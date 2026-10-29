Дата обновления страницы: 02.11.2026
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Биография

Действующий глава Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос видный венесуэльский политический и государственный деятель. Он занимал пост президента страны с 19 апреля 2013 года.

3 января 2026 года Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США.

После чего действующий президент США Дональд Трамп сделал заявление в ходе пресс-конференции, что Николас Мадуро больше не является президентом Венесуэлы.

«Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переходный период», — сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Семья

Николас Мадуро Гарсия, отец будущего президента, трудился рабочим и возглавлял профсоюзное движение. Его мать, Тереса де Хесус Морос, была родом из Колумбии.

Подобно множеству граждан Венесуэлы, Мадуро имеет большую семью. В частности, у него есть три кровные сестры: Хосефина, Анита и Мария Тереса, последняя получила известность как врач-анестезиолог.

Происхождение

По отцовской линии у Мадуро имеются еврейские корни. Его предки, дед и отец, выходцы из сефардских евреев Испании, обратились в католическую веру после переезда в Венесуэлу. Мать же его является колумбийкой по происхождению. Таким образом, с позиции иудаизма, Мадуро не является евреем, а лишь сыном человека еврейского происхождения.

Детство

В 1962 году в столице Венесуэлы, Каракасе, в семье рабочего появился на свет Николас Мадуро. Согласно документальным свидетельствам, в детстве Мадуро отличался буйным нравом. Он не завершил обучение даже в средней школе. Свою трудовую деятельность начал в качестве водителя автобуса в Каракасе. В молодости он увлекся социалистическими идеями и даже проходил обучение в школе молодых коммунистов на Кубе, в Гаване.

В юношеские годы Мадуро демонстрировал хорошие результаты в бейсболе – американском виде спорта, пользующимся большой популярностью в Венесуэле. Он даже рассматривал возможность профессиональной карьеры бейсболиста в Соединенных Штатах. В молодости Мадуро также был участником хэви-метал группы под названием Enigma, где играл на бас-гитаре. Мадуро очень любит рок-музыку, особенно творчество Джона Леннона и группы Led Zeppelin. 

Образование

Посещал государственную среднюю школу Хосе Авалоса в Эль-Вайе, однако, согласно информации, не завершил обучение. В период учебы занимал пост председателя студенческого совета школы.

В 1986 году прошел годичную программу обучения в кубинской организации Союз молодых коммунистов, получив квалификацию лидера профсоюзного движения.

Начало карьеры

Старт политической жизни Николаса Мадуро Мороса является результатом его обучения, участия в профсоюзном движении и партийной деятельности. Решающее значение имели и связи с Уго Чавесом и его политическим движением. Для Чавеса было критически важно окружить себя преданными соратниками, не только разделяющими общие взгляды, но и готовыми беспрекословно подчиняться. Мадуро соответствовал этим требованиям идеально: не отличался инициативностью, но был управляем и обладал опытом работы в государственном аппарате.

С 2000 года Мадуро занимал место депутата в Национальной ассамблее (единопалатном парламенте государства).

В 2006 году он стал спикером парламента, после чего был назначен на должность министра иностранных дел. На этом посту Мадуро активно поддерживал принципы боливарианской интеграции в регионе, укреплял отношения с союзниками Венесуэлы и защищал интересы государства на международной арене.

В 2007 году был включён в состав Высшего политического совета Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ), созданной на основе Движения за Пятую Республику, и возглавил комиссию, ответственную за создание нового Трудового кодекса, с целью усиления социальной защиты работников.

Президентские выборы

Внеочередные выборы лидера Венесуэлы состоялись 14 апреля 2013 года, в результате которых Николас Мадуро стал главой государства. Необходимость в выборах возникла из-за кончины Уго Чавеса 5 марта 2013 года. До проведения выборов временным президентом был утвержден вице-президент Мадуро. Активность избирателей достигла 74,71%. Объявление итогов голосования задержалось на час. Национальный избирательный совет не спешил с публикацией данных до момента, пока не будет выявлена "необратимая тенденция" в подсчете голосов. 19 апреля Мадуро был официально приведен к присяге в качестве президента Венесуэлы.

Мадуро являлся представителем правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, а оппозицию представлял губернатор штата Миранда Энрике Каприлес Радонски.

За время своего политического пути Николас Мадуро трижды занимал президентский пост в Венесуэле. Его первое пребывание в должности охватило период с 14 апреля 2013 года по 20 мая 2018 года. Второй президентский срок Мадуро длился с 20 мая 2018 года по 28 июля 2024 года. На президентских выборах, состоявшихся 28 июля 2024 года, Мадуро вновь был избран на высший государственный пост, получив поддержку 51,95% граждан, принявших участие в голосовании.

На посту президента

Во времена президентства Николаса Мадуро в Венесуэле были предприняты преобразования в ряде областей, включая экономику, социальную сферу, политическую систему и международные отношения. Тем не менее, период его правления был омрачен экономическим кризисом и галопирующей инфляцией, что создавало препятствия для успешной реализации реформ.

Эффективность проводимых преобразований оставалась под вопросом: экономисты и представители бизнеса выражали сдержанный оптимизм в отношении правительственных инициатив, и многие аналитики высказывали сомнения в результативности реформ в условиях растущей задолженности и недостатка финансовых поступлений.

Некоторые эксперты отмечают, что при Мадуро Венесуэла погрузилась в состояние непрекращающейся политической нестабильности. Протесты, обоюдные обвинения в попытках свержения власти, санкционное воздействие и вечная дилемма противостояния "народа и элиты", где каждая из сторон позиционирует себя как истинный представитель народа. На международной арене Николас Мадуро постепенно стал рассматриваться рядом правозащитных организаций как лидер режима, прибегающего к репрессиям и запугиванию несогласных.

Однажды Мадуро предпринял экстраординарный поступок: публично объявил свой личный номер телефона в прямом эфире, приглашая граждан добавлять его в любые мессенджеры для общения. Однако, уже через несколько часов, его устройство было переполнено хаотичными сообщениями, что вынудило его оперативно заменить номер.

В 2018-м году на Николаса Мадуро было совершено серьезное покушениев ходе военного парада его попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами, начиненными взрывчаткой. Благодаря оперативным действиям телохранителей, которые прикрыли президента специальными баллистическими щитами, удалось избежать трагедии. 

Отстранение от власти

Фактическое смещение Мадуро с поста произошло 3 января 2026 года, когда он был взят под стражу в результате операции, проведённой Вооружёнными силами Соединённых Штатов.

Подготовка к операции велась в течение нескольких месяцев, в ходе которых бойцы специальных подразделений тренировались на точно воспроизведённой модели резиденции Мадуро. ЦРУ активно работало над созданием условий для проведения операции на территории Венесуэлы.

В назначенный день вертолёты с группой захвата, состоящей из американского спецназа и агентов ФБР, пролетели над Карибским морем на минимальной высоте, всего в 30 метрах. Воздушное прикрытие обеспечивалось множеством истребителей, бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов, поднявшихся в воздух с двадцати различных баз, расположенных на суше и в море. Ко