Николай Наумов родился 28 февраля 1982 года в Перми в семье военного. Его отец Александр был офицером Советской Армии. Семью создал в достаточно раннем возрасте, когда родился первенец Коля, его отцу было всего 20 лет. Через три года появился на свет младший брат Николая Дмитрий. Мама Марина занималась домом и воспитанием детей.

В детстве Николай много читал, увлекался поэзией и иностранными языками. Родители следили, чтобы дети не тратили много времени даром, а больше учились, так как семья жила не в самом благополучном районе города, и многие сверстники Николая вели себя как шпана.

Николай учился хорошо, как он сам определил впоследствии в одном из интервью: «выше среднего, даже хорошо». Отец настоял, чтобы сын поступил в военное заведение, где сверстники, к слову, дразнили его «длинным» за высокий рост. Окончив в 1999 году Пермский кадетский корпус им. Суворова, Николай прельстился профессией военного атташе. На этот выбор повлияло, в частности, то обстоятельство, что он хорошо знал английский язык. Для реализации своей цели Наумов поступил в Пермский государственный педагогический университет на факультет иностранных языков. Источник: Global Look Press

Карьера

Студентом Николай начал играть в КВН, что определило его дальнейшую творческую судьбу. В 2000 году после приглашения студентов-старшекурсников попробовать себя на этом поприще он почти сразу оказался в Высшей лиге. Играл в командах команд КВН «Парма» и «Друзья».

КВНщики из сборной команды «Парма» предложили Николаю примерить на себя образ типичного уральского гопника. На тот момент в коллектив входили Светлана Пермякова и Жанна Кадникова (более известные как «Жанка и Светка») и экс-резидент Comedy Club Олег Верещагин.

В премьерный 2001 год «Парма» стала чемпионом Первой лиги, а спустя два года завоевала кубок на фестивале «Голосящий КиВиН» в Юрмале. Настоящая слава пришла к Николаю Наумову в 2004 году, когда команда стала финалистом Высшей лиги. После этого участники пошли по жизни каждый своим путем.

Николай начал сниматься в кино, а потом увлекся и театром.

Фильмография

Первой ролью в кино стало камео в сериале «Мангуст» (2003). В 2008 году Николай принимал участие в телешоу «Слава Богу, ты пришел!». В 2009 году сыграл инспектора ГИБДД, старшего лейтенанта Корочкина в комедии Сарика Андреасяна «ЛОпуХИ». В картине также снимались Дмитрий Нагиев, Сергей Бурунов, Михаил Полицеймако. Картину посмотрели зрители общим числом под миллион, но отзывы на фильм оказались критическими.

Начиная с 2010 года Наумов начал играть главную роль Коляна в сериале «Реальные пацаны». Автор проекта Антон Зайцев был давним приятелем Наумова, он же придумал ему основной образ. «Мне позвонил Антон и сказал: «Я знаю, какой образ нам нужен. Надевай спортивный костюм!», — вспоминал позднее Наумов.

Эта работа растянулась на тринадцать лет. Коллегами по съемкам стали участники разных команд КВН и просто харизматичные актеры: Антон Богданов, Владимир Селиванов, Валентина Мазунина, Зоя Бербер, Сергей Ершов, Марина Федункив, Станислав Тляшев.

В 2011 году Николай снялся в фильме «Беременный», где сыграл эпизодическую роль корреспондента телеканала МУЗ ТВ. А также озвучил роль в фильме «Чужие на районе».

В 2012 году вышел фильм «Няньки», где Наумову доверили главную роль.

В 2013 году артист принял участие в съемках фильма «Друзья друзей», а в 2014-м снялся в фильме «Корпоратив».

В 2015-м Николай был задействован в довольно знаковой работе — озвучил рассказчика в документальном фильме «Васенин» режиссера Андрея Григорьева. В фильме представлена история советского солдата. Деньги на создание картины собирали всем миром.

