создателем, продюсером и художественным руководителем ансамбля «Золотое кольцо». Они познакомились еще во время учебы. В 1984 году у пары родился сын Григорий, который стал концертным директором «Золотого кольца» и также связал свою жизнь с музыкой. Вся семья артистки работает в одном общем деле

В 1992 году Кадышева и Костюк повенчались в главном православном храме Сан-Франциско.

Сын – Григорий Александрович Костюк (род. 27 мая 1984)

Невестка (2011– 2024) – Анжелика Алексеевна Бирюкова, пресс-атташе спорткомплекса «Лужники» и племянница заместителя мэра Москвы Петра Павловича Бирюкова. Григорий Костюк и Анжелика Бирюкова развелись

Внук – Алексей Григорьевич Костюк (род. 12.07. 2015)

Невестка: Габриелла Мерман, дочь банкира Александра Мермана. Она училась в МГИМО, училась в магистратуре в Швейцарии, работала в Монако, Америке и Мексике, вернулась на родину. Брак распался.

Внук – Григорий Григорьевич Костюк (род. 17.05.2022). Ни разу не виделся с отцом

В декабре 2024 года в СМИ появились слухи о разладе в семье Кадышевой и Костюка, связанные с изменениями в семейном бизнесе: музыкант передал свою долю в уставном капитале театру «Золотое кольцо» сыну Григорию. Сама Кадышева эти слухи не комментировала

Карьера

Надежда Никитична Кадышева – известная российская певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»

Профессиональная карьера Кадышевой началась в ансамбле «Россияночка», созданном при «Москонцерте». Надежду туда пригласили, когда она училась на третьем курсе училища. Артистки много гастролировали по стране, выступали на различных фестивалях и конкурсах. В составе ансамбля Кадышева записала альбом «Россияночка» и покинула его в 1988 году

В 1988 году вместе с мужем она основала ансамбль «Золотое кольцо», который стал делом всей ее жизни. Уникальность коллектива заключалась в соединении народных мелодий с традиционными и электронными инструментами. Ансамбль начал работу в Смоленской филармонии в 1989 году, однако первые гастроли провел за рубежом – в США и Европе

В 1995 году коллектив официально стал частью русской эстрады после заключения контракта со студией «Союз». В том же году вышел альбом «Виновата ли я», который разошелся огромным тиражом. Вторая пластинка, «Течет ручей», повторила успех первой и десять недель возглавляла национальный хит-парад

В 2005 году Кадышева и Костюк открыли в Москве Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», ставший их главным совместным проектом

В 2024 году коллектив пережил новый всплеск популярности благодаря распространению песни «Плывет веночек» в соцсетях. Количество прослушиваний их композиций выросло в семь раз, а месячная аудитория на «Яндекс Музыке» достигла 1,3 млн человек

В апреле 2025 года Надежда Кадышева возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых артисток России

Дискография

Дискография певицы очень обширна. За годы работы было выпущено 23 студийных альбома, концертные альбомы, 22 сборника, 9 видеоальбомов и 20 синглов. Песня «Плывет веночек» в 2024 году стала вирусным видео в TikTok и привлекла многомиллионную аудиторию зумеров.

Студийные альбомы:

1990 – «Kalinka»

1991 – «Русские народные песни»

1993 – «Made in Japan»

1995 – «Виновата ли я…»

1995 – «Течет ручей»

1995 – «Печальный ветер»

1996 – «Очаровательные глазки»

1997 – «Уходи, горе»

1998 – «Милая роща»

1999 – «Зачем это лето…»

2000 – «Ах, судьба моя, судьба»

2002 – «Подари, березка»

2003 – «Плачет дождик»

2003 – «Когда-нибудь…»

2006 – «Моя любовь»

2006 – «Русский альбом»

2007 – «Посвящение земле Русской»

2008 – «Зажигаем вновь!!!»

2009 – «И вновь любовь…»

2010 – «Сударушка»

2012 – «И льется песня»

2013 – «Светят звезды»

2018 – «Все как прежде» Фото: Лилия Шарловская

Концертные альбомы:

1996 – «Золотое кольцо»

1998 – «The Best»

1999 – «Зачем это лето…»

2002 – «20 лет на сцене. Избранное»

2004 – «Широка река»

2004 – «Широка река. Часть 1»

2004 – «Широка река. Часть 2»

2006 – «Grand Collection»

2007 – «Любовное Настроение»

2009 – «Зажигаем Вновь. Часть 1»

2009 – «Зажигаем Вновь. Часть 2»

2009 – «С любовью…»

2011 – «Романсы»

2014 – «Лучшие песни»

2014 – «Давай мы будем счастливы»

2014 – «Ты рядом»

2015 – «Grand Collection. Лучшее для лучших»

2016 – «Дуэты»

2022 – «Ты меня ждешь»

Видеоальбомы:

1995 – «Золотое кольцо»

1998 – «The Best»

2000 – «Ах, судьба моя, судьба»

2001 – «Словно тысячу лет назад»

2003 – «Когда-нибудь»

2005 – «20 лет в кругу друзей. Юбилейный концерт»

2006 – «Моя любовь»

2009 – «Зажигаем вновь… 25 лет!»

2012 – «Будь счастлив»

Фильмография

2008 – х/ф «Широка река» (Россия, Украина)

2010 – х/ф «Судьбы загадочное завтра»

2014 – х/ф «Эффект плацебо». Звучит песня композитора Надежды Кадышевой

2020 – х/ф «Тепа и замок чудес». Актриса и сценарист

Телевидение

Надежда Кадышева не появляется на российском телевидении, но есть некоторые исключения:

1990 – игровое шоу «Поле чудес»

2004 – реалити-шоу «Фабрика звезд», исполнила песню «Широка река» в дуэте с Антоном Зацепиным

2020 – новогодний «Голубой огонек», исполнила песню «Называют меня некрасивою»

2021 – шоу «Привет, Андрей!» (канал «Россия 1»). Программа, посвященная народным песням. Надежда исполнила песню «Ворожи»

2013 – юмористическое шоу талантов «Здравствуйте, я ваша Пятница!»

2024 – выступление Надежды Кадышевой и Григория Кадышева в программе «Родня» (эфир от 21 сентября 2024 года, телеканал «Первый HD»)

Книги