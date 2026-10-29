Действующий глава Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос — видный венесуэльский политический и государственный деятель. Он занимал пост президента страны с 19 апреля 2013 года.

3 января 2026 года Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США.

После чего действующий президент США Дональд Трамп сделал заявление в ходе пресс-конференции, что Николас Мадуро больше не является президентом Венесуэлы.

«Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переходный период», — сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Семья

Николас Мадуро Гарсия, отец будущего президента, трудился рабочим и возглавлял профсоюзное движение. Его мать, Тереса де Хесус Морос, была родом из Колумбии.

Подобно множеству граждан Венесуэлы, Мадуро имеет большую семью. В частности, у него есть три кровные сестры: Хосефина, Анита и Мария Тереса, последняя получила известность как врач-анестезиолог.

Происхождение

По отцовской линии у Мадуро имеются еврейские корни. Его предки, дед и отец, выходцы из сефардских евреев Испании, обратились в католическую веру после переезда в Венесуэлу. Мать же его является колумбийкой по происхождению. Таким образом, с позиции иудаизма, Мадуро не является евреем, а лишь сыном человека еврейского происхождения.

Детство

В 1962 году в столице Венесуэлы, Каракасе, в семье рабочего появился на свет Николас Мадуро. Согласно документальным свидетельствам, в детстве Мадуро отличался буйным нравом. Он не завершил обучение даже в средней школе. Свою трудовую деятельность начал в качестве водителя автобуса в Каракасе. В молодости он увлекся социалистическими идеями и даже проходил обучение в школе молодых коммунистов на Кубе, в Гаване.

В юношеские годы Мадуро демонстрировал хорошие результаты в бейсболе – американском виде спорта, пользующимся большой популярностью в Венесуэле. Он даже рассматривал возможность профессиональной карьеры бейсболиста в Соединенных Штатах. В молодости Мадуро также был участником хэви-метал группы под названием Enigma, где играл на бас-гитаре. Мадуро очень любит рок-музыку, особенно творчество Джона Леннона и группы Led Zeppelin.

Образование

Посещал государственную среднюю школу Хосе Авалоса в Эль-Вайе, однако, согласно информации, не завершил обучение. В период учебы занимал пост председателя студенческого совета школы.

В 1986 году прошел годичную программу обучения в кубинской организации Союз молодых коммунистов, получив квалификацию лидера профсоюзного движения.

Начало карьеры

Старт политической жизни Николаса Мадуро Мороса является результатом его обучения, участия в профсоюзном движении и партийной деятельности. Решающее значение имели и связи с Уго Чавесом и его политическим движением. Для Чавеса было критически важно окружить себя преданными соратниками, не только разделяющими общие взгляды, но и готовыми беспрекословно подчиняться. Мадуро соответствовал этим требованиям идеально: не отличался инициативностью, но был управляем и обладал опытом работы в государственном аппарате.

С 2000 года Мадуро занимал место депутата в Национальной ассамблее (единопалатном парламенте государства).

В 2006 году он стал спикером парламента, после чего был назначен на должность министра иностранных дел. На этом посту Мадуро активно поддерживал принципы боливарианской интеграции в регионе, укреплял отношения с союзниками Венесуэлы и защищал интересы государства на международной арене.

В 2007 году был включён в состав Высшего политического совета Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ), созданной на основе Движения за Пятую Республику, и возглавил комиссию, ответственную за создание нового Трудового кодекса, с целью усиления социальной защиты работников.

Президентские выборы

Внеочередные выборы лидера Венесуэлы состоялись 14 апреля 2013 года, в результате которых Николас Мадуро стал главой государства. Необходимость в выборах возникла из-за кончины Уго Чавеса 5 марта 2013 года. До проведения выборов временным президентом был утвержден вице-президент Мадуро. Активность избирателей достигла 74,71%. Объявление итогов голосования задержалось на час. Национальный избирательный совет не спешил с публикацией данных до момента, пока не будет выявлена "необратимая тенденция" в подсчете голосов. 19 апреля Мадуро был официально приведен к присяге в качестве президента Венесуэлы.

Мадуро являлся представителем правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, а оппозицию представлял губернатор штата Миранда Энрике Каприлес Радонски.

За время своего политического пути Николас Мадуро трижды занимал президентский пост в Венесуэле. Его первое пребывание в должности охватило период с 14 апреля 2013 года по 20 мая 2018 года. Второй президентский срок Мадуро длился с 20 мая 2018 года по 28 июля 2024 года. На президентских выборах, состоявшихся 28 июля 2024 года, Мадуро вновь был избран на высший государственный пост, получив поддержку 51,95% граждан, принявших участие в голосовании.

На посту президента

Во времена президентства Николаса Мадуро в Венесуэле были предприняты преобразования в ряде областей, включая экономику, социальную сферу, политическую систему и международные отношения. Тем не менее, период его правления был омрачен экономическим кризисом и галопирующей инфляцией, что создавало препятствия для успешной реализации реформ.

Эффективность проводимых преобразований оставалась под вопросом: экономисты и представители бизнеса выражали сдержанный оптимизм в отношении правительственных инициатив, и многие аналитики высказывали сомнения в результативности реформ в условиях растущей задолженности и недостатка финансовых поступлений.

Некоторые эксперты отмечают, что при Мадуро Венесуэла погрузилась в состояние непрекращающейся политической нестабильности. Протесты, обоюдные обвинения в попытках свержения власти, санкционное воздействие и вечная дилемма противостояния "народа и элиты", где каждая из сторон позиционирует себя как истинный представитель народа. На международной арене Николас Мадуро постепенно стал рассматриваться рядом правозащитных организаций как лидер режима, прибегающего к репрессиям и запугиванию несогласных.

Однажды Мадуро предпринял экстраординарный поступок: публично объявил свой личный номер телефона в прямом эфире, приглашая граждан добавлять его в любые мессенджеры для общения. Однако, уже через несколько часов, его устройство было переполнено хаотичными сообщениями, что вынудило его оперативно заменить номер.

В 2018-м году на Николаса Мадуро было совершено серьезное покушение — в ходе военного парада его попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами, начиненными взрывчаткой. Благодаря оперативным действиям телохранителей, которые прикрыли президента специальными баллистическими щитами, удалось избежать трагедии. Фото: Наталия Губернаторова

Отстранение от власти

Фактическое смещение Мадуро с поста произошло 3 января 2026 года, когда он был взят под стражу в результате операции, проведённой Вооружёнными силами Соединённых Штатов.

Подготовка к операции велась в течение нескольких месяцев, в ходе которых бойцы специальных подразделений тренировались на точно воспроизведённой модели резиденции Мадуро. ЦРУ активно работало над созданием условий для проведения операции на территории Венесуэлы.

В назначенный день вертолёты с группой захвата, состоящей из американского спецназа и агентов ФБР, пролетели над Карибским морем на минимальной высоте, всего в 30 метрах. Воздушное прикрытие обеспечивалось множеством истребителей, бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов, поднявшихся в воздух с двадцати различных баз, расположенных на суше и в море. Ко