«Жизнь этого человека интересна, уникальна, к тому же он наш соотечественник — уралец», — говорил на премьере Николай.

Через год, в 2016 году, на телеканале ТНТ зрители увидели Наумова в сериале «Бедные люди». Сниматься в картине Николая пригласила его давняя коллега по работе в команде «Парма» Жанна Кадникова. А в 2020-м они вновь оказались на одной съемочной площадке в комедии «Реальные пацаны против зомби».

В 2017 году Николай снялся в эпизодической роли в комедии «Гражданский брак». В 2019 году, отдыхая в Перми, Наумов загорелся идеей поучаствовать в фильме «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова. Его утвердили на роль одного из деревенских жителей.

Затем артист неоднократно был занят в фильмах и сериалах, в частности в 2022 году сыграл в комедии «Яйцо Фаберже», а в 2023 году — в фильме «Мальдивы подождут».

Самой заметной из последних работ артиста стала роль в детективе с участием сказочных персонажей «Волшебный участок», съемки которого пришлись на 2023 год. Николаю Наумову предложили роль бывшего полицейского Алексея Попова. Зритель встретил картину с интересом, сам Николай в одном из интервью признавался, что хотел бы «больше киноисторий для детей в духе «Волшебного участка»».

В 2024 году Николай снялся в новом комедийном сериале «Морозко». В данном проекте у Наумова второстепенная роль. Источник: wikipedia.ru

Театр

Занят в антрепризном спектакле «Большой куш» в Московском театре комедии, продюсером проекта стала давний друг и коллега Наумова Тамара Генинг. Как рассказывал артист, Тамара сначала пригласила его «просто почитать». Он не отказался из боязни обидеть давнюю подругу. Чтение перешло в репетиции. «И вот я понимаю, что мы завтра даем этот спектакль для зрителей. И тут мне стало не по себе», — вспоминал Наумов. Однако спектакль был принят публикой весьма благосклонно.

Личная жизнь

Семью Николай Наумов создал в 2007 году в возрасте 25 лет. По его словам, это «была любовь с первого взгляда». Уже через несколько месяцев знакомства молодые люди пришли к решению заключить брак. Супруга Николая Альбина Сафина — из татарской семьи… Николай стал отцом, когда снимался в сериале «Реальные пацаны», первого ребенка — дочь — было решено назвать Аминой. После этого Альбина родила мужу сына — Александра. Третьим ребенком в семье оказался снова сын — Сережа.

На начало 2024 года детям Наумова исполнилось: Амине — 12 лет, Александру — 9 лет, Сергею — 7 лет.

По словам Николая, дети не знают его как популярного артиста, в курсе только старшая дочь, и то потому, что ей про кинороли отца рассказали сверстники в школе. И только тогда они вместе посмотрели «Реальных пацанов». Сыновья, по мнению Наумова, еще не доросли до этого фильма. «Моя старшая дочь уже достаточно взрослый человек, и в ограниченном доступе она, конечно же, получает общение со своими сверстниками и друзьями», — признавался в интервью актер.

Николай частично взял на себя заботу о близком родственнике супруги — Данииле Сафине, который в 2011 году был избит при попытке заступиться за девушек. Даниил долго находился в реанимации, выжил, но, не смотря на последующее лечение за рубежом, остается инвалидом.

В свое время Наумову приписывали роман с коллегой по сериалу — Зоей Бербер, однако между артистами существует только дружба.

Общественная деятельность

По ту сторону экрана артист уже много лет занимается благотворительной деятельностью, он помогает обездоленным детям, а с недавнего времени также и ветеранам СВО.

В своих социальных сетях Наумов часто рассказывает о благотворительных акциях.

В 2018 году Николай стал креативным директором приложения «Автокласс», которое помогает учить правила дорожного движения в интерактивном формате, используя аудио- и видеоуроки с Николаем Наумовым. Приложение запустили в Р