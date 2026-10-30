Крещение взрослым хоккеем: 16-летний вратарь «Локомотива» Казанцев стал самым молодым вратарем в КХЛ

Вратарь ярославского «Локомотива» Яков Казанцев вписал свое имя в золотой фонд отечественного хоккея. В возрасте 16 лет и 335 дней он вышел на лед в матче регулярного чемпионата против «Сочи», установив новый рекорд Континентальной хоккейной лиги как самый молодой голкипер в её истории. Этот дебют стал ярким подтверждением того, что российская вратарская школа продолжает уверенно поставлять таланты мирового уровня