Семья

Николай Коляда провел свои ранние годы в селе Пресногорьковка, расположенном в Кустанайской области Казахской ССР. Он был младшим в семье, где помимо него росли еще два брата и две сестры. Его родители были трудолюбивыми людьми, отец работал в местном совхозе, а мать сменила множество профессий, пробуя себя в роли водителя, доярки, нянечки и даже строителя.

Детство

Жизнь Николая в деревне была типичной для того времени: он помогал по хозяйству, радовался простым вещам, но при этом условия жизни были довольно суровыми. Несмотря на это, с юных лет у мальчика проявился интерес к искусству и сцене, что выделяло его на фоне сверстников и деревенской жизни.

Сам Коляда позднее вспоминал детство как самый счастливый период своей жизни. Эти воспоминания часто вдохновляют его при создании литературных произведений и театральных постановок, пронизывая их особой теплотой и искренностью.

Образование

С юных лет он испытывал тягу к искусству, предвидя, что его жизненный путь будет неразрывно связан с творческой деятельностью.

В 1973 году его приняли в Свердловское театральное училище.

В 1983–1989 годах — учился заочно на отделении прозы в Литературном институте им. А. М. Горького (семинар В. М. Шугаева). Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Карьера

Карьера Николая Коляды началась в разных направлениях: актёрской деятельности, литературной деятельности и театральной деятельности.

В 1982 году дебютировал как писатель на страницах газеты «Уральский рабочий», где был опубликован его рассказ «Склизко!».

В 1986 году драматург представил свою первую пьесу «Играем в фанты».

Получив образование, он присоединился к актерскому составу Свердловского академического театра драмы. Его первой ролью стал Лариосик в постановке «Дни Турбиных».

Режиссерский дебют состоялся в 1994 году. Свою работу он строил, сотрудничая как со Свердловским государственным академическим театром драмы, так и с московским театром «Современник».

В 2001 году им было основано некоммерческое партнерство «Коляда-Театр» в Екатеринбурге. Основной задачей этого театра стало продвижение произведений Коляды и его последователей, являющихся представителями «Уральской драматургической школы».

В 2004 году труппа Коляды обрела свое первое официальное пристанище – зал в полуподвале Краеведческого музея, расположенного по адресу проспект Ленина, 69.

Спустя два года, в 2006, театр сменил локацию, перебравшись в историческое деревянное здание на улице Тургенева, 20. Это строение, полюбившееся как артистам, так и преданным зрителям, получило ласковое прозвище «Избушка». Театр Коляды базировался в «Избушке» восемь лет, активно гастролируя по России и за ее пределами, а также участвуя в значимых театральных форумах.

Весной 2014 года состоялся очередной переезд – на этот раз в специально отремонтированное для театра помещение бывшего кинотеатра «Искра», находящегося по адресу проспект Ленина, 97.

Фильмография

Его Некоторые фильмы с участием Николая Коляды:

«Ночь председателя» (1981) — эпизод;

(1981) — эпизод; «Стендовые испытания» (1995) — Николай;

(1995) — Николай; «Кроткая» (2018) — бомж;

(2018) — бомж; «Война Анны» (2018) — эпизод;

(2018) — эпизод; «Петровы в гриппе» (2021) — водитель Газели;

(2021) — водитель Газели; «Последняя „Милая Болгария“» (2021) — командир полка;

(2021) — командир полка; «Исчезнувший велосипедист» (2024);

(2024); «Большие змеи Улли-Кале» (2022);

(2022); «Легенды наших предков»(2025) — психоаналитик.

Также в производстве находится фильм «Тюльпаны» (2026) — комедия, мелодрама.

Постановки пьес

В 2019 году на Новой сцене Театра имени Евгения Вахтангова состоялась премьера постановки Николая Коляды, основанной на его авторской пьесе «Баба Шанель». manipulator.

Спектакли, написанные самим Колядой, также занимают важное место в репертуаре его собственного коллектива, «Коляда-театра». Произведения его авторства составляют основу репертуара этого театра.

Телевидение

На протяжении нескольких лет Николай Коляда являлся ведущим собственной телевизионной программы «Чёрная касса» на Свердловской государственной телерадиокомпании. В 2002 году он представил зрителям программу «Мой мир» на телеканале «Культура».

Благодаря инициативе Коляды были запущены такие значимые проекты, как международный конкурс драматургов «Евразия», серия читок пьес под названием «Театр в бойлерной», а также был основан Центр современной драматургии в Екатеринбурге.

Работа Николая Коляды за пределами России

С 1992 по 1993 год Николай Коляда проживал в Германии, где занимался в Академии Шлёсс Солитюде в Штутгарте по стипендиальной программе. В этот же период он выступал как актёр в гамбургском театре «Дойче Шаушпиль Хаус».

В 2009 и 2010 годах под его творческим руководством «Коляда-театр» успешно гастролировал по Франции.

Драматургия Коляды получила широкое распространение благодаря переводам на множество языков, включая немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, шведский, финский, болгарский, польский, латышский, греческий, словенский, сербский, турецкий, украинский, белорусский, венгерский, литовский и другие.

Спектакли, основанные на произведениях Коляды, ставились в театрах таких стран, как Англия, Швеция, Германия, США, Италия, Франция, Финляндия, Канада, Австралия, Венгрия, бывшая Югославия, Словения, Македония, Латвия, Литва и ряде других государств. Фото: Архив МК

Личная жизнь

Согласно сведениям, актуальным на 2026 год, Николай Коляда в настоящее время холост, не имеет супруги и потомства.

Известный театральный деятель, режиссёр и автор пьес, сознательно оберегает свою частную жизнь от посторонних глаз. Комментарии же на тему личных взаимоотношений Коляда обычно обходит стороной, не давая прямых ответов.

Награды

Некоторые награды и премии Николая Коляды